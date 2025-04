5 Spiderman consegnano 100 uova di pasqua ai bambini del Policlinico di Milano

I bambini ricoverati nella Clinica pediatrica De Marchi hanno ricevuto una visita sorprendente: quella di 5 Spiderman che, calandosi dal tetto, lungo la facciata della clinica, sono arrivati a bussare alle finestre delle loro stanze, per consegnare un dolcissimo regalo: un uovo di cioccolato per festeggiare la Pasqua e donare un momento di gioia ai piccoli degenti.

Si tratta di un’iniziativa della Fondazione De Marchi ETS che, anche quest’anno, ha pensato ai piccoli pazienti del Policlinico, cercando di creare per loro, le famiglie e il personale medico e sanitario che ogni giorno si adopera nei corridoi della Clinica De Marchi, attimi di sorpresa, gioco e spensieratezza.

Questo, attraverso la visita d’eccezione di Spiderman, uno dei supereroi più famosi ed amati da grandi e piccini che, per l’occasione, aveva una missione speciale: consegnare uova di Pasqua a 100 piccoli pazienti.

Momenti di pura magia per portare un sorriso ai bambini ricoverati

Il periodo del ricovero e della malattia non è facile per i bimbi e per le loro famiglie e può portare i piccoli a sentirsi isolati, specialmente durante un periodo che dovrebbe essere spensierato e gioioso, come quello delle festività. In quest’ottica, donare loro un momento di felicità e normalità è fondamentale. Meglio ancora, se a farlo è un supereroe!

L’apparizione dei cinque Spiderman, che hanno “volato” da una finestra all’altra delle stanze d’ospedale dei piccoli degenti grazie a delle imbracature, è stata resa possibile dalla collaborazione con Archingegno, impresa specializzata in edilizia di corda, che ha fornito il proprio personale travestito ad hoc e i supporti adatti per calarsi dalla facciata, creando attimi di sorpresa e magia.

La missione della Fondazione De Marchi

Numerose sono le iniziative che da anni la Fondazione De Marchi porta avanti, cercando di migliorare sempre di più il periodo di degenza dei bambini ricoverati e altrettante le novità e i progetti per il futuro.

«I sorrisi e la gioia dei bambini, in un momento difficile e complesso come quello del ricovero, sono, da quasi quarant’anni, la missione di Fondazione De Marchi. Ogni giorno cerchiamo di migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti della clinica pediatrica e proprio per loro stiamo contribuendo a realizzare l’ospedale pediatrico “più bello del mondo” all’interno degli spazi del Nuovo Policlinico», dichiara Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi ETS.

Tra le iniziative portate avanti, infatti, vi è la realizzazione di un reparto pediatrico su tre piani all’interno del Nuovo Policlinico che ha come filo conduttore l’umanizzazione degli spazi, al fine di far sentire i pazienti e i loro famigliari in un luogo più accogliente e meno stressante, alleviando così il senso di estraneazione dalla realtà vissuto in ospedale e facilitando il ritorno alla vita di tutti i giorni, una volta ultimate le cure.