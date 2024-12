È arrivato il momento di pensare ai regali di Natale per i bambini. Possono sorgere dei dubbi su cosa mettere sotto l’Albero, anche se di norma i piccoli di casa provvedono a scrivere la loro letterina per Babbo Natale rendendo la scelta più semplice. Le proposte tra cui individuare il dono perfetto fortunatamente non mancano, che si tratti di regali per i propri figli o per i bambini di parenti e amici.

Abbiamo selezionato regali di Natale per bambini piccoli (neonati), di 3-6 anni e per i bambini più grandi, ricoprendo così tutte le fasce di età. Troverete giochi ma anche capi di abbigliamento e pensieri economici e originali con cui renderli comunque felici.

Regali per bambini piccoli

Capire cosa regalare a un neonato che ha già tutto in effetti può risultare complicato, ma ci sono delle idee davvero carine ed economiche con cui andare sul sicuro. Pensiamo alle babbucce e ai calzini natalizi, morbidi e decorati con stampe a tema.

Noah, Calze Natalizie Neonato Antiscivolo. Prezzo: 9,99€

Chicco, Scatola con Babbucce 0-24. Prezzo: 11,71€

Su Amazon si trovano un’infinità di proposte firmate dalle migliori marche, tra cui Chicco. Il brand propone anche moltissime tutine da neonato che si rivelano un’ottima idea regalo per Natale. D’altronde, specialmente nei primissimi mesi, le tutine non sono mai abbastanza, e quelle calde in ciniglia sono perfette per affrontare il freddo inverno.

Chicco, Set Tutine in Ciniglia con Piedino 0-24. Prezzo: 26,24€ – 34,49€

In alternativa, puntate su un set per neonati come quello qui sotto di Levi’s. Include body, calzini e berretto e farà sicuramente felice qualsiasi mamma fashionista.

Levi’s, Bodysuit Bimbi 0-24. Prezzo: 21,59€ – 23,35€

Il doudou di solito viene regalato in occasione della nascita del bambino, per cui può essere donato a Natale se il piccolo è nato da poco. Sono deliziosi, per esempio, i doudou a forma di animaletto, da regalare da soli oppure in abbinamento con calzini o cappellino.

Livella, Doudou, Coniglio con calzini Puro Cotone Biologico. Prezzo: 29,90€

Impossibile poi non mettere in questa lista i giocattoli. L’ideale è scegliere giochi che ne stimolino i sensi e le varie abilità, come queste maracas Fisher-Price (consigliate già a partire dai 3 mesi).

Fisher-Price, Maracas Baby 3+ mesi. Prezzo: 12,72€

Clementoni propone la linea Soft Clemmy Touch & Play. Soft Sensory Activity Cube è un set di costruzioni prima infanzia consigliato a partire dai 6 mesi, un cubo con diverse texture in rilievo da esplorare e tante attività per stimolare la manualità dei bimbi.

Clementoni, Soft Sensory Activity Cube. Prezzo: 11,99€

Un altro regalo di Natale economico per bimbi molto piccoli è Didò NataleMio, consigliato a partire dai 2 anni. L’iconico secchiello Didò viene proposto in versione natalizia, con tante formine personalizzate che riproducono alcuni soggetti tipici dell’immaginario legato alle feste. Ogni confezione è dotata di una magica tag a stella con dedica di Babbo Natale da personalizzare con il nome del bambino o della bambina che riceverà il regalo.

Didò, Secchiello NataleMio. Prezzo: 25,76€

Restando in tema di regali creativi, sono tante e molto interessanti le novità in casa Carioca. Carioca Playset BabyDo è un set di pasta da modellare a base di frumento, quindi sicura e naturale, consigliato per bambini dai 12 mesi in su. La pasta si asciuga all’aria e non sporca. Nella confezione sono inclusi 6 strumenti per modellarla.

Carioca, Playset Baby Do 16 pezzi. Prezzo: 12,90€ su carioca.it e presso i rivenditori autorizzati

Sono intramontabili i giochi in legno Montessori, altamente educativi e da poter utilizzare sin dal primo anno di vita. I giochi impilabili in legno aiutano i bimbi a familiarizzare con forme e colori e ne stimolano la creatività.

Sweety Fox, Giocattoli Montessori – 1-2-3 anni. Prezzo: 14,99€

Anche da FAO Schwarz è possibile acquistare bellissimi giocattoli in legno. Il cubo di attività FAO Schwarz Busy City è composto da 5 zone separate, ognuna ricca di attività coinvolgenti per un totale di oltre 20 modalità di gioco. Se ne raccomanda l’utilizzo a partire dai 12 mesi.

FAO Schwarz, Cubo Attività in Legno Busy City. Prezzo: 99,00€ su faoschwarz.it e presso i negozi fisici del brand

Chi ha intenzione di investire un budget consistente può optare anche per un dondolo in legno. Tante le proposte disponibili su Amazon, declinate in diverse forme e modelli. Si consiglia l’acquisto del dondolo per bambini con più di 10 mesi.

Nattou, Dondolo per Bambini Asinello 10-36 mesi. Prezzo: 119,99€

Regali per bambini 3-6 anni

Le possibilità di scelta in termini di giocattoli si ampliano quando ci si approccia all’acquisto di regali di Natale per bambini di 3-6 anni, quindi nel periodo della scuola dell’infanzia (asilo). Clementoni firma molte idee regalo interessanti ed educative, come questo raccontastorie realizzato in collaborazione con Disney che riproduce le fiabe più amate di sempre (ben 12) assicurando più di 1 ora di divertimento.

Clementoni, C’era una volta I classici Disney 3+. Prezzo: 29,99€

Puntare sui giochi educativi è sempre una buona idea. FAO Schwarz, per esempio, invita i bambini a conoscere e a rispettare l’ambiente marino con il Gioco educativo Look & Sea Creatures Pop-Up Reef. Si tratta di un playset molto coinvolgente grazie a cui i piccoli possono scoprire tutte le creature marine che si nascondono tra i coralli. Può essere utilizzato dai bambini di 3-6 anni ma anche da fratellini e sorelline minori.

FAO Schwarz, Gioco educativo Look & Sea Creatures Pop-Up Reef. Prezzo: 34,00€ su faoschwarz.it e presso i negozi fisici del brand

Per gli appassionati di macchinine, invece, FAO Schwarz propone il nuovo Camion portamacchinine Big Cab Auto Hauler. Questo set include un semirimorchio e un rimorchio per autotreni che rotola, ruota e si stacca per un gioco dinamico e divertente.

FAO Schwarz, Camion portamacchinine Big Cab Auto Hauler. Prezzo: 50,00€ su faoschwarz.it e presso i negozi fisici del brand

Per questa fascia di età sono consigliati anche i computer per bambini, veri e propri laptop che permettono di cimentarsi in attività educative di diverso genere, dalla scrittura ai calcoli. Lexibook è uno dei migliori brand in commercio e propone computer giocattolo ispirati ai personaggi dei cartoni animati, come Paw Patrol.

Lexibook, Paw Patrol Laptop Educativo. Prezzo: 42,90€

Per chi ama le bambole da Toys è disponibile la linea Love Bebè, che si propone di stimolare alla cura e all’attenzione per il prossimo. Ciascuna bambola è realizzata con dettagli realistici e materiali di alta qualità. Meravigliosa, per esempio, Love Bebè Real Weight, bambola di circa 1 kg avvolta da una morbida copertina e con una deliziosa salopette in tricot.

Toys Center, Love Bebè BAMBOLA REAL WEIGHT 35CM. Prezzo: 59,99€ su toyscenter.it e presso i negozi fisici del brand

Hasbro firma un gioco interattivo che farà sicuramente breccia nel cuore dei genitori più nostalgici. Si tratta del nuovo Furby Aurora Furborealis, per la prima volta con grandi occhi che si illuminano al buio e in grado di interagire in modo naturale grazie a oltre 600 frasi uniche.

Furby, Aurora Furborealis. Prezzo: 57,90€

Un’altra novità di quest’anno è Il Gioco delle Emozioni Inside Out 2, che insegna ai bambini a riconoscere e a esprimere le proprie emozioni in modo divertente.

Lisciani Giochi per Disney e Pixar, Inside Out 2 Il Gioco delle Emozioni. Prezzo: 18,69€

Se siete alla ricerca di regali di Natale per bambini economici, provate a dare un’occhiata anche ai Walkie Talkies. Sono un classico e piacciono ai bambini di oggi tanto quanto entusiasmavano quelli del passato.

Eucoco, Walkie-Talkies Bambini 3-10 anni. Prezzo: 19,99€

Lo stesso dicasi per le lavagnette magnetiche. I bimbi si divertono un mondo a disegnare e a cancellare, realizzando piccoli capolavori oppure semplicemente scarabocchiando le prime lettere e i primi numeri.

SGILE, Grande Lavagna Magnetica 36 mesi. Prezzo: 22,99€

Volendo assecondare la passione per il disegno e la creatività dei bambini si può anche scegliere di andare sul classico, optando per una delle tante idee regalo per questo Natale firmate Fila e, in particolare, da Giotto e Didò.

Giotto, be-bè My Little Friends. Prezzo: 14,45€

Didò, Family Moments. Prezzo: 15,99€

Per gli appassionati dei fumetti Marvel segnaliamo il Blaster Ragnatele Real Webs Ultimate Blaster Spider-Man di Hasbro per Marvel, un’altra idea regalo dal prezzo contenuto. Si tratta di uno spara-ragnatele con cui poter imitare l’Uomo Ragno.

Hasbro per Marvel, Blaster Ragnatele Real Webs Ultimate Blaster Spider-Man. Prezzo: 25,50€

Non mancano le proposte in termini di giocattoli per bambini sostenibili. Action Kids firma giocattoli in legno certificato FSC per tutte le età. Tra quelli che il brand consiglia a partire dai 3 anni si distinguono il Bigliardino e la Casa delle Bambole in Legno Mini Matters.

Per 4 partecipanti, FlyingTiger propone un piccolo bigliardino che include tutto il necessario per iniziare subito a giocare e può essere utilizzato in casa durante l’inverno oppure all’aria aperta.



FlyingTiger, Partita Calcio. Prezzo: 25€ su flyingtiger.com e negli store

Casa delle Bambole in Legno Mini Matters è dotata di mobili ed è costruita con materiali sostenibili e durevoli nel tempo, nel segno del rispetto dell’ambiente. Dai delicati toni pastello, permetterà ai bimbi di inventare tantissime storie e giochi.

Action Kids, Casa delle Bambole in Legno Mini Matters. Prezzo consigliato al pubblico: 21,95€

Per quanto riguarda i regali di Natale per bambini 3-6 anni abbigliamento, non c’è che l’imbarazzo della scelta. A questa età i bimbi apprezzano molto i maglioni natalizi, magari da sfoggiare durante le feste insieme ai genitori.

Chicco, Pullover Natale. Prezzo: 19,99€ – 29,99€

Via libera anche a tutti quei capi di abbigliamento che tornano utili per la scuola, come le felpe con cappuccio. Tanti i brand disponibili su Amazon, spesso perfino in offerta, da Nike e Adidas a Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger, Felpa Bambino Unisex. Prezzo: 47,92€ – 56,85€

Regali di Natale per bambini grandi

Concludiamo con alcune idee regalo per bambini più grandi, dai 7 anni in su. A questa età sia i maschietti che le femminucce iniziano a decorare la propria stanza, personalizzandola e arricchendola di particolari. Le decorazioni per la cameretta sono un regalo di Natale che risulterà sicuramente gradito.

Relaxdays, Light Box. Prezzo: 24,24€

I bambini dovrebbero imparare a coltivare la passione per la lettura sin dalla scuola primaria. Per i lettori accaniti non c’è idea regalo migliore di un Kindle. Su Amazon sono disponibili molti modelli, differenti sia per budget di riferimento che per caratteristiche.

Amazon, Kindle (modello 2022). Prezzo: 89,99€€

Se i bambini mostrano una particolare inclinazione per il disegno, regalate loro una tavoletta grafica. Anche in questo caso le proposte tra cui destreggiarsi non mancano e non è necessario spendere molto per mettere sotto l’Albero un buon prodotto.

VEIKK, Tavoletta Grafica 10×6 Pollici. Prezzo: 59,99€

Rimanendo in tema di regali di Natale per bambini tecnologici, questa è l’età giusta per acquistare il primo tablet. I bimbi potranno utilizzarlo per ascoltare la musica ma anche per effettuare le loro prime ricerche per la scuola. Sceglietelo dotato di tastiera e non dimenticate di supervisionare l’utilizzo del dispositivo. Attenzione: non tutti i genitori sono d’accordo con l’idea di mettere a disposizione dei bambini device connessi a Internet, per cui sarebbe meglio riservare questa idea regalo ai propri figli oppure optare per questo tipo di dono solo su richiesta.

Facetel, Tablet 10 Pollici Android 13 Tablet. Prezzo: 79,99€

Non si sbaglia mai, invece, con i giochi da tavolo e di società. Uno dei più famosi di sempre è Scarabeo: consigliato a partire dagli 8 anni di età, è un passatempo stimolante e istruttivo per tutta la famiglia.

Spin Master, Scarabeo Classico 8+. Prezzo: 28,49€

Per i bambini che cercano “più azione” puntate su un altro cult ovvero Twister. Divertentissimo, è consigliato a partire dai 6 anni.

Hasbro, Twister Gioco in Scatola. Prezzo: 19,90€

Un altro gioco da tavolo perfetto per le feste è Monopoly Lo Scontro, consigliato a partire dagli 8 anni e da condividere con tutta la famiglia. Una versione più dinamica del classico Monopoly che consiste nel fare scivolare le pedine su un lungo tabellone (di oltre 1 metro!) cercando di farle finire sulle varie proprietà.

Hasbro, Monopoly Lo Scontro. Prezzo: 24,90€

Per andare sul classico vi consigliamo Dal Negro Scacchi Dama Tria. Interamente in legno, consente di giocare ai tre giochi da tavolo ed è anche un bell’oggetto da collezione.

Dal Negro, Scacchi Dama Trio Legno. Prezzo: 17,30€

Anche per i bambini più grandi il settore abbigliamento riserva tante idee regalo utili e stilose. Felpe e giubbotti sono i capi su cui investire, must have per la stagione invernale da sfruttare sia per la scuola che per il tempo libero.

Champion, Legacy Graphic Felpa con Cappuccio Bambine e Ragazze. Prezzo: 28,90€ – 30,00€

Levi’s, Sherpa Trucker Giacca di Jeans Bambini e Ragazzi. Prezzo: 58,99€

Regali originali

Chi vuole fare regali di Natale davvero utili e diversi dal solito può investire sulla formazione dei bambini. Novakid, piattaforma specializzata in corsi online di inglese 4-12 anni basati sulla gamification e l’interazione, propone in questo periodo pacchetti convenienti (es. 6 mesi con 48 lezioni a 78,00€ mensili invece di 104,00€) e offre la possibilità di pagare a rate. Il metodo Novakid prevede lezioni individuali di 25 minuti con insegnanti madrelingua certificati.

Per ulteriori informazioni visitare novakidschool.com

Regalare un’esperienza da condividere con i genitori non ha prezzo. Su Amazon si trovano molte Smartbox dedicate ai bambini e ai ragazzi.

Smartbox, Cofanetto Attività. Prezzo: 49,90€

La corsa ai regali di Natale è anche un’occasione per fare del bene e supportare i meno fortunati. Fondazione Paideia è un ente benefico che si occupa di aiutare concretamente i bambini con disabilità e le loro famiglie.

Libro Jazzy nella Giungla. Prezzo: 12,00€ su regalisolidali.fondazionepaideia.it

Per questo Natale sul sito ufficiale della Fondazione è disponibile un’ampia scelta di regali solidali tra cui alcuni per i più piccoli, come il coloratissimo libro Jazzy nella Giungla e il peluche Hope. L’intero ricavato delle donazioni per i prodotti di Natale va a sostenere le attività di Paideia.

Hope – L’ippopotamo peluche. Prezzo: 14,00€ su regalisolidali.fondazionepaideia.it

Giocattolo sospeso: le iniziative che fanno bene al cuore

Assogiocattoli rinnova l’appuntamento con l’iniziativa Giocattolo Sospeso, giunta alla sua quarta edizione. Ispirata alla tradizione napoletana del “caffè sospeso”, consiste nell’acquistare nei negozi aderenti un giocattolo da lasciare “sospeso” che verrà poi destinato ad associazioni benefiche locali e nazionali.

Per ulteriori informazioni visitare Assogiocattoli.eu

Quest’anno oltre 500 negozi di giocattoli e punti vendita sono impegnati nel progetto benefico. Tra questi circa 40 negozi Città del Sole che, per la prima volta, si unisce all’iniziativa.

Un altro brand coinvolto è Toys Center, che ha rinnovato il proprio impegno collaborando con Assogiocattoli e con la Fondazione ABIO Italia ETS per il bambino in ospedale.

