21 Disegni di Pasqua da stampare facili e divertenti per bambini

Nei pomeriggi delle feste di Pasqua si possono intrattenere i bambini con lavoretti o altre idee originali e divertenti. I disegni di Pasqua da stampare sono facili da colorare e si possono anche ritagliare per rendere la tavola di Pasqua a misura di bambino.

Guarda tutti gli altri lavoretti di Pasqua per bambini

1) Uovo Mandala

Cerchi un’idea dolce per i nonni o gli zii? Questo uovo in stile “mandala” è perfetto da colorare e trasformare in un biglietto di auguri.

2) Coniglietto

Un coniglietto pittore con pennello e tavolozza, che bella idea per stimolare la creatività! Con l’effetto “mandala”, il tuo bambino potrà sviluppare la sua precisione e la sua manualità.

3) Caccia alle uova

Non c’è niente come la “caccia alle uova” di Pasqua per far brillare gli occhi dei bambini. Questo disegno cattura quel momento di pura scoperta e può essere usato come invito alla caccia alle uova in famiglia.

4) Coniglietto bucolico

Il coniglietto, un grande classico, qui in versione tenerissima, completo di grembiule e un cesto colmo di uova. Puoi usare i pennarelli per far risaltare i dettagli delle uova e i pastelli per creare sfumature tra il cielo e le stelle.

6) Pasqua in fattoria

Per bambini più grandicelli, un paesaggio bucolico con gli animali della fattoria. Questo disegno, dotato di cornice a tema uova di cioccolato, è ricco di dettagli.

Scopri qui come organizzare la caccia alle uova per i bambini

Scegli tra i disegni quelli più belli da stampare e far colorare al tuo bambino o per intrattenere i piccoli ospiti durante la Pasqua e la Pasquetta.

Scarica qui i PDF da stampare e colorare

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.