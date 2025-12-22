Canzoni di Natale per bambini: l’elenco delle più belle e famose

Argomenti trattati
Le canzoni di Natale per bambini sono un elemento immancabile delle feste: accompagnano i momenti in famiglia, le recite scolastiche e le attività creative, aiutando i più piccoli a vivere l’atmosfera natalizia con gioia e semplicità. Vediamo insieme quali sono le canzoni di Natale più belle e famose, tra grandi classici tradizionali come Astro del ciel e Tu scendi dalle stelle e brani moderni molto amati anche dai bambini, come ad esempio È Natale di Cristina d’Avena e Feliz Navidad di Josè Feliciano.
Canti di Natale tradizionali
I canti tradizionali sono particolarmente indicati per i bambini perché hanno melodie semplici, ritmi riconoscibili e testi che parlano di pace, gioia e condivisione. Sono ideali per recite scolastiche, cori tra amici e momenti in famiglia.
Tu scendi dalle stelle – Alfonso Maria de’ Liguori
“Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo…”
È forse il canto di Natale italiano più conosciuto. È adatto ai bambini perché utilizza un linguaggio semplice e racconta la nascita di Gesù in modo dolce e rassicurante. La melodia è lenta e facile da memorizzare, perfetta anche per i più piccoli.
Astro del ciel (Stille Nacht) – Franz Xaver Gruber
“Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello Redentor…”
Questo canto è ideale per creare un’atmosfera natalizia calma e serena. I bambini lo apprezzano per la sua dolcezza e per il ritmo lento, che aiuta anche chi ha meno confidenza con il canto.
Adeste Fideles – canto tradizionale
“Venite fedeli, lieti trionfanti,
venite, venite a Betlemme…”
Un grande classico del Natale, spesso insegnato ai bambini più grandi. È adatto perché trasmette solennità e senso di festa ed è spesso cantato in coro, favorendo la partecipazione di gruppo.
Din don dan – canto tradizionale per bambini
“Din don dan, din don dan,
è festa grande a Natale…”
Questa canzone è perfetta per i più piccoli grazie al ritmo allegro e al ritornello onomatopeico, che ricorda il suono delle campane. È facile da imparare ed è spesso accompagnata da gesti e movimenti.
Jingle Bells – James Lord Pierpont
“Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way…”
Un classico internazionale amatissimo dai bambini. Il ritmo veloce e il ritornello semplice da imparare la rendono perfetta per cantare, battere le mani o muoversi a tempo.
We Wish You a Merry Christmas – canto popolare inglese
“We wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year…”
Questa canzone è ideale per il canto corale e per augurare buon Natale in modo allegro. I bambini la imparano facilmente grazie alla struttura ripetitiva.
Canzoni di Natale moderne e famose
Le canzoni moderne arricchiscono la playlist natalizia dei bambini con ritmi più attuali, pur mantenendo messaggi positivi e facilmente comprensibili.
È Natale – Cristina D’Avena
“È Natale, è Natale,
è Natale anche per te…”
Pensata specificamente per i bambini, questa canzone ha un testo semplice e positivo. È molto usata nelle scuole perché invita alla condivisione e alla gioia.
Il Natale quando arriva arriva – Raffaella Carrà
“Il Natale quando arriva arriva,
e ti prende e non ti molla più…”
Un brano vivace e coinvolgente, che piace ai bambini per il ritmo energico e il ritornello che ripete le stesse parole, facile quindi da memorizzare. Perfetto per ballare e muoversi insieme.
La canzone di Natale – Zecchino d’Oro
“Questa è la canzone di Natale,
che parla di pace e felicità…”
Questo brano è particolarmente adatto ai bambini perché nasce proprio per loro. Il linguaggio è semplice e il messaggio trasmette serenità e spirito natalizio.
Girotondo di Natale – canzone per l’infanzia
“Giro giro tondo,
il Natale è qui con noi…”
Perfetta per i bambini della scuola dell’infanzia, questa canzone invita al movimento e al gioco di gruppo, rendendo il Natale un momento di allegria condivisa.
Natale è – Eros Ramazzotti
“Natale è, ogni cosa nasce già,
Natale è, ogni stella splenderà…”
Un brano molto conosciuto che parla di unione, amore e speranza. Anche se non nasce come canzone per bambini, il messaggio positivo la rende adatta anche a loro.
Santa Claus Is Coming to Town
“Santa Claus is coming to town…”
Una canzone divertente che parla di Babbo Natale e dell’attesa dei regali. I bambini la adorano perché stimola la fantasia e l’immaginazione.
Feliz Navidad – José Feliciano
“Feliz Navidad,
próspero año y felicidad…”
Grazie al ritornello brevissimo e ripetitivo, è una delle canzoni più facili da cantare per i bambini, anche se in lingua straniera.
All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey
“All I want for Christmas is you…”
Un grande classico moderno del Natale. I bambini la riconoscono subito e si divertono a cantare il ritornello, che è molto orecchiabile.
Perché scegliere le canzoni di Natale per bambini
Le canzoni di Natale non sono solo divertenti, ma svolgono anche un ruolo educativo e sociale molto importante per i bambini. Aiutano a sviluppare il linguaggio, la memoria e la capacità di ascolto. Cantare insieme favorisce il senso di appartenenza e la cooperazione, mentre imparare melodie e testi stimola la memoria musicale e la coordinazione.
Le canzoni natalizie trasmettono inoltre valori positivi come la gioia, la condivisione, l’amore e la solidarietà, contribuendo a formare la consapevolezza emotiva dei più piccoli. Partecipare a canti collettivi rafforza anche la fiducia in sé stessi, poiché ogni bambino ha l’opportunità di esprimersi e sentirsi parte di un gruppo.
