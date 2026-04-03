21 Disegni di Pasqua da stampare facili e divertenti per bambini

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Nei pomeriggi delle feste di Pasqua si possono intrattenere i bambini con lavoretti o altre idee originali e divertenti. I disegni di Pasqua da stampare sono facili da colorare e si possono anche ritagliare per rendere la tavola di Pasqua a misura di bambino.
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1) Uovo Mandala
Cerchi un’idea dolce per i nonni o gli zii? Questo uovo in stile “mandala” è perfetto da colorare e trasformare in un biglietto di auguri.
2) Coniglietto
Un coniglietto pittore con pennello e tavolozza, che bella idea per stimolare la creatività! Con l’effetto “mandala”, il tuo bambino potrà sviluppare la sua precisione e la sua manualità.
3) Caccia alle uova
Non c’è niente come la “caccia alle uova” di Pasqua per far brillare gli occhi dei bambini. Questo disegno cattura quel momento di pura scoperta e può essere usato come invito alla caccia alle uova in famiglia.
4) Coniglietto bucolico
Il coniglietto, un grande classico, qui in versione tenerissima, completo di grembiule e un cesto colmo di uova. Puoi usare i pennarelli per far risaltare i dettagli delle uova e i pastelli per creare sfumature tra il cielo e le stelle.
5) Gallina pasqualina
Per i più piccoli, questa gallina è perfetta da colorare grazie alle sue linee ben definite.
6) Pasqua in fattoria
Per bambini più grandicelli, un paesaggio bucolico con gli animali della fattoria. Questo disegno, dotato di cornice a tema uova di cioccolato, è ricco di dettagli.
Scopri qui come organizzare la caccia alle uova per i bambini
Scegli tra i disegni quelli più belli da stampare e far colorare al tuo bambino o per intrattenere i piccoli ospiti durante la Pasqua e la Pasquetta.
Scarica qui i PDF da stampare e colorare
- Disegno Buona Pasqua e mandala
- Disegno con conigli e fiori
- Disegno uovo di Pasqua decorato
- Disegno agnello
- Disegno con pulcini che dipingono l’uovo di Pasqua
- Disegno con gallina e pulcini
- Disegno Happy Easter
- Disegno con pulcino e coniglio
- Disegno con chiesa e colombe
- Disegno bambini e uova di Pasqua
- Disegno bambini che dipingono le uova
- Disegno bambini e caccia alle uova
- Disegno bambino e caccia alle uova
- Disegno coniglietto pittore
- Disegno gallina
- Disegno coniglio di Pasqua con grembiule
- Disegno di Pasqua con animali della fattoria
- Disegno coniglietto di Pasqua dentro un cestino
- Disegno campane di Pasqua e gallina
- Disegno Buona Pasqua con coniglietti
- Disegno buona pasqua