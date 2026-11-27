Il calendario dell’Avvento prevede una sorpresina al giorno: di solito sono piccoli regali poco costosi, ma che possono scatenare la creatività e suscitare la curiosità dei bimbi, soprattutto se sono piccoli.

La funzione del calendario dell’Avvento, in questo caso, è proprio quella di insegnare ai bambini cosa siano la pazienza e l’attesa, ma soprattutto a renderli consapevoli del tempo che passa sotto forma di ore e giorni.

Possiamo scegliere un unico tema (ad esempio un cioccolatino, un biscotto, una candela, un seme di fiore al giorno) oppure mettere un regalo di diverso genere in ogni casella.

Foto di Ulrike Mai da Pixabay

Abbiamo pensato quindi a 24 idee per riempire un calendario dell’avvento fai da te che stimoli interesse, stupore e curiosità soprattutto nei bambini fino a 5 anni:

Biglietto del tram Buono per il cinema Invito a un laboratorio di biscotti insieme alla mamma Oggettini di cancelleria come penne, matite colorate, gomme profumate, nastri adesivi colorati Un gioco con le carte (Uno, Taco-gatto-capra-cacio-pizza, gioco dei mimi, etc) Una filastrocca sul Natale da imparare (in una pergamena) Una bomba da bagno per un momento di relax Un piccolo peluche Bustina di tisana o cioccolata calda perfetta per l’inverno Un buono per una visita al museo Bolle di sapone o sabbia cinetica Un gioco in legno Pop corn da fare al microonde per una serata film a casa Caccia al tesoro per trovare un premio di caramelle o cioccolatini Un disegno da appendere Trottola o yoyo Origami di albero Una frase iniziale per inventare una storia e illustrarla insieme Regalare un paio di guanti come ‘indizio’ per una gita nella natura Addobbi per l’albero di Natale Visita alla fattoria didattica (disegnare un animale e poi lasciar indovinare di che regalo si tratta) Carota per la renna Rudolf Occorrente per un travestimento (benda e capello come un pirata, denti come un vampiro, corona per una principessa) Giorno del Sì: dedicate un’intera giornata al vostro bambino concedendogli tutto quello che desidera. Mettete delle piccole regole e limite di budget per evitare richieste troppo impegnative (ad esempio comprare un videogioco o una bambola costosi) e concedete questa intera giornata al vostro bambino che sarà felice e apprezzerà tutte queste concessioni insieme!

15 Idee originali per bambini dai 6 anni in su

Volete riempire il vostro calendario dell’Avvento fai da te di gioia ed emozioni e non di regali materiali? Ogni giorno il vostro bambino potrebbe trovare un bigliettino con un’attività da fare insieme in famiglia, per arrivare al Natale più uniti che mai. Anche in questo caso le idee non mancano, avrete solo l’imbarazzo della scelta!

Decorare una stanza della casa a tema natalizio Telefonare ad un amico o ad un parente che non sentite da molto tempo Scattare delle belle foto di famiglia da stampare per Natale, magari vestiti tutti uguali Preparare una cena a tema Natalizio Organizzare una notte in campeggio nel salotto di casa, con tanto di marshmallow arrostiti sulla piastra Visitare un villaggio di Babbo Natale Andare a vedere un film al cinema tutti insieme Fare un pigiama party con amici di scuola Organizzare un torneo con il vostro gioco in scatola o di carte preferito Fare una gita al mare d’inverno Provare un nuovo sport tutti insieme Organizzare una caccia al tesoro Prenotare un weekend sulla neve con la famiglia Regalare una scatola con “baci” di carta che il bimbo può portare con sè durante una gita o una vacanza da solo Organizzare una mattina al canile per accarezzare tutti i cagnolini bisognosi di coccole

In breve Cioccolatini, esperienze, oggetti di cancelleria, scatola di baci. Sono tante le idee che si possono raccimolare per riempire il calendario dell’Avvento fai da te, tutte interessanti e originali per sorprendere i bambini sotto e sopra i 6 anni.