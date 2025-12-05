Natale 2025: come viverlo con magia nei parchi divertimento d’Italia

In questo dicembre nei parchi divertimento italiani si può respirare tutta la magia del Natale. Sono tanti i parchi che aprono nel periodo natalizio cambiando veste con allestimenti a tema, decorazioni di Natale, villaggi natalizi e spettacoli.

In alcuni i più piccoli potranno addirittura provare l’emozione di incontrare Babbo Natale e di consegnargli di persona la propria letterina. Gardaland, Leolandia, MagicLand, Christmas World 2025 a Villa Borghese, Cinecittà World, Acquaworld, Fiabilandia e Italia in Miniatura: 8 parchi da non perdere per le feste natalizie.

Gardaland

La magia del Natale incontra l’avventura con Gardaland Magic Winter 2025: dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026, Gardaland Resort sarà il teatro di tanti appuntamenti dedicati ai più piccoli. La stagione invernale sarà inaugurata da Supermagic, premiato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come Miglior Spettacolo di Magia: l’evento sarà proposto con sei apputamenti dal 5 all’8 dicembre, con biglietto dedicato.

Tra le novità pensate per i più piccoli c’è Slitte in festa, dove i bambini dal metro di altezza in su potranno mettersi alla guida di mini slitte colorate per sfrecciare lungo un percorso dedicato. I bambini di età superiore ai sei anni potranno provare Turbo Ice, una pista di 280 metri quadrati dedicata al drifting con mini-go-kart elettrici, dove potranno provare il brivido di curve e derapate su una speciale superficie che simula l’effetto del ghiaccio sotto le ruote.

Non mancano poi spettacoli live con atmosfere fiabesche e coreografie scintillanti, attrazioni a tema fantasy, adventure o adrenalinico, attività educative a tema e interattive a Gardaland Sea Life Aquarium e l’immancabile incontro con Babbo Natale nella sua baita, tra elfi e doni.

Gardaland Park e Gardaland Sea Live Aquarium accolgono i visitatori il 6,7 e 8 dicembre, il 13 e 1 dicembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio (escluso il 25 dicembre), sempre con orario 10.30 – 18. Per l’occasione sono disponibili biglietti combinati, pacchetti speciali e l’abbonamento per la nuova stagione che include anche l’ingresso al parco durante Magic Winter.

Gardaland

Indirizzo: Via Derna 4, 37014 Castelnuovo del Garda VR

Leolandia

Già a partire dal mese di novembre a Leolandia si respira l’atmosfera natalizia. Il parco propone infatti due spettacoli inediti: Gran Galà d’Inverno, uno show in stile Broadway adatto a tutte le età, e Il Regno del Natale Incantato, un racconto teatrale animato ad elfi, fate, principi e principesse.

I più piccoli non possono perdere l’incontro con Babbo Natale nella sua baita per consegnargli la loro letterina e scattare una foto ricordo, per poi provare il laboratorio del Truccabimbi dove verranno trasformati in personaggi natalizi. I più grandicelli possono invece provare le attrazioni adrenaliniche di Crazy Circus o proposte più rilassanti come la giostra cavalli, il Trenino Thomas o il Gufaliante.

Per trascorrere del tempo tutti insieme si può pattinare sulla pista su ghiaccio per poi rifocillarsi con tanto street food natalizio, scegliendo tra waffle, crepes, biscotti e altre tentazioni, compresa una cioccolata calda rossa al gusto di pandoro.

La giornata si conclude con la Parata del Natale Incantato con tutti i personaggi dei cartoni animati: Masha e Orso, i Superpigiamini, Bing e Flop, Bluey e Bingo, Ladybug e Chat Noir. E per finire, l’ultima sorpresa: la cerimonia di accensione dell’albero di Natale alto più di 20 metri sotto una magica nevicata!

Per tutto il periodo, Leolandia offre tre ingressi al prezzo di uno, i primi due da usare entro il 6 gennaio, il terzo entro il 30 aprile.

Leolandia

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 52 24042 Capriate S. Gervasio (BG)

MagicLand

A MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, la magia del Natale è già iniziata con alberi innevati, allegri folletti, luci e colori che già a novembre hanno allietato i weekend delle famiglie. In occasione di Magic Christmas, un maestoso albero di Natale accoglie i visitatori all’ingresso; da qui si snodano percorsi a tema che culminano con il Castello di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale in persona, a cui consegnare la letterina e con il quale scattare una foto ricordo.

Tra le novità da scoprire ci sono:

La Fabbrica delle Bollallegre , un percorso teatrale e interattivo ricco di luci e scenografie in cui i visitatori possono svelare il segreto della Magisfera, il cielo dove brillano i desideri di tutti i bambini del mondo

, un percorso teatrale e interattivo ricco di luci e scenografie in cui i visitatori possono svelare il segreto della Magisfera, il cielo dove brillano i desideri di tutti i bambini del mondo Magic Winter , una nuova area gonfiabili per i più piccoli con una grande casa innevata, i vagoni del treno di Babbo Natale, bastoncini di zucchero e cioccolato

, una nuova area gonfiabili per i più piccoli con una grande casa innevata, i vagoni del treno di Babbo Natale, bastoncini di zucchero e cioccolato il Regno AdvenTour, un percorso che accompagna i visitatori attraverso ventiquattro tappe, proprio come in un calendario dell’Avvento. Ogni stazione è un invito alla scoperta, all’emozione e alla condivisione, fino alla venticinquesima tappa, un mistero da risolvere per tutti

Torna in versione rinnovata il musical natalizio Lucy e il Mistero della Magia Perduta, a cui i visitatori possono assistere gratuitamente. Le sorprese non sono finite: completano l’esperienza la Christmas Parade quotidiana con tanti personaggi natalizi, il Magic Christmas Express, un trenino natalizia gratuito, il truccabimbi Elface Painting e i Mercatini di Natale in cui gustare street food natalizio e trovare tante idee regalo.

In occasione di Magic Christmas, il biglietto di ingresso a MagicLand avrà un prezzo ridotto per adulti e bambini.

MagicLand

Indirizzo: via della Pace, 00038 Valmontone (RM)

Christmas World 2025 a Villa Borghese

Natale XXL a Villa Borghese: Christmas World 2025 accende Roma a partire dal 29 novembre trasformando gli spazi in un villaggio natalizio con piste di pattinaggio, mercatini e scenografie immersive pensate per tutte le età. Ogni area racconta una storia diversa, con ambientazioni ispirate alle capitali del Natale che permettono di cambiare paesaggio ad ogni curva. Una delle attrazioni più amate sono sicuramente le piste di pattinaggio: un anello centrale e zone più piccole dedicate ai bambini, tutte illuminate da giochi di luce e colore.

Non mancheranno i mercatini di Christmas World, dove artigiani e creativi presenteranno le loro creazioni, accompagnati dal profumo di vin brulè, ciambelle calde e street food internazionale.

Christmas World

Indirizzo: Viale del Galoppatoio 31, 00197 Roma RM

Cinecittà World

Fino al 6 gennaio 2026, Cinecittà World si trasforma con decorazioni, allestimenti a tema e l’atmosfera unica del villaggio di Natale.

Tra le attrazioni da non perdere ci sono:

Christmas Show con tanti spettacoli originali

con tanti spettacoli originali Christmas Street , in cui la strada del parco di trasforma in una via addobbata per il Natale

, in cui la strada del parco di trasforma in una via addobbata per il Natale nevicata sulla Main Street per cominciare e concludere la giornata

per cominciare e concludere la giornata la pista di pattinaggio su ghiaccio

su ghiaccio Truccabimbi per trasformare i bambini in tanti piccoli elfi

per trasformare i bambini in tanti piccoli elfi Elf-Express – Lettere dal West, un originale Far West show a tema natalizio

un originale Far West show a tema natalizio I-Fly, una montagna russa virtuale per volare sulla slitta di Babbo Natale

una montagna russa virtuale per volare sulla slitta di Babbo Natale La Notte che cambiò il Natale , un musical per grandi e piccini

, un musical per grandi e piccini Meet&Greet con Babbo Natale per incontrare Babbo Natale e i personaggi del cinema natalizio più amati

per incontrare Babbo Natale e i personaggi del cinema natalizio più amati la Casa di Babbo Natale per incontrare Santa Claus

per incontrare Santa Claus la Posta di Babbo Natale: i bambini potranno scrivere la loro letterina e spedirla.

La stagione 2025 terminerà il 6 gennaio 2026 con l’arrivo della Befana, una giornata ricca di sorprese. Cinecittà World è aperto tutti i weekend, festivi e durante tutte le vacanze natalizie, dalle 11 alle 18.

Cinecittà World

Indirizzo: via Irina Alberti, 00128 Roma (RM)

Acquaworld

Fino al 6 gennaio 2026 anche Acquaworld si trasforma, diventando l’unico Christmas Village Acquatico in Italia.

Qui l’atmosfera natalizia sarà data da oltre 10 km di luci, decorazioni e alberi di Natale: ci si potrà rilassare in vasche riscaldate, divertirsi con scivoli e giochi d’acqua e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera delle Feste davanti al grande albero di Natale nella vasca Family.

Acquaworld

Indirizzo: Via Giorgio la Pira, 16, 20863 Concorezzo MB

Fiabilandia

Il parco di Fiabilandia apre anche in inverno, tutte le domeniche di dicembre, l’8 dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio.

L’ingresso sarà libero dalle 11 alle 17, mentre attrazioni e spettacoli saranno a pagamento. In occasione del 31 dicembre sarà inoltre possibile partecipare ad un veglione su prenotazione, con apertura del parco fino a tarda notte.

Fiabilandia

Indirizzo: Via Gerolamo Cardano 15, 47924 Rivazzurra RN

Italia in Miniatura

Anche Italia in Miniatura, a Rimini, cambia veste per il Natale: durante le feste natalizie si rinnova con un allestimento di 5.000 alberi in versione mini che decoreranno tutta l’Italia, da Nord a Sud.

L’allestimento comprende anche oltre 300 opere d’arte artigianali, ma il momento clou sarà scoprire l’allestimento tematico di Piazza Italia e il giro in gondola nel canale ricostruito che simula Venezia.

Italia in Miniatura

Indirizzo: via Popilia 239, 47922, Viserba di Rimini (RN)

