Mercatini di Natale 2023: i più belli dove portare i bambini

Per immergersi nell’atmosfera del Natale non c’è nulla di meglio che visitare alcuni dei mercatini di Natale 2023 più belli d’Italia, dove gironzolare con i bambini tra bancarelle e chioschetti, fare acquisti e assaggiare prelibatezze locali, senza dimenticare una bella tazza di cioccolata calda o di vin brulè. Questa tradizione tipica dei Paesi del Nord Europa ormai è giunta praticamente in ogni regione italiana, ma è particolarmente viva nelle regioni del Nord, soprattutto in Trentino Alto Adige. Vediamo da nord a sud alcuni dei mercatini di Natale 2023 più belli da visitare con i nostri bambini!

Mercatini di Natale in Trentino

In Trentino la tradizione dei mercatini di Natale è particolarmente viva, non per niente questi mercatini vengono considerati particolarmente autentici e ricchi di atmosfera natalizia.

Il mercatino di Natale di Bolzano

Quello di Bolzano è uno dei mercatini natalizi con la tradizione più antica, non a caso è uno dei più conosciuti in Italia. In piazza Walther le tradizionali casette di legno ospiteranno prelibatezze gastronomiche tipiche della zona come ad esempio lo strudel e lo speck, decorazioni natalizie e tanti oggetti a tema Natale. La piazza ospiterà anche il presepe con la Sacra Famiglia e un grande albero di Natale, ma l’intera città si colorerà di luci e decorazione. Fino al 23 dicembre, poi, anche Piazza del Grano ospiterà un mercatino di Natale, accogliendo tante associazioni di volontariato e le loro proposte solidali.

Il mercatino di Natale di Vipiteno

Tutta la tradizione dei mercatini altoatesini si può ritrovare a Vipiteno, che condivide con il Tirolo le tradizioni culinarie e natalizie. Il simbolo di questo mercatino è la campana: ne saranno in vendita molti modelli, diversi per forma, dimensione e colori.

Il mercatino di Natale di Trento

I mercatini di Natale di Trento non hanno una tradizione lunga come quella degli altri appuntamenti della regione, ma stanno acquistando un’importanza sempre maggiore. In piazza della Fiera ci saranno quindi 70 casette di legno piene di prodotti tipici, affiancate da 16 casette dedicate ai sapori dei territorio.

Il mercatino di Natale di Merano

A Merano si respira tutta l’atmosfera natalizia dei Paesi del Nord. Nelle case del paese ogni domenica d’Avvento si accende una candela della tradizionale Corona dell’Avvento fatta con rami di pino o di agrifoglio e decorata con pigne e nastri, mentre vengono intonati canti natalizi. L’intera città viene decorata con addobbi scenografici, mentre il mercatino si svolge in Piazza della Rena e nelle vie limitrofe. Non solo shopping: il mercatino prevede anche un calendario di visite guidate alla città, giostre antiche per i bambini, cori natalizi e bande tradizionali.

I mercatini di Natale 2023 di Bressanone

Ecco un altro dei mercatini di Natale più belli dell’Alto Adige; quello di Bressanone, che si svolge tradizionalmente in Piazza Duomo e dove si può trovare il meglio della gastronomia e dell’artigianato locale. Il tema 2023 è “Pace e luce”: sarà proprio la luce delle candele artigianali a illuminare la suggestione pensata da Erich Larcher, mentre il coro della pace composto da 60 bambini canterà il suo messaggio di pace.

Il mercatino di Natale di Brunico

Quello di Brunico è un mercatino di Natale piccolo ma molto caratteristico. La piazza del Municipio ospiterà 35 casette di legno che offriranno decorazioni natalizie, prodotti artigianali, giocattoli in legno e prodotti enogastronomici locali.

I mercatini di Natale della Lombardia

In Lombardia il più famoso in assoluto è il mercatino di Natale di Milano, ovvero la storica fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, che si svolge in occasione di Sant’Ambrogio (dal 7 al 10 dicembre) nella zona del Castello Sforzesco. In Piazza Duomo, invece, si svolge il mercatino di Natale in stile tedesco.

La magia del Natale arriva anche a Monza, dove non manca un Villaggio di Babbo Natale allestito tra piazza Carducci, largo IV Novembre e piazza San Paolo. Qui si potranno trovare anche le bancarelle di tanti artigiani della zona con i loro prodotti, la Casa di Babbo Natale e una pista per il pattinaggio sul ghiaccio.

Per chi invece ama la montagna e la neve, il posto giusto è il mercatino di Natale di Livigno, ricco di bancarelle con i prodotti tipici del posto. Chi è in zona nel periodo natalizio non può perdersi la tradizionale fiaccolata natalizia fatta dai maestri di sci di Livigno!

Mercatini Natale Piemonte

Anche il Piemonte ospita alcuni mercatini di Natale che vale la pena di visitare con i nostri bambini. Un esempio è il mercatino di Natale di Govone. Govone, che viene considerato uno dei paesi più belli del Piemonte, a Natale si riempie di atmosfera natalizia grazie al Magico Paese del Natale, che farà la felicità dei più piccoli, e ai mercatini natalizi.

La loro peculiarità principale? Un antico carosello torinese e una giostra in stile Belle Epoque, a cui si affianca un angolo pasticceria Pastry Chef dove assaporare tante delizie!

Mercatini di Natale Toscana 2023

Le città e i piccoli borghi più o meno conosciuti della Toscana si preparano ad ospitare i propri mercatini natalizi. Non si può non ricordare il mercatino di Natale di Arezzo, che in questo periodo trasforma l’atmosfera dell’intera città. Tra le attrazioni da non perdere, oltre al Mercatino Tirolese, ci sono il Villaggio di Natale Lego, la ruota panoramica e tanti eventi in città.

Firenze è un’altra location per i mercatini di Natale toscani. In Piazza Santa Croce viene ospitato un mercatino classico in stile tedesco, dove si potranno trovare sia il migliore artigianato sia prodotti della gastronomia locale o di altre regioni italiane ed europee, compresi alcuni stand dedicati ai prodotti tipici dei mercatini di Natale tedeschi.

Mercatini di Natale Campania

La tradizione nord-europea dei mercatini di Natale arriva anche in Campania, dove si possono visitare, ad esempio, i mercatini di Natale di Napoli, diffusi in tutta la città, che spesso uniscono l’atmosfera tipica di questi appuntamenti con la locale tradizione del presepe, tenuta viva dagli artigiani di via San Gregorio Armeno e tutelata come patrimonio dell’Unesco.

In particolare, il Museo nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà nuovamente i Mercatini di Natale di Napoli, con tante casette di legno colorate che ospiteranno artigiani e ristoratori.

In copertina foto di Mateusz Dach da Pexels