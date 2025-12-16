Poesie di Natale per bambini: le più belle

Le poesie di Natale sono un must del periodo delle Feste: sono soprattutto i bambini che amano recitarle, magari mettendosi al centro dell’attenzione in occasione del pranzo di Natale o della cena della Vigilia.

Sono davvero tanti i poeti e gli autori che hanno scritto poesie su questa festività, come ad esempio Giuseppe Ungaretti, Gianni Rodari, Alda Merini, Umberto Saba, Mario Lodi e Madre Teresa di Calcutta.

Ci sono poesie sul senso profondo del Natale, altre che si concentrano sull’aspetto religioso di questa Festa e altre ancora spiritose e divertenti ma in grado di far riflettere, adatte per i bambini della scuola primaria (ma non solo). E non possono certo mancare le poesie brevi, facili da memorizzare ma non meno belle e significative!

Poesie natalizie brevi

Le poesie di Natale brevi sono di solito molto amate dai bambini perché semplici da memorizzare e da recitare, magari in occasione della cena della Vigilia o del pranzo di Natale.

Avvento

Come un pastore, nel bosco innevato,

nugoli di fiocchi sospinge il vento

e qualche abete ha già indovinato

che presto di sacre luci vestirà l’ornamento.

Verso i bianchi sentieri i rami spingendo

origlia ogni fruscio nell’attesa ansiosa,

e sfida il vento e va così crescendo

incontro a quella Notte radiosa.

(Rainer Maria Rilke)

Dov’è la pace?

Quando sento cantare:

“Gloria a Dio e Pace sulla terra”

mi domando dove oggi

sia resa gloria a Dio

e dove sia pace sulla terra.

Finché la pace

sarà una fame insaziata

a finché non avremo sradicato

dalla nostra civiltà la violenza,

il Cristo non sarà nato.

(Gandhi)

La pecorina

La pecorina di gesso

sulla collina di cartone,

chiede umilmente permesso

ai magi in adorazione.

Lungi nel tempo, vicino nel sogno, pianto e mistero

c’è accanto a Gesù Bambino,

un bue giallo, un ciuco nero.

(Guido Gozzano)

La stella di Natale

Era pieno inverno.

Soffiava il vento nella steppa.

E aveva freddo il neonato nella grotta

nel pendio della collina.

L’alito del bue lo riscaldava.

Animali domestici

stavano nella grotta,

nella culla vagava un tiepido vapore…

E lì accanto, mai vista sino allora

più modesta di un lucignolo

alla finestrella d’un capanno,

traluceva una stella sulla

strada di Betlemme…

(Boris Pasternak)

Un Natale

Ma certo che Babbo Natale esiste.

Solo che non c’è nessuno che possa fare

da solo tutto quello che deve fare lui.

E allora il Signore ha distribuito i suoi compiti

tra tutti noi.

Per questo noi siamo tutti Babbo Natale. Io. Tu.

Persino tuo cugino Billy Bob.

E adesso dormi.

Conta le stelle.

Pensa a cose più serene.

Alla neve, per esempio.

(Truman Capote)

Poesie di Natale religiose

Ci sono autori che hanno dedicato versi al significato più profondo e religioso delle festività natalizie.

Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!

Accarezza il malato e l’anziano!

Spingi gli uomini

a deporre le armi

e a stringersi in un universale abbraccio di pace!

Invita i popoli,

misericordioso Gesù,

ad abbattere i muri

creati dalla miseria

e dalla disoccupazione,

dall’ignoranza

e dall’indifferenza,

dalla discriminazione e dall’intolleranza.

Sei tu,

Divino Bambino di Betlemme,

che ci salvi,

liberandoci dal peccato.

Sei tu il vero e unico Salvatore,

che l’umanità spesso cerca a tentoni.

Dio della pace,

dono di pace

per l’intera umanità, vieni a vivere

nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.

Sii tu la nostra pace

e la nostra gioia!

(Giovanni Paolo II)

È Natale

È Natale ogni volta

che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta

che rimani in silenzio

per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta

che non accetti quei principi

che relegano gli oppressi

ai margini della società.

È Natale ogni volta

che speri con quelli che disperano

nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta

che riconosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta

che permetti al Signore

di rinascere per donarlo agli altri.

(Madre Teresa di Calcutta)

È nato, alleluia alleluia

È nato il sovrano bambino

la notte che già fu sì buia

risplende di un astro divino

orsù cornamuse, più gaie

sonate, squillate campane

venite pastori e massaie

oh genti vicine e lontane

per quattro mill’anni s’attese

quest’ora su tutte le ore

è nato, è nato il Signore

è nato nel nostro paese

la notte che già fu sì buia

risplende di un astro divino

è nato il sovrano bambino

è nato, alleluia alleluia.

(Guido Gozzano)

A Gesù Bambino

La notte è scesa

e brilla la cometa

che ha segnato il cammino.

Sono davanti a Te, Santo Bambino!

Tu, Re dell’universo,

ci hai insegnato

che tutte le creature sono uguali,

che le distingue solo la bontà,

tesoro immenso,

dato al povero e al ricco.

Gesù, fa’ ch’io sia buono,

che in cuore non abbia che dolcezza.

Fa’ che il tuo dono

s’accresca in me ogni giorno

e intorno lo diffonda,

nel Tuo nome.

(Umberto Saba)

Poesie di Natale famose

Poeti e autori di ogni epoca hanno spesso dedicato le loro rime al Natale e al significato di questa festa. Ecco alcune delle poesie natalizie famose più belle.

Natale

Non ho voglia

di tuffarmi

in un gomitolo

di strade

Ho tanta

stanchezza

sulle spalle

Lasciatemi così

come una

cosa

posata

in un

angolo

e dimenticata

Qui

non si sente

altro

che il caldo buono

Sto

con le quattro

capriole

di fumo

del focolare.

(Giuseppe Ungaretti)

L’albero dei poveri

Filastrocca di Natale,

la neve è bianca come il sale,

la neve è fredda, la notte è nera

ma per i bimbi è primavera:

soltanto per loro, ai piedi del letto

è fiorito un alberetto.

Che strani fiori, che frutti buoni

oggi sull’albero dei doni:

bambole d’oro, treni di latta,

orsi dal pelo come d’ovatta,

e in cima, proprio sul ramo più alto,

un cavallo che spicca il salto.

Quasi lo tocco… Ma no, ho sognato,

ed ecco, adesso, mi sono destato:

nella mia casa, accanto al mio letto

non è fiorito l’alberetto.

Ci sono soltanto i fiori di gelo

sui vetri che mi nascondono il cielo.

L’albero dei poveri sul vetro è fiorito:

io lo cancello con un dito.

(Gianni Rodari)

Il pellerossa nel presepe

Il pellerossa con le piume in testa

e con l’ascia di guerra in pugno stretta,

com’è finito tra le statuine

del presepe, pastori e pecorine,

e l’asinello, e i maghi sul cammello,

e le stelle ben disposte,

e la vecchina delle caldarroste?

Non è il tuo posto, via! Toro seduto:

torna presto di dove sei venuto.

Ma l’indiano non sente. O fa l’indiano.

Ce lo lasciamo, dite, fa lo stesso?

O darà noia agli angeli di gesso?

Forse è venuto fin qua,

ha fatto tanto viaggio,

perché ha sentito il messaggio:

pace agli uomini di buona volontà.

(Gianni Rodari)

Il Presepio (alla nonna)

A Ceppo si faceva un presepino

con la sua brava stella inargentata,

coi Magi, coi pastori, per benino

e la campagna tutta infarinata.

La sera io recitavo un sermoncino

con una voce da messa cantata,

e per quel mio garbetto birichino

buscavo baci e pezzi di schiacciata.

Poi verso tardi tu m’accompagnavi

alla nonna con dir: “Stanotte L’Angelo

ti porterà chi sa che bei regali!”.

E mentre i sogni m’arridean soavi,

tu piano, piano mi venivi a mettere

confetti e soldarelli fra’ i guanciali.

(Gabriele D’Annunzio)

Generoso Natale

Oh, generoso Natale di sempre!

Un mitico bambino

che viene qui nel mondo

e allarga le braccia

per il nostro dolore.

Non crescere, bambino,

generoso poeta

che un giorno tutti chiameranno Gesù.

Per ora sei soltanto

un magico bambino

che ride della vita

e non sa mentire.

(Alda Merini)

Natale

Natale. Guardo il presepe scolpito,

dove sono i pastori appena giunti

alla povera stalla di Betlemme.

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti

salutano il potente Re del mondo.

Pace nella finzione e nel silenzio

delle figure di legno: ecco i vecchi

del villaggio e la stella che risplende,

e l’asinello di colore azzurro.

Pace nel cuore di Cristo in eterno;

ma non v’è pace nel cuore dell’uomo.

Anche con Cristo e sono venti secoli

il fratello si scaglia sul fratello.

Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino

che morirà poi in croce fra due ladri?

(Salvatore Quasimodo)

Poesie per la scuola dell’infanzia

Le poesie di Natale hanno un ruolo importante per i bambini della scuola primaria: non solo trasmettono lo spirito natalizio, ma aiutano a sviluppare la memoria, la comprensione del linguaggio, la creatività e l’immaginazione. Eccone alcune da leggere e recitare insieme!

Il pianeta degli alberi di Natale

Dove sono i bambini che non hanno

l’albero di Natale

con la neve d’argento, i lumini

e i frutti di cioccolata?

presto, presto adunata, si va

sul Pianeta degli alberi di natale,

io so dove sta. Che strano, beato Pianeta…

Qui è Natale ogni giorno.

Ma guardatevi attorno:

gli alberi della foresta,

illuminati a festa,

sono carichi di doni.

Crescono sulle siepi i panettoni,

i platani del viale

sono platani di Natale.

Perfino l’ortica,

non punge mica,

ma tiene su ogni foglia

un campanello d’argento

che si dondola al vento.

In piazza c’è il mercato dei balocchi.

Un mercato coi fiocchi,

ad ogni banco lasceresti gli occhi.

E non si paga niente, tutto gratis.

Osservi, scegli, prendi e te ne vai.

Anzi, anzi, il padrone

Ti fa l’inchino e dice: ”Grazie assai,

torni ancora domani, per favore:

per me sarà un onore…” Che belle le vetrine senza vetri!

Senza vetri, s’intende,

così ciascuno prende

quello che più gli piace: e non si passa

mica alla cassa, perché

la cassa non c’è. Un bel Pianeta davvero

Anche se qualcuno insiste

A dire che non esiste…

Ebbene, se non esiste, esisterà:

che differenza fa?

(Gianni Rodari)

Il magico Natale

S‘io fossi il mago di Natale

farei spuntare un albero di Natale

in ogni casa, in ogni appartamento

dalle piastrelle del pavimento,

ma non l’alberello finto,

di plastica, dipinto

che vendono adesso all’Upim:

un vero abete, un pino di montagna,

con un po’ di vento vero

impigliato tra i rami,

che mandi profumo di resina

in tutte le camere,

e sui rami i magici frutti: regali per tutti.

Poi con la mia bacchetta me ne andrei

a fare magie

per tutte le vie.

(Gianni Rodari)

Lettera a Gesù

Caro Gesù,

dà la salute a Mamma e Papà

un po’ di soldi ai poverelli,

porta la pace a tutta la terra,

una casetta a chi non ce l’ha

e ai cattivi un pò di bontà.

E se per me niente ci resta

sarà lo stesso una bella festa.

(Mario Lodi)

A Mezzanotte

Stanotte a mezzanotte

è nato un bel bambino,

bianco, rosso e

tutto ricciolino.

Maria lavava,

Giuseppe stendeva

e il bimbo piangeva

dal freddo che aveva.

“Non pianger, mio figlio,

che adesso ti piglio,

ti lavo, ti vesto

la pappa ti do.”

La neve scendeva,

scendeva dal cielo,

Maria col suo velo

copriva Gesù.

Un dono speciale

Quest’anno Natale

mi ha fatto un bel dono,

un dono speciale.

Mi ha dato allegria,

canzoni cantate

in gran compagnia.

Mi ha dato pensieri.

parole, sorrisi

di amici sinceri.

Dei vecchi regali

non voglio più niente.

A ogni Natale

io voglio la gente.

(Roberto Piumini)

In copertina foto di mystraysoul da Pixabay

In breve Giuseppe Ungaretti, Gianni Rodari, Alda Merini, Umberto Saba, Mario Lodi e Madre Teresa di Calcutta sono solo alcuni degli autori che hanno scritto alcune delle più belle poesie di Natale per bambini e non solo.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.