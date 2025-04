Le più belle filastrocche di Pasqua da insegnare ai bambini

Le filastrocche di Pasqua o le poesie su questa festività così importante nella tradizione cristiana ci aiutano a entrare nell’atmosfera di questo giorno di festa ormai primaverile. Poeti famosi, autori ma anche le tradizione popolare ci tramandano versi che parlano di pace e di resurrezione, ma anche di coniglietti, pulcini, colombe e rintocchi di campane.

Per i bambini sarà facile e divertente imparare a memoria le parti più belle, magari aiutati dalle frasi in rima, oppure trascrivere alcuni versi su biglietti d’auguri personalizzati da regalare ad amici e parenti per fare loro gli auguri di buona Pasqua o per accompagnare un lavoretto a tema.

Il pulcino marziano

Ho visto, a Pasqua, sbarcare

dall’uovo di cioccolato

un pulcino marziano.

Di certo il comandante

di quell’uovo volante

di zucchero e cacao

con la zampa ha fatto ciao.

E il gatto, per la sorpresa,

non ha detto neanche: “Miao”.

(Gianni Rodari)

Buona Pasqua

Buona Pasqua con l’agnello,

con l’ulivo benedetto.

Buona Pasqua con il sole,

con le primule e le viole!

Buona Pasqua con il sole,

con la rondine sul tetto,

con il canto del ruscello!

Buona Pasqua con il mio cuore,

così gaio e piccolino,

buona Pasqua con il Signore.

I colori della Pasqua

Pasqua è gialla come un pulcino,

come il collare di un cagnolino,

è rosa e allegra come un confetto,

come i bei fiori di quel rametto.

Pasqua è celeste come il mare e il cielo,

come la trama di questo velo,

è verde brillante come un bel prato,

come il trenino che ha appena sbuffato.

Pasqua è dipinta di tanti colori:

come i sorrisi dei nostri cuori.

L’ulivo Benedetto

Oh, i bei rami d’ulivo! chi ne vuole?

Son benedetti, li ha baciati il sole.

In queste foglioline tenerelle

vi sono scritte tante cose belle.

Sull’uscio, alla finestra, accanto al letto

metteteci l’ulivo benedetto!

Come la luce e le stelle serene:

un po’ di pace ci fa tanto bene.

(Giovanni Pascoli)

Buona Pasqua!

Nei miei sogni ho immaginato

un grande uovo colorato.

Per chi era? Per la gente

dall’Oriente all’Occidente:

pieno, pieno di sorprese

destinate a ogni paese.

C’era dentro la saggezza

e poi tanta tenerezza,

l’altruismo, la bontà,

gioia in grande quantità.

Tanta pace, tanto amore

da riempire ogni cuore.

(Filastrocca popolare)

È Pasqua

“È Pasqua!”, cantano in coro

mille campane d’oro.

Sulle chiesine, sulle cattedrali,

che dolci trilli, che ricami d’ali!

Bimbi e agnelli giocano tra i fiori.

Una speranza nasce in tutti i cuori.

E tra gli squilli, le corolle e i canti

si sentono più buoni tutti quanti.

È Pasqua

“È Pasqua, è Pasqua!”

dice allegro il sole

mentre gioca con i fiori delle aiuole.

“ È Pasqua, è Pasqua!”

già risponde il vento

mentre insegue le nubi del firmamento.

“ È Pasqua, è Pasqua!”

canta allegro il cuore

“E in questo dì è risorto il Signore!”

Pasqua è Pace

Vien un suono da lontano

lieve lieve, piano piano.

Entra dolce in ogni cuore

Come un dono del Signore.

Tutti quanti son felici

tutti quanti sono amici.

Con la Pasqua del Signore

c’è la pace in ogni cuore.

Pasqua

A festoni la grigia parietaria

come una bimba gracile s’affaccia

ai muri della casa centenaria.

Il ciel di pioggia è tutto una minaccia

sul bosco triste, ché lo intrica il rovo

spietatamente, con tenaci braccia.

Quand’ecco dai pollai sereno e nuovo

il richiamo di Pasqua empie la terra

con l’antica pia favola dell’ovo.

(Guido Gozzano)

Pasqua

In questo giorno tutto nuovo

il pulcino è fuor dall’uovo;

il pastore con l’agnello

suona il piffero bel bello

e rintocca la campana

della chiesa assai lontana;

volan le rondini giulive

e le viole sulle rive dicon

“Pasqua ben tornata

ci rallegri la giornata!”.

È arrivato un treno carico di…

È arrivato un treno carico di…

Il quarto vagone è riservato

a un pasticcere rinomato

che prepara, per la Pasqua,

le uova di cioccolato.

Al posto del pulcino

c’è la sorpresa.

Campane di zucchero

suoneranno a distesa.

(Gianni Rodari)

Resurrezione

È risorto: il capo santo

più non posa nel sudario

è risorto: dall’un canto

dell’avello solitario

sta il coperchio rovesciato:

come un forte inebbriato,

il Signor si risvegliò

Era l’alba; e molli il viso

Maddalena e l’altre donne

fean lamento in su l’Ucciso;

ecco tutta di Sionne

si commosse la pendice

e la scolta insultatrice

di spavento tramortì

Un estranio giovinetto

si posò sul monumento:

era folgore l’aspetto

era neve il vestimento:

alla mesta che ‘l richiese

dié risposta quel cortese:

è risorto; non è qui.

(Alessandro Manzoni)

La Domenica dell’olivo

Hanno compiuto in questo dì, gli uccelli

il nido (oggi è la festa dell’olivo)

di foglie secche, radiche, fuscelli;

quel sul cipresso, questo su l’alloro,

al bosco, lungo il chioccolo d’un rivo,

nell’ombra mossa d’un tremolìo d’oro.

E covano sul musco e sul lichene

fissando muti il cielo cristallino,

con improvvisi palpiti, se viene

un ronzio d’ape, un vol di maggiolino.

(Giovanni Pascoli)

Resurrezione

Che hanno le campane

che squillano vicine,

che ronzano lontane?

E’ un inno senza fine

or d’oro, ora d’argento

nell’ombre mattutine…

(Giovanni Pascoli)

Sabato santo

Sabato santo

perché sei stato tanto?

perché non sei venuto?

“Perché non ho potuto!”

Una coscia di gallina,

un uovo benedetto,

una fetta di schiacciata…

Ecco Pasqua bell’e ritornata!

(Versi popolari)

Ultima Cena

Le donne preparano sul desco

un po’ di vino e un po’ di pane fresco.

E Gesù mesce il vino e il pane tocca,

ma prima d’accostarseli alla bocca

dice per tutti le parole arcane:

“Ecco; chi mangerà di questo pane

di frumento, di me sarà saziato,

e chi berrà del vino che ho toccato

del mio sangue berrà, né più avrà sete.

Poi la bevanda e il cibo spartirete

e verso il mondo col mio cuore, andrete”.

(Renzo Pezzani)

Pasqua

E con un ramo di mandorlo in fiore,

a le finestre batto e dico: “Aprite!

Cristo è risorto e germinan le vite

nuove e ritorna con l’april l’amore.

Amatevi tra voi pei dolci e belli

sogni ch’oggi fioriscon sulla terra,

uomini della penna e della guerra,

uomini della vanga e dei martelli.

Aprite i cuori. In essi irrompa intera

di questo dì l’eterna giovinezza”.

lo passo e canto che la vita è bellezza.

Passa e canta con me la primavera.

(Ada Negri)

