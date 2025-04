Frasi di auguri di Pasqua per bambini

Questa festività molto amata dai cristiani è l’occasione giusta per scambiarsi auguri di rinascita e di rinnovamento. Le più belle frasi di auguri di Pasqua possono esser trascritte dai bambini su simpatici bigliettini da donare ad amici e parenti per fare loro gli auguri oppure da usare per accompagnare lavoretti di Pasqua fatti con le loro mani. A seconda del tema si potrà scegliere che tipologia di pensiero dedicare per augurare una serena giornata.

Frasi religiose

Per tutti i religiosi, la Pasqua è una festività importante, che rappresenta la risurrezione di Gesù. Per chi vuole mettere l’accento su questo significato profondo, 23 frasi religiose da dedicare in occasione della Pasqua.

È Risorto per regalare ancora una nuova primavera al mondo intero. Buona Santa Pasqua a tutti. Si aprono le porte dell’universo, si alza una brezza: è la carezza di Gesù. Un ramo d’ulivo, una colomba bianca e il sorriso del Santo Padre: è Pasqua!

(Papa Francesco) Buona Pasqua a chi sa ancora credere nei piccoli miracoli. Ti auguro una benedetta Pasqua: che questa sia l’opportunità per purificarsi ed essere grati del dono della vita. Il sepolcro è vuoto: la morte è stata vinta. Cristo è risorto, alleluia! Buona Pasqua, questo è il giorno in cui possiamo tutti ricominciare: dipingiamo la nostra tela bianca con i colori della gioia, della pace e dell’amore. In questo tempo di riflessione e rinascita, possano la pace e la prosperità visitare la tua casa. Auguri di una Pasqua serena e gioiosa! La Pasqua enuncia la bellezza, la rara bellezza di una nuova vita.

(S.D. Gordon) Non abbandonatevi alla disperazione. Siamo il popolo della Pasqua, e Alleluia è la nostra canzone.

(Papa Giovanni Paolo II) Un augurio sincero: che questa Pasqua sia un tempo di pace e gratitudine. In questo giorno di Pasqua possa il tuo cammino essere illuminato dalla fede, rafforzato dalla speranza e guidato dall’amore di Dio. Con il nostro atteggiamento, con la nostra testimonianza, con la nostra vita, diciamo: Gesù è risorto! Lo diciamo con tutta l’anima.

(Papa Francesco) Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera.

(Lutero) La vittoria di Cristo sulla morte è sicurezza di trionfo sugli ostacoli che si sovrappongono agli sforzi umani per la difesa della giustizia, della libertà e della pace.

(Papa Giovanni XXIII) Il grande dono della Pasqua è la speranza.

(Basil Hume) L’amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io. Questa Pasqua sia per te un momento per farti scoprire la vera essenza dell’amare e dell’essere amati.

(Madre Teresa di Calcutta) Che la gioia della risurrezione ci liberi dalla solitudine, dalla debolezza e dalla disperazione verso la forza, la bellezza e la felicità.

(Floyd W. Tomkins) In questa Pasqua, trova nel silenzio un messaggio di vita nuova. Signore in questo giorno di Resurrezione guidaci verso la pace! Buona Pasqua. Sorprendete e lasciatevi sorprendere.

(Don Cristiano Mauri) La primissima Pasqua ci ha insegnato questo: che la vita non finisce mai e l’amore non muore mai.

(Kate McGahan) La Pasqua enuncia la bellezza, la rara bellezza di una nuova vita.

(Samuel Dickey Gordon) Che questa Pasqua ti porti il rinnovo della fede, la rinascita della speranza e la gioia del tuo cuore. Auguri sinceri!

Frasi simpatiche

La Pasqua è una ricorrenza che celebra la Resurrezione, la vita che risorge, un po’ come la natura che, proprio nel periodo primaverile rinasce. Ecco perché si può scegliere di fare gli auguri con frasi simpatiche, che faranno sorridere grandi e piccini.

Esce saltando da un ovetto un grazioso coniglietto, con il muso un po’ imbrattato di gustoso cioccolato, e saltando un po’ qua e là, Buona Pasqua ti dirà!

Pasqua: il momento in cui il cioccolato diventa uno dei cinque pasti principali della giornata. Buona festa a tutti!

Buona Pasqua a tutti i coniglietti. Spero riuscirete ancora a saltellare dopo il pranzo pasquale.

Spero che questa Pasqua il tuo giardino si riempia di uova colorate e di avventure magiche. Buona Pasqua!

Che sia la colomba o l’uovo di cioccolata, questa è una giornata di pace: mangia entrambe.

Buona Pasqua! Ricordati che le calorie dell’uovo di cioccolato si autodistruggono se condivise con amici. Dividiamo l’uovo?

Spero che le uniche cose che vengano rotte oggi siano le uova di Pasqua.

Un giorno di pace per Cristo risorto l’ulivo e la palma ne fanno da volto, regalo a sorpresa per ogni bambino, e l’uovo che avrà anche il più birichino! Tanti auguri!

Buona Pasqua! Possa la tua bilancia perdere la memoria il giorno dopo!

Ricorda, ogni coniglietto di Pasqua ha bisogno di un aiutante: sei pronto a cercare tutte le uova nascoste? Buona avventura e Buona Pasqua!

Buona Pasqua! Se ti senti in colpa per tutto il cioccolato, ricorda: è un’ordine del coniglietto di Pasqua, sarebbe maleducazione non obbedire.

Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la sorpresa più grande che ci possa essere. Buona Pasqua!

Quest’anno ho chiesto al coniglietto di Pasqua di sostituire tutte le uova di cioccolato con amore e felicità… Scherzo, ho chiesto il doppio del cioccolato! Buona Pasqua!

Ma cosa vuol dire sei troppo grande per l’uovo di Pasqua? Lo devo mangiare, mica mettermici dentro!

Mangia, mangia a più non posso, quest’ovetto grosso grosso. E non piangere quando finirà: un’altra sorpresa ti aspetta già! Tanti auguri!

Ogni momento della vita è come un uovo di cioccolata: con una bellissima sorpresa al suo interno. Impara a trovarla e porterai sempre la Pasqua dentro di te. Tanti auguri!

Quest’anno, il coniglietto di Pasqua mi ha detto che sei stato molto bravo, quindi ha nascosto qualche sorpresa in più solo per te! Buona scoperta e Buona Pasqua!

Che il coniglietto di Pasqua ti porti tanta gioia… e che sia abbastanza in forma da non farsi mai prendere!

Ricorda: potrai diventare una persona matura e molto sofisticata… ma non potrai mai rinunciare alle uova di cioccolata! Buona Pasqua!

Pensierini semplici da dedicare

A volte è difficile trovare le parole giuste per dedicare un pensiero alle persone care nelle ricorrenze più importanti. In questi casi si può puntare su pensierini semplici, che arriveranno dritti al cuore!

Che la tua Pasqua sia dolce come il cioccolato e felice come una danza sotto il sole. Tanti auguri!

Pasqua è la festa della gioia, della rinascita e della speranza. Che la luce della Resurrezione illumini i tuoi giorni.

Come i pulcini rompono il guscio per vedere il mondo, possa questa Pasqua farti scoprire nuove meraviglie. Auguri!

A Pasqua, ogni uovo di cioccolato nasconde un sorriso e ogni sorriso nasconde un po’ di magia. Buona Pasqua!

Nel giardino della vita, possa la Pasqua far sbocciare la speranza e rinnovare la tua energia. Buona Pasqua!

Mi piacerebbe trovare un modo originale per augurarti Buona Pasqua, ma credo che il mio pensiero sincero basti. Tanti auguri!

La luce che porta questa festa possa illuminare la tua famiglia!

Che il coniglietto di Pasqua ti porti tanta gioia e tantissime uova colorate. Buona Pasqua!

La Pasqua ci ricorda che ogni fine può essere un nuovo inizio.

Buona Pasqua, spero che questa giornata ti porti abbondanza: di serenità, gioia e uova di cioccolata.

Tanti auguri di una Pasqua speciale fra pulcini e campanelle.

La Pasqua ci ricorda che, dopo ogni inverno, arriva la primavera. Che possa portare nuova speranza e nuovi inizi nella tua vita. Buona Pasqua!

Spero che tu sia sempre allegro, come il tintinnio delle campanelle di Pasqua.

Come i fiori sbocciano in primavera, possano i tuoi giorni fiorire con gioia e felicità. Buona Pasqua!

Buona Pasqua! Che possa essere un giorno di luce e rinascita per tutti.

Che i colori della primavera e la luce di Pasqua rallegrino il tuo spirito e riempiano la tua vita di bellezza. Buona Pasqua!

Che la luce della Pasqua illumini il tuo cammino e ti porti gioia e felicità

Nel giorno di Pasqua, possano il calore e l’amore circondare la tua casa. Buona Pasqua a te e ai tuoi cari.

La Pasqua è la festa dell’allegria, la natura si risveglia e anche noi ritroviamo entusiasmo ed energia.

Buona Pasqua! Le giornate si allungano, la Primavera ritorna e anche per te arriva un tempo di allegria!

In copertina foto di George Dolgikh da Pexels

In breve Celebrare la Pasqua con frasi di auguri profonde oppure simpatiche renderà questa festività primaverile ancora più sentita e speciale. Si possono scrivere su un biglietto di auguri oppure usarle per accompagnare un lavoretto.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.