Letterina Babbo Natale: idee e spunti per scriverla con i bambini

La tradizione vuole che la letterina Babbo Natale venga scritta l’8 dicembre, nella stessa giornata dedicata alla preparazione dell’albero e agli addobbi di casa. Tuttavia, non c’è una regola ferrea e ciascuno può organizzarsi come meglio preferisce. L’importante è cercare di godersi il più possibile questo momento speciale insieme a tutta la famiglia, creando un clima di festa magari con l’aiuto di racconti, coccole e biscotti.

Per rendere questo momento ancora più divertente si possono preparare insieme delle piccole decorazioni da applicare sul prezioso foglio e scrivere delle frasi e dei messaggi ad hoc per Babbo Natale che aiutino grandi e piccini a riflettere sul significato più profondo di questa festa.

Letterine per Babbo Natale da stampare

Per rendere ancora più speciale il Natale dei tuoi bambini, abbiamo realizzato alcune letterine di Babbo Natale da scaricare gratis e stampare. Scegli la tua preferita e poi scarica il pdf qui sotto.

Clicca qui e stampa la tua letterina

Qui troverete tutte le letterine pensate per l’occasione, pronte da scaricare!

Letterina omino pan di zenzero

Letterina bassotto

Letterina Babbo Natale e stelline

Letterina mini Babbo Natale rosa

Letterina personaggi di Natale

Letterina Caro Babbo per lui

Letterina Caro Babbo per lei

Lettera per Babbo Natale in stile vintage

Lettere Babbo Natale verde con macchina per lei

Lettera Babbo Natale verde con macchina per lui

Lettera Babbo Natale con ghirlanda

Lettere Babbo rosso e bianco

Cosa scrivere

La letterina non dovrebbe essere un puro e semplice elenco di giochi. Mamma e papà dovrebbero spiegare ai figli l’importanza di scrivere bene, usando la gentilezza e le parole gentili e raccontando qualcosa di sé, e di chiedere solo ciò che si desidera davvero, così che Babbo Natale possa accontentare anche gli altri bambini. Dopo il classico “Caro Babbo Natale”, il bambino (o chi per lui se ancora piccolo) potrebbe spiegare in poche parole chi è, perché ama il Natale, come è andato l’anno appena trascorso. Sarebbe molto bello anche se chiedesse a Babbo Natale come sta.

A quel punto si può iniziare a elencare i desideri da esaudire e i giochi, se possibile senza specificare marche e dettagli per lasciare un po’ di aspettativa al bambino, e stimolare la sua fantasia. Se il piccolo ha le idee confuse, mamma e papà possono aiutarlo con domande come “Quali amici vorresti per i tuoi pupazzi?”, “Che cosa ti piace fare?”, “Cosa ti servirebbe per fare cose ancora più belle?”, “Cosa ti piacerebbe tanto fare?”. Alla fine, non possono mancare ringraziamenti, un pensiero per i bambini meno fortunati e la firma.

Messaggi da dedicare a Babbo Natale

Babbo Natale è molto di più di un vecchio signore con la barba che porta regali ai bambini di tutto il mondo. Per spiegare ai propri figli il vero significato di Natale, si può approfittare anche del momento della letterina, facendo insieme a loro delle riflessioni sulle ragioni che rendono questa festa così profonda e speciale e ideando dei messaggi a tema da scrivere sulla letterina. Ecco qualche idea.

Il Natale per me è un momento speciale perché posso raccontare i miei sogni e le mie speranze.

Quest’anno è stato ricco di avventure e di insegnamenti.

Quest’anno ho imparato tante cose e sono grato di quello che ho avuto.

Grazie mille per tutto quello che fai per noi e gli altri bambini.

So che i regali non sono la cosa più importante, ma ricevere qualcosa che desidero tanto sarebbe davvero bellissimo.

Caro Babbo Natale, quest’anno mi sono impegnato molto e ho cercato di migliorare.

Spero che tu, le tue renne e gli elfi riuscirete e portare gioia e allegria e tutti i bambini.

Ti ho preparato alcuni disegni, so che sei molto occupato a preparare i regali per tutti i bambini, ma spero che tu possa trovare un momento per guardarli.

Quest’anno per Natale desidero un dono speciale che realizzerebbe un mio grande sogno.

Spero che anche tu abbia un meraviglioso Natale e che dopo la notte del 24 dicembre ti possa riposare.

Idee per decorare la letterina

La lettera di Babbo Natale è l’occasione perfetta per trascorrere un momento divertente in famiglia e dare libero sfogo alla propria creatività. Per una volta, infatti, non ci sono indicazioni o divieti: i bambini possono colorarla e decorarla come vogliono. Chi non ama i lavoretti e non ha una personalità particolarmente artistica può limitarsi a un piccolo disegno o semplicemente attaccare sticker adesivi e brillantini. Chi vuole cimentarsi in qualcosa di più complesso e non vede l’ora di dedicarsi ai lavoretti di Natale, per personalizzare la letterina e renderla ancora più speciale può prendere spunto da questi suggerimenti.

Ghirlanda di pasta

Occorrente

Pasta formato farfalle

Tempere o pennarelli verdi

Foglio bianco o colorato

Fiocchetti, palline, adesivi o materiale da riciclo

Colla a caldo

Procedimento

Prendere una decina di farfalle e dipingerle di verde con tempere o pennarelli. Quindi incollarle sulla letterina Babbo Natale o su un foglio a parte da aggiungere poi alla busta con la colla a caldo disponendole in cerchio, fino a formare una ghirlanda. Decorare la ghirlanda a piacimento con fiocchetti, palline, adesivi.

Palline colorate

Occorrente

Cartone

Cartoncino colorato

Carte da regalo natalizie e glitterate

Spago

Forbici

Colla

Una tazzina

Procedimento

Ritagliare 3 pezzi di spago di diversa lunghezza (per esempio 3, 7, e 9 centimetri) e fissarli con la colla sul cartoncino colorato, in alto, a distanza di circa 10 centimetri l’uno dall’altro. Incollare sul cartone le carte da regalo natalizie, quindi con l’aiuto di una tazzina rovesciata disegnare tre cerchi e ritagliarli. Incollare le tre palline sul cartoncino colorato, in modo che ciascuna sia “appesa” a un filo. Ritagliare 3 piccoli semicerchi da una carta glitterata e incollarli sulla sommità delle palline. Usare il resto del cartoncino per scrivere la lettera.

Alberello di cartoncino

Occorrente

Cartone

Cartoncini colorati di verde

Cotone

Piccole palline colorate, pon pon o materiali da riciclo

Colla e forbici

Procedimento

Prendere un cartoncino e tagliarlo a forma di cono rovesciato. Quindi prendere dei cartoncini colorati, di diverse tonalità di verde (oppure colorare dei cartoncini bianchi con diversi verdi) e tagliarli a strisce di diverse dimensioni. Incollare le strisce sul cono, lasciando anche piccoli spazi fra una striscia e l’altra. Addobbare a piacere con cotone, pon pon, palline e attaccare l’alberello sulla lettera di Babbo Natale.

Renna

Occorrente

Borsa di cartone marrone

Foglio bianco

Foglio nero o pennarello nero

Cartoncino rosso

Cartoncino oro

Glitter e brillantini

Colla e forbici

Procedimento

Invece della solita busta perché non mettere la letterina Babbo Natale in un sacchetto a forma di renna? Ritagliare da un foglio bianco 2 cerchi, che saranno gli occhi della renna. Disegnare le pupille con il pennarello nero oppure ricavarle da un foglio nero. Con un cartoncino rosso formare il naso: un cerchio un po’ più grande degli occhi da decorare con brillantini e glitter. Infine, utilizzare un cartoncino oro o marrone scuro per realizzare le corna. Quindi incollare tutto: al centro della busta occhi e naso e sopra, vicino agli angoli le corna.

Dove spedirla

Una volta che la preziosa letterina Babbo Natale è pronta, dove spedirla? Naturalmente al Polo Nord. L’indirizzo ufficiale del villaggio di Babbo Natale in Lapponia è: Santa Claus, Santa Claus’s Main Post Office, 96930 Napapiiri, Finlandia.

Anche in questo caso, però, ogni famiglia può sentirsi libera di procedere come vuole: c’è chi lascia la letterina vicino alla porta o al camino con latte e biscotti in attesa che Babbo Natale passi a ritirarla, chi la porta in negozi specializzati in cui è presente una cassetta dedicata proprio a questa missione speciale e chi approfitta di eventi o villaggi di Natale per mandarla. Qualsiasi sia la modalità scelta, la missiva giungerà sicuramente a destinazione con i suoi preziosi messaggi.

Foto di copertina di RDNE Stock project via Pexels

In breve Quando si tratta di letterina di Babbo Natale, l’unica regola è che… non ci sono regole. Ciascuna famiglia può decidere quando e come scriverla, anche se la tradizione vuole che il giorno dedicato sia l’8 dicembre. C’è chi ama abbellirla in modo semplice, chi non perde l’occasione per preparare piccole decorazioni e chi preferisce i modelli già pronti. L’importante è trascorrere un momento speciale in famiglia, approfittandone per riflettere insieme sul significato di questa festa e sui messaggi da scrivere per Babbo Natale.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.