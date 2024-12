Frasi Babbo Natale: tutte quelle da dedicare al vecchio barbuto

Babbo Natale è una figura che rende il Natale ancora più magico grazie ai suoi doni e non a caso a lui sono dedicate frasi, citazioni, aforismi e filastrocche. Ci sono frasi divertenti da dedicare a Babbo Natale, citazioni ironiche da parte di mamma e papà e altre più dolci da parte dei bimbi, che aspettano con impazienza l’arrivo di questo signore vestito di rosso, con la lunga barba candida, e del suo sacco pieno di doni.

Frasi divertenti da dedicare a Babbo Natale

Sono tante le frasi divertenti da dedicare a Babbo Natale: a volte si tratta di citazioni di personaggi noti, altre di frasi argute di autori anonimi.

Non riesco a capire una cosa: se Babbo Natale dovesse consegnare un regalo ad ogni bambino della terra, dovrebbe visitare ottocentotrenta case al secondo. Per cui le sue renne dovrebbero viaggiare a settecento miglia al secondo, e lui avrebbe un millesimo di secondo per parcheggiare la slitta, scendere dal camino, mangiare il dolce con il latte e lasciare i regali. Per un uomo anziano e un po’ sovrappeso è un bel record!

(dalla serie tv Jarod il camaleonte) Caro Babbo Natale, quest’anno sono stata bravissima. Ok… forse non sempre. Qualche volta… Raramente… Aaah lascia stare, me lo compro da sola.

(Anonimo) A dicembre non sono nuvole, è Babbo Natale che si fa la barba.

(Fabrizio Caramagna) Caro Babbo Natale, quest’anno vorrei un grosso conto in banca ed un fisico asciutto. Vedi di non invertire le due cose come hai fatto l’anno scorso, grazie.

(Anonimo) Capisci che stai invecchiando quando per le feste di Natale aspetti la tredicesima e non Babbo Natale.

(Anonimo) C’è lui che non sopporto! Lui viaggia comodo in slitta, ha un costume favoloso, è testimonial della bibita più famosa del mondo e a me non hanno proposto nemmeno la pubblicità del lassativo!

(Paola Cortellesi) Facciamo i cattivi ed evitiamo un viaggio a Babbo Natale.

(Gary Allan) Una volta mi limitavo a ringraziare Babbo Natale per pochi soldi e qualche biscotto. Ora, lo ringrazio per le stelle e le facce in strada, e il vino e il grande mare.

(Gilbert Keith Chesterton) Il cinico è un uomo che all’età di dieci anni ha scoperto che Babbo Natale non esiste, ed è ancora sconvolto.

(James Gould Cozzens) Il Natale è sempre stata una bella festa a casa mia, più che in qualunque altro posto. Cominciavamo a bere presto, così mentre tutti gli altri vedevano un solo Babbo Natale, noi ne vedevamo almeno sei o sette.

(W. C. Fields) Mi fanno molto ridere quei genitori che trattano i figli come deficienti e gli fanno ancora scrivere la letterina a Babbo Natale quando ormai anche i bambini più idioti sanno che è molto più pratico mandare una e-mail.

(Flavio Oreglio) A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa.

Frasi per Babbo Natale da parte dei bambini

Anche i bambini spesso vogliono dedicare un pensiero dolce a Babbo Natale, ovvero a quella figura magica che ogni anno porta loro i doni tanto desiderati, a patto che siano stati buoni! Alcune di queste frasi o filastrocche su Babbo Natale possono anche essere scritte sulla loro letterina.

Babbo Natale viene di notte

viene in silenzio a mezzanotte.

Dormono tutti i bimbi buoni

e nei lettini sognano i doni.

Babbo Natale vien fra la neve,

porta i suoi doni là dove deve.

Non sbaglia certo: conosce i nomi

di tutti quanti i bimbi buoni.

E se invece venisse per davvero?

Se la preghiera, la letterina, il desiderio

espresso così, più che altro per gioco

venisse preso sul serio?

Se il regno della fiaba e del mistero

si avverasse?

(Dino Buzzati)

Se la preghiera, la letterina, il desiderio

espresso così, più che altro per gioco

venisse preso sul serio?

Se il regno della fiaba e del mistero

si avverasse?

Affaticato come ogni anno è arrivato il nostro Babbo

con renne e campanelli e stelle di Natale

scende dai camini aggrappandosi qua e là

porta in sacco regalini

per tutti i suoi bambini.

(Angela Randisi)

con renne e campanelli e stelle di Natale

scende dai camini aggrappandosi qua e là

porta in sacco regalini

per tutti i suoi bambini.

con renne e campanelli e stelle di Natale scende dai camini aggrappandosi qua e là porta in sacco regalini per tutti i suoi bambini. I biscotti per Babbo Natale sono pronti, non vediamo l’ora di lasciarne uno fuori!

Babbo Natale, ti aspetto con le braccia aperte, pronto a scambiare un sorriso speciale con te!

Babbo Natale vien di notte, in silenzio a mezzanotte. Dormon tutti i bimbi buoni e nei lettini sognano i doni. Babbo Natale vien fra la neve, porta i suoi doni là dove deve. Non preoccuparti, non sbaglia certo: per i bimbi buoni ha un fiuto perfetto!

Già le renne stanno volando, perché i regali stanno portando: son quelli di Babbo Natale e non sembrano niente male. Auguri di un felice Natale!

Ritorna ogni anno, arriva puntuale

con il suo sacco Babbo Natale

nel vecchio sacco ogni anno trovi

tesori vecchi e tesori nuovi.

Ma Babbo Natale sa che adesso

anche ai giocattoli piace il progresso:

al giorno d’oggi le bambole han fretta, vanno in auto o in bicicletta.

Nel vecchio sacco pieno di doni

ci sono ogni anno nuove invenzioni.

Io del progresso non mi lamento

(anzi, vi dico, ne son contento).

(Gianni Rodari)

Frasi da dedicare a Babbo Natale da mamma e papà

Anche mamma e papà a volte sentono il bisogno di dedicare una frase a Babbo Natale, ironica oppure divertente!

Santa Claus ha diversi nomi… Kris Kringle, Saint Nicholas, Mastercard…

(Phyllis Diller) Quando si entra in un ufficio postale e si vede come i dipendenti delle Poste trattano i pacchi, si comprende meglio perché Babbo Natale ci tenga a portare personalmente i suoi regali.

(Marie-Lyse Aston) Caro Babbo Natale, ti offendi se quest’anno scrivo alla madonna di Lourdes?

(Anonimo) È divertente credere che ci sia Babbo Natale, c’è più magia.

(Elle Fanning) A Babbo Natale chiedo i soldi per fare i regali di Natale.

(Anonimo) Babbo Natale facciamo un patto, quest’anno compro io i regali ai bambini e tu porti le pile.

