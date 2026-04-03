21 Disegni di Pasqua da stampare facili e divertenti per bambini

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 03/04/2026 Aggiornato il 03/04/2026

21 disegni per trascorrere i pomeriggi di Pasqua insieme: stampa e colora con il tuo bambino i disegni più belli per le giornate di festa.

bambini che colorano i disegni di pasqua

Nei pomeriggi delle feste di Pasqua si possono intrattenere i bambini con lavoretti o altre idee originali e divertenti. I disegni di Pasqua da stampare sono facili da colorare e si possono anche ritagliare per rendere la tavola di Pasqua a misura di bambino.

Guarda tutti gli altri lavoretti di Pasqua per bambini

1) Uovo Mandala

Cerchi un’idea dolce per i nonni o gli zii? Questo uovo in stile “mandala” è perfetto da colorare e trasformare in un biglietto di auguri. 

Buona Pasqua con le uova 

2) Coniglietto

Un coniglietto pittore con pennello e tavolozza, che bella idea per stimolare la creatività! Con l’effetto “mandala”, il tuo bambino potrà sviluppare la sua precisione e la sua manualità. 

Coniglietto e uova

3) Caccia alle uova

Non c’è niente come la “caccia alle uova”  di Pasqua per far brillare gli occhi dei bambini. Questo disegno cattura quel momento di pura scoperta e può essere usato come invito alla caccia alle uova in famiglia. 

Bambino a Pasqua

4) Coniglietto bucolico

Il coniglietto, un grande classico, qui in versione tenerissima, completo di grembiule e un cesto colmo di uova. Puoi usare i pennarelli per far risaltare i dettagli delle uova e i pastelli per creare sfumature tra il cielo e le stelle.

Coniglio pasquale

5) Gallina pasqualina

Per i più piccoli, questa gallina è perfetta da colorare grazie alle sue linee ben definite. 

Gallina pasquale

6) Pasqua in fattoria

Per bambini più grandicelli, un paesaggio bucolico con gli animali della fattoria. Questo disegno, dotato di cornice a tema uova di cioccolato, è ricco di dettagli.

Animali di Pasqua

Scopri qui come organizzare la caccia alle uova per i bambini

Scegli tra i disegni quelli più belli da stampare e far colorare al tuo bambino o per intrattenere i piccoli ospiti durante la Pasqua e la Pasquetta.

  • Gallina di Pasqua
  • Uova di Pasqua
  • Disegno Buona Pasqua
  • Coniglietto nel cestino
  • Coniglietto di Pasqua
  • Happy Easter
  • Pasqua nel pollaio
  • Coniglietti pasquali
  • Pulcini pasquali
  • Colombe
  • Caccia alle Uova
  • Uova a colori
  • Bambini che giocano
  • Pecora con le uova
  • Coniglietto e uova
  • Animali di Pasqua
  • Bambino a Pasqua
  • Buona Pasqua con le uova
  • Gallina pasquale
  • Coniglio pasquale
  • Buona Pasqua con i fiori

Scarica qui i PDF da stampare e colorare

  1. Disegno Buona Pasqua e mandala
  2. Disegno con conigli e fiori 
  3. Disegno uovo di Pasqua decorato
  4. Disegno agnello
  5. Disegno con pulcini che dipingono l’uovo di Pasqua
  6. Disegno con gallina e pulcini
  7. Disegno Happy Easter
  8. Disegno con pulcino e coniglio
  9. Disegno con chiesa e colombe
  10. Disegno bambini e uova di Pasqua
  11. Disegno bambini che dipingono le uova
  12. Disegno bambini e caccia alle uova
  13. Disegno bambino e caccia alle uova
  14. Disegno coniglietto pittore
  15. Disegno gallina
  16. Disegno coniglio di Pasqua con grembiule
  17. Disegno di Pasqua con animali della fattoria
  18. Disegno coniglietto di Pasqua dentro un cestino
  19. Disegno campane di Pasqua e gallina
  20. Disegno Buona Pasqua con coniglietti
  21. Disegno buona pasqua

 

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Uova di Pasqua per bambini: le più golose da regalare

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sono tante le idee per trascorrere la pasqua con i bambini. di seguito alcune proposte che si adattano alle diverse esigenze delle famiglie Pasqua 2026 con i bambini: idee per trascorrerla in modo originale e divertente

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