Il battesimo è una tappa importante nella vita del neonato e i regali per il battesimo, che si tratti di doni per bambino o per bambina, devono quindi essere all’altezza. Chi sceglie di battezzare il proprio bambino sancisce, con questo sacramento, il suo ingresso nella comunità cristiana. In linea generale, inoltre, il battesimo è anche il primo evento che si condivide con la famiglia e con la rete di amici dei genitori.

Individuare il regalo giusto per questa occasione fa sorgere spesso dei dubbi, ma sono tante le possibilità di scelta tra cui potersi destreggiare a partire dagli omaggi più classici e tradizionali. Non mancano neppure le idee per chi vuole prendere le distanze dai soliti doni in favore di regali originali e soprattutto utili.

Regali battesimo bambino

Nonostante esistano moltissimi spunti per regali unisex, abbiamo pensato di darvi ugualmente qualche suggerimento specifico a tema regali per il battesimo di un maschio. Se siete in difficoltà e desiderate regalare qualcosa di davvero speciale, puntate sull’album fotografico personalizzato. Questi album, da personalizzare con il nome del bambino e con i dettagli inerenti il suo battesimo, si possono acquistare comodamente su Amazon scegliendo tra un’infinità di opzioni diverse.

Maverton, Album fotografico personalizzato. Prezzo: 39,90€

Continuano a essere gettonati i regali per il battesimo Thun. Il brand vanta in gamma molte proposte che si addicono al primo sacramento, tra cui i portafoto con angioletto, simbolo iconico del marchio. Realizzato interamente in ceramica, è l’ideale per custodire e valorizzare la foto del battesimo del bimbo.

Thun, Portafoto bimbo con angelo. Prezzo: 64,90€

In alternativa, è possibile puntare su un portafoto personalizzato per il battesimo. Tra i più belli e teneri ci sono quelli con l’impronta della manina e del piedino del neonato.

Newlemo, Cornice portafoto con impronta. Prezzo: 21,99€

Regalare un cucchiaino d’argento al battesimo è una tradizione dalle origini antichissime. Risalirebbe addirittura al Medioevo, quando si era soliti donare un cucchiaino al nuovo nato per tenere lontane le energie negative. L’argento, inoltre, è rinomato per le sue proprietà antibatteriche e, per questo, è da sempre reputato uno dei materiali più sicuri per i bambini. Se questa usanza vi affascina, scegliete il cucchiaino storto di Argentoè. Resistente e comodo da utilizzare, si può personalizzare con dedica.

Argentoè, Cucchiaio bimbo storto con dedica. Prezzo: 25,82€

È realizzato in argento anche questo metro per bambini Disney ispirato a Winnie The Pooh. Si tratta di un metro da parete, pensato per monitorare la crescita del piccolo, e presenta alcuni riquadri portafoto.

Disney, Winnie The Pooh – Metro per bambini da parete. Prezzo: 80,00€

Sono sempre più quotati i regali per il battesimo Montessori, tra cui i giochi educativi pensati per agevolare lo sviluppo delle capacità fisiche e cognitive nei primi anni di vita. Il brand Vanplay propone questo volante sensoriale in legno che riproduce fedelmente un vero cruscotto e stimola le abilità motorie e il pensiero logico dei più piccoli.

Vanplay, Giochi Montessori Busy Board. Prezzo: 31,99€

Se si ha in programma di investire un budget importante, non c’è niente di meglio dei regali utili e che restano nel tempo come la rinomata sedia Stokke Tripp Trapp. Comoda, ergonomica e in legno di faggio, asseconda la crescita del bambino accompagnandolo nelle sue varie tappe evolutive.

Stokke, Tripp Trapp. Prezzo: 239,00€

Su Amazon è possibile acquistare anche un cuscino personalizzato per la sedia Stokke, decorato con il nome del battezzato.

Blausberg Baby, Stoke Tripp Trapp Cuscino. Prezzo: 49,90€

In vista dello svezzamento, i genitori del piccolo troveranno utili piccoli elettrodomestici come Philips Avent EasyPappa, robot cuocipappa 2 in 1 che cuoce a vapore e frulla. Contiene anche una spatola, un dosatore e un variegato ricettario con cui deliziare i piccoli di casa.

Philips, Avent SCF870/20 EasyPappa. Prezzo: 129,90€

Regali battesimo bambina

I regali battesimo per bambina permettono di spaziare tra diverse categorie merceologiche, a partire dai ciondoli e i bracciali che la piccola può indossare sin dai primi anni di età. Ovviamente non mancano le proposte originali e diverse dal solito, per regali di impatto e unici nel loro genere anche se con un budget ridotto. L’album fotografico nascita personalizzato, per esempio, è un’ottima idea regalo anche per il battesimo di una femmina.

Mareli, Album fotografico nascita bambina. Prezzo: 21,40€

Continuiamo a parlare di regali per il battesimo economici e approdiamo nuovamente in casa Thun. Un’altra idea regalo da tenere in considerazione è l’Angelo da parete con targhetta, da personalizzare con il nome della battezzata.

Thun, Angelo grande da parete con targhetta. Prezzo: 35,58€

Tanti i regali per il battesimo tra cui poter scegliere dal vasto catalogo Chicco. Se non volete spendere troppo ma desiderate comunque fare un figurone, prendete in considerazione accessori e piccoli tools come il proiettore con le luci musicale. Ha le sembianze di un grazioso orsetto rosa e, tra luci arcobaleno e musiche rilassanti, renderà il sonno della piccola più piacevole.

Chicco, Rainbow Bear Proiettore musicale. Prezzo: 21,99€

Su Amazon sono disponibili anche delle lampade personalizzate con il nome. Le più belle e particolari sono quelle in legno, dotate di pannello in acrilico con luce a LED e porta USB.

Sbugatta, Lampada personalizzata con nome. Prezzo: 27,90€

Per la nascita e per il battesimo, la scatola dei ricordi è un regalo emozionante che genitori e figli ameranno conservare e guardare con nostalgia. Queste scatole in cartone rigido sono dotate di cassettini in cui riporre “oggetti” speciali come il primo dentino, il braccialetto dell’ospedale o il primo cucchiaino.

Tri-Coastal Design, Prima scatola dei ricordi. Prezzo: 26,53€

Investendo un budget superiore ci si può sbizzarrire con giochi, accessori e piccoli elettrodomestici. Le bimbe più scatenate si divertiranno un mondo con il set di arrampicata a triangolo 3 in 1 di BanaSuper: è dotato di un triangolo per l’arrampicata, una rampa per scivolare e un dondolo, utile per giocare ma anche riposarsi.

BanaSuper, 3 in 1 Arcobaleno. Prezzo: 239,99€

A tal proposito, un’altra idea regalo battesimo per bambina molto carina è il dondolo in legno. Su Amazon se ne trovano tantissimi, tra cui questo dondolo-cigno di Labebe da poter sistemare nella cameretta.

Labebe, Cavallo dondolo legno. Prezzo: 125,99€

La sedia per bambini Lou Lou Ghost Kartell è un vero e proprio oggetto del desiderio per i neogenitori appassionati di design. Realizzata in policarbonato trasparente, è disponibile anche in questo irresistibile punto di rosa pastello.

Kartell, Lou Lou Ghost Sedia per bambini. Prezzo: 59,19€

Concludiamo, come per i maschietti, con un cuocipappa per lo svezzamento. Chicco Cuocipappa Easy Meal vanta ottime recensioni. Taglia, frulla e cuoce in tempi velocissimi consentendo di monitorare e modificare giri e frulli in pochi istanti. Inoltre, grattugia e scongela.

Chicco, Cuocipappa Multifunzione Easy Meal per lo svezzamento. Prezzo: 109,00€

