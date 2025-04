5 ricette per riciclare l’uovo di Pasqua

Quando il cioccolato dell’uovo di Pasqua è troppo, perché non utilizzarlo come ingrediente principale di alcune golose preparazioni di base della pasticceria? Muffin e speciali biscotti con i cornflakes, solo per fare due esempi, trasformeranno i pomeriggi dopo la scuola in piacevolissime e deliziose pause di gusto.

Mousse al cioccolato

Morbida, cremosa, vellutata, insomma il dolce al cucchiaio più irresistibile: la mousse è un dessert fresco e golosissimo per una merenda da veri appassionati del cioccolato.

Ingredienti per 4 bicchieri

250 g di cioccolato fondente, bianco o al latte

2 albumi

50 g di zucchero

10 g di burro

1 pizzico di sale

Procedimento

Spezzettate il cioccolato, trasferitelo in una ciotola di acciaio con il burro e fatelo sciogliere a bagnomaria. Versate 1,2 decilitri di acqua in un pentolino, aggiungete lo zucchero e portate a ebollizione. Fate cuocere lo sciroppo 2-3 minuti, o fino a che si saranno formate delle piccole bolle. Montate a neve gli albumi con un pizzico di sale e, mentre li montate, versatevi sopra, a filo, lo sciroppo bollente. Continuate a montare gli albumi per 4-5 minuti, fino a che si sono raffreddati, e amalgamateli delicatamente al cioccolato sciolto. Versate la mousse in una grossa ciotola di vetro, copritela con un foglio di pellicola per alimenti e trasferitela in frigorifero almeno 4 ore prima di servire. Chi vuole, può decorare i bicchierini con riccioli o scaglie di cioccolato bianco o fondente.

La mousse al cioccolato si può preparare anche nella variante senza uova, con solo cioccolato (350 g) e panna fresca (500 ml).

In questo caso, iniziate la preparazione riscaldando 250 ml di panna in un pentolino. Portate a una temperatura massima di 50°C, poi toglietela dal fuoco. Fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato spezzettato, incorporatelo alla panna e mescolate. Montate con le fruste elettriche gli altri 250 ml di panna fresca e incorporateli alla ganache, che deve aver raggiunto una temperatura di 30/32°C. Versate la mousse al cioccolato in bicchieri di vetro e ponete in frigorifero per circa un’ora prima di servire.

Budino al cioccolato

Il budino è un dessert classico che piace a tutti i bimbi: è fresco e morbido, oltre che facile da preparare. Si può anche realizzare in anticipo e tenere in frigorifero fino al momento della merenda, decorando i budini, per chi lo desidera, solo alla fine con frutta fresca come fettine di fragole, lamponi o mirtilli, oppure scaglie di cioccolato bianco.

Ingredienti per 4 budini

500 g di latte intero

120 g di cioccolato fondente, bianco o al latte

90 g di zucchero

80 g di burro

50 g di farina 00

1 baccello di vaniglia

Procedimento

In un pentolino, mettete a scaldare il latte e portatelo a bollore. In un tegame, ponete il burro a pezzetti e lasciatelo sciogliere sul fuoco a fiamma moderata. Unite lo zucchero e i semi del baccello di vaniglia e mescolate bene. Spezzettate il cioccolato, aggiungetelo nel tegame e rimettete sul fuoco, sempre a fiamma medio/bassa, mescolando con una frusta in modo che si sciolga. Quando sarà sciolto del tutto, unite anche la farina setacciata e mescolate ancora energicamente con la frusta, in modo che non si formino dei grumi. Infine, versate anche il latte caldo a filo, continuando a mescolare. Fate cuocere il composto al cioccolato per 4 o 5 minuti, a fiamma bassa, sempre mescolando con la frusta a mano, finché non inizierà ad addensarsi. La consistenza dovrà risultare densa e cremosa. Bagnate leggermente i bordi degli stampi da budino, o i pirottini di alluminio usa e getta, e distribuitevi il composto dei budini. Lasciate intiepidire a temperatura ambiente, poi trasferite i budini al cioccolato, in frigorifero per 3 ore o finché si saranno ben rassodati. Prima di servirli, sformateli e, se volete, decorateli con un ciuffetto di panna, della frutta fresca come fettine di fragole o frutti di bosco, e delle foglioline di menta.

Rose di cornflakes

Veloci e facilissimi da preparare, questi dolcetti non hanno bisogno di cottura e si prestano benissimo anche ad essere serviti nelle feste di compleanno e i picnic di primavera.

Ingredienti

100 g di cioccolato fondente o al latte

120 g di cornflakes

20 g di b urro

Procedimento

Tagliate a pezzi il burro e il cioccolato. Fate sciogliere a bagnomaria i due ingredienti mescolando di tanto in tanto; in alternativa si può usare il microonde: mettete in una ciotola di vetro il cioccolato e il burro e mettete in microonde a 750°C per 2 minuti, quindi togliete la ciotola e amalgamate con un cucchiaio per ottenere una crema liscia e omogenea. Quando il coccolando si sarà sciolto, versate nella ciotola i cornflakes e mescolate bene per amalgamare. Coprite con della carta forno un piatto, quindi usate un cucchiaio per creare dei piccoli mucchietti o roselline di cornflakes al cioccolato e disponete man mano i dolci sulla carta forno; in alternativa potete usare anche dei pirottini. Trasferite le roselline in frigorifero almeno 20 minuti, o comunque fino a che il cioccolato si sarà solidificato.

Crêpe al cioccolato e banane

Più che un dessert, una coccola da mordere: farcita con il cioccolato fuso dell’uovo di Pasqua insieme a fettine di frutta fresca (anche le fragole andranno benissimo), le crêpe trasformeranno la merenda in un trionfo di bontà.

Ingredienti

2 u ova

260 g di f arina 00

450 ml di l atte

1 pizzico di s ale

cioccolato al latte, fondente o bianco avanzato

2 banane

foglioline di menta

Procedimento

Sgusciate le uova in una terrina, lavoratele con una frusta e aggiungete metà farina; mescolare bene gli ingredienti con la frusta in modo da ottenere una crema omogenea, quindi aggiungete la restante farina e amalgamate ancora per eliminare tutti i grumi. Versate poco alla volta il latte, sempre mescolando con la frusta in modo che non si formino grumi, e aggiungete un pizzico di sale. Coprite il composto con della pellicola trasparente per alimenti e trasferitelo in frigorifero per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, riscaldate una padella antiaderente sul fuoco o usate l’apposita crepiera per cuocere le vostre crêpe. Versate un mestolo di composto e muovete la padella in modo da distribuirlo uniformemente, oppure se usate la crepiera, versatelo al centro e distribuitelo con l’apposito attrezzo. Fate cuocere la crespella per circa un minuto, o comunque finché si sarà staccata dalle pareti, voltatela e lasciatela cuocere un altro minuto dall’altro lato. Una volta pronte, le crêpe si possono farcire con il cioccolato dell’uovo di Pasqua sciolto a bagnomaria, fettine di banana e foglioline di menta fresca.

Muffin al cioccolato

Piccoli e morbidi tortini perfetti anche per una prima colazione all’insegna della golosità, tuffati in una tazza di latte: i muffin sono davvero irresistibili (anche per i grandi)!

Ingredienti

50 g di cioccolato fondente o al latte

30 g di cacao

1 uovo

100 g di farina 00

75 g di zucchero

30 g di burro

100 ml di latte

1/4 di bustina di lievito

Procedimento

In una terrina mescolate farina, zucchero, cacao e lievito; in una seconda ciotola, unite il burro fuso portato a temperatura ambiente, l’uovo e il latte e mescolate bene. Unite i due impasti e amalgamate bene, poi aggiungete il cioccolato fondente o al latte in pezzi piccoli e versate il composto negli appositi stampini per muffin, riempiendoli per 3/4. Fate cuocere i dolci in forno preriscaldato a 180°C per 15/20 minuti. Sfornate i muffin, trasferiteli su una gratella per dolci e lasciateli raffreddare prima di servirli. Come ultimo tocco, potete spolverizzarli con del cocco rapé. In breve Dal budino alla mousse, i modi per dare nuova vita al cioccolato avanzato dalle feste di Pasqua di certo non mancano: largo alla fantasia!

