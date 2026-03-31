La Pasqua 2026 si avvicina: la data da segnare sul calendario è domenica 5 aprile, cui segue il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile. Molte famiglie approfittano della chiusura delle scuole per trascorrere qualche giornata di relax, concedendosi una gita fuori porta oppure vere e proprie vacanze di primavera.

C’è anche chi non vuole spostarsi troppo da casa ma decide comunque di rendere il weekend di Pasqua e il lunedì di Pasquetta speciali e diversi dal solito, tra villaggi delle uova, giardini incantati, mercatini di Pasqua e tante altre esperienze originali.

Da Nord a Sud, un elenco di iniziative tra cui poter scegliere per una Pasqua 2026 con i bambini indimenticabile.

Weekend in agriturismo

Una meta perfetta per trascorrere la Pasqua con i bambini sono gli agriturismi, incantevoli luoghi immersi nella natura che offrono la possibilità di correre all’aperto, conoscere animali e specie vegetali, mangiare in modo sano e gustoso. In Italia la scelta è molto ampia in tutte le Regioni, così come le offerte speciali per le famiglie.

Foto di Anastasia Shuraeva Via Pexels.com

Le vacanze di Pasqua sono anche il periodo ideale per visitare fattorie e cascine didattiche con tantissimi cuccioli, dalle caprette ai puledrini, che tutti i bambini impazziranno dalla voglia di accarezzare. In alcune strutture vengono proposte formule family friendly, con attività studiate appositamente per regalare ai più piccoli esperienze memorabili.

Un sorprendente Villaggio delle Uova

A San Martino Siccomario, vicino a Pavia, il periodo di Pasqua è dedicato a una caccia al tesoro al Villaggio delle Uova PuraVidaFarm. Sabato 4, Domenica 5 e lunedì 6 aprile, dalle 10:30 alle 18:30, bambini e famiglie potranno godere di puro divertimento all’aria aperta tra giochi, laboratori creativi e la caccia alle uova o Easter Egg Hunt, tradizione americana e nordica ormai diffusa anche da noi.

Il Villaggio delle Uova PuraVidaFarm

Grandi e piccoli si cimenteranno nella ricerca delle uova colorate nascoste nell’ampio parco di oltre 35mila metri quadrati che caratterizza la struttura. Aiutati da alcuni indizi, i partecipanti potranno trovare sorprese, giochi, caramelle e cioccolatini.

Sono previste tantissime attività di laboratorio

Nella farm i bambini potranno mettersi alla prova su trattorini elettrici e a pedali, sfidare un toro meccanico, cavalcare pony e asinelli, tuffarsi nella casetta del mais e lanciarsi in acrobazie sui gonfiabili. Il tutto mentre il resto della famiglia si rilassa nelle aree ristoro.

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Parchi divertimento e avventura

I parchi divertimento non deludono mai e possono essere tranquillamente inseriti in un ipotetico itinerario per le vacanze di Pasqua.

Da Leolandia, caccia alle uova di Pasqua

Leolandia, parco a tema numero 1 della Lombardia, festeggia i suoi primi 55 anni con una nuova installazione: si chiama Reveяsum ed è un mega “spin-coaster”, ovvero una montagna russa i cui vagoni ruotano su loro stessi durante tutto il percorso, tra salite, discese e curve. Ad accogliere le famiglie, ovviamente, ci saranno anche altre attrazioni: circa 30 giostre e spettacoli dal vivo – come K-Pop Celebration, dedicato alle eroine del K-Pop – e la nuova area Crazy Circus. Per Pasqua è prevista, inoltre, una caccia alle uova con Bluey e Bingo.

Scopri qui tutte le informazioni.

Una delle esperienze disponibili nei parchi Wonderwood

Wonderwood Lago Maggiore si trova in provincia di Verbania, sul Monte Carza. Wonderwood Spina Verde, invece, è immerso nella natura a pochi chilometri da Como. Entrambi sono parchi avventura e promuovono un modello di divertimento improntato sulla riconnessione con se stessi e con la natura, nel segno del digital detox. Ci sono zipline, ponti sospesi e percorsi esperienziali per i ragazzi ma anche attrazioni per i bambini più piccoli.

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Una Pasqua ad alta quota

La montagna è bellissima in questo periodo dell’anno. La neve si fa compatta, le piste sono perfette e il cielo è incredibilmente limpido. Ma non è tutto. La luce è calda, le giornate si allungano ed è impossibile non notare che la stagione sta cambiando: inverno e primavera convivono in questo particolare momento.

Le piste di Plan de Corones

Nella Regione Dolomitica Plan de Corones a marzo e fino al termine della stagione sciistica (19 aprile 2026) è possibile sciare con un ritmo tutto nuovo. Con 121 chilometri di piste e 31 impianti di risalita, Plan de Corones è come sempre garanzia di qualità ma con una marcia in più: piste e impianti sono meno affollati e il sole rende il panorama ancora più spettacolare. Tornano, inoltre, i Dolomiti Springdays con offerte su soggiorni, skipass, noleggio attrezzature e corsi di sci.

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L’ingresso del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

Se siete alla ricerca di un posto dove pernottare vi consigliamo Il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel. La struttura propone pacchetti completi (dal ristorante all’area wellness, dalle escursioni alle aree gioco) per un’esperienza unica per tutta la famiglia.

Clicca qui per scoprire servizi e indicazioni per prenotare.

Mercatini primaverili ed eventi a tema

Andare per mercatini è sempre piacevole, soprattutto in primavera. A Milano, per esempio, dal 2 aprile al 10 maggio tornano i Mercatini primaverili di Piazza Portello. In particolare, sabato 4 aprile (quindi il giorno prima di Pasqua) è in programma un evento che farà felici grandi e piccoli.

Uno degli eventi più attesi dei mercatini di Piazza Portello

Easter Choco Parade è una parata itinerante con momenti di intrattenimento e dolcissime sorprese, replicati in tre diversi momenti della giornata (ore 15:00, ore 17:00 e ore 19:00). Piazza Portello si trasformerà in un mondo di dolcezza e di magia, con personaggi a tema che coinvolgeranno i bambini con giochi e tantissima cioccolata. Qui tutti gli eventi.

Il capoluogo lombardo durante la settimana di Pasqua accoglierà anche un evento molto divertente targato FAO Schwarz Milano. I più piccoli sono invitati venerdì 3 aprile presso lo store di Via Orefici 15 per un pomeriggio nel segno del mistero.

Le uova di Pasqua sono state rubate: per ritrovarle, i bimbi si trasformeranno in piccoli detective e verranno messi alla prova tra indizi, enigmi e giochi investigativi.

La locandina dell’evento organizzato da FAO Schwarz Milano

Un Pasqua Party con attività e laboratori creativi che culminerà in una sfida finale che porterà i partecipanti all’apertura di un Uovo Gigante contenente una sorpresa speciale. L’evento è gratuito, pensato per i bambini a partire dai 3 anni. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.

Leggi qui il programma e tutte le attività.

Escursioni per una Pasquetta outdoor

Con l’arrivo della primavera e le feste di Pasqua ormai imminenti, cresce la voglia di libertà e di stare all’aria aperta, anche solo per un giorno. La giornata di Pasquetta, in particolar modo, è il momento ideale per lasciarsi la città alle spalle e prendersi una pausa tra sentieri panoramici e paesaggi mozzafiato che tornano a fiorire. A seconda dell’età dei bambini e della preparazione di tutta la famiglia è possibile scegliere tra camminate più rilassate oppure escursioni sfidanti da condividere tutti insieme.

AllTrails suggerisce mete fuori porta per tutta la famiglia

AllTrails, piattaforma di riferimento per l’escursionismo outdoor, suggerisce una ricca selezione di itinerari pensati per chi vuole godersi al meglio questa Pasquetta. Se non sapete da dove iniziare, potete aiutarvi con mappe dettagliate, indicazioni e recensioni della community AllTrails: organizzare una gita fuori porta diventa molto più semplice, anche all’ultimo minuto.

Qui tutti i sentieri e le escursioni da poter fare in Italia.

Alle terme con i bambini

Se siete in cerca di idee originali per trascorrere la Pasqua con i bambini, perché non regalare a tutta la famiglia qualche giorno in uno stabilimento termale? Non solo le terme fanno bene ai bambini, ma oggi sono attrezzate anche per regalare giornate di intenso divertimento.

Foto di Pvproductions Via Freepik.com

Esistono tantissime strutture termali in cui si possono portare i bambini ma bisogna fare attenzione perché ce ne sono altre in cui è vietato l’accesso ai minori di 14 anni: tra le più famose per bambini, da Nord a Sud Italia, ci sono le terme di Saturnia in Toscana, provviste di due piscine per bambini alti meno di un metro; le terme di Bormio in Alta Valtellina, con vasca natatoria con giochi adatti ai bambini piccoli e piscina termale interna ed esterna, oppure le piscine termali di Contursi, nella provincia di Salerno.

Mini-crociere di Pasqua

Le vacanze di Pasqua sono il momento giusto per un’esperienza diversa dal solito, magari sul mare: per festeggiare con i bambini, una mini-crociera può essere un’avventura davvero indimenticabile.

Foto di Juan Salamanca Via Pexels.com

Tutte le compagnie di navigazione propongono la formula Bimbi Gratis o comunque forti sconti per i più piccoli. I bambini potranno scoprire incredibili luoghi mai visti e difficili da raggiungere in auto, arricchendo il loro bagaglio di esperienze personali. Durante le ore di navigazione potranno nuotare in piscina, giocare al mini club, assistere a spettacoli a tema con i loro personaggi preferiti e chi più ne ha più ne metta. E se poi i genitori desiderano trascorrere una serata romantica, possono lasciare i piccoli nelle mani esperte di baby sitter affidabili e preparati.

Una speciale caccia al tesoro tra i castelli e i giardini d’Italia

In provincia di Bergamo, sorge lo splendido Castello di Malpaga, risalente al XII secolo-XV secolo. Qui, tra i vari eventi che vengono organizzati nel corso dell’anno – come la possibilità di indossare abiti medievali e vivere l’esperienza di un tuffo nel passato – per Pasqua viene allestita una fantastica caccia alle uova che porterà i piccoli partecipanti a cimentarsi con giochi di abilità, di ingegno e di creatività insieme ad Alice e al Bianconiglio!

La caccia alle uova del Castello di Malpaga

In questa occasione i bimbi potranno anche scoprire i “tesori del castello”: meravigliosi personaggi affrescati, antiche stanze e tante piccole curiosità sull’antico maniero di Bartolomeo Colleoni. Qui tutte le informazioni.

La caccia alle uova non è però l’unico modo per trascorrere una bellissima giornata all’aperto: alcuni dei Grandi Giardini Italiani, ad esempio, dal Nord al Sud della Penisola, ospitano per Pasqua e Pasquetta una Caccia al Tesoro Botanico, con lo scopo di avvicinare i bambini al mondo della natura e insegnare loro a riconoscere piante e alberi.

Una giornata al museo

Chi ha detto che una visita al museo è noiosa? Tutt’altro: se si scelgono mete adatte ai più piccoli, i bambini uniranno ore di divertimento alla possibilità di imparare, approfondire e arricchire le loro competenze.

Foto di Thirdman Via Pexels.com

Il nostro Paese, poi, offre davvero un’ampia scelta di musei per bambini aperti anche nei giorni di Pasqua, con mostre organizzate appositamente per loro. Tra le mostre per bambini più belle e interessanti attive nel weekend di Pasqua si segnalano:

Milano , Mostre permanenti del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci: adatte a tutte le età, spaziano dalla scienza alla musica passando per le auto d’epoca

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Picnic al parco o fuori porta

Se il tempo è bello e le temperature sono gradevoli, il picnic a Pasqua e Pasquetta è un classico che piace sempre: si può organizzare un picnic in campagna, in spiaggia, nei pressi di un vigneto o anche tra le mura di casa, nel caso in cui il tempo non fosse dei migliori.

Foto di Ron Lach Via Pexels.com

Basterà stendere dei teli, procurarsi dei cestini e organizzare un pranzo con tramezzini, succhi di frutta e dolcetti vari. Se siete della zona di Milano e volete andare non troppo lontano, potreste optare per il Parco di Monza, una città tranquilla a meno di un’ora dal capoluogo. Qui potrete visitare il parco recintato più grande d’Europa, visitare la Villa Reale, vedere gli animali della fattoria e l’autodromo.

Visita alle bellezze d’Italia

Per una festa di Pasqua che unisca divertimento, aria aperta e cultura, sono imperdibili le destinazioni dei luoghi del FAI, aperti nei giorni delle feste per giochi e visite adatte a tutta la famiglia.

Tra i luoghi FAI tante mete perfette per Pasqua

In giardini monumentali e parchi storici, grandi e piccini si godranno deliziosi picnic accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri, caccia alle uova, speciali visite, passeggiate ed escursioni guidate, a contatto con la natura e con l’arte, in luoghi unici che rendono indimenticabili i momenti di svago.

Qui tutto l’elenco delle iniziative del progetto Pasqua 2026 nei Beni del FAI, distribuite sull’intero territorio nazionale.

E se nei giorni di Pasqua il tempo fosse brutto?

Ci si può divertire con i bambini in molti altri modi:

andando al cinema e poi scegliendo un locale con area giochi

portandoli per la prima volta a uno spettacolo teatrale

organizzando in casa un teatro dei burattini

preparando un dolce al cioccolato con gli avanzi dell’uovo

visitando il centro storico della propria città con merenda in un bar storico

invitando gli amici per un karaoke domestico

In breve I giorni di Pasqua possono essere davvero indimenticabili: gite nei castelli, mini-crociere, weekend alle terme o in agriturismo attendono bimbi e genitori. E se il tempo fosse brutto? Largo a cinema e teatri, musei per bambini e ragazzi o merende in casa con gli amichetti.

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