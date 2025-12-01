14+1 Decorazioni natalizie fai da te semplici da realizzare con i bambini

Argomenti trattati
Per coinvolgere i bambini in un’attività manuale divertente ed educativa, si possono inventare dei lavoretti di Natale semplici, creando insieme dei deliziosi decori per la casa con materiali poveri e di riciclo.
Bastano infatti pochi e semplici materiali destinati ad essere buttati per inventare centrotavola, palline alternative per abbellire l’albero e molti altri oggetti per rallegrare gli ambienti nel periodo più suggestivo dell’anno.
Quali materiali riciclare
Moltissimi dei materiali che normalmente buttiamo via possono trasformarsi in bellissimi lavoretti decorativi natalizi realizzabili con materiali di riciclo. La carta di giornali e riviste si può trasformare in ghirlande e festoni, barattolini di vetro o di plastica possono diventare portacandele o palle di neve, mentre i tappi di sughero possono tramutarsi in divertenti personaggi di Natale.
Anche i vecchi cd possono diventare in originali decorazioni, per non parlare dei versatili rotoli di carta igienica e delle bottiglie di plastica vuote! Per i fai da te che vi suggeriamo si usano materiali sicuri e gli eventuali oggetti taglienti o acuminati vanno maneggiati dagli adulti, sempre per la sicurezza dei bambini.
1) Centrotavola natalizio
Se amate la natura e avete un giardino o passeggiate spesso al parco, questo centrotavola con le pigne potrebbe fare al caso vostro. Caloroso e invernale allo stesso tempo, lascerà i vostri ospiti molto sorpresi.
Occorrente
- una base per la ghirlanda, ad esempio un rettangolo di cartone o una tavoletta di legno
- una decina di pigne
- candele bianche o rosse
- spray per neve artificiale
- colla
- forbici
- materiale per decorare
Procedimento
Procuratevi per prima cosa una base per la vostra ghirlanda, ad esempio una piccola cassetta della frutta di legno o un vecchio vassoio, quindi applicate un po’ di colla sulla base inferiore delle candele e incollatele sopra, poi disponendole a vostro piacimento. Incollate le pigne intorno alle candele in modo da ricoprire la base, decorate con la neve spray e con qualche rametto di agrifoglio o di abete.
2) Centrotavola originale con materiali naturali
Se avete invece un bel vaso e non volete lasciarlo in disparte per queste feste, potreste optare per questa idea.
Occorrente
- un barattolo o un vaso di vetro abbastanza grande
- rametti di abete o di agrifoglio abbastanza spessi
- colla
- nastri per decorare
Procedimento
Scegliete il vaso, che deve essere abbastanza grande da potersi notare in mezzo al tavolo. Regolate i rametti in modo che la loro lunghezza sia appena maggiore dell’altezza del vaso. Questo lavoro deve essere eseguito da un adulto! Con l’aiuto dei bambini applicate un po’ di colla sul lato di ciascun legnetto e fatelo aderire sulla parte esterna del vaso, disponendo l’uno vicino all’altro in verticale. Potete legare un nastro orizzontalmente per fissare ancora meglio i legnetti. Riempite il vaso con rami di abete o di agrifoglio per dare un tocco di colore.
3) Barattoli innevati
Se invece amate conservare i barattoli di vetro delle marmellate o dei sottaceti, possiamo proporvi un centrotavola di più elementi dal tocco invernale.
Occorrente
- uno o più barattoli in vetro dalla base ampia
- sale grosso o neve finta
- rametti di agrifoglio o di abete
- vernice spray argento o oro
- nastrini e decorazioni a piacere
Procedimento
Prendete un barattolo di vetro e riempitelo di sale grosso o neve finta. Colorate i rametti con vernice spray oro oppure argento; se preferite potete decorarli con qualche fiocchetto colorato. Disponete i rametti nel barattolo e se ne avete voglia potete decorare anche l’esterno del centrotavola.
4) Campane natalizie segnaposto
Se cercate invece una proposta interessante per creare segnaposti per la vostra tavola, questa idea vi suonerà bene.
Occorrente
- bottiglie di plastica vuote
- un foglio di cartoncino
- figurine natalizie
- batuffoli di cotone, lucine o altre decorazioni
Procedimento
Tagliate la bottiglia, tenendo la parte del collo e facendo in modo che abbia la forma approssimativa di una campana. Create poi una base, sempre ricavandola dalla bottiglia. Se volete potete incollare alla base delle figurine natalizie, in modo tale che si intravvedono all’interno della campanella. Decorate con lucine, batuffoli di cotone e altre decorazioni a vostro piacere l’esterno della campana. Terminate il lavoretto legando alla campanella il bigliettino con il nome dell’ospite.
5) Stelle con bottiglie di plastica
Se il vostro bambino avesse voglia di partecipare alla decorazione della vostra casa, potreste proporgli di realizzare una stella da appendere.
Occorrente
- bottiglie di plastica
- forbici
- vernice e materiali per decorare
Procedimento
Tagliate la parte inferiore della bottiglia, che in genere ha una forma che ricorda quella di una stella. Praticate un buchino per poter infilare un cordino e appendere la vostra stella; se volete potete dipingerla e decorarla a vostro piacimento.
6) Candele alternative
Se volete una luca soffusa e accogliente, senza dover utilizzare delle vere candele che potrebbero essere pericolose per i più piccoli, ecco l’alternativa giusta per voi.
Occorrente
- un vassoio per torte di cartone
- rotoli di carta igienica o di carta da cucina
- candeline led
- carta velina
- un foglio di gomma Eva crepla o feltro bianco o colorato
- colla a caldo
- matite
- forbici
- organza
- nastro adesivo
- materiali per decorare
Procedimento
Tagliate i rotoli di carta in modo che siano di altezza diversa, poi ricopriteli del materiale che avete scelto (gomma crepla o feltro) con l’aiuto della colla a caldo. Inserite le candeline led all’interno dei rotoli di carta, fissandoli con nastro adesivo se necessario. In alternativa alle fiammelle di plastica potete farne alcune finte utilizzano il feltro o la carta velina. Decorate con della colla a caldo bianca la parte superiore della candela, in modo che faccia l’effetto della cera che cola. Applicatevi un po’ di brillantini, incollate le candele al centro del vassoio bianco, posizionandole in maniera decorativa. Adornate le candele con l’organza e con le decorazioni che avete scelto.
7) Palline di Natale con vecchie lampadine
Hai delle vecchie lampadine in qualche armadio in casa? Non buttarle, ci pensiamo noi a proporti un lavoretto alternativo alle solite palline dell’albero.
Occorrente
- vecchie lampadine;
- colori acrilici.
Procedimento
Prendete delle lampadine che non funzionano più e pulitele delicatamente. Dipingetele con colori acrilici creando personaggi natalizi, oppure lasciandovi semplicemente guidare dalla fantasia. Applicate un cordino e appendente le lampadine decorate all’albero di Natale.
8) Decorazioni natalizie fai da te con tappi di sughero
Un materiale che viene spesso buttato nonostante abbia del grande potenziale è il sughero, ma le bottiglie vengono ancora chiuse con questi tappi che si dà il caso siano perfetti per creare insieme ai bambini dei dolci personaggi per decorare casa.
Occorrente
- tappi di sughero
- sfere di legno o polistirolo
- colori, applicazioni, feltro e tutto quello che può servire per la decorazione
- nastrini
Procedimento
Applicate una piccola sfera di legno o polistirolo sopra al tappo di sughero aiutandovi con un po’ di colla a caldo, in modo da ottenere la base per creare un angioletto, un Babbo Natale o qualsiasi personaggio vi piaccia. Decorate a piacere con i colori oppure applicando vestitini di feltro e di stoffa. Aggiungete un nastrino per appendere la vostra decorazione.
9) Alberello di Natale con i rotoli di carta igienica
Per una Natale green e a costo zero, un’ottima idea di riciclo creativo consiste nel realizzare un piccolo albero con i rotoli di carta igienica: una volta dipinti con colori allegri e incollati insieme, il risultato sarà davvero originale!
Occorrente
- 31 rotoli di carta
- tempere
- colla a caldo
- materiale per le decorazioni
Procedimento
Dipingete 27 rotoli di cartone di verde e 4 di marrone. Unite orizzontalmente i primi 7 rotoli verdi per creare la base dell’albero, incollatene sopra altri 5. Procedete facendo degli strati che abbiano sempre un rotolo in meno, in modo da creare la forma triangolare di un albero di Natale. Incollate due a due i quattro rotoli marroni per creare il tronco dell’albero. Unitelo poi al resto dell’albero. Decoratelo con palline o piccole decorazioni natalizie.
10) Alberelli di spago colorato
Per addobbare l’albero di Natale in modo personalizzato, un modo molto carino è quello di creare in casa le decorazioni. Non servono grandi abilità manuali, né particolari materiali: in questo caso abbiamo utilizzato solo dello spago colorato e delle sagome di cartone.
Occorrente
- spago sottile in due tonalità di verde
- cartone
- forbici
- piccoli charms o ciondolini di Natale a forma di stella
- colla a caldo
Procedimento
Per prima cosa, ritagliate il cartone per ottenere la sagoma triangolare degli alberelli; ricoprite la sagome con lo spago, senza essere troppo precisi, e se necessario, fissatelo con qualche punto di colla a caldo sul retro dell’alberello. Sempre con la colla, applicate in cima agli abeti i ciondolini a forma di stella: simuleranno il classico puntale natalizio. Da ultimo, ricordate di incollare anche un’asola sul retro della sagoma in modo da poter appendere il decoro all’albero di Natale o farne un festone.
11) Bottiglie luminose
La magia delle Feste passa soprattutto attraverso le luci: calde, avvolgenti e incantevoli, proprio come il fascino che sprigiona il periodo più atteso dell’anno.
Occorrente
- bottiglie di vetro
- rametti con bacche anche finte
- catenine di luci a led
- Abeti di legnetti
Procedimento
Più che un vero e proprio fai da te, si tratta di un’ispirazione per un angolo romantico da ricavare in salotto, in soggiorno, ma anche nella cameretta dei bambini, magari davanti a una finestra così da rischiarare, anche dall’esterno, le notti di dicembre. La realizzazione è semplicissima: basta inserire le catenine di luci e i rametti dentro le bottiglie e disporle a proprio gusto sul davanzale di una finestra; si può ulteriormente arricchire la scenografia con qualche dettaglio ovviamente a tema natalizio, come pupazzetti, schiaccianoci, casette di legno, piccoli gnomi ed elfi.
12) Abeti di legnetti
Stecchi del gelato dipinti possono trasformarsi in coloratissimi abeti per dar vita a festoni e decori alternativi per l’albero: merito della magia del Natale!
Occorrente
- stecchi del ghiacciolo
- colori acrilici e pennello
- stelline di legno
- colla per legno
Procedimento
Dipingete gli stecchi di legno con il colore acrilico verde e lasciate asciugare completamente. Incollatene le punte a formare un triangolo isoscele e lasciate nuovamente asciugare. E ora, ci si può sbizzarrire con la decorazione, a partire da tanti cerchietti arcobaleno di diverse misure, a simulare le palline del classico albero di Natale. Infine, dipingete la stellina per il puntale e incollate anch’essa in cima all’abete.
13) Pigne colorate
Guantini alle mani e scarponcini comodi: si va a fare una bella gita nel bosco! Obiettivo: raccogliere tante bellissime pigne per dar vita a delle variopinte decorazioni per l’albero.
Occorrente
- pigne di varie dimensioni
- piccoli pompon colorati
- colla a caldo
- cordini
- neve spray
Procedimento
Per prima cosa, spruzzate le pigne con la neve spray, in modo da donare loro un effetto leggermente imbiancato, quindi lasciate asciugare; incollate i piccoli pompon tra le “scaglie” delle pigne, cercando di mescolare i colori per un effetto arcobaleno. Come tocco finale, incollate, sempre con la colla a caldo, i cordini in cima alle pigne e usate queste ultime per decorare l’albero oppure per abbellire altri angolini della casa; potete anche appenderle a una ghirlanda oppure a rametti dipinti di bianco.
14) Calzine della Befana in feltro
Anche la Befana merita il suo posto sull’albero: ecco perché possiamo dedicarle delle adorabili calzine da appendere, facilissime da realizzare.
Occorrente
- fogli di feltro verde, rosso e bianco
- forbici
- cordini dorati
- penna
- colla per tessuto
Procedimento
Disegnate le sagome della calza, delle toppe e dell’agrifoglio con bacche e foglioline sui rispetti fogli di feltro. Ritagliatele cercando di essere molto precisi, quindi incollatele seguendo l’esempio in foto in modo da assemblare le calzine. Ricordate di applicare anche il cordino dorato in modo da poterle appendere.
15) Decorazioni solidali
Se non si vuole ricorrere al fai da te, ma si desidera decorare casa aderendo a una buona causa, si può partecipare all’iniziativa promossa da Conad, “Facciamo sentire il nostro amore“.
