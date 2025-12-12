Come raccontare la storia di Santa Lucia ai bambini

Il 13 dicembre è il giorno più corto dell’anno: secondo una secolare tradizione è, infatti, Santa Lucia, la martire siciliana, a recare doni e pensierini nella case. La storia di Santa Lucia affonda le sue radici nella città di Siracusa, in Sicilia, e risale al IV secolo dopo Cristo. Lucia era una giovane di nobile famiglia che sin da bambina manifestava una profonda devozione religiosa e dedicava grande impegno nell’aiutare i più bisognosi.

La figura della Santa è legata principalmente alla vista: secondo la leggenda era una giovane ragazza promessa in sposa ad un concittadino, ma un giorno la mamma di Lucia fu colpita da una grave malattia. La giovane, disperata, partì per Catania per implorare la grazia sulla tomba della martire Agata, che le comparve promettendole la guarigione della mamma, ma chiedendole in cambio di dedicare la sua vita ai poveri e ai bisognosi.

Tornata a Siracusa, Lucia ruppe il fidanzamento e distribuì i suoi beni ai poveri; il fidanzato deluso la accusò di essere cristiana – siamo infatti nel periodo in cui il Cristianesimo era ferocemente perseguitato – così Lucia venne torturata e uccisa.

Un’altra leggenda che spesso viene raccontata ai bambini racconta che la giovane Lucia fece innamorare di sé un ragazzo, che le chiese i suoi bellissimi occhi in regalo. La ragazza acconsentì, ma per miracolo gli occhi rispuntarono più belli di prima. Nuovamente il ragazzo glieli chiese in dono, ma questa volta Lucia rifiutò: il ragazzo, arrabbiato, la uccise con una coltellata.

Una delle rappresentazioni più comuni di Santa Lucia la ritrae con una corona di candele accese in testa, a simboleggiare la luce che ella portò nel buio, così come il dono della vista e la speranza.

Come raccontare la storia ai bambini

La storia di Santa Lucia può contenere dei dettagli che possono turbare i bambini più piccoli e sensibili. Possiamo quindi raccontare la sua storia parlando di una ragazza gentile e coraggiosa, che amava aiutare tutte le persone che avevano bisogno di aiuto e che ora porta bei regali ai bambini che si sono comportati bene.

Raccontare ai bambini la storia di Santa Lucia è un bel modo per insegnare loro l’importanza di aiutare gli altri, di essere gentili e di condividere la gioia con le persone intorno a noi. Possono imparare che anche un piccolo gesto di gentilezza può fare la differenza nel mondo e portare luce nei momenti bui.

In Italia la tradizione di Santa Lucia è molto sentita in Trentino e nelle province di Udine, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Verona, dove spesso i bambini aspettano i doni portati dalla Santa e non quelli di Babbo Natale.

Il 13 dicembre nei Paesi del Nord Europa

Oltre che in Italia, la figura di Santa Lucia è celebrata in altri Paesi europei come Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia, anche se con alcune variazioni nei festeggiamenti.

Le diverse tradizioni di Santa Lucia in questi Paesi del Nord Europa evidenziano la bellezza della condivisione della luce e della speranza durante il periodo invernale: pur presentando alcune varianti, infatti, tutte queste celebrazioni ruotano attorno al simbolismo della luce che vince l’oscurità, diffondendo gioia e calore nelle comunità.

In Svezia

In Svezia la festa di Santa Lucia, chiamata Luciadagen, è una delle celebrazioni più attese dell’anno.

La tradizione prevede una processione di ragazze vestite di bianco, con una di loro che impersona Santa Lucia portando una corona di candele accese in testa. La processione avviene nelle prime ore del mattino del 13 dicembre, simboleggiando la luce che combatte l’oscurità invernale. I partecipanti intonano canti natalizi mentre portano candele e offrono dolci tipici come i lussekatter (dolci a base di zafferano) durante la cerimonia.

In Norvegia

Anche in Norvegia la festa di Santa Lucia è una tradizione molto amata. Le ragazze vestite di bianco, con Santa Lucia in testa, portano candele accese in processione cantando canti natalizi.

In Danimarca, invece, la festa di Santa Lucia (conosciuta come Luciadag), è celebrata principalmente nelle scuole e nelle comunità locali. I bambini si vestono come la santa, portando candele sulla testa o tenendole in mano durante la processione. Solitamente le famiglie si riuniscono per condividere dolci e biscotti natalizi.

In Finlandia

Anche in Finlandia la festa di Santa Lucia, chiamata Lucianpäivä, è un’occasione speciale. Le ragazze vestite di bianco con candele in testa sfilano in processione, mentre si canta per accogliere la luce durante i giorni più brevi dell’anno. La tradizione è spesso accompagnata da concerti e spettacoli nelle comunità locali.

Quali regali fare ai bimbi

In Italia i bambini sono soliti scrivere una letterina a Santa Lucia, dicendole che si sono comportati bene per tutto l’anno e chiedendole i doni che desiderano di più. Ovviamente i bambini sono preparati al fatto che la Santa potrebbe non esaudire tutte le loro richieste oppure che potrebbe mescolare ai regali qualche pezzetto di carbone se il comportamento del bimbo non è stato irreprensibile come è stato scritto nella letterina.

Nei giorni che precedono il 13 dicembre, gli adulti senza farsi vedere dai bimbi suonano campanelli nelle vie della città: è il segnale che la Santa sta girando con il suo asinello per controllare la condotta dei bimbi.

La sera che precede il 13 dicembre i bimbi dovranno preparare in casa un piatto di biscotti e un po’ di vin santo per Santa Lucia e qualche carota per il suo asinello che la aiuta a portare i regali. Dopo questo momento è obbligatorio andare a letto e dormire: se i bambini saranno svegli quando passa la Santa, infatti, riceveranno una manciata di cenere negli occhi che non solo li accecherà, ma impedirà loro di ricordare quello che è successo. Al risveglio i bambini troveranno i doni che hanno chiesto, dolci e sorprese, ma magari anche qualche pezzetto di carbone…

Il video con la tradizione di Santa Lucia

In questo video abbiamo provato a raccontare la tradizione di Santa Lucia e come si festeggia la ricorrenza in Italia, nei paesi del Nord Europa e in tutto il mondo.

