Frasi di auguri di Natale per maestre, amici e parenti

Natale non è sinonimo solo di regali, ma anche di auguri sinceri alle persone care: quali sono le più belle frasi di auguri per accompagnare un piccolo (o grande) dono? Ci sono frasi di auguri perfette per i maestri e le maestre di scuola che durante l’anno scolastico aiutano e supportano i nostri bambini, altre da dedicare a nonni, nonne, zii e zie, figure fondamentali e amatissime da ogni bambino. Trovare le parole giuste per esprimere i propri sentimenti non è sempre facile: proprio per questo abbiamo selezionato alcune frasi di auguri di Natale da tenere a mente e personalizzare secondo le proprie esigenze per sorprendere ed emozionare le persone care. Si possono scrivere su un bel bigliettino oppure inviare con un messaggio sul cellulare: in ogni caso faranno sentire speciali le persone a cui sono dedicate.

Auguri di Natale per le maestre

Durante l’anno scolastico, maestri e maestre rappresentano un punto di riferimento importante per i bambini. A Natale si può decidere di testimoniare la propria gratitudine con un piccolo dono o anche semplicemente con un bigliettino d’auguri che faccia sentire speciale maestri e maestre.

Maestra, per ogni lezione e per ogni sorriso, ti auguro un Natale luminoso come il tuo cuore.

Grazie, maestra, per essere stata con noi tutti i giorni, per averci sorriso e per averci aiutato… anche quando ti abbiamo fatta arrabbiare. Buon Natale!

A te che rendi ogni giorno scolastico speciale, auguri di un Natale altrettanto speciale.

In questo periodo di festa, i nostri pensieri volano a voi, che con pazienza e impegno avete guidato i nostri piccoli passi nel mondo della conoscenza. Buon Natale, maestri straordinari!

Buon Natale a te, che ogni giorno trasformi le aule in luoghi magici di scoperta e apprendimento!

A Natale sono tutti più buoni… ma noi promettiamo di esserlo anche dopo! Tanti auguri, maestra!

A te che insegni con il cuore prima ancora che con la mente, auguro un Natale pieno d’amore!

Tanti auguri a una maestra speciale che grazie alla sua passione ci ha aiutati a imparare con un sorriso: che questo Natale sia fonte di gioia e allegria!

Che questo Natale ti porti la stessa gioia e felicità che tu porti ai tuoi studenti ogni giorno.

Grazie per guidare con amore il nostro cammino di apprendimento. Buon Natale, Maestra!

Ti auguro un Natale sereno e gioioso, così come tu rendi sereni e gioiosi i giorni dei tuoi studenti.

Averti come maestra è il dono più prezioso che potessimo chiedere: buon Natale, cara maestra!

Per la maestra che ha il superpotere di trasformare le sfide in opportunità: Buon Natale!

Ti auguriamo un sereno Natale, ricco di gioia, felicità e soprattutto… tanto riposo!

Auguri di cuore a te, che con pazienza e amore guidi ogni studente verso il suo futuro.

Frasi di auguri per i nonni

Chi più dei nonni merita una dedica speciale per Natale? Ecco alcune frasi di auguri da dedicare loro, magari scrivendole su un bigliettino insieme ad un disegno fatto dai nipotini!

Nonni, ogni Natale con voi è un dono. Auguri di cuore e grazie per ogni momento condiviso!

Con voi il Natale è ancora più bello: tanti auguri, nonni!

In questo giorno speciale, un pensiero affettuoso va a voi, cari nonni, pilastri della nostra famiglia. Buon Natale!

Grazie per la pazienza con cui mi avete insegnato tutto quello che conta davvero. Buon Natale, nonni!

Grazie, nonni, per averci insegnato il vero significato del Natale. Con tutto il nostro amore, buone feste!

Senza la vostra saggezza non sarei mai diventata quello che sono. Grazie nonni e tantissimi auguri per un Natale ricco di serenità.

Le festività con voi sono sempre speciali. Grazie per l’amore e la saggezza che ci donate. Buon Natale!

Per i nonni più speciali del mondo, che rendono ogni Natale indimenticabile con la loro presenza. Buone Feste!

Non c’è regalo più grande dell’amore che ci avete dato. Auguriamo a voi un Natale pieno di sorprese!

A voi che con le vostre storie avete illuminato ogni mio Natale, auguri sinceri di gioia e amore.

Nonni, siete il nostro rifugio sicuro e la nostra guida. Che il Natale vi porti salute e serenità!

Frasi di auguri di Natale per gli zii

In ogni famiglia ci sono zii e zie speciali, che hanno un ruolo unico nelle vite dei nipoti. Quale momento può essere migliore del Natale per ringraziarli? Ecco qualche frase di auguri tutta per loro.

Buon Natale, per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri!

Per lo zio che ha reso ogni Natale indimenticabile, ti auguro una festa luminosa come il tuo sorriso!

Zia, il tuo calore e la tua gentilezza illuminano ogni festività. Che questo Natale ti porti tutto il bene che meriti!

Natale una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa fare è che sia Natale ogni giorno!

Auguri, zio! Che questo Natale ti porti tanta gioia quanto tu ne hai portata nella mia vita.

Cari zii, il Natale è sempre meraviglioso perché… mi fate regali strepitosi! Ma vi voglio anche bene perché siete stupendi. Buone feste, zii miei! Ah, e ricordate il mio regalo!

Che la magia del Natale riempia il tuo cuore di gioia e serenità, proprio come tu riempi le nostre vite, cara zia.

Le cose più belle e preziose della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti amano e ti stanno accanto. Buon Natale!

A te, zio, che con i tuoi aneddoti e le tue risate rendi ogni Natale speciale, auguri di cuore!

Agli zii più buoni e gentili del mondo, auguro un Natale ricco d’amore, che possa portare la pace nei vostri cuori, ma so già che non vi manca l’armonia. Anche grazie a voi sono la persona che sono adesso. Grazie di tutto.

Per la mia speciale zia: che il tuo Natale sia ricolmo di risate, abbracci e momenti indimenticabili!

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.

(Stephen Littleword)

(Stephen Littleword) Tra tutti i regali sotto l’albero, il più grande è avere uno zio come te. Auguri!

Le festività non sarebbero le stesse senza di te. Grazie per rendere ogni Natale indimenticabile, cara zia.

Con voi ogni Natale è più speciale. Siete gli zii migliori che potessimo avere. Tanti auguri di buon Natale, che questo 25 dicembre possa esaudire ogni vostro desiderio.

Grazie, zio, per avermi insegnato che il Natale non è solo un giorno, ma uno stato d’animo. Buone feste!

Tanti auguri di buon Natale ai nostri zii, che riescono sempre a farci tornare di buon umore con semplicità. Non cambiate mai!

Questo Natale ho chiesto a Babbo Natale di fare un regalo speciale a voi che meritate solo il meglio dalla vita. Vi voglio bene.

Zia, sei come il panettone: una dolce tradizione che non può mai mancare. Buon Natale!

