Film di Natale Disney: 13 imperdibili titoli da vedere con i bambini

Il cinema, e soprattutto la Disney, ha dedicato moltissimi film al Natale, a volte educativi, altre volte commoventi, altre ancora semplicemente divertenti, ma di certo memorabili. Non resta allora che accendere lo schermo della televisione, sedersi tutti insieme sul divano sotto un caldo plaid, sorseggiando cioccolata calda o sgranocchiando popcorn, e lasciarsi trasportare nel regno della fantasia.

1) Frozen

Il Regno di Ghiaccio e Il Segreto di Arendelle sono i due capitoli di una saga amatissima dai bimbi che racconta le avventure delle coraggiose sorelle e principesse Anna ed Elsa, quest’ultima dotata di straordinari poteri che, nel primo film, imparerà a gestire dopo aver fatto sprofondare il regno in un eterno inverno e di cui, nel secondo, cercherà di capirne l’origine.

Ad affiancare le eroine nelle loro avventure di ghiaccio sono gli immancabili Olaf, il pupazzo di neve dall’irresistibile parlantina, l’intrepido Kristoff e la sua simpaticissima renna Sven.

2) La Bella e la Bestia

Impossibile dimenticare il romanticissimo ballo tra Belle e la Bestia nel salone del castello dove la giovane è stata imprigionata dopo aver salvato la vita al padre inventore: la Bella e la Bestia, uscito nelle sale nel 1991, è un film che non ha mai smesso di emozionare grandi e piccini. Complice anche l’uscita del live action nel 2027 con Hermione Granger, alias Emma Watson, nel ruolo della protagonista, questo piccolo gioiello di animazione Disney ha conquistato anche i cuori dei più piccoli, dimostrandosi un film evergreen imperdibile per il periodo delle Feste.

Dedicato proprio al periodo natalizio è il sequel del 1997, ambientato nel castello di Belle e del principe Adam durante le Feste: anche in questo film tornano ovviamente il candelabro Lumière, l’orologio Tockins, Mrs. Bric, Chicco e tutti i personaggi che hanno reso indimenticabile il primo capitolo, con in più il perfido Maestro Forte, l’ex organo a canne, che ha deciso di sabotare la festa di Natale.

3) Fantasia

Sembra incredibile, eppure questo meraviglioso film Disney, diventato ormai un cult, risale al lontano 1940. Di mirabile modernità, si tratta della prima pellicola stereofonica della storia del cinema e racconta le vicende dell’apprendista stregone Topolino che si snodano sulle incantevoli note di alcuni capolavori della musica classica, eseguiti dalla Philadelphia Orchestra sotto la direzione di Leopold Stokowski. Tra ippopotami in tutù, struzzi in scarpette rosa e coccodrilli aggraziatissimi che interpretano leggiadri la Danza delle Ore di Ponchielli, l’immaginario di Fantasia non smette di stupire.

4) La Spada nella Roccia

Film del 1963, racconta le avventure del piccolo Semola che, sotto la guida del saggio (e adorabile) mago Merlino riuscirà a estrarre la celebre e inviolata spada nella roccia dimostrandosi degno di salire sul trono d’Inghilterra e diventare il leggendario re Artù.

Nel suo straordinario viaggio il giovane e impacciato garzone imparerà i valori fondamentali del coraggio, della lealtà, della speranza e dell’amore e incontrerà personaggi memorabili come il gufo Anacleto e la strega più buffa del mondo Disney, Maga Magò.

5) Canto di Natale di Topolino

Il celeberrimo romanzo di Dickens prende vita in questa commovente pellicola del 1983 in cui i personaggi letterari sono impersonati da Zio Paperone, Topolino, Paperino & Co.

La notte della Vigilia di Natale Paperon de’ Paperoni, il burbero e senza cuore Ebenezer Scrooge, riceve la visita del suo vecchio amico e socio, ormai defunto, Jacob Marley (ossia Pippo), che gli preannuncia la visita di 3 fantasmi: del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro. Saranno questi 3 spiriti gli artefici di una radicale conversione di Scrooge, che imparerà ad apprezzare i valori del Natale e a riconsiderare la propria solitaria e infelice vita, ricucendo i rapporti con la propria famiglia e il timido impiegato e unico dipendente Bob Cratchit (Topolino), finora da lui bistrattato e sottopagato.

6) A Christmas Carol

Un’altra versione del famosissimo romanzo di Charles Dickens, “Canto di Natale”, è quella realizzata con la tecnica della performance capture che vede come protagonista l’istrionico attore Jim Carrey.

Il film del 2009 di Robert Zemeckis racconta fedelmente la storia di Scrooge avvalendosi però di una tecnologia che certamente lascerà sbalorditi i bambini: gli attori sono, infatti, stati ripresi da cineprese computerizzate e trasformati poi in personaggi di animazione. Insomma, che sia in versione animata o 3D, le Feste non possono trascorrere senza un viaggio nel commovente universo di Dickens.

7) The Nightmare before Christmas

C’è chi lo considera un film di Halloween, ma The Nightmare before Christmas è anche un classico lungometraggio da periodo natalizio.

La storia è quella di Jack Skellington (o Skeletron nella versione italiana), il re delle zucche, che, dopo aver visitato per caso la Città del Natale, rimasto affascinato dall’atmosfera di gioia, dalla neve e dalle luci che caratterizzano questo incantevole luogo governato da Babbo Natale, decide di portare la magia natalizia nel Paese di Halloween. Riuscirà a trasmettere il calore e l’allegria delle Feste ai suoi spettrali e scettici concittadini?

8) La carica dei 101

Complice anche il recente spin-off dedicato alle origini di Crudelia De Mon con Emma Stone nei panni della villain più odiata dai cinofili, questo film del 1961 non è mai passato di moda.

La storia è celeberrima: Pongo e Peggy sono due coraggiosi cani dalmata determinati a proteggere la propria cucciolata dalle perfide grinfia di Crudelia, decisa a trasformare i 15 cuccioli in una soffice pelliccia. Il film ebbe talmente successo (anche di critica) da diventare ben presto un franchise: oltre al già citato spin-off, non sono mancati sequel animati e un remake live action del 1996 interpretato da Glenn Close.

9) Oceania

Un film da vedere quest’anno al cinema con tutta la famiglia è sicuramente “Oceania 2”, sequel del lungometraggio d’animazione del 2016 acclamato da pubblico e critica, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Un nuovo viaggio attende Vaiana, Maui e un nuovo gruppo di improbabili navigatori: dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato. Chi si unirà a lei in questo eccitante traversata verso l’ignoto?

10) Gli Aristogatti

Nella Parigi degli anni ’10 è ambientata la tenera storia che vede come protagonista un’adorabile famigliola di mici, la gatta Duchessa e i suoi 3 irresistibili cuccioli, Minou, Matisse e Bizet. Amatissimi dalla loro padrona, l’anziana ed eccentrica aristocratica Madame Adelaide, si troveranno loro malgrado a fronteggiare il perfido maggiordomo Edgar, deciso a impossessarsi della loro eredità. Per fortuna non mancherà il prezioso aiuto del gattone randagio Romeo e la sua scatenatissima banda di amici jazzisti.

Il punto di forza di questo film del 1970, come di molte altre pellicole citate, è lo stile visivo tradizionale: nessuna computer grafica e meravigliosi sfondi dipinti a mano, per un’animazione elegante e raffinata, senza risultare minimamente obsoleta.

11) Robin Hood

Al grido di “Urca Urca Tirulero”, questo film del 1973 si è fatto largo nella memoria di tantissimi bambini. Robin Hood è una figura collocata a metà strada tra la storia e la leggenda, diventato nella versione Disney una romantica e generosa volpe innamorato della dolcissima Lady Marian, in lotta contro il perfido (ma in realtà simpaticissimo e fifone) principe Giovanni, lo sceriffo di Nottingham.

Tra musiche indimenticabili e personaggi buffissimi come Lady Cocca e Sir Biss, questa pellicola prodotta e diretta da Wolfgang Reitherman è un piccolo gioiello da vedere assolutamente durante le feste.

12) Lilli e il vagabondo

Nel mondo dei cartoon è forse la storia d’amore più commovente e la scena del piatto di spaghetti con le polpette condiviso a lume di candela dalla cocker Lilli e il meticcio Biagio è diventata assolutamente iconica.

E pensare che lo stesso Walt Disney avrebbe voluto tagliare quella sequenza ritenendo l’idea troppo sciocca e ridicola: alla fine, la visione dopo il primo ciak lo persuase definitivamente della dolcezza e delicatezza di una scena diventata immortale.

13) Mary Poppins

Basato sull’omonima serie di romanzi di Pamela Lyndon Travers, Mary Poppins è un film del 1964 diretto da Robert Stevenson che racconta la storia di un’eccentrica e magica bambinaia, capitata al numero 17 di Viale dei Ciliegi per aiutare e sostenere la famiglia Banks.

Come non ricordare la scena finale in cui Mary Poppins vola via appesa al suo ombrello, sospinta dal vento per portare gioia in un’altra casa, o il balletto dello spazzacamino Bert insieme ai pinguini da lui disegnati che improvvisamente si animano come in un sogno; e che dire delle canzoni Basta un poco di zucchero e Cam-caminì: impossibile dimenticarle e che bello sarà canticchiarle insieme ai piccoli di casa!

Se i soli titoli Disney non bastano, si può fare scorpacciata di cinema guardando tutti insieme i 10 migliori film natalizi della storia del cinema da vedere almeno una volta nella vita con i bambini.

In breve Le feste natalizie sono il periodo ideale per raccogliersi in famiglia gustando un bel film tutti insieme e la Disney ci ha regalato, nella sua lunga storia, dei veri e propri capolavori imperdibili!

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.