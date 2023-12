Regali di Natale: tutte le idee per i bambini

È arrivato il momento di pensare ai regali di Natale per i bambini. Possono sorgere dei dubbi su cosa mettere sotto l’Albero, anche se di norma i piccoli di casa provvedono a scrivere la loro letterina a Babbo Natale rendendo la scelta più semplice. Le proposte tra cui individuare il dono perfetto fortunatamente non mancano, che si tratti di regali per i propri figli o per i bambini di parenti e amici.

Abbiamo selezionato regali di Natale per bambini piccoli (neonati), di 3-6 anni e per i bambini più grandi, ricoprendo così tutte le fasce di età. Troverete giochi ma anche capi di abbigliamento e pensieri economici e originali con cui renderli comunque felici.

Regali di Natale bambini piccoli

Iniziamo dai regali di Natale per bambini molto piccoli. Capire cosa regalare a un neonato che ha già tutto in effetti può risultare complicato, ma ci sono delle idee regalo davvero carine ed economiche con cui andare sul sicuro. Pensiamo alle babbucce e ai calzini natalizi, morbidi e decorati con stampe a tema.

Noah, Calze Natalizie Neonato Antiscivolo. Prezzo: 9,99€

Chicco, Scatola con Babbucce 0-24. Prezzo: 12,99€

Su Amazon si trovano un’infinità di proposte firmate dalle migliori marche, tra cui Chicco. Il brand propone anche moltissime tutine da neonato che si rivelano un’ottima idea regalo per Natale. D’altronde, specialmente nei primissimi mesi, le tutine non sono mai abbastanza, e quelle calde in ciniglia sono perfette per affrontare il freddo inverno.

Chicco, Set Tutine in Ciniglia con Piedino 0-24. Prezzo: 31,49€ – 34,71€

In alternativa, puntate su un set per neonati come quello qui sotto di Levi’s. Include body, calzini e berretto e farà sicuramente felice qualsiasi mamma fashionista.

Levi’s, Bodysuit Bimbi 0-24. Prezzo: 26,99€

Il doudou di solito viene regalato in occasione della nascita del bambino, per cui può essere donato a Natale se il piccolo è nato da poco. Sono deliziosi, per esempio, i doudou a forma di animaletto, da regalare da soli oppure in abbinamento con calzini o cappellino.

Livella, Doudou, Coniglio con calzini Puro Cotone Biologico. Prezzo: 29,90€

Tra i possibili regali di Natale per bambini piccoli, ovviamente, non mancano i giocattoli. L’ideale è scegliere giochi che ne stimolino i sensi e le varie abilità, come queste maracas Fisher-Price (consigliate già a partire dai 3 mesi).

Fisher-Price, Maracas Baby 3+ mesi. Prezzo: 12,55€

Sono intramontabili i giochi in legno Montessori, altamente educativi e da poter utilizzare sin dal primo anno di vita. I giochi impilabili in legno aiutano i bimbi a familiarizzare con forme e colori e ne stimolano la creatività.

Sweety Fox, Giocattoli Montessori – 1-2-3 anni. Prezzo: 14,99€

Chi ha intenzione di investire un budget più consistente può acquistare un dondolo in legno. Tante le proposte disponibili su Amazon, declinate in diverse forme e modelli. Si consiglia l’acquisto del dondolo per bambini con più di 10 mesi.

Nattou, Dondolo per Bambini Asinello 10-36 mesi. Prezzo: 114,29€

Regali di Natale bambini 3-6 anni

Le possibilità di scelta in termini di giocattoli si ampliano quando ci si approccia all’acquisto di regali di Natale per bambini di 3-6 anni, quindi nel periodo della scuola dell’infanzia (asilo). Clementoni firma molte idee regalo interessanti ed educative, come questo raccontastorie realizzato in collaborazione con Disney che riproduce le fiabe più amate di sempre (ben 12) assicurando più di 1 ora di divertimento.

Clementoni, C’era una volta I classici Disney 3+. Prezzo: 29,94€

Dello stesso genere il cantastorie Faba, un compagno di giochi prezioso. Questo simpatico pinguino racconta fiabe, recita filastrocche e canta canzoncine natalizie.

Faba, Personaggio Sonoro Canzoni di Natale 4+. Prezzo: 14,89€

Per questa fascia di età sono consigliati anche i computer per bambini, veri e propri laptop che permettono di cimentarsi in attività educative di diverso genere, dalla scrittura ai calcoli. Lexibook è uno dei migliori brand in commercio e propone computer giocattolo ispirati ai personaggi dei cartoni animati, come Paw Patrol.

Lexibook, Paw Patrol Laptop Educativo. Prezzo: 49,90€

Se siete alla ricerca di regali di Natale per bambini economici, provate a dare un’occhiata ai Walkie Talkies. Sono un classico e piacciono ai bambini di oggi tanto quanto entusiasmavano quelli del passato.

Eucoco, Walkie-Talkies Bambini 3-10 anni. Prezzo: 16,14€

Lo stesso dicasi per le lavagnette magnetiche. I bimbi si divertono un mondo a disegnare e a cancellare, realizzando piccoli capolavori oppure semplicemente scarabocchiando le prime lettere e i primi numeri.

SGILE, Grande Lavagna Magnetica 36 mesi. Prezzo: 19,54€

Per quanto riguarda i regali di Natale per bambini 3-6 anni abbigliamento, non c’è che l’imbarazzo della scelta. A questa età i bimbi apprezzano molto i maglioni natalizi, magari da sfoggiare durante le feste insieme ai genitori.

Chicco, Pullover Natale. Prezzo: 17,09€ – 18,29€

Via libera anche a tutti quei capi di abbigliamento che tornano utili per la scuola, come le felpe con cappuccio. Tanti i brand disponibili su Amazon, spesso perfino in offerta, da Nike e Adidas a Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger, Felpa Bambino Unisex. Prezzo: 45,05€ – 59,00€

Regali di Natale bambini grandi

Concludiamo con alcune idee regalo per bambini più grandi, dai 7 anni in su. A questa età sia i maschietti che le femminucce iniziano a decorare la propria stanza, personalizzandola e arricchendola di particolari. Le decorazioni per la cameretta sono un regalo di Natale che risulterà sicuramente gradito.

BONNYCO, Light Box Rosa con 400 Lettere ed Emoji. Prezzo: 23,99€

I bambini dovrebbero imparare a coltivare la passione per la lettura sin dalla scuola primaria. Per i lettori accaniti non c’è idea regalo migliore di un Kindle. Su Amazon sono disponibili molti modelli, differenti sia per budget di riferimento che per caratteristiche.

Amazon, Kindle (modello 2022). Prezzo: 109,99€

Se i bambini mostrano una particolare inclinazione per il disegno, regalate loro una tavoletta grafica. Anche in questo caso le proposte tra cui destreggiarsi non mancano e non è necessario spendere molto per mettere sotto l’Albero un buon prodotto.

VEIKK, Tavoletta Grafica 10×6 Pollici. Prezzo: 62,99€

Rimanendo in tema di regali di Natale per bambini tecnologici, questa è l’età giusta per acquistare il primo tablet. I bimbi potranno utilizzarlo per ascoltare la musica ma anche per effettuare le loro prime ricerche per la scuola. Sceglietelo dotato di tastiera e non dimenticate di supervisionare l’utilizzo del dispositivo. Attenzione: non tutti i genitori sono d’accordo con l’idea di mettere a disposizione dei bambini device connessi a Internet, per cui sarebbe meglio riservare questa idea regalo ai propri figli oppure optare per questo tipo di dono solo su richiesta.

Facetel, Tablet 10 Pollici Android 13 Tablet. Prezzo: 79,99€

Non si sbaglia mai, invece, con i giochi da tavolo e di società. Uno dei più famosi di sempre è Scarabeo: consigliato a partire dagli 8 anni di età, è un passatempo stimolante e istruttivo per tutta la famiglia.

Spin Master, Scarabeo Classico 8+. Prezzo: 24,90€

Per i bambini che cercano “più azione” puntate su un altro cult ovvero Twister. Divertentissimo, è consigliato a partire dai 6 anni.

Hasbro, Twister Gioco in Scatola. Prezzo: 17,90€

Anche per i bambini più grandi il settore abbigliamento riserva tante idee regalo utili e stilose. Felpe e giubbotti sono i capi su cui investire, must have per la stagione invernale da sfruttare sia per la scuola che per il tempo libero.

Champion, Legacy Graphic Felpa con Cappuccio Bambine e Ragazze. Prezzo: 27,50€ – 30,23€

Levi’s, Sherpa Trucker Giacca di Jeans Bambini e Ragazzi. Prezzo: 73,99€ – 106,88€

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***