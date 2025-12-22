Canzoni di Natale per bambini: l’elenco delle più belle e famose

Le canzoni di Natale per bambini sono un elemento immancabile delle feste: accompagnano i momenti in famiglia, le recite scolastiche e le attività creative, aiutando i più piccoli a vivere l’atmosfera natalizia con gioia e semplicità. Vediamo insieme quali sono le canzoni di Natale più belle e famose, tra grandi classici tradizionali come Astro del ciel e Tu scendi dalle stelle e brani moderni molto amati anche dai bambini, come ad esempio È Natale di Cristina d’Avena e Feliz Navidad di Josè Feliciano.

Canti di Natale tradizionali

I canti tradizionali sono particolarmente indicati per i bambini perché hanno melodie semplici, ritmi riconoscibili e testi che parlano di pace, gioia e condivisione. Sono ideali per recite scolastiche, cori tra amici e momenti in famiglia.

Tu scendi dalle stelle – Alfonso Maria de’ Liguori

“Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,

e vieni in una grotta al freddo e al gelo…”

È forse il canto di Natale italiano più conosciuto. È adatto ai bambini perché utilizza un linguaggio semplice e racconta la nascita di Gesù in modo dolce e rassicurante. La melodia è lenta e facile da memorizzare, perfetta anche per i più piccoli.

Astro del ciel (Stille Nacht) – Franz Xaver Gruber

“Astro del ciel, pargol divin,

mite agnello Redentor…”

Questo canto è ideale per creare un’atmosfera natalizia calma e serena. I bambini lo apprezzano per la sua dolcezza e per il ritmo lento, che aiuta anche chi ha meno confidenza con il canto.

Adeste Fideles – canto tradizionale

“Venite fedeli, lieti trionfanti,

venite, venite a Betlemme…”

Un grande classico del Natale, spesso insegnato ai bambini più grandi. È adatto perché trasmette solennità e senso di festa ed è spesso cantato in coro, favorendo la partecipazione di gruppo.

Din don dan – canto tradizionale per bambini

“Din don dan, din don dan,

è festa grande a Natale…”

Questa canzone è perfetta per i più piccoli grazie al ritmo allegro e al ritornello onomatopeico, che ricorda il suono delle campane. È facile da imparare ed è spesso accompagnata da gesti e movimenti.

Jingle Bells – James Lord Pierpont

“Jingle bells, jingle bells,

jingle all the way…”

Un classico internazionale amatissimo dai bambini. Il ritmo veloce e il ritornello semplice da imparare la rendono perfetta per cantare, battere le mani o muoversi a tempo.

We Wish You a Merry Christmas – canto popolare inglese

“We wish you a Merry Christmas

and a Happy New Year…”

Questa canzone è ideale per il canto corale e per augurare buon Natale in modo allegro. I bambini la imparano facilmente grazie alla struttura ripetitiva.

Canzoni di Natale moderne e famose

Le canzoni moderne arricchiscono la playlist natalizia dei bambini con ritmi più attuali, pur mantenendo messaggi positivi e facilmente comprensibili.

È Natale – Cristina D’Avena

“È Natale, è Natale,

è Natale anche per te…”

Pensata specificamente per i bambini, questa canzone ha un testo semplice e positivo. È molto usata nelle scuole perché invita alla condivisione e alla gioia.

Il Natale quando arriva arriva – Raffaella Carrà

“Il Natale quando arriva arriva,

e ti prende e non ti molla più…”

Un brano vivace e coinvolgente, che piace ai bambini per il ritmo energico e il ritornello che ripete le stesse parole, facile quindi da memorizzare. Perfetto per ballare e muoversi insieme.

La canzone di Natale – Zecchino d’Oro

“Questa è la canzone di Natale,

che parla di pace e felicità…”

Questo brano è particolarmente adatto ai bambini perché nasce proprio per loro. Il linguaggio è semplice e il messaggio trasmette serenità e spirito natalizio.

Girotondo di Natale – canzone per l’infanzia

“Giro giro tondo,

il Natale è qui con noi…”

Perfetta per i bambini della scuola dell’infanzia, questa canzone invita al movimento e al gioco di gruppo, rendendo il Natale un momento di allegria condivisa.

Natale è – Eros Ramazzotti

“Natale è, ogni cosa nasce già,

Natale è, ogni stella splenderà…”

Un brano molto conosciuto che parla di unione, amore e speranza. Anche se non nasce come canzone per bambini, il messaggio positivo la rende adatta anche a loro.

Santa Claus Is Coming to Town

“Santa Claus is coming to town…”

Una canzone divertente che parla di Babbo Natale e dell’attesa dei regali. I bambini la adorano perché stimola la fantasia e l’immaginazione.

Feliz Navidad – José Feliciano

“Feliz Navidad,

próspero año y felicidad…”

Grazie al ritornello brevissimo e ripetitivo, è una delle canzoni più facili da cantare per i bambini, anche se in lingua straniera.

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

“All I want for Christmas is you…”

Un grande classico moderno del Natale. I bambini la riconoscono subito e si divertono a cantare il ritornello, che è molto orecchiabile.

Perché scegliere le canzoni di Natale per bambini

Le canzoni di Natale non sono solo divertenti, ma svolgono anche un ruolo educativo e sociale molto importante per i bambini. Aiutano a sviluppare il linguaggio, la memoria e la capacità di ascolto. Cantare insieme favorisce il senso di appartenenza e la cooperazione, mentre imparare melodie e testi stimola la memoria musicale e la coordinazione.

Le canzoni natalizie trasmettono inoltre valori positivi come la gioia, la condivisione, l’amore e la solidarietà, contribuendo a formare la consapevolezza emotiva dei più piccoli. Partecipare a canti collettivi rafforza anche la fiducia in sé stessi, poiché ogni bambino ha l’opportunità di esprimersi e sentirsi parte di un gruppo.

Immagine di copertina di Any Lane da Pexels

In breve Quando si parla di canzoni di Natale per bambini si può spaziare da grandi classici intramontabili come Tu scendi dalle stelle ai ritmi più vivaci di canzoni moderne come Feliz Navidad e Santa Claus is coming to town.

