Cosa fare a Pasquetta con i bambini: 13 proposte divertenti

Le belle giornate primaverili invitano a stare all’aria aperta, ma se anche il meteo non fosse dei migliori ci sono tante attività da fare durante le vacanze di Pasqua: il lunedì dell’Angelo è, infatti, un’ottima occasione per organizzare una bella visita a una fattoria didattica, per allestire un picnic al parco oppure per decorare tutti insieme le uova, specialmente in caso di pioggia.

Organizzare una Pasquetta all’aperto

Una giornata calda e soleggiata permette di dedicarsi a tantissimi giochi divertenti, lasciandosi ispirare dai due simboli per antonomasia della Pasqua: le uova e i coniglietti.

Caccia alle uova

La caccia alle uova è una classica attività da fare a Pasqua e Pasquetta con i bambini. Potete scegliere di usare ovetti di cioccolato oppure uova di diversi materiali, magari decorate proprio dai bambini nei giorni precedenti.

Non vi resterà che nasconderli in giardino oppure al parco, dando ai bambini un cestino in cui raccoglierle e qualche indizio per trovarne il maggior numero possibile e vincere così un premio speciale. Insomma, sarà una sorta di caccia al tesoro di Pasquetta: in palio potrebbe esserci un grande uovo di cioccolato oppure un piccolo dono!

Corsa dei coniglietti

Procuratevi dei sacchi di juta, oppure di stoffa robusta, e chiedete ai bimbi di infilarvi entrambe le gambe. Disponeteli sulla linea di partenza: al vostro “via” dovranno saltellare come dei coniglietti fino al traguardo! Se i bimbi sono molti potete organizzare una staffetta, magari alternando adulti e bambini in modo da far divertire tutta la famiglia.

Corsa con l’uovo sul cucchiaio

Questo gioco si può fare all’aria aperta, ma anche in casa se disponiamo di uno spazio sufficientemente ampio. Dovremo dare ad ogni bambino un cucchiaio e un uovo sodo, chiedendo loro di arrivare fino al traguardo il più velocemente possibile tenendo l’uovo in equilibrio sul cucchiaio; se l’uovo cade, il concorrente dovrà ripartire da capo.

I vostri bambini sono particolarmente bravi in questo gioco? Allora potrete aumentare la difficoltà usando un cucchiaio più piccolo oppure mettendo qualche ostacolo sul percorso.

Attacca le orecchie al coniglio!

Un gioco che divertirà sicuramente i più piccoli (ma non solo) è una rivisitazione di “attacca la coda all’asino”, solo che in questo caso i bimbi dovranno attaccare le orecchie ad un simpatico coniglietto pasquale.

Disegnate su un cartellone abbastanza grande la sagoma di un coniglietto senza orecchie perché queste ultime andranno disegnate e ritagliate su un cartoncino a parte. Bendate i bambini che, orecchie alla mano, dovranno cercare di attaccarle nel punto giusto. Il vincitore sarà chi si avvicina di più al risultato perfetto!

In fondo all’articolo troverete dei disegni di coniglietti di pasqua da stampare e usare anche per questo divertentissimo gioco.

Gioco della pignatta o della pentolaccia

Un’altra attività molto apprezzata e popolare tra i bambini è il gioco della pignatta o della pentolaccia. Il gioco di per sé è molto semplice, basta bendare i bambini uno alla volta, dargli un bastone o un oggetto con cui colpire la pentolaccia e lasciare che a turni provino a romperla per fare uscire le sorprese contenute al suo interno. Rimediare una pentolaccia è molto semplice, si possono comprare in molti negozi e anche online, oppure realizzarla a mano se si ha tempo. Vediamo come.

Occorrente

Scatola di scarpe o cartone di avanzi

Carta di giornale

Carta velina o crespa

Forbici

Nastro adesivo

Colla vinilica

Spago

Procedimento

Il procedimento è molto semplice: iniziate con lo scegliere la figura che volete rappresentare; consigliamo di optare per una figura abbastanza basica, per esempio, in tema con la Pasqua, un uovo colorato. Ritagliate sul cartone due sagome uguali di un uovo e poi un lungo rettangolo che farà da spessore per la pignatta. Assemblate con colla e nastro adesivo l’uovo, ricordandovi di lasciare un foro da cui si potranno inserire le sorprese e poi aspettate che si asciughi. Mentre aspettate potete realizzare delle striscione di carta velina colorata che poi dovrete incollare su tutta la superficie dell’uovo. Finite l’opera inserendo le sorprese, chiudendo il foro con del nastro adesivo e applicando lo spago ad una delle estremità in modo tale che si possa appendere.

Se voleste invece comprarla, ecco un paio di adorabili pentolacce pasquali acquistabili online.

Programmare una gita fuori porta

La gita di Pasquetta è una tradizione per molte famiglie, complici le giornate più lunghe e più calde.

La classica gita di Pasquetta

Pianificate la vostra gita con un po’ di anticipo, scegliendo una meta interessante non troppo lontana da casa e dettagliando il programma della giornata.

Potrete quindi decidere di fare una scampagnata nella natura con tanto di picnic oppure di visitare una città d’arte o un borgo pittoresco accompagnando questa avventura con un pranzo a base di prodotti e piatti tipici.

Ad esempio, nel cuore dell’Alto Adige, la meravigliosa città di Vipiteno unisce il fascino del centro storico, tra i Borghi più belli d’Italia, con la possibilità di raggiungere in pochi minuti il Monte Cavallo, dove si concentrano molte delle attività dedicate alle famiglie.

In particolare, dal 1° al 4 aprile si tiene SKIDS – The Snow Festival, una gara internazionale di sci dedicata a bambini e ragazzi, accompagnata da attività e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Fino al 6 aprile sono inoltre attive le WOW Weeks, che permettono di vivere le ultime giornate sulla neve in un periodo più tranquillo e adatto anche a chi viaggia con bambini.

Accanto agli eventi, l’offerta si completa con esperienze family all’aria aperta, come il Rossy Park – area giochi con mini zoo – e il Rossy Walk, un percorso tematico adatto anche ai passeggini. Con l’arrivo della primavera si attivano, inoltre, itinerari semplici e didattici, come il sentiero delle api e il sentiero dei funghi, pensati per avvicinare i più piccoli alla natura in modo coinvolgente.

Visita ad una fattoria

Per i bambini interagire con gli animali è sempre una grande fonte di gioia. Perché quindi non cogliere l’occasione per visitare una fattoria didattica, in cui i bimbi potranno conoscere da vicino mucche, vitellini, pony, coniglietti, galline, oche e tanti altri animali? Non solo: molte di questa fattorie organizzano laboratori su misura per i bambini, che potranno sperimentare tante attività diverse dal solito e assaggiare i prodotti genuini della fattoria.

Pasquetta 2026 nei parchi di divertimento italiani

Molti bambini, se potessero esprimere un desiderio, vorrebbero trascorrere un’intera giornata di divertimento sfrenato in un parco a tema. Per i bambini più piccoli non possiamo non segnalare la Pasqua a Leolandia, il parco divertimento nella provincia di Bergamo che per l’occasione, dal 3 al 7 aprile (compresi) offre un programma ricco di eventi ogni giorno.

Immancabile la tradizionale caccia alle uova, che per la prima volta sarà dedicata a Bluey e Bingo: uova giganti saranno disseminate in ogni angolo del parco e per chi le collezionerà tutte, ci sarà una dolcissima e cioccolatosa sorpresa, oltre alla possibilità di incontrare dal vivo i beniamini della serie TV più amata del momento!

Meravigliose avventure attendono, invece, i bambini più grandi, che non hanno paura delle giostre: impossibile non amare il parco divertimento di Mirabilandia, nella zona di Ravenna. Tra le grandi novità di quest’anno debutta K-POP, Un nuovo universo, lo show che porta nel Parco tutta l’energia del fenomeno musicale che ha conquistato il pianeta. Un mix esplosivo di musica, moda e coreografie mozzafiato per raccontare il sogno di Jiroo: un ragazzo di 19 anni pronto a tutto pur di diventare la prossima star del K-pop.

E anche Gardaland, come ogni anno da 50 anni, riserva incredibile sorprese.

In occasione di Pasqua, Gardaland SEA LIFE Aquarium propone un weekend ricco di attività dedicate alle famiglie, dal 4 al 6 aprile. Tra le iniziative, “Caccia alle uova”: un quiz interattivo in programma tutti i giorni nell’area “Vista Oceanica” invita grandi e piccoli a scoprire alcune curiosità sulle uova di diverse specie marine, unendo gioco e scoperta.

Appuntamento per queste festività anche con Tom Nook in persona, l’amato protagonista di Animal Crossing: New Horizons. Un’esperienza in esclusiva a Gardaland SEA LIFE Aquarium fino al 10 maggio.

MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, compie proprio quest’anno 15 anni e per l’occasione ha in programma una stagione ricca di eventi e iniziative dedicate proprio alle famiglie. Tra queste, un incontro speciale con il coniglio Kinder® Pasquale, protagonista di momenti di meet&greet dedicati ai più piccoli. Tornano inoltre gli amatissimi personaggi di Skifidol Italian Brainrot™, già protagonisti della scorsa stagione, con nuovi appuntamenti all’interno del palinsesto di animazione primaverile.

Inoltre, verrà inaugurata DogLand – Anas, una nuova area dedicata agli amici a quattro zampe realizzata in collaborazione con ANAS (Gruppo FS). Si tratta di una tra le prime aree cani ludico-ricreative in Europa all’interno di un parco divertimenti, pensata per consentire alle famiglie di vivere l’esperienza del Parco insieme ai propri animali.

Se siete in zona capitale, l’occasione giusta per una giornata divertente la offre Cinecittà World, pronto a inaugurare una nuova stagione nel segno del cinema. Quella 2026 si apre con un ricco calendario tra attrazioni, nuovi show, eventi esclusivi e un omaggio speciale, il Bud Spencer Tribute – 10 anni senza Bud, l’evento dedicato all’indimenticabile Bud Spencer che si svolgerà in giugno.

Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, in occasione della Pasqua si prepara a un weekend di festa, tra giochi d’acqua, musica, dolcetti e magia per tutta la famiglia, dove divertimento, colori e sorprese saranno i protagonisti assoluti. In particolare, nelle giornate del 5 e 6 aprile 2026, il parco si trasformerà in un regno fantastico ricco di eventi.

Tra le attività più amate dai piccoli ospiti, ci saranno il coloratissimo Baby Schiuma Party e la Baby Dance, due momenti in cui musica e bolle di sapone trasformano l’area bimbi in una vera e propria pista da ballo acquatica. Non mancheranno la caccia al tesoro e divertentissime animazioni, capitanate dal buffo Coniglio Pasquale. due parchi avventura all’aperto, propone un modello di divertimento attivo, all’insegna del digital detox e della riconnessione con la natura. Wonderwood Lago Maggiore si trova sul monte Carza, in provincia di Verbania, mentre Wonderwood Spina Verde è immerso nell’omonima area regionale protetta, a una manciata di km da Como. Infine, Wonderwood , con, propone un modello di divertimento attivo, all’insegna delsi trova sul monte Carza, in provincia di Verbania, mentreè immerso nell’omonima area regionale protetta, a una manciata di km da Como. L’offerta spazia dalle proposte più adrenaliniche per adolescenti e adulti, ai percorsi esperienziali immersi nella natura, per scoprire il paesaggio montano o i segreti del bosco. I bambini potranno guidare mini-Land Rover elettriche, giocare con vere mini ruspe e ricevere l’attestato di “Amico della Natura” in compagnia di Snoopy e degli altri personaggi dei Peanuts.

Le alternative se dovesse piovere

Nonostante le previsioni sempre più precise, il meteo può riservare qualche incertezza e rovinare i nostri piani per il giorno di Pasquetta. Niente paura: ci sono tante bellissime attività da fare in casa!

Caccia alle uova casalinga

Anche la nostra casa può trasformarsi in un luogo incantato in cui nascondere uova e ovetti da cercare: si possono scovare uova nel forno, tra i cuscini del divano, nelle scarpe di papà e in mille altri posti ancora. Bigliettini con indizi arguti e spiritosi aumenteranno il divertimento!

Picnic in salotto

Chi ha detto che non si possa organizzare un picnic anche se piove? Basterà stendere una bella tovaglia colorata in salotto e stabilire insieme un menù pieno di prelibatezze: prepararle insieme sarà parte del divertimento.

Decorare le uova

Le uova sono le protagoniste indiscusse di questo periodo. Si possono svuotare e lavare per decorarne il guscio, colorare con tinture naturali (come ad esempio lo zafferano o facendole bollire insieme alla buccia di cipolla) oppure procurarsi uova di legno o di polistirolo da decorare con colori e piccole applicazioni. Ogni bimbo sarà libero di scegliere i colori e la tecnica che preferisce: il risultato sarà comunque un piccolo capolavoro.

Memory delle uova

Conosciamo tutti il classico gioco del memory: perché non proporne una versione pasquale? Prepariamo insieme ai bambini un bel mazzo di carte con disegnate delle uova da colorare a piacere, a patto che ci siano due copie identiche di ogni versione. Posizionate le carte sul tavolo a faccia in giù: girandone due alla volta si dovranno cercare di ricomporre le coppie.

Disegni a tema

È la classica attività da fare nei pomeriggi piovosi: disegnare e colorare. Per l’occasione della Pasqua, è chiaro che i soggetti dovranno ispirarsi ai simboli di questa festività: coniglietti, pulcini, uova dalle più svariate decorazioni…una volta pronti, sbizzarritevi ad abbellire casa, oppure appendeteli con delle mollettine di legno a un lungo spago per creare un allegro festone!

Ecco i disegni del coniglietto di Pasqua, pronti da stampare e colorare:

disegno coniglietta di Pasqua.pdf

disegno coniglietto pasquale.pdf

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In breve Pasquetta è l’occasione giusta per trascorrere del tempo in famiglia, tra gite, giochi creativi e attività a tema, come l’immancabile caccia alle uova.

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