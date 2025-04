Cosa fare a Pasquetta con i bambini: 14 proposte divertenti

Le belle giornate primaverili invitano a stare all’aria aperta, ma se anche il meteo non fosse dei migliori ci sono tante attività da fare durante le vacanze di Pasqua: il lunedì dell’Angelo è, infatti, un’ottima occasione per organizzare una bella visita a una fattoria didattica, per allestire un picnic al parco oppure per decorare tutti insieme le uova, specialmente in caso di pioggia.

Organizzare una Pasquetta all’aperto

Una giornata calda e soleggiata permette di dedicarsi a tantissimi giochi divertenti, lasciandosi ispirare dai due simboli per antonomasia della Pasqua: le uova e i coniglietti.

Caccia alle uova

La caccia alle uova è una classica attività da fare a Pasqua e Pasquetta con i bambini. Potete scegliere di usare ovetti di cioccolato oppure uova di diversi materiali, magari decorate proprio dai bambini nei giorni precedenti.

Non vi resterà che nasconderli in giardino oppure al parco, dando ai bambini un cestino in cui raccoglierle e qualche indizio per trovarne il maggior numero possibile e vincere così un premio speciale. Insomma, sarà una sorta di caccia al tesoro di Pasquetta: in palio potrebbe esserci un grande uovo di cioccolato oppure un piccolo dono!

Corsa dei coniglietti

Procuratevi dei sacchi di juta, oppure di stoffa robusta, e chiedete ai bimbi di infilarvi entrambe le gambe. Disponeteli sulla linea di partenza: al vostro “via” dovranno saltellare come dei coniglietti fino al traguardo! Se i bimbi sono molti potete organizzare una staffetta, magari alternando adulti e bambini in modo da far divertire tutta la famiglia.

Corsa con l’uovo sul cucchiaio

Questo gioco si può fare all’aria aperta, ma anche in casa se disponiamo di uno spazio sufficientemente ampio. Dovremo dare ad ogni bambino un cucchiaio e un uovo sodo, chiedendo loro di arrivare fino al traguardo il più velocemente possibile tenendo l’uovo in equilibrio sul cucchiaio; se l’uovo cade, il concorrente dovrà ripartire da capo.

I vostri bambini sono particolarmente bravi in questo gioco? Allora potrete aumentare la difficoltà usando un cucchiaio più piccolo oppure mettendo qualche ostacolo sul percorso.

Attacca le orecchie al coniglio!

Un gioco che divertirà sicuramente i più piccoli (ma non solo) è una rivisitazione di “attacca la coda all’asino”, solo che in questo caso i bimbi dovranno attaccare le orecchie ad un simpatico coniglietto pasquale.

Disegnate su un cartellone abbastanza grande la sagoma di un coniglietto senza orecchie perché queste ultime andranno disegnate e ritagliate su un cartoncino a parte. Bendate i bambini che, orecchie alla mano, dovranno cercare di attaccarle nel punto giusto. Il vincitore sarà chi si avvicina di più al risultato perfetto!

In fondo all’articolo troverete dei disegni di coniglietti di pasqua da stampare e usare anche per questo divertentissimo gioco.

Gioco della pignatta o della pentolaccia

Un’altra attività molto apprezzata e popolare tra i bambini è il gioco della pignatta o della pentolaccia. Il gioco di per sé è molto semplice, basta bendare i bambini uno alla volta, dargli un bastone o un oggetto con cui colpire la pentolaccia e lasciare che a turni provino a romperla per fare uscire le sorprese contenute al suo interno. Rimediare una pentolaccia è molto semplice, si possono comprare in molti negozi e anche online, oppure realizzarla a mano se si ha tempo. Vediamo come.

Occorrente

Scatola di scarpe o cartone di avanzi

Carta di giornale

Carta velina o crespa

Forbici

Nastro adesivo

Colla vinilica

Spago

Procedimento

Il procedimento è molto semplice: iniziate con lo scegliere la figura che volete rappresentare; consigliamo di optare per una figura abbastanza basica, per esempio, in tema con la Pasqua, un uovo colorato. Ritagliate sul cartone due sagome uguali di un uovo e poi un lungo rettangolo che farà da spessore per la pignatta. Assemblate con colla e nastro adesivo l’uovo, ricordandovi di lasciare un foro da cui si potranno inserire le sorprese e poi aspettate che si asciughi. Mentre aspettate potete realizzare delle striscione di carta velina colorata che poi dovrete incollare su tutta la superficie dell’uovo. Finite l’opera inserendo le sorprese, chiudendo il foro con del nastro adesivo e applicando lo spago ad una delle estremità in modo tale che si possa appendere.

Se voleste invece comprarla, ecco un paio di pentolacce pasquali acquistabili online.

Programmare una gita fuori porta

La gita di Pasquetta è una tradizione per molte famiglie, complici le giornate più lunghe e più calde.

La classica gita di Pasquetta

Pianificate la vostra gita con un po’ di anticipo, scegliendo una meta interessante non troppo lontana da casa e dettagliando il programma della giornata.

Potrete quindi decidere di fare una scampagnata nella natura con tanto di picnic oppure di visitare una città d’arte o un borgo pittoresco accompagnando questa avventura con un pranzo a base di prodotti e piatti tipici.

Un evento imperdibile è senza dubbio la Pasquetta al Castello di Monticello d’Alba in programma lunedì 21 aprile 2025. Per l’occasione verranno organizzate visite guidate nel Castello e il Parco Roero Family Tour: un tour pensato per coinvolgere grandi e piccini. Tali visite consentiranno di ammirare e scoprire il romantico parco all’inglese, realizzato dall’architetto paesaggista dei Savoia Xavier Kurten e recentemente inaugurato dopo i lavori di valorizzazione.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, la guida, un po’ smemorata, avrà bisogno dell’aiuto di tutti i partecipanti per ritrovare particolari architettonici e botanici nascosti nel parco. A ciascun piccolo visitatore verrà consegnata una mappa e un kit di gioco per aiutare a scovare questi dettagli segreti. In cambio dell’aiuto, ogni bambino riceverà una dolce sorpresa per festeggiare la Pasquetta.

Visita ad una fattoria

Per i bambini interagire con gli animali è sempre una grande fonte di gioia. Perché quindi non cogliere l’occasione per visitare una fattoria didattica, in cui i bimbi potranno conoscere da vicino mucche, vitellini, pony, coniglietti, galline, oche e tanti altri animali? Non solo: molte di questa fattorie organizzano laboratori su misura per i bambini, che potranno sperimentare tante attività diverse dal solito e assaggiare i prodotti genuini della fattoria.

Imparare divertendosi in ludoteca

dal 19 al 27 aprile tanti e nuovi laboratori ludico-educativi pensati per le bambine e i bambini dai 2 agli 11 anni. In particolare: A Roma, la Casina di Raffaello organizzatanti e nuovipensati per le bambine e i bambini dai 2 agli 11 anniIn particolare: Sabato 19 e domenica 27 aprile sono in programma laboratori didattici dedicati alla scoperta della natura , delle sue forme e dei suoi materiali con nuove esperienze legate ad artisti e autori come Henri Matisse e Hervè Tullet. Sempre sabato 19 e 26 e domenica 27 aprile, il programma si arricchisce di letture animate in italiano, inglese e francese di classici della letteratura per l’infanzia.

Sabato 19 e domenica 27 aprile sono in programma , delle sue forme e dei Il 20 aprile, in occasione del la Pasqua, è previsto l’evento Atelier di Pace : una giornata dedicata interamente al simbolo di pace, la colomba bianca, e all’artista che la rese un’icona universale, Pablo Picasso.

Il 20 aprile, in occasione del Dal 22 al 24 aprile Casina di Raffaello offrirà uno Speciale primavera : tre intere giornat e dedicate alla primavera, con letture e laboratori per tutte le fasce di età.

Dal 22 al 24 aprile Casina di Raffaello offrirà uno : tre intere giornat Il 25 aprile, infine, verrà proposta la giornata Liberi di creare: letture e laboratori per tutte le fasce di età, per celebrare insieme gli 80 anni della Liberazione d’Italia.

Pasquetta 2025 nei parchi di divertimento italiani

Molti bambini, se potessero esprimere un desiderio, vorrebbero trascorrere un’intera giornata di divertimento sfrenato in un parco a tema. Per i bambini più piccoli non possiamo non segnalare la Pasqua a Leolandia, il parco divertimento nella provincia di Bergamo che per l’occasione, dal 19 al 21 aprile, organizza un’imperdibile caccia alle uova in compagnia di Masha e Orso.

Dopo aver risolto i divertenti enigmi e conquistate le uova perdute, i bambini potranno ritirare una golosa sorpresa di Pasqua firmata Zaini.

Meravigliose avventure attendono, invece, i bambini più grandi, che non hanno paura delle giostre: impossibile non amare il parco avventura di Mirabilandia, nelle zona di Ravenna, ma anche Gardaland che, come ogni anno da 50 anni, riserva incredibile sorprese. Quella di quest’anno è Animal Treasure Island, una nuova esperienza immersiva che lascerà grandi e piccini senza parole!

A Mirabilandia i bimbi non potranno resistere alle 10 attrazioni a tema SpongeBob, Dora, PAW Patrol e Tartarughe Ninja nella nuova area tematica per famiglie. In più, grazie alla promozione Bimbi Gratis al Parco si può prenotare un’indimenticabile vacanza con il pacchetto Parco + Hotel in uno degli hotel partner selezionati e fino a 10 anni l’ingresso a Mirabilandia è gratuito.

Se siete in zona capitale, l’occasione giusta per una giornata divertente la offre Cinecittà World, con le sue innumerevoli attrazioni e 6 spettacoli ogni giorno.

Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, in occasione della Pasqua si prepara a un weekend di festa, tra giochi d’acqua, musica, dolcetti e magia per tutta la famiglia, dove divertimento, colori e sorprese saranno i protagonisti assoluti. In particolare, domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025, il parco si trasformerà in un regno fantastico ricco di eventi.

Tra le attività più amate dai piccoli ospiti, ci saranno il coloratissimo Baby Schiuma Party e la Baby Dance, due momenti in cui musica e bolle di sapone trasformano l’area bimbi in una vera e propria pista da ballo acquatica. Non mancheranno le allegre parate con dolcetti, che attraverseranno il parco con musica e sorprese golose per tutti i bambini, e il sempre amatissimo Trucca Bimbi, dove truccatrici professioniste daranno vita a farfalle, supereroi e animaletti fantastici.

Le alternative se dovesse piovere

Nonostante le previsioni sempre più precise, il meteo può riservare qualche incertezza e rovinare i nostri piani per il giorno di Pasquetta. Niente paura: ci sono tante bellissime attività da fare in casa!

Caccia alle uova casalinga

Anche la nostra casa può trasformarsi in un luogo incantato in cui nascondere uova e ovetti da cercare: si possono scovare uova nel forno, tra i cuscini del divano, nelle scarpe di papà e in mille altri posti ancora. Bigliettini con indizi arguti e spiritosi aumenteranno il divertimento!

Picnic in salotto

Chi ha detto che non si possa organizzare un picnic anche se piove? Basterà stendere una bella tovaglia colorata in salotto e stabilire insieme un menù pieno di prelibatezze: prepararle insieme sarà parte del divertimento.

Decorare le uova

Le uova sono le protagoniste indiscusse di questo periodo. Si possono svuotare e lavare per decorarne il guscio, colorare con tinture naturali (come ad esempio lo zafferano o facendole bollire insieme alla buccia di cipolla) oppure procurarsi uova di legno o di polistirolo da decorare con colori e piccole applicazioni. Ogni bimbo sarà libero di scegliere i colori e la tecnica che preferisce: il risultato sarà comunque un piccolo capolavoro.

Memory delle uova

Conosciamo tutti il classico gioco del memory: perché non proporne una versione pasquale? Prepariamo insieme ai bambini un bel mazzo di carte con disegnate delle uova da colorare a piacere, a patto che ci siano due copie identiche di ogni versione. Posizionate le carte sul tavolo a faccia in giù: girandone due alla volta si dovranno cercare di ricomporre le coppie.

Disegni a tema

È la classica attività da fare nei pomeriggi piovosi: disegnare e colorare. Per l’occasione della Pasqua, è chiaro che i soggetti dovranno ispirarsi ai simboli di questa festività: coniglietti, pulcini, uova dalle più svariate decorazioni…una volta pronti, sbizzarritevi ad abbellire casa, oppure appendeteli con delle mollettine di legno a un lungo spago per creare un allegro festone!

Ecco i disegni del coniglietto di Pasqua, pronti da stampare e colorare:

disegno coniglietta di Pasqua.pdf

disegno coniglietto pasquale.pdf

In breve Pasquetta è l’occasione giusta per trascorrere del tempo in famiglia, tra gite, giochi creativi e attività a tema, come l’immancabile caccia alle uova.

