6 dolcetti di Pasqua sfiziosi da realizzare con i bambini

L’uovo di Pasqua non può certo mancare, ma ci sono altri dessert che possono rendere ancora più tenera questa festività: largo, allora, a nidi croccanti al cioccolato, cupcake e panini a forma di coniglietti e biscotti-pulcino. Ovviamente, tutti i dolcetti di Pasqua vanno realizzati con la preziosa supervisione e l’indispensabile contributo dei piccoli pastry chef di casa!

Nidi di riso soffiato al cioccolato

Una preparazione davvero semplice, ma molto carina a vedersi: a Pasqua non c’è cestino senza uova, perché non ispirarsi a questa immagine per realizzare dei croccanti contenitori di riso soffiato per contenere tanti ovetti di cioccolato?

Ingredienti per circa 12 nidi

100 g di cioccolato fondente o al latte

50 g di riso soffiato

ovetti colorati di cioccolato

Procedimento

Fate sciogliere il cioccolato in una ciotola a bagnomaria o nel microonde; versate il riso soffiato e amalgamate bene gli ingredienti in modo che il riso risulti completamente coperto dal cioccolato. Prendete dei pirottini per muffin in silicone, riempiteli con due cucchiai di composto e distribuite quest’ultimo lungo le pareti creando un incavo al centro: dovrete ottenere dei piccoli cestini. Trasferiti i nidi in frigorifero per circa 1 ora o finché si saranno ben solidificati. Estraete i nidi dai pirottini facendo attenzione a non romperli, quindi riempiteli a piacere con gli ovetti di cioccolato.

Macaron pulcini al limone

Di origini francesi, ma famosi ormai in tutto il mondo, i macaron sono dei biscottini esteticamente perfetti: perfettamente lisci e dalla forma sferica, hanno anche una consistenza morbida e avvolgente. Spesso si è spaventati dalla preparazione casalinga, ma mettendo in campo un po’ di pazienza si riescono a ottenere ottimi risultati!

La versione di Pasqua è a tema pulcini, ma cambiando il colore dei macaron e la decorazione si può dar vita a tanti altri animaletti della fattoria: maialini rosa alla fragola, ranocchiette verdi al pistacchio, orsetti al cioccolato e così via.

Ingredienti per circa 30 macaron

105 g di albumi (lasciati riposare in frigorifero, dopo averli separati dai tuorli, un paio di giorni coperti con pellicola trasparente per alimenti)

120 g di farina di mandorle

75 g di zucchero a velo

75 g di zucchero semolato

qualche goccia di limone

qualche goccia di colorante giallo in gel

lemon curd per farcire i macaron

pennarelli alimentari o glassa all’acqua per decorare i pulcini

Per il lemon curd

Procedimento

Per prima cosa, preparate il lemon curd:

In una ciotola raccogliete lo zucchero semolato, il succo di limone filtrato dai semi e la sua scorza, il burro freddo tagliato a cubetti e le uova. Sbattete gli ingredienti con una frusta e fate cuocere a bagnomaria mescolando continuamente per circa 10 minuti a fuoco moderato (senza mai far bollire il composto), fino a quando la crema risulterà densa e velerà il dorso di un cucchiaio. Lasciate raffreddare il lemon curd a temperatura ambiente, poi trasferitelo in frigorifero coperto da pellicola per alimenti in attesa di farcire i macaron. Se dovesse avanzare, la crema al limone si conserva in frigorifero per circa 4-5 giorni.

Ora dedicatevi alla preparazione dei macaron, versando lo zucchero semolato in un mixer e tritandolo fino a farlo diventare molto fine; tenete da parte.

Tritate nel mixer la farina di mandorle assieme allo zucchero a velo, azionandolo a scatti per non surriscaldare le polveri. Passate al setaccio il mix ottenuto, in modo che la consistenza diventi leggerissima: alla fine dovrete ottenere 195 g di composto; tenete da parte anche questo mix.

In una ciotola capiente montate gli albumi a neve assieme a qualche goccia di succo di limone, poi, quando saranno ben montati, aggiungete lo zucchero semolato tritato tutto in una volta, qualche goccia di colorante alimentare in gel e terminate di montarli in modo che risultino fermissimi. Fate la prova: capovolgendo la ciotola, gli albumi non dovranno colare.

Ora incorporate il mix di farina di mandorle e zucchero a velo, aggiungendone metà per volta e mescolando bene con una spatola per amalgamare il tutto prima di aggiungere l’altra metà. Evitate però di mescolare troppo per non rischiare di smontare gli albumi.

Trasferisci il composto in una tasca da pasticcere con beccuccio tondo, liscio e largo, quindi create dei dischetti del diametro di circa 3 cm, o poco più, sul tappetino apposito per macaron (o sulla carta forno in alternativa) posizionato sulla leccarda, sufficientemente distanziati tra loro.

Lasciate riposare a temperatura ambiente i dischetti per mezz’ora, poi trasferitili in forno caldo in modalità statica a 150°C per circa 12 minuti o finché saranno asciutti.

Sfornate i macaron e lasciateli raffreddare completamente prima di farcirli con il lemon curd preparato; trasferiteli per almeno 2 ore in frigorifero, prima di decorarli.

Per la decorazione dei macaron a forma di pulcino, potete usare la glassa all’acqua (trovate la ricetta nella sezione dei biscotti di Pasqua) ma, dato che i dettagli sono così piccoli e minuti, potete anche usare i pennarelli alimentari, sicuramente più pratici e veloci.

Cupcake coniglietto alla carota

Dopo i pulcini, a Pasqua non possono mancare i coniglietti, in versione cupcake per l’occasione: i bimbi faranno i salti di gioia!

Ingredienti per circa 12 cupcake

150 g di farina 00

100 ml di olio di semi di girasole

150 g di zucchero semolato

50 g di farina di mandorle

2 uova

150 g di carote pulite

120 ml di latte

8 g di lievito per dolci

400 g di formaggio fresco cremoso

120 g di zucchero a velo

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Per decorare confettini rosa per i nasini

codette al cioccolato e gocce di cioccolato

glitter commestibile o zuccherini rosa

Procedimento Sbucciate le carote con un pelapatate e tagliatele a rondelle, quindi mettetele nel mixer e frullatele. Ponete in una ciotola le uova e lo zucchero e montate gli ingredienti con una frusta; aggiungete l’olio di semi e il latte e mescolate bene fino a ottenere un composto ben amalgamato. Setacciate la farina 00 e il lievito e unite entrambi al composto, poi aggiungete l’estratto di vaniglia e la farina di mandorle e mescolate con una frusta. Unite anche le carote frullate e amalgamate. Dividete l’impasto nei pirottini per muffin, riempiendoli per 2/3. Trasferite in forno preriscaldato a 180°C per 25-30 minuti, poi sfornate i dolcetti e lasciateli raffreddare su una gratella. Nel frattempo, preparate la crema al formaggio: versate in una ciotola il formaggio cremoso e lo zucchero a velo e mescolate con un cucchiaio; unite l’estratto di vaniglia e amalgamate. Trasferite il frosting in un sac à poche con bocchetta liscia e usate la crema per creare il musetto e le orecchie dei coniglietti. Completate la decorazione definendo i dettagli, occhietti, baffi, nasini, e colorate l’interno delle orecchie con il glitter rosa commestibile o gli zuccherini.

Sweet bun-ny

I bun sono i classici panini al latte statunitensi usati per gli hamburger; in versione pasquale diventano dei soffici e adorabili coniglietti con tanto di morbide orecchione e occhietti di cioccolato.

Ingredienti per 6 bun

250 g di farina 0

250 g di farina 00

250/300 ml di latte + per spennellare i panini

12 g di lievito di birra

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaio di miele

50 g di burro

2 cucchiaini di sale

cioccolato al latte o fondente

Procedimento

In una ciotola mescolate il miele con lo zucchero, il lievito e il latte a temperatura ambiente. Ponete la farina in un’altra ciotola, create un buco al centro e versatevi man mano il composto con il latte amalgamando bene tutti gli ingredienti. Aggiungete il burro ammorbidito tagliato a tocchetti e il sale e continuate a lavorare l’impasto fino ad ottenere un panetto morbido; lasciate lievitare per 2 ore in forno spento con luce accesa. Riprendete l’impasto e dividetelo in 6 parti uguali; staccate da ogni parte poco impasto, per creare le due orecchie. Pirlate ogni panino e poi schiacciatelo leggermente; create le orecchie allungando leggermente due porzioncine di impasto per ogni bun. Spennellate i panini e le orecchie con poco latte e trasferiteli su una teglia ricoperta con carta forno; distanziate i panini tra loro ma attaccate le orecchie a ogni panino. Lasciate lievitare altri 40 minuti. Trasferite in forno preriscaldato a 200°C e lasciate cuocere i primi 10 minuti a 200°C, poi proseguite la cottura per altri 5 minuti a 170°C. Sfornate i bun, lasciate raffreddare, quindi decorateli con il cioccolato fuso per fare bocche e occhietti; volendo, i panini si possono anche farcire con crema spalmabile al cioccolato o marmellate, oppure, in versione salata, con formaggio a fette, pomodoro e prosciutto cotto.

Biscotti di Pasqua con glassa all’acqua

Per colazione o merenda, ecco dei simpaticissimi biscottini di frolla coloratissimi e decorati a tema uova e pulcini: una vera coccola da concedersi in famiglia per rendere ancora più allegri i giorni di Pasqua.

Ingredienti

300 g di farina 00

2 uova fredde

100 g di zucchero a velo

100 g di burro freddo di frigorifero

2 g di lievito per dolci in polvere

scorza di limone bio grattugiata

Per la glassa

250 g di zucchero a velo

40 ml di acqua

coloranti alimentari in gel

Procedimento

Iniziate ponendo in una terrina la farina, il lievito e lo zucchero a velo, poi unite il burro freddo a pezzetti e la scorza di limone grattugiata; lavorate gli ingredienti brevemente con la punta delle dita fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungete anche le uova ben fredde di frigorifero, quindi impastate di nuovo velocemente gli ingredienti con le mani, fino a formare un panetto liscio e compatto; avvolgete l’impasto nella pellicola trasparente per alimenti e trasferitelo a riposare in frigorifero almeno 1 ora. Trascorso il tempo di riposo, infarinate leggermente il piano di lavoro e stendete la frolla con il matterello a uno spessore di circa 4 mm. Usate le formine ovali per ricavare i biscotti a forma di uova, avendo cura di rimpastare ogni volta i ritagli di pasta per evitare sprechi. Disponete i biscotti, ben distanziati, su una leccarda rivestita con carta forno e fateli cuocere in forno caldo a 180°C per 15-20 minuti, o fino a leggera doratura. Sfornate e lascia raffreddare completamente, mentre vi dedicate alla realizzazione della glassa all’acqua. Ponete lo zucchero a velo in una terrina e versatevi l’acqua; mescolate il composto con una frusta a mano per ottenere una glassa liscia e piuttosto densa. Dividetela ora in tante ciotoline quanto saranno i colori che vorrete ottenere e a ognuna unite pochissime gocce di colorante alimentare, mescolando con un cucchiaino per creare le diverse tonalità. Lasciate invece la glassa bianca per simulare il guscio delle uova. Trasferite le varie glasse nei sac à poche con il beccuccio di diverse dimensioni a seconda della grandezza dei dettagli che volete realizzare. Lasciate asciugare completamente la glassa a temperatura ambiente per un paio d’ore, o in frigorifero per la metà del tempo.

Con la decorazione dei biscotti di Pasqua ci si può davvero sbizzarrire: se non volete riempire tutta la superficie del biscotto, si possono delineare anche solo i bordi.

Biscotti-uovo con crema pasticciera

Un’altra idea molto carina per realizzare dei biscotti davvero golosi, è la versione farcita: a forma di uova con tanto di tuorlo alla crema pasticciera.

La realizzazione della frolla di questi biscotti è identica alla versione con glassa all’acqua, con la differenza che metà dei biscotti ottenuti andranno “bucati” con una formina tonda prima di essere infornati, in modo da creare lo spazio per il tuorlo.

Dopo aver cotto i biscotti, farciteli con la crema pasticciera o il lemon curd e accoppiate le due metà per ottenere la versione farcita.

I dolcetti sono un modo molto divertente per trascorrere insieme un pomeriggio festoso, insieme a tanti altri lavoretti a tema.

In breve Dai nidi di riso soffiato, ai cupcake a forma di coniglietto, senza dimenticare i biscotti a tema pulcino: preparare dei dolci di Pasqua buffi e irresistibili sarà un vero divertimento!

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.