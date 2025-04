Albero di Pasqua fai da te: come realizzarlo con i bambini

L’albero di Pasqua è una decorazione tipica dei paesi del Nord Europa che da qualche anno ha preso piede anche in Italia. Il significato e la tradizione dell’albero di Pasqua sono da ricercarsi in Germania, dove viene chiamato Osterbaum.

Si racconta che, originariamente, venisse allestito per dare il benvenuto alla primavera, segno della rinascita della natura dopo il lungo inverno. Per i cristiani invece il significato e la tradizione dell’albero di Pasqua sono legati alla resurrezione di Gesù: questa decorazione è infatti chiamata anche “albero della Vita” e rappresenta proprio la resurrezione di Cristo.

Decorare un albero di Pasqua con uova sode, di polistirolo, decorazioni colorate, fiorellini può essere davvero divertente e creativo se viene fatto insieme ai bambini!

Quando si fa

In genere l’albero di Pasqua si allestisce quando inizia la Quaresima. È una bella attività da fare soprattutto in compagnia dei piccoli di casa: durante ognuno dei 40 giorni della Quaresima, infatti, viene aggiunto un addobbo e il giorno della Domenica delle Palme si può inserire nel vaso, come buon auspicio, un ramoscello di ulivo.

Che si sia credenti o meno, la creazione dell’albero di Pasqua è sempre un bel momento in cui la famiglia si riunisce: questa attività porta una ventata di primavera e di colore in casa… dunque, nessuna controindicazione e spazio alla creatività!

Quale pianta scegliere

Per realizzare un albero di Pasqua è necessario innanzitutto avere un albero anche piccolo, oppure una pianta, da addobbare, che diventerà appunto il nostro elemento decorativo di Pasqua.

Ma se non abbiamo alberi, né piante da giardino o da terrazzo già “pronte”, niente paura: è sufficiente avere un vaso abbastanza capiente e profondo per poter interrare dei rami di piante tipicamente primaverili come:

pesco

melo

ciliegio

albicocco

Meglio se con germogli, da prelevare attraverso una delicata potatura, o anche in fiore, da acquistare direttamente dal fiorista. È importante che i rami siano abbastanza lunghi per consentire di essere addobbati con facilità. Prendetene almeno sei o sette della stessa lunghezza e disponeteli in un vaso di ceramica o vetro abbastanza profondo e capiente cosicché, una volta riempito di terra o di sassolini, sia sufficientemente stabile per reggere i rami con tutti gli addobbi.

Come decorare l’albero di Pasqua

Le idee per abbellire l’albero di Pasqua davvero non mancano: basta lasciare andare un po’ la fantasia. In generale è sufficiente farsi ispirare dai simboli di questa festa e dai colori della primavera. In alternativa, potete anche scatenare l’inventiva dei più piccoli per fare qualcosa di creativo e divertente insieme a loro.

Prima di procedere vediamo quindi cosa potrebbe servire per addobbare il nostro albero pasquale.

Occorrente

uova sode colorate nel modo che più ci piace (avendo cura di appenderle, per via del loro peso, sui ramoscelli più robusti)

uova realizzate con cartoncini colorati

uova di pasta di sale e colorate con tempere o acquerelli

uova di Pasqua decorative dipinte con tempere e colori, da fissare sulla punta dei rami facendo un po’ di pressione

ovetti di cioccolato per la gioia dei più piccoli, di diverse dimensioni e incarti, per aggiungere un pizzico di attesa (gli ovetti di cioccolato si potranno infatti mangiare non prima del giorno di Pasqua)

campanelle, coniglietti, pulcini e colombe di varie dimensioni da realizzare in creta, pasta di sale, cartoncini, oppure in polistirolo (si trovano facilmente in cartoleria) e da colorare con tempere e acquerelli

decorazioni fatte con nastri e/o stelle filanti da intrecciare tra i rami, tipo festoni

fiori di carta colorata

fiocchetti di stoffa o carta colorata

decorazioni varie realizzate con glitter, perline, bottoni

nastrini

Procedimento

La scelta della decorazione giusta per l’albero pasquale dipende dalla fantasia dei vostri bambini ma anche dallo stile della casa. Dopo aver preparato le uova o gli altri oggettini decorativi, inserite un gancetto sulla cima di ognuno e fate passare un nastrino, che potete scegliere di colore differente per ciascuna decorazione. Quando avrete finito, legate tutti i nastrini sul vostro albero, ne uscirà una decorazione super colorata e primaverile, pronta per i giorni di festa.

Decorazioni in pasta di sale: come realizzarle

Fare la pasta di sale per decorare l’albero di Pasqua è facile ed economico. Questo quantitativo sarà sufficiente per la realizzazione di circa 15/20 decorazioni di pasta di sale della grandezza circa di un piattino da caffè. Vediamo come fare.

Occorrente

4 tazze di farina

1 tazza e 1/2 d’acqua

1 tazza di sale

olio (q.b.)

Procedimento

In una ciotola abbastanza capiente unire acqua, farina e sale. Ungere le mani con un po’ di olio e impastare per circa 10 minuti. Stendere l’impasto su una superficie dopo averla infarinata fino a raggiungere uno spessore di 0,5 cm. Ricavare dall’impasto delle formine pasquali (campane, uova, coniglietti, colombe, pulcini…). Con la punta di una matita o con un grosso ago praticare un foro nella parte superiore (che servirà per far passare il nastrino per appendere al decorazione all’albero di Pasqua). Cuocere in forno preriscaldato a 150° C per 30 minuti. Sfornare, far raffreddare, procedere nel colorare con i colori che più ci piacciono.

La versione con i biglietti di auguri

Infine un’idea molto carina e originale è appendere sui rami dei biglietti personalizzati su cui scrivere frasi e pensieri a tema e auguri dedicati ai propri cari. E se si utilizzano cartoncini colorati e/o decorati con glitter, bottoni e fiorellini si avrà un effetto finale molto allegro e colorato.

Si può anche optare per ritagliare i cartoncini ispirandosi alle sagome tipiche della Pasqua: coniglietti, campane, uova, pulcini… insomma, le idee per decorare l’albero di Pasqua davvero non mancano!