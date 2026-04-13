Come riciclare le uova di Pasqua: 5 ricette golose

A cura di Serena Porchera Pubblicato il 13/04/2026 Aggiornato il 13/04/2026

Che sia bianco, al latte o fondente, nel caso in cui dovesse avanzare il cioccolato dei bambini, si può trasformare in deliziosi dolcetti come mousse, budini e perfino crêpe.

muffin al cioccolato

Quando il cioccolato dell’uovo di Pasqua è troppo, perché non utilizzarlo come ingrediente principale di alcune golose preparazioni di base della pasticceria? Muffin e speciali biscotti con i cornflakes, solo per fare due esempi, trasformeranno i pomeriggi dopo la scuola in piacevolissime e deliziose pause di gusto.

1) Mousse al cioccolato 

Morbida, cremosa, vellutata, insomma il dolce al cucchiaio più irresistibile: la mousse è un dessert fresco e golosissimo per una merenda da veri appassionati del cioccolato.

mousse al cioccolato

Ingredienti per 4 bicchieri

  • 250 g di cioccolato fondente, bianco o al latte
  • 2 albumi
  • 50 g di zucchero
  • 10 g di burro
  • 1 pizzico di sale

Procedimento

  1. Spezzettate il cioccolato, trasferitelo in una ciotola di acciaio con il burro e fatelo sciogliere a bagnomaria.
  2. Versate 1,2 decilitri di acqua in un pentolino, aggiungete lo zucchero e portate a ebollizione. Fate cuocere lo sciroppo 2-3 minuti, o fino a che si saranno formate delle piccole bolle. Montate a neve gli albumi con un pizzico di sale e, mentre li montate, versatevi sopra, a filo, lo sciroppo bollente.
  3. Continuate a montare gli albumi per 4-5 minuti, fino a che si sono raffreddati, e amalgamateli delicatamente al cioccolato sciolto. Versate la mousse in una grossa ciotola di vetro, copritela con un foglio di pellicola per alimenti e trasferitela in frigorifero almeno 4 ore prima di servire. Chi vuole, può decorare i bicchierini con riccioli o scaglie di cioccolato bianco o fondente.

La mousse al cioccolato si può preparare anche nella variante senza uova, con solo cioccolato (350 g) e panna fresca (500 ml).

  1. In questo caso, iniziate la preparazione riscaldando 250 ml di panna in un pentolino. Portate a una temperatura massima di 50°C, poi toglietela dal fuoco.
  2. Fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato spezzettato, incorporatelo alla panna e mescolate.
  3. Montate con le fruste elettriche gli altri 250 ml di panna fresca e incorporateli alla ganache, che deve aver raggiunto una temperatura di 30/32°C.
  4. Versate la mousse al cioccolato in bicchieri di vetro e ponete in frigorifero per circa un’ora prima di servire.

2) Budino al cioccolato

Il budino è un dessert classico che piace a tutti i bimbi, quindi rappresenta un ottimo modo per riciclare le uova di Pasqua al latte: è fresco e morbido, oltre che facile da preparare. Si può anche realizzare in anticipo e tenere in frigorifero fino al momento della merenda, decorando i budini, per chi lo desidera, solo alla fine con frutta fresca come fettine di fragole, lamponi o mirtilli, oppure scaglie di cioccolato bianco.

budino al cioccolato

Ingredienti per 4 budini

  • 500 g di latte intero
  • 120 g di cioccolato al latte
  • 90 g di zucchero
  • 80 g di burro
  • 50 g di farina 00
  • 1 baccello di vaniglia

Procedimento

  1. In un pentolino, mettete a scaldare il latte e portatelo a bollore.
  2. In un tegame, ponete il burro a pezzetti e lasciatelo sciogliere sul fuoco a fiamma moderata.
  3. Unite lo zucchero e i semi del baccello di vaniglia e mescolate bene.
  4. Spezzettate il cioccolato, aggiungetelo nel tegame e rimettete sul fuoco, sempre a fiamma medio/bassa, mescolando con una frusta in modo che si sciolga. 
  5. Quando sarà sciolto del tutto, unite anche la farina setacciata e mescolate ancora energicamente con la frusta, in modo che non si formino dei grumi.
  6. Infine, versate anche il latte caldo a filo, continuando a mescolare. Fate cuocere il composto al cioccolato per 4 o 5 minuti, a fiamma bassa, sempre mescolando con la frusta a mano, finché non inizierà ad addensarsi. La consistenza dovrà risultare densa e cremosa.
  7. Bagnate leggermente i bordi degli stampi da budino, o i pirottini di alluminio usa e getta, e distribuitevi il composto dei budini.
  8. Lasciate intiepidire a temperatura ambiente, poi trasferite i budini al cioccolato, in frigorifero per 3 ore o finché si saranno ben rassodati. 
  9. Prima di servirli, sformateli e, se volete, decorateli con un ciuffetto di panna, della frutta fresca come fettine di fragole o frutti di bosco, e delle foglioline di menta.

3) Rose di cornflakes

Veloci e facilissimi da preparare, questi dolcetti non hanno bisogno di cottura e si prestano benissimo anche ad essere serviti nelle feste di compleanno e i picnic di primavera.

rose di cornflakes

Ingredienti

  • 100 g di cioccolato fondente o al latte
  • 120 g di cornflakes
  • 20 g di burro

Procedimento

  1. Tagliate a pezzi il burro e il cioccolato. Fate sciogliere a bagnomaria i due ingredienti mescolando di tanto in tanto; in alternativa si può usare il microonde: mettete in una ciotola di vetro il cioccolato e il burro e mettete in microonde a 750°C per 2 minuti, quindi togliete la ciotola e amalgamate con un cucchiaio per ottenere una crema liscia e omogenea.
  2. Quando il coccolando si sarà sciolto, versate nella ciotola i cornflakes e mescolate bene per amalgamare.
  3. Coprite con della carta forno un piatto, quindi usate un cucchiaio per creare dei piccoli mucchietti o roselline di cornflakes al cioccolato e disponete man mano i dolci sulla carta forno; in alternativa potete usare anche dei pirottini.
  4. Trasferite le roselline in frigorifero almeno 20 minuti, o comunque fino a che il cioccolato si sarà solidificato.

4) Crêpe al cioccolato e banane

Più che un dessert, una coccola da mordere: farcita con il cioccolato fuso dell’uovo di Pasqua insieme a fettine di frutta fresca (anche le fragole andranno benissimo), le crêpe trasformeranno la merenda in un trionfo di bontà. 

Crepe al cioccolato e banane

Ingredienti

  • 2 uova
  • 260 g di farina 00
  • 450 ml di latte
  • 1 pizzico di sale
  • cioccolato al latte, fondente o bianco avanzato
  • 2 banane
  • foglioline di menta

Procedimento

  1. Sgusciate le uova in una terrina, lavoratele con una frusta e aggiungete metà farina; mescolare bene gli ingredienti con la frusta in modo da ottenere una crema omogenea, quindi aggiungete la restante farina e amalgamate ancora per eliminare tutti i grumi.
  2. Versate poco alla volta il latte, sempre mescolando con la frusta in modo che non si formino grumi, e aggiungete un pizzico di sale.
  3. Coprite il composto con della pellicola trasparente per alimenti e trasferitelo in frigorifero per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, riscaldate una padella antiaderente sul fuoco o usate l’apposita crepiera per cuocere le vostre crêpe.
  4. Versate un mestolo di composto e muovete la padella in modo da distribuirlo uniformemente, oppure se usate la crepiera, versatelo al centro e distribuitelo con l’apposito attrezzo.
  5. Fate cuocere la crespella per circa un minuto, o comunque finché si sarà staccata dalle pareti, voltatela e lasciatela cuocere un altro minuto dall’altro lato.
  6. Una volta pronte, le crêpe si possono farcire con il cioccolato dell’uovo di Pasqua sciolto a bagnomaria, fettine di banana e foglioline di menta fresca.

5) Muffin al cioccolato

Piccoli e morbidi tortini perfetti anche per una prima colazione all’insegna della golosità, tuffati in una tazza di latte: i muffin sono davvero irresistibili (anche per i grandi)!

muffin al cioccolato

Ingredienti

  • 50 g di cioccolato fondente o al latte
  • 30 g di cacao
  • 1 uovo
  • 100 g di farina 00
  • 75 g di zucchero
  • 30 g di burro
  • 100 ml di latte
  • 1/4 di bustina di lievito

Procedimento

  1. In una terrina mescolate farina, zucchero, cacao e lievito; in una seconda ciotola, unite il burro fuso portato a temperatura ambiente, l’uovo e il latte e mescolate bene.
    Unite i due impasti e amalgamate bene, poi aggiungete il cioccolato fondente o al latte in pezzi piccoli e versate il composto negli appositi stampini per muffin, riempiendoli per 3/4.
  2. Fate cuocere i dolci in forno preriscaldato a 180°C per 15/20 minuti.
  3. Sfornate i muffin, trasferiteli su una gratella per dolci e lasciateli raffreddare prima di servirli. Come ultimo tocco, potete spolverizzarli con del cocco rapé.
     
     
     

    In breve

    Dal budino alla mousse, i modi per dare nuova vita al cioccolato avanzato dalle feste di Pasqua di certo non mancano: largo alla fantasia!

     

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