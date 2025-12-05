Quale miglior modo di immergersi nell’atmosfera natalizia se non quello di visitare i villaggi di Babbo Natale o guardare tutti insieme un film a tema? Basta veramente poco per trascorrere un momento speciale con tutta la famiglia: tv, divano, qualche snack da sgranocchiare, l’albero di sottofondo, cellulari spenti e soprattutto tantissima voglia di emozionarsi e ridere insieme.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta: i film di Natale da vedere con i bambini sono davvero tantissimi e ciascuno può scegliere quelli più in linea con i propri gusti e interessi. Noi ne abbiamo selezionati 14, imperdibili e adatti davvero a tutti.

1) Mamma, ho perso l’aereo

Un evergreen che piace ai bambini di tutte le generazioni. Uscito nei primissimi anni ‘90, “Mamma ho perso l’aereo” è stato un film cult dell’infanzia di molti genitori di oggi, imperdibile nel periodo natalizio, per ridere ed emozionarsi con tutta la famiglia.

Il film racconta la storia di un bambino che viene dimenticato a casa dai genitori e dai parenti nella fretta di correre in aeroporto. Kevin è felicissimo e inizia a fare tutto ciò che desidera fino a quando non scopre che due ladri vogliono entrare in casa sua. Il bambino inizia allora a progettare un piano per farli scappare… risate e colpi di scena sono assicurati. Molto divertente anche il sequel “Mamma ho ripeso l’aereo, mi sono smarrito a New York”.

2) Un bambino chiamato Natale

Chi ama le avventure natalizie e le storie su Babbo Natale, non rimarrà deluso da “Un bambino chiamato Natale”, basato sull’omonimo romanzo. Protagonista della storia è Nikolas, un ragazzino nato proprio il giorno di Natale, che parte alla ricerca del leggendario villaggio degli elfi. Fra rapimenti, topi sognatori, bufere di neve, renne scontrose, elfi, troll e tanta magia, Nikolas vivrà esperienze incredibili, che lasceranno tutti a bocca aperta.

3) Miracolo nella 34esima strada

Ecco un altro grande classico, che ha conquistato intere generazioni di bambini e che non può mancare nella filmografia di Natale. “Miracolo nella 34esima strada”, remake dell’omonimo film del 1947, è un film pieno di speranza e di emozione. Un vecchio signore molto simile a Babbo Natale viene assunto in un negozio per promuovere le vendite di dicembre e prende molto sul serio il suo ruolo. È convinto infatti di essere il vero Babbo Natale. Ma lo sarà davvero? Non resta che scoprirlo insieme a tutta la famiglia.

4) Jack Frost

Apparentemente triste, in realtà “Jack Frost” è un film che insegna il valore della speranza.

Jack è un musicista molto impegnato, che a causa del suo lavoro trascorre diverso tempo lontano da casa. Nonostante ciò, è legatissimo alla moglie e al figlio. Purtroppo, un giorno la felicità della famiglia viene distrutta perché Jack muore in un incidente. Ma quando arriva Natale, il figlio Charlie, costruisce un pupazzo che inizia a parlare con la voce di Jack… Insieme vivranno momenti indimenticabili.

5) Il piccolo lord

Fra i film di Natale da vedere con i bambini non può sicuramente mancare questo capolavoro senza tempo.

“Il piccolo lord” è una trasposizione cinematografica del romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett. La commovente storia di un ragazzino angloamericano povero e dal cuore d’oro che da un degradato quartiere di Brooklyn si trasferisce nel castello del nobile nonno dal cuore di pietra terrà incollati allo schermo grandi e piccini. Le lacrime sono assicurate, ma anche il lieto fine.

6) Le 5 leggende

Fra i film d’animazione per bambini più noti, “Le 5 leggende” è un condensato di magia, sogni e speranze.

Insieme a Babbo Natale, infatti, vede schierati la Fatina dei denti, il Coniglio di Pasqua e Sandman, che proteggono i bambini di tutto il mondo, alimentando la loro capacità di fantasticare, sperare e meravigliarsi. Ma l’Uomo Nero decide di fermare tutto, seminando la paura nelle menti dei bambini e trasformando i loro sogni in incubi. Le quattro leggende dovranno quindi unire tutte le loro forze e lottare con l’aiuto di un quinto guardiano, lo scanzonato Jack Frost, per non far cessare la magia.

7) Qualcuno salvi il Natale

Non sempre il Natale va come vorremmo e questo film ce lo ricorda molto bene. È la sera della vigilia, ma Kate e Teddy sono a casa da soli perché il papà non c’è più e la mamma deve lavorare. I due fratelli decidono di costruire una trappola per vedere se Babbo Natale esiste davvero. Quando il vecchietto più amato da tutti i bambini arriva, i due fratelli combinano un pasticcio e fanno precipitare nel vuoto tutti i regali. Per salvare il Natale devono quindi escogitare un piano e passare all’azione.

8) Polar express

Come convincere un bambino che inizia ad avere dei dubbi dell’esistenza di Babbo Natale? Portandolo al Polo Nord ovviamente.

“Polar express” racconta un magico viaggio in treno verso il villaggio di Babbo Natale. Dopo innumerevoli peripezie, il protagonista arriva finalmente al Polo dove può constatare con i suoi occhi che è tutto vero e bellissimo.

9) A Christmas Carol

Adattamento cinematografico del racconto Canto di Natale di Charles Dickens, “A Christmas Carol” è incentrato sulla vita Ebenezer Scrooge, un usuraio solitario e spilorcio, che odia il Natale.

Dopo aver commesso alcune azioni cattive, la notte della vigilia incontra in sogno una serie di personaggi che lo fanno ricredere. Diventa così un uomo buono, gentile, altruista e molto amato da tutti.

10) Nightmare before Christmas

Un altro film di Natale da vedere con i bambini è “Nightmare before Christmas”, dedicato a Jack Skeletron, il re delle zucche. Jack, stanco di Halloween e di dover sempre spaventare gli altri, si ritrova nella città del Natale e ne resta estasiato. Decide allora di portare un po’ di quell’allegria e di quel calore anche nel Paese di Halloween e di sostituirsi a Babbo Natale, rischiando però di combinare un disastro.

11) Elf – Un elfo di nome Buddy

Un allegra e spassosa fiaba di Natale con protagonista Will Ferrell. Cresciuto nel regno degli elfi dopo essere caduto nel sacco di Santa Claus, Buddy parte per New York alla ricerca della propria identità e dei suo veri genitori: la Grande Mela, però, non è di certo il mondo incantato e magico a cui è abituato. Il risultato? Mirabolanti disavventure per ridere a crepapelle!

12) Il Grinch

Che 25 dicembre sarebbe senza il verdissimo sabotatore delle feste interpretato da Jim Carrey? Nel Paese di Chinonsò, il Grinch vive solitario con il suo cane Max architettando il modo per rovinare il Natale ai pacifici abitanti della città, i Nonsochì.

Riuscirà la dolcissima Cindy Chi Lou a sciogliere il gelido cuore del Grinch? Tratto dall’omonimo romanzo del Dr. Seuss, questo film del 2000 è diventato un classico da vedere e rivedere ogni anno.

13) Noelle

Quando Babbo Natale lascia in eredità al figlio il compito di consegnare i doni natalizi a tutti i bimbi del mondo, Nick, per il troppo stress, decide di prendersi una pausa e partire. Non vedendolo tornare, la sorella Noelle decide di lasciare il Polo Nord per riportare Nick a casa e salvare il Natale. Proprio durante questo incredibile viaggio capirà il vero significato di questa meravigliosa festività, grazie anche alla sagacia sferzante dell’elfo Polly (alias Shirley MacLane).

14) Buon Natale da Candy Cane Lane

Deciso a vincere il concorso per i migliori addobbi natalizi del quartiere, Eddie Murphy si rivolge all’ambigua Pepper, proprietaria di un bizzarro negozio di articoli di Natale.

Suo malgrado, diventerà protagonista di un pericoloso incantesimo che dovrà spezzare al più presto, con l’aiuto della sua famiglia, per non essere trasformato in una statuina. Tra elementi fantasy e di comicità, ecco una commedia leggera per trascorrere un pomeriggio allegro e spensierato! In breve Vedere insieme a tutta la famiglia un film di Natale è l’ideale per immergersi nell’atmosfera natalizia e vivere fino in fondo la magia che solo questo periodo dell’anno sa regalare. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: in ogni caso, risate, coccole ed emozioni sono assicurate.

