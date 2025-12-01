14+1 Decorazioni natalizie fai da te semplici da realizzare con i bambini

Per coinvolgere i bambini in un’attività manuale divertente ed educativa, si possono inventare dei lavoretti di Natale semplici, creando insieme dei deliziosi decori per la casa con materiali poveri e di riciclo.

Bastano infatti pochi e semplici materiali destinati ad essere buttati per inventare centrotavola, palline alternative per abbellire l’albero e molti altri oggetti per rallegrare gli ambienti nel periodo più suggestivo dell’anno.

Quali materiali riciclare

Moltissimi dei materiali che normalmente buttiamo via possono trasformarsi in bellissimi lavoretti decorativi natalizi realizzabili con materiali di riciclo. La carta di giornali e riviste si può trasformare in ghirlande e festoni, barattolini di vetro o di plastica possono diventare portacandele o palle di neve, mentre i tappi di sughero possono tramutarsi in divertenti personaggi di Natale.

Anche i vecchi cd possono diventare in originali decorazioni, per non parlare dei versatili rotoli di carta igienica e delle bottiglie di plastica vuote! Per i fai da te che vi suggeriamo si usano materiali sicuri e gli eventuali oggetti taglienti o acuminati vanno maneggiati dagli adulti, sempre per la sicurezza dei bambini.

1) Centrotavola natalizio

Se amate la natura e avete un giardino o passeggiate spesso al parco, questo centrotavola con le pigne potrebbe fare al caso vostro. Caloroso e invernale allo stesso tempo, lascerà i vostri ospiti molto sorpresi.

Occorrente

una base per la ghirlanda, ad esempio un rettangolo di cartone o una tavoletta di legno

una decina di pigne

candele bianche o rosse

spray per neve artificiale

colla

forbici

materiale per decorare

Procedimento

Procuratevi per prima cosa una base per la vostra ghirlanda, ad esempio una piccola cassetta della frutta di legno o un vecchio vassoio, quindi applicate un po’ di colla sulla base inferiore delle candele e incollatele sopra, poi disponendole a vostro piacimento. Incollate le pigne intorno alle candele in modo da ricoprire la base, decorate con la neve spray e con qualche rametto di agrifoglio o di abete.

2) Centrotavola originale con materiali naturali

Se avete invece un bel vaso e non volete lasciarlo in disparte per queste feste, potreste optare per questa idea.

Occorrente

un barattolo o un vaso di vetro abbastanza grande

rametti di abete o di agrifoglio abbastanza spessi

colla

nastri per decorare

Procedimento

Scegliete il vaso, che deve essere abbastanza grande da potersi notare in mezzo al tavolo. Regolate i rametti in modo che la loro lunghezza sia appena maggiore dell’altezza del vaso. Questo lavoro deve essere eseguito da un adulto! Con l’aiuto dei bambini applicate un po’ di colla sul lato di ciascun legnetto e fatelo aderire sulla parte esterna del vaso, disponendo l’uno vicino all’altro in verticale. Potete legare un nastro orizzontalmente per fissare ancora meglio i legnetti. Riempite il vaso con rami di abete o di agrifoglio per dare un tocco di colore.

3) Barattoli innevati

Se invece amate conservare i barattoli di vetro delle marmellate o dei sottaceti, possiamo proporvi un centrotavola di più elementi dal tocco invernale.

Occorrente

uno o più barattoli in vetro dalla base ampia

sale grosso o neve finta

rametti di agrifoglio o di abete

vernice spray argento o oro

nastrini e decorazioni a piacere

Procedimento

Prendete un barattolo di vetro e riempitelo di sale grosso o neve finta. Colorate i rametti con vernice spray oro oppure argento; se preferite potete decorarli con qualche fiocchetto colorato. Disponete i rametti nel barattolo e se ne avete voglia potete decorare anche l’esterno del centrotavola.

4) Campane natalizie segnaposto

Se cercate invece una proposta interessante per creare segnaposti per la vostra tavola, questa idea vi suonerà bene.

Occorrente

bottiglie di plastica vuote

un foglio di cartoncino

figurine natalizie

batuffoli di cotone, lucine o altre decorazioni

Procedimento

Tagliate la bottiglia, tenendo la parte del collo e facendo in modo che abbia la forma approssimativa di una campana. Create poi una base, sempre ricavandola dalla bottiglia. Se volete potete incollare alla base delle figurine natalizie, in modo tale che si intravvedono all’interno della campanella. Decorate con lucine, batuffoli di cotone e altre decorazioni a vostro piacere l’esterno della campana. Terminate il lavoretto legando alla campanella il bigliettino con il nome dell’ospite.

5) Stelle con bottiglie di plastica

Se il vostro bambino avesse voglia di partecipare alla decorazione della vostra casa, potreste proporgli di realizzare una stella da appendere.

Occorrente

bottiglie di plastica

forbici

vernice e materiali per decorare

Procedimento

Tagliate la parte inferiore della bottiglia, che in genere ha una forma che ricorda quella di una stella. Praticate un buchino per poter infilare un cordino e appendere la vostra stella; se volete potete dipingerla e decorarla a vostro piacimento.

6) Candele alternative

Se volete una luca soffusa e accogliente, senza dover utilizzare delle vere candele che potrebbero essere pericolose per i più piccoli, ecco l’alternativa giusta per voi.

Occorrente

un vassoio per torte di cartone

rotoli di carta igienica o di carta da cucina

candeline led

carta velina

un foglio di gomma Eva crepla o feltro bianco o colorato

colla a caldo

matite

forbici

organza

nastro adesivo

materiali per decorare

Procedimento

Tagliate i rotoli di carta in modo che siano di altezza diversa, poi ricopriteli del materiale che avete scelto (gomma crepla o feltro) con l’aiuto della colla a caldo. Inserite le candeline led all’interno dei rotoli di carta, fissandoli con nastro adesivo se necessario. In alternativa alle fiammelle di plastica potete farne alcune finte utilizzano il feltro o la carta velina. Decorate con della colla a caldo bianca la parte superiore della candela, in modo che faccia l’effetto della cera che cola. Applicatevi un po’ di brillantini, incollate le candele al centro del vassoio bianco, posizionandole in maniera decorativa. Adornate le candele con l’organza e con le decorazioni che avete scelto.

7) Palline di Natale con vecchie lampadine

Hai delle vecchie lampadine in qualche armadio in casa? Non buttarle, ci pensiamo noi a proporti un lavoretto alternativo alle solite palline dell’albero.

Occorrente

vecchie lampadine;

colori acrilici.

Procedimento

Prendete delle lampadine che non funzionano più e pulitele delicatamente. Dipingetele con colori acrilici creando personaggi natalizi, oppure lasciandovi semplicemente guidare dalla fantasia. Applicate un cordino e appendente le lampadine decorate all’albero di Natale.

8) Decorazioni natalizie fai da te con tappi di sughero

Un materiale che viene spesso buttato nonostante abbia del grande potenziale è il sughero, ma le bottiglie vengono ancora chiuse con questi tappi che si dà il caso siano perfetti per creare insieme ai bambini dei dolci personaggi per decorare casa.

Occorrente

tappi di sughero

sfere di legno o polistirolo

colori, applicazioni, feltro e tutto quello che può servire per la decorazione

nastrini

Procedimento

Applicate una piccola sfera di legno o polistirolo sopra al tappo di sughero aiutandovi con un po’ di colla a caldo, in modo da ottenere la base per creare un angioletto, un Babbo Natale o qualsiasi personaggio vi piaccia. Decorate a piacere con i colori oppure applicando vestitini di feltro e di stoffa. Aggiungete un nastrino per appendere la vostra decorazione.

9) Alberello di Natale con i rotoli di carta igienica

Per una Natale green e a costo zero, un’ottima idea di riciclo creativo consiste nel realizzare un piccolo albero con i rotoli di carta igienica: una volta dipinti con colori allegri e incollati insieme, il risultato sarà davvero originale!

Occorrente

31 rotoli di carta

tempere

colla a caldo

materiale per le decorazioni

Procedimento

Dipingete 27 rotoli di cartone di verde e 4 di marrone. Unite orizzontalmente i primi 7 rotoli verdi per creare la base dell’albero, incollatene sopra altri 5. Procedete facendo degli strati che abbiano sempre un rotolo in meno, in modo da creare la forma triangolare di un albero di Natale. Incollate due a due i quattro rotoli marroni per creare il tronco dell’albero. Unitelo poi al resto dell’albero. Decoratelo con palline o piccole decorazioni natalizie.

10) Alberelli di spago colorato

Per addobbare l’albero di Natale in modo personalizzato, un modo molto carino è quello di creare in casa le decorazioni. Non servono grandi abilità manuali, né particolari materiali: in questo caso abbiamo utilizzato solo dello spago colorato e delle sagome di cartone.

Occorrente

spago sottile in due tonalità di verde

cartone

forbici

piccoli charms o ciondolini di Natale a forma di stella

colla a caldo

Procedimento

Per prima cosa, ritagliate il cartone per ottenere la sagoma triangolare degli alberelli; ricoprite la sagome con lo spago, senza essere troppo precisi, e se necessario, fissatelo con qualche punto di colla a caldo sul retro dell’alberello. Sempre con la colla, applicate in cima agli abeti i ciondolini a forma di stella: simuleranno il classico puntale natalizio. Da ultimo, ricordate di incollare anche un’asola sul retro della sagoma in modo da poter appendere il decoro all’albero di Natale o farne un festone.

11) Bottiglie luminose

La magia delle Feste passa soprattutto attraverso le luci: calde, avvolgenti e incantevoli, proprio come il fascino che sprigiona il periodo più atteso dell’anno.

Occorrente

bottiglie di vetro

rametti con bacche anche finte

catenine di luci a led

Abeti di legnetti

Procedimento

Più che un vero e proprio fai da te, si tratta di un’ispirazione per un angolo romantico da ricavare in salotto, in soggiorno, ma anche nella cameretta dei bambini, magari davanti a una finestra così da rischiarare, anche dall’esterno, le notti di dicembre. La realizzazione è semplicissima: basta inserire le catenine di luci e i rametti dentro le bottiglie e disporle a proprio gusto sul davanzale di una finestra; si può ulteriormente arricchire la scenografia con qualche dettaglio ovviamente a tema natalizio, come pupazzetti, schiaccianoci, casette di legno, piccoli gnomi ed elfi.

12) Abeti di legnetti

Stecchi del gelato dipinti possono trasformarsi in coloratissimi abeti per dar vita a festoni e decori alternativi per l’albero: merito della magia del Natale!

Occorrente

stecchi del ghiacciolo

colori acrilici e pennello

stelline di legno

colla per legno

Procedimento

Dipingete gli stecchi di legno con il colore acrilico verde e lasciate asciugare completamente. Incollatene le punte a formare un triangolo isoscele e lasciate nuovamente asciugare. E ora, ci si può sbizzarrire con la decorazione, a partire da tanti cerchietti arcobaleno di diverse misure, a simulare le palline del classico albero di Natale. Infine, dipingete la stellina per il puntale e incollate anch’essa in cima all’abete.

13) Pigne colorate

Guantini alle mani e scarponcini comodi: si va a fare una bella gita nel bosco! Obiettivo: raccogliere tante bellissime pigne per dar vita a delle variopinte decorazioni per l’albero.

Occorrente

pigne di varie dimensioni

piccoli pompon colorati

colla a caldo

cordini

neve spray

Procedimento

Per prima cosa, spruzzate le pigne con la neve spray, in modo da donare loro un effetto leggermente imbiancato, quindi lasciate asciugare; incollate i piccoli pompon tra le “scaglie” delle pigne, cercando di mescolare i colori per un effetto arcobaleno. Come tocco finale, incollate, sempre con la colla a caldo, i cordini in cima alle pigne e usate queste ultime per decorare l’albero oppure per abbellire altri angolini della casa; potete anche appenderle a una ghirlanda oppure a rametti dipinti di bianco.

14) Calzine della Befana in feltro

Anche la Befana merita il suo posto sull’albero: ecco perché possiamo dedicarle delle adorabili calzine da appendere, facilissime da realizzare.

Occorrente

fogli di feltro verde, rosso e bianco

forbici

cordini dorati

penna

colla per tessuto

Procedimento

Disegnate le sagome della calza, delle toppe e dell’agrifoglio con bacche e foglioline sui rispetti fogli di feltro. Ritagliatele cercando di essere molto precisi, quindi incollatele seguendo l’esempio in foto in modo da assemblare le calzine. Ricordate di applicare anche il cordino dorato in modo da poterle appendere.

15) Decorazioni solidali

