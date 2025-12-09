Mercatini di Natale 2025: i più belli dove portare i bambini

Per immergersi nell’atmosfera del Natale non c’è nulla di meglio che visitare i mercatini, dove poter gironzolare con i bambini tra bancarelle e chioschetti, fare acquisti e assaggiare prelibatezze locali, senza dimenticare una bella tazza di cioccolata calda o di vin brulè.

Questa tradizione tipica dei Paesi del Nord Europa ormai è giunta praticamente in ogni regione italiana, ma è particolarmente viva in quelle del Nord, soprattutto in Trentino Alto Adige.

1) I mercatini del Trentino

In Trentino la tradizione dei mercatini di Natale è molto viva: non per niente vengono considerati particolarmente autentici e ricchi di magia natalizia.

Bolzano

Il mercatino natalizio di Bolzano è quello con la tradizione più antica, non a caso è uno dei più conosciuti in Italia. In piazza Walther le tipiche casette di legno ospiteranno prelibatezze gastronomiche tipiche della zona come ad esempio lo strudel e lo speck, decorazioni natalizie e tanti oggetti a tema Natale.

Al Parco dei Cappuccini, invece, sarà allestito il Parco di Natale, che comprende 20 stand di artigianato artistico e gastronomia mentre, per gli amanti del vino c’è la Wine Lounge, dove degustare una selezione di vini locali. Numerosi eventi, tra musica e tradizione, si succederanno poi per tutto il periodo dell’avvento.

Vipiteno

Tutta la tradizione dei mercatini altoatesini si può ritrovare a Vipiteno, che condivide con il Tirolo le tradizioni culinarie e natalizie. Il simbolo di questo mercatino è la campana, tanto che il tema dell’evento di quest’anno sarà proprio le “Campane di Natale“.

Le stesse sono protagoniste anche del carillon posizionato sulla Torre de dodici, che allieterà la passeggiata tra i banchetti con il suo suono festoso. Quest’anno sono previste 35 bancarelle collocate in Piazza Città piene di specialità, prodotti altoatesini e decorazioni per l’albero di Natale.

Trento

I mercatini di Natale di Trento non hanno una tradizione lunga come quella degli altri appuntamenti della regione, ma stanno acquistando un’importanza sempre maggiore.

Dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, 77 casette affolleranno il cuore dello splendido capoluogo trentino, in Piazza Fiera e in Piazza Mostra.

Merano

A Merano, dal 28 novembre 2025 fino al 6 gennaio 2026, si respira tutta l’atmosfera natalizia dei Paesi del Nord.

Sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza Terme, ma anche in altri luoghi, da piazza della Rena e il suo Villaggio natalizio alla Passeggiata d’Inverno, da piazza Duomo a piazza del Grano, sarà possibile fare shopping in un’atmosfera incantata, ma non mancheranno neanche tantissimi giochi e laboratori dedicati a tutti i bimbi dai 4 anni in su.

Bressanone

Ecco un altro dei mercatini di Natale più belli dell’Alto Adige; quello di Bressanone, che si svolge tradizionalmente in Piazza Duomo, offre il meglio della gastronomia e dell’artigianato locale.

Molta è anche l’attenzione alle famiglie, che potranno immergersi nell’atmosfera natalizia grazie ai tanti eventi culturali e laboratori per bambini in programma, alle decorazioni che riempiono le vie della città e agli spettacoli di luci.

Brunico

Quello di Brunico è un mercatino di Natale piccolo, ma molto caratteristico.

Dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 in via Bastioni, in Piazza Tschurtschenthaler e in via Ragen di Sopra, le tradizionali casette di legno offriranno ai tanti visitatori decorazioni natalizie, prodotti artigianali, giocattoli in legno e prodotti enogastronomici locali.

Riva del Garda

Un mercatino, quello di Riva del Garda, dedicato esclusivamente all’enogastronomia.

Qui si possono trovare specialità del posto, sia dolci che salate, oltre ai prodotti dei vigneti trentini. I più piccoli potranno inoltre divertirsi sulla grande pista da pattinaggio e conoscere la renna Lana, l’orso Pom e l’elfa Smemorina, le allegre mascotte dell’evento.

San Candido

Il regno del Natale arriva a San Candido ogni fine novembre, quando il centro si trasforma in un perfetto villaggio invernale.

Nelle piccole bancarelle ognuno potrà acquistare specialità altoatesine e passare le fredde sere d’inverno con in mano una calda tazza di vin brulé o brulé alla mela. I bimbi potranno incontrare per e vie del centro Babbo Natale e Gesù Bambino che distribuiscono doni!

2) Shopping natalizio in Lombardia

Da Milano al suggestivo Lago di Como, tante sono le proposte in Lombardia dove vivere l’atmosfera natalizia.

Milano

In Lombardia il più famoso in assoluto è il mercatino di Natale di Milano, ovvero la storica fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, che si svolge in occasione di Sant’Ambrogio (dal 6 al 9 dicembre 2025) nella zona del Castello Sforzesco. In Piazza Duomo, invece, si svolge il mercatino di Natale in stile tedesco, che sarà possibile visitare fino al 6 gennaio 2026.

Monza

La magia del Natale arriva anche a Monza: fino al 6 gennaio le casette di legno del villaggio di Natale faranno capolino tra piazza Carducci, piazza San Paolo, via Mantegazza e Cortelonga, così come le giostre per i più piccoli e la pista di pattinaggio davanti al Comune.

Gli alberi addobbati invece decoreranno piazza Duomo, largo Mazzini, piazza Carrobiolo e San Pietro martire.

Como

Il Lago di Como si riempie di atmosfera natalizia in occasione del mercatino che si tiene in Piazza Perretta dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026.

I bambini potranno divertirsi pattinando sulla pista di pattinaggio o salendo sulla giostra dei cavallini in un contorno di luci e musica.

Bergamo

Le vie del centro di Bergamo si riempiono dei sapori e dei colori del Natale con il Christmas Village: 16 casette di legno in cui acquistare dolci tipici del periodo natalizio e doni originali da mettere sotto l’albero.

A rendere tutto più magico per i più piccoli, la possibilità di incontrare Babbo Natale!

Livigno

Per chi invece ama la montagna e la neve, il posto giusto è il mercatino di Natale di Livigno, ricco di bancarelle con i prodotti tipici del posto.

Chi ama la tradizione della montagna non può perdersi l’atmosfera che si respira in questo periodo dell’anno, dedicandosi allo shopping natalizio tra una discesa sugli scii e l’altra!

3) Tutti i mercatini in Piemonte

Anche il Piemonte ospita alcuni mercatini di Natale che vale la pena di visitare con i nostri bambini. Dal mercatino nel castello a quello di Asti, tra i migliori in Europa, non c’è che da scegliere la propria destinazione.

Torino

Il mercatino di natale a Torino si trova all’interno del Villaggio di natale in Piazza Solferino ed è visitabile per tutto il periodo delle Feste, dal 5 Dicembre 2025 al 6 Gennaio 2026.

Comprende prodotti locali e artigianali con l’obiettivo di valorizzare il territorio in occasione delle feste. Mentre girate le bancarelle alla ricerca di doni e decorazioni, perché non fare un giro sulla pista di pattinaggio o godersi le luminarie che adornano la piazza?

Ivrea

Tra i punti principali del Natale a Ivrea c’è il mercatino: che ogni sabato e domenica, dal 21 novembre al 22 dicembre occuperà Piazza di Città con bancarelle dove trovare regali unici, oggetti, dolci e specialità natalizie.

Per fare acquisti solidali, in via Palestro c’è anche il mercatino delle Onlus, gestito da associazioni e volontari, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Gli amanti dei sapori locali non possono perdere anche il Mercato delle eccellenze canavesane. Insomma, una serie di appuntamenti imperdibili per chi ama lo shopping natalizio.

Govone

Un esempio è il mercatino di Natale di Govone. Il paese, che viene considerato uno dei più belli del Piemonte, a Natale si riempie di atmosfera natalizia grazie al Magico Paese del Natale, che farà la felicità dei più piccoli, e ai mercatini natalizi.

50 casette di legno dedicate ad artigianato, gastronomia e street food punteggeranno il viale che circonda il Castello Reale, creando un’atmosfera unica.

Asti

L’unico in Italia ad entrare nella Top Ten europea dell’European Best Destinations, al mercatino di Natale di Asti si respira appieno la magia delle Feste.

Fino al 15 dicembre 2025 le famiglie potranno girare tra le 130 bancarelle natalizie alla ricerca del regalo di Natale perfetto, oppure per gustare dolci tipici di questo periodo o una golosa cioccolata calda. A coronare il tutto, la ruota panoramica gigante e le bellissime decorazioni.

Stupinigi – Nichelino

I portoni della Palazzina di Caccia di Stupinigi si aprono al Natale, con l’evento Natale è Reale.

Oltre a iniziative, spettacoli e laboratori dedicati ai più piccoli, comprende tante bancarelle dove acquistare oggetti artigianali e specialità gastronomiche. La particolarità? Il mercatino di Natale a Stupinigi si trova al chiuso, quindi è perfetto da visitare anche in caso di maltempo.

4) Mercatini di Natale in Emilia Romagna

Da Rimini, alle atmosfere incantate di Grazzano visconti, il Natale arriva anche in Emilia Romagna con i mercatini tutti da visitare.

Rimini

I mercatini di Natale dell’Emilia Romagna fanno tappa soprattutto a Rimini: il centro storico e le vie della città, illuminate a festa, a partire dal 15 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 ospiteranno tanti espositori pronti a farvi scoprire prodotti del posto, oggetti e idee regalo per rendere speciale il vostro Natale.

In più, alla Fiera degli Alberi di Natale al Ponte Tiberio, fino al 24 dicembre si potranno acquistare piante natalizie di vario genere, oltre al tradizionale abete.

Grazzano Visconti

Nell’affascinante location medievale di Grazzano Visconti le famiglie potranno trascorrere giornate indimenticabili: dall’8 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 il piccolo borgo in provincia di Piacenza ospiterà la Casa di babbo Natale, il teatro di Natale con spettacoli di magia, il villaggio degli Elfi, con circo, cinema e balli.

La novità di quest’anno ammalierà i più piccoli: la Slitta di Babbo Natale, una giostra dove tutti i bambini potranno divertirsi. Ovviamente, non possono mancare tantissimi stand dove acquistare regali e souvenir di ogni genere.

Modena

Pronti a vivere le atmosfere calde e accoglienti del Natale Tirolese? Dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 il centro di Modena si trasforma in un mercatino tirolese. Nelle casette in legno si potranno trovare manufatti creati dagli artigiani altoatesini e del Tirolo, oltre a specialità tipiche di quelle zone.

Bologna

Il capoluogo dell’Emilia Romagna inizia a festeggiare il Natale il 7 novembre con la Fiera di Santa Lucia, dove acquistare decorazioni per l’albero, gioielli fatti a mano, sciarpe, calze di lana e pezzi per il presepe. Durante i fine settimana del mese di dicembre, poi, vengono allestiti mercatini natalizi all’interno del Christmas Village, ciascuno pieno di oggetti creativi e personalizzabili che posso diventare preziose idee regalo.

5) Il Natale in Toscana

Le città e i piccoli borghi più o meno conosciuti della Toscana si preparano ad ospitare i propri mercatini natalizi.

Arezzo

Non si può non ricordare il mercatino di Natale di Arezzo, che dal 15 novembre al 28 dicembre 2025 trasforma l’atmosfera dell’intera città. Tra le attrazioni da non perdere, oltre al Mercatino Tirolese (che vanta espositori tipici dal Tirolo, dall’Austria e dalla Germania, con il meglio delle produzione artigianali locali).

Anche quest’anno, per la gioia dei più piccoli, ci saranno la Lego Brick House (nel meraviglioso Palazzo di Fraternita in piazza Grande) e la Casa di babbo Natale.

Firenze

Firenze è un’altra location per i mercatini di Natale toscani. In Piazza Santa Croce viene ospitato un mercatino classico in stile tedesco, dove si potranno trovare sia il migliore artigianato, sia prodotti della gastronomia locale o di altre regioni italiane ed europee, compresi alcuni stand dedicati ai prodotti tipici dei mercatini di Natale tedeschi.

Non mancheranno mercatini di durata più breve, come il mercato di Natale nordico, dove trovare oggetti di design, libri per grandi e bambini, giocattoli e cibo e iniziative di beneficenza.

6) Dove trovare i mercatini in Lazio

Con i suoi innumerevoli borghi antichi carichi di Storia e fascino, il Lazio è una regione che offre meravigliose opportunità per respirare pienamente la magia e l’incanto che regalano le bancarelle natalizie.

Vetralla

Il bellissimo borgo di Vetralla, nella Tuscia viterbese, fino all’11 gennaio 2026 si trasformerà nell’incredibile Regno di Babbo Natale con numerosi eventi a tema, spettacoli di animazione tra luci e presepi, bancarelle piene di originali idee regalo, musica e delizioso street food. Per le vie della cittadina sfileranno tanti personaggi di fantasia e del presepe e i più piccoli potranno visitare la Casa di Babbo Natale e divertirsi tra giostre e una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio al coperto.

Viterbo

Lo splendido centro storico in stile medievale di Viterbo si presta benissimo a ospitare i mercatini natalizi, tra stand di giocattoli, opere di artigianato e squisiti prodotti della tradizione locale: tutto questo tra si snoda tra la storica Piazza Duomo fino alla celebre Piazza San Carluccio e l’area della Zaffera e nella centralissima Via Marconi. ma non è finita qui: imperdibili per i bimbi sono la Casa di Babbo Natale a Palazzo Alessandri, la Fabbrica della Befana e la Dimora del Grinch in Piazza San Carluccio, nonché l’antica Giostra nella Piazza del Comune.

Roma

Impossibile non citare il Mercatino in Piazza Navona nella splendida capitale.

Dal 1° dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026 a Roma si potranno trovare tante bancarelle ricche di dolciumi, decorazioni e giocattoli, incorniciate nel fascino immortale della Città Eterna.

7) I più bei mercatini di Natale in Campania

Fra tradizione e artigianato, la tradizione nord-europea dei mercatini di Natale arriva anche in Campania.

Napoli

In questa regione si possono visitare, ad esempio, i mercatini di Natale di Napoli, diffusi in tutta la città, che spesso uniscono l’atmosfera tipica di questi appuntamenti con la locale tradizione del presepe, tenuta viva dagli artigiani di via San Gregorio Armeno e tutelata come patrimonio dell’Unesco.

In particolare, il Museo nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà nuovamente i Mercatini di Natale di Napoli, dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con tante casette di legno colorate che ospiteranno artigiani e ristoratori.

In copertina foto di Mateusz Dach da Pexels

