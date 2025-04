40 indovinelli di Pasqua con soluzione

Tutti i bambini adorano gli indovinelli: in genere gli piace mettere alla prova la loro arguzia cercando la soluzione giusta e, una volta trovata, non vedono l’ora di mettere alla prova parenti e amici, sottoponendogli lo stesso indovinello.

Cosa ne dite, quindi, di provare a sfidarli con alcuni indovinelli di Pasqua, che puntano l’attenzione su alcuni simboli di questa festività o sulla stagione primaverile in generale? Ci sono indovinelli in rima che puntano molto sulla musicalità e altri che mettono alla prova la capacità di ragionamento dei piccoli.

Pasqua è poi l’occasione giusta per organizzare proprio una bella caccia al tesoro con indovinelli: ecco qualche suggerimento per guidarli da un luogo all’altro della casa e del giardino alla ricerca dei bigliettini che, indizio dopo indizio, li condurranno fino al tesoro!

Indovinelli in rima

Gli indovinelli in rima sono particolarmente amati dai bambini per la loro musicalità, una caratteristica che li rende anche facili da ricordare quando vorranno mettere alla prova amici della stessa età o gli adulti di casa!

Sono dolce e soffice, spesso a forma di animale. Sono una sorpresa gustosa in questa festa speciale. Chi sono?

(La colomba di Pasqua)

Piume bianche e stringo in becco dell’ulivo un bel rametto; sono detta anche palomba, son di Pasqua la… (Colomba) .

. Appaio in primavera, sono bello e colorato. Rallegrare il giardino è il mio destino. Chi sono?

(Il tulipano)

Sono amabile e peloso dolce, buono e morbidoso, sono un simbolo pasquale e ho due orecchie niente male! Mi vuoi come tuo amichetto? Son di Pasqua il… (Coniglietto) .

. Sono un dolce prelibato, arrivo a Pasqua, decorato. Mi fai con uova, zucchero, farina. Sono la… (Torta Pasqualina) .

. Vengo cotto in più di un modo,

se son duro sono sodo,

tu mi mangi solo rotto sia crudo sia cotto.

Di star dritto non mi provo,

né seduto: sono un (Uovo) .

se son duro sono sodo, tu mi mangi solo rotto sia crudo sia cotto. Di star dritto non mi provo, né seduto: sono un . Ha la barbetta, come le pecore bela,

è bianca, tenera e carina,

fa rima con fretta,

è la… (Capretta) .

è bianca, tenera e carina, fa rima con fretta, è la… . Ritorno in primavera, costruisco nidi, volo sui tetti e campanili. Mangio insetti e moscerini. Faccio rima con coccinella sono la… (Rondinella) .

. Ho le ali di tanti colori, volo sui prati, mangio il nettare dei fiori. Posso essere azzurra o gialla. Faccio rima con palla, sono proprio la (Farfalla) .

. È un delicato fiore, che si sfoglia per amore. Puoi tenerlo tra le dita, il suo nome è (Margherita).

Gli indovinelli a tema pasquale

Il coniglietto di Pasqua, le uova colorate e le delizie tipiche del periodo pasquale sono i protagonisti di questi indovinelli a tema. I vostri bambini li risolveranno tutti?

Salto nel prato, con le orecchie lunghe e dritte. Chi sono io, che porto le uova di notte?

(Il coniglietto di Pasqua)

Amo le carote, ma a Pasqua preferisco il cioccolato. Chi sono?

(Il coniglietto di Pasqua)

Posso essere blu, rosa, giallo o verde, ma non sono un fiore. Chi sono?

(Le uova di Pasqua colorate)

Sono colorate e dolci. Nascoste in giardino, chi mi trova si diverte un sacco. Cosa sono?

(Le uova di Pasqua)

Porto uova e dolcetti, sono sempre a portata di mano durante le ricerche. Chi sono?

(Il cestino di Pasqua)

Vivo da solo in una casetta minuscola che non ha porte né finestre. Se voglio uscire infatti, devo sfondare un muro. Chi sono?

(Il pulcino)

Sono piccolino e rotondetto,

sto in un nido o in un cestetto.

Se mi rompi c’è una sorpresa,

a volte dolce, a volte inattesa!

Chi sono?

(L’uovo di Pasqua)

sto in un nido o in un cestetto. Se mi rompi c’è una sorpresa, a volte dolce, a volte inattesa! Chi sono? Ho lunghe orecchie e un naso curioso,

porto le uova in modo misterioso.

Saltello qui e saltello là,

chi sono, lo sai già?

(Il coniglietto pasquale)

porto le uova in modo misterioso. Saltello qui e saltello là, chi sono, lo sai già? Spunto nei prati col sole d’aprile,

con mille colori e un odore gentile.

Mi donano a Pasqua per far festa e allegria,

chi sono? Vuoi dirlo tu o lo dico io?

(Il fiore!)

con mille colori e un odore gentile. Mi donano a Pasqua per far festa e allegria, chi sono? Vuoi dirlo tu o lo dico io? Mi dipingono con tanti colori,

mi mettono nastri, fiocchi e decori.

Sono d’uovo ma non da mangiare,

sono per Pasqua da regalare!

(Le uova decorate)

20 indovinelli per la caccia al tesoro

In occasione di Pasqua si può organizzare una speciale caccia al tesoro, che si può svolgere sia in casa che in giardino o al parco. Delimitate la zona in cui si svolgerà il gioco, se l’area è molto vasta, poi disseminate degli indizi che metteranno alla prova l’arguzia dei vostri bimbi con indovinelli intelligenti.

Il premio finale? Un bel cesto di uova di Pasqua colorate o un grande uovo di cioccolato! Ecco alcuni indovinelli: risolvendoli, i vostri bambini potranno trovare il luogo dove è nascosto l’indizio successivo.

Ha quattro gambe ma non può camminare.

(Il tavolino)

Sono alto, grosso e mangione. Quando mi chiudi devi fare attenzione perché il freddo non deve scappare se i gelati non vuoi far squagliare.

(Il frigorifero)

L’uovo colorato ha cercato i suoi fratelli, che sono bianchi e sono belli; ora stretti nel loro contenitore, stanno al fresco e parlano da ore!

(Sono in frigo)

Se non sono ben chiuso, perdo.

(Il rubinetto)

Tutti quanti ne hanno uno, ne ha uno anche la mamma; tu ci vai tutte le sere, quando è ora della nanna.

(Il letto)

Sforna pizze, torte a iosa

profumando tutta casa,

e anche arrosti con contorno.

Hai capito? Sono il… (Forno)

profumando tutta casa, e anche arrosti con contorno. Hai capito? Sono il… Con vestiti, schiuma e bolle lei gira e va,

dopo un’ora o forse due lei però si fermerà!

(La lavatrice)

dopo un’ora o forse due lei però si fermerà! Sui suoi fili c’è quasi sempre un calzino,

ma quest’oggi, svolazzante, c’è anche un bigliettino. Cos’è?

(Lo stendibiancheria)

ma quest’oggi, svolazzante, c’è anche un bigliettino. Cos’è? Se tu vuoi un regalo bello, rispondi a questo indovinello: quando le metti tu ti siedi e le infili proprio ai piedi.

(Le scarpe)

Il prossimo ovetto non si vuole proprio mostrare, ma se tu lo vuoi trovare tra calze e mutande devi cercare!

(Nel cassetto)

Lì puoi sederti o sdraiarti, accoccolarti o addormentarti… è ideale per vedere un bel film.

(Il divano)

Non è un bicchiere o una bottiglia, ma si usa in famiglia, se la mattina sei in ciabatte e ti bevi il caffelatte.

(La tazza)

Piaccio a grandi piccini e per mangiarmi si usano i cucchiaini.

Sono al limone, alla fragola ed al cioccolato, sono il… (Gelato) .

Sono al limone, alla fragola ed al cioccolato, sono il… . È una cosa che hanno tutti, nera, grigia, oppure blu; dentro tu ci butti tutto ciò che non ti serve più.

(Cestino della spazzatura)

Mi spoglio quando fa freddo.

(L’albero)

Sotto la sua ombra ti sdrai d’estate per fare i picnic e mangiare crostate.

(L’albero)

Sono ricco di foglie e rametti, sembro un albero ma invece sono basso e piccoletto.

(Il cespuglio)

C’è un tubo tutt’intorno alla casa, quando c’è il temporale c’è il rischio che si intasa.

Cade la pioggia e porta il biglietto, scende giù dal cielo e poi sul tetto, poi sempre più giù, dove vuoi che appaia? Dai, dai che hai capito, il biglietto è nella… (Grondaia) .

Cade la pioggia e porta il biglietto, scende giù dal cielo e poi sul tetto, poi sempre più giù, dove vuoi che appaia? Dai, dai che hai capito, il biglietto è nella… . Indovina, indovinello, tagliano il prato e potano l’alberello.

(Gli attrezzi da giardinaggio)

È in legno o in metallo, più che un gioco è un vero sballo!

Se avanti e indietro vuoi andare, una spinta devi farti dare!

(L’altalena)

