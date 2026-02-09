La festa degli innamorati si avvicina ed è il momento di scegliere i regali di San Valentino, per le mamme e per i papà. In famiglia, il 14 febbraio è il giorno in cui la mamma e il papà si scambiano doni con cui rendere omaggio al loro amore: un momento magico e romantico, reso ancora più speciale dalla presenza dei piccoli di casa.

Le idee regalo per lei e per lui tra cui poter scovare il dono perfetto sono praticamente infinite. Ce ne sono per tutti i gusti e per ogni fascia di prezzo, dai regali di San Valentino semplici ed economici a quelli più costosi, dai regali di San Valentino personalizzati alle esperienze da condividere per ritagliarsi intensi attimi a due.

Di seguito, alcuni spunti a tema regali di San Valentino per i papà e per le mamme da comprare nei negozi e online.

Box, cofanetti e calendari per San Valentino

Sono tanti i brand che quest’anno, in occasione della festa degli innamorati, propongono regali di San Valentino particolarissimi e accattivanti come box, cofanetti e calendari.

Douglas ha lanciato Love Carousel, una beauty box in edizione limitata pensata per celebrare l’amore in ogni sua forma. Contiene 14 prodotti selezionati tra make-up, skincare, profumi, cura dei capelli e accessori. Racchiude, inoltre, le Love Postcards, cartoline d’amore con messaggi ispirazionali, e un regalo speciale: l’accesso a una Make-up School targata Douglas.

Douglas, Love Carousel. Prezzo: 49,90€ su douglas.it e nei punti vendita fisici Douglas

Lush rivisita la sua iconica fragranza Sex Bomb per la festa degli innamorati, affiancandole una routine completa di prodotti per il corpo racchiusi in una box imperdibile. Sex Bomb Body Spray Gift contiene lo spray corpo profumato e il gel doccia, con la medesima profumazione e pieno di glitter.

Lush, Sex Bomb Confezione Regalo. Prezzo: 32,00€ su lush.com e nei punti vendita fisici Lush

L’Erbolario propone tante idee regalo per San Valentino tra cui poter scegliere. Il catalogo è davvero ampio, sia in termini di cofanetti donna che di cofanetti uomo.

Per lei, per esempio, il brand firma l’elegante Confezione Regalo Duo Iris Bianco contenente bagnoschiuma e crema profumata per il corpo.

L’Erbolario, Confezione Regalo Duo Iris Bianco. Prezzo: 40,40€ su erbolario.com e nei punti vendita fisici del brand

Per lui, invece, Vetiver Beauty Verde Freschezza, shampoo doccia e lozione deodorante racchiusi in una pratica pochette. Tutti i regali di San Valentino L’Erbolario sono disponibili qui.

L’Erbolario, Vetiver Beauty Verde Freschezza. Prezzo: 30,50€ su erbolario.com e nei punti vendita fisici del brand

Legami propone 7 Days & 7 Ways to Say I Love You, una sorta di calendario dell’Avvento di San Valentino. La box è divisa in 7 scatoline, ognuna delle quali contenenti un’idea carina – tra piccoli gadget e altre sorprese – per dichiarare il proprio amore.

Legami, Scatola con 7 Sorprese – 7 Days & 7 Ways to Say I Love You. Prezzo: 24,95€

Regali di San Valentino per lei

Fashion, beauty e molto altro ancora per i regali di San Valentino per lei. Iniziamo proprio dall’abbigliamento. Le idee regalo donna a tema moda con cui fare felici le mamme in occasione della festa degli innamorati non deludono le aspettative e strizzano l’occhio alle collezioni delle migliori marche.

Gli accessori sono sempre una buona idea e, se si conoscono bene i gusti della persona amata, si può decidere di puntare su un paio di nuove scarpe.

A. Bocca, Heart Slingback in crack lamè color oro. Prezzo: 350,00€ su abocca.co e nei punti vendita fisici del brand

Allo stesso modo non sono da tralasciare le borse, uno dei feticci fashion di tutte le appassionate. Su Amazon è possibile acquistare a prezzi vantaggiosi borse dei brand più amati, come Michael Kors.

Michael Kors, Jet Set Borsa Tracolla. Prezzo: 115,00€

La tradizione vuole che a San Valentino si regalino anche gioielli e bijoux. Per questa ricorrenza molti brand hanno lanciato collezioni in edizione limitata. Un brand da tenere d’occhio, se si ha intenzione di comprare un gioiello per la mamma nel giorno di San Valentino, è Swarovski. Su Amazon, tra l’altro, gli articoli del marchio sono spesso disponibili a prezzi scontati.

Swarovski, Collana Infinity. Prezzo: 87,50€

Firmano gioielli raffinati, eleganti e perfetti per San Valentino anche brand come Daniel Wellington e Lil Milan. Dagli orecchini agli anelli, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Daniel Wellington, Mirelle Heart Earring Gold. Prezzo: 49,00€ su danielwellington.com e nei punti vendita fisici del brand

Lil Milan, Plot Twist Ring. Prezzo: 680,00€ su lilmilan.com e nei punti vendita fisici del brand

Volendo cambiare genere, perché non approcciarsi al mondo della bellezza? I regali di San Valentino per lei beauty sono molto più di semplici regali. Le mamme alle volte dimenticano quanto sia importante prendersi cura di sé e ricevere in dono accessori e prodotti per la cura della persona può essere loro di grande aiuto.

La piastra per capelli è sempre una garanzia. Ghd Platinum+Set è un set che racchiude la piastra intelligente e professionale ghd Platinum+, lo spray termoprotettore ghd Bodyguard e la spazzola ghd The all Rounder.

ghd, Platinum + Set. Prezzo: 259,90€

Non mancano le idee regalo beauty più economiche. Compagnia della Bellezza firma Lucetherapy Hair Perfume Rose, un profumo capelli e corpo dalle avvolgenti note solari e cipriate. Oltre a essere profumatissimo, ha un finish luminoso che lascia capelli e pelle brillanti come seta.

Compagnia della Bellezza, Lucetherapy Hair Perfume Rose. Prezzo: 30,00€ su shoplucetherapy.eu e nei punti vendita fisici del brand

Per la mamma che ha bisogno di un booster di idratazione c’è il nuovo EspressOh Hydrating Serum. Ha una texture leggera e fresca che si assorbe in fretta – l’ideale, quindi, per chi al mattino ha poco tempo – e lascia la pelle morbidissima. Va applicato su viso e collo dopo la detersione e prima della crema. Si tratta di un cosmetico dermatologicamente testato e senza profumo, adatto anche alle pelli sensibili.

EspressOh, Hydrating Serum. Prezzo: 25,00€ su espressoh.shop e nei punti vendita fisici del brand

Le mamme sanno bene che le occhiaie sono all’ordine del giorno. Per questa ragione, i patch contorno occhi sono uno di quei prodotti skincare che non possono mancare e si rivelano sempre una buona idea regalo. Tra i migliori ci sono quelli di Pixi, a base di acido ialuronico e caffeina dalla potente azione idratante e decongestionante.

Pixi, DetoxifEYE. Prezzo: 26,00€

Anche le labbra vogliono la loro parte e San valentino è il momento giusto per dedicare loro una coccola speciale. I patch labbra di Pixi, Rose Ceramide Lip Patch contengono estratti di rosa, ceramide e cica e rendono le labbra voluminose, idratate e nutrite in soli 10 minuti: perfetti anche per mamme sempre di corsa!

Pixi, Rose Ceramide Lip Patch

Molti brand hanno pensato in occasione di San Valentino a set di prodotti beauty in edizione limitata. Un esempio? Lo Special Set Fresh di Ringana, brand specializzato nella cosmesi 100% vegan. Contiene crema viso colorata con SPF 30 e lip balm volumizzante.

Ringana, SPECIAL SET FRESH Tinted Moisturiser SPF 30 & FRESH Lip Balm Plump in edizione limitata. Prezzo: 59,22€ su ringana.com

Tante anche le idee regalo a tema casa. Rilassarsi alle volte sembra una missione impossibile, ma sorseggiare una buona tisana e preparare dei biscotti da gustare da sole o in compagnia sono piccoli rituali di benessere che ogni donna (e mamma) dovrebbe concedersi. Questa tazza Natura con tagliabiscotti a forma di cuore è un’idea regalo dolcissima che farà felice la mamma “pantofolaia”, amante della casa e del relax.

Natura, Tazza con stampo a cuore. Prezzo: 14,90€ naturaselection.com

Per rendere l’atmosfera ancora più piacevole non c’è niente di meglio delle candele profumate Yankee Candle, disponibili in tantissime fragranze. Possono essere acquistate singolarmente oppure in una delle tante confezioni regalo proposte dal brand per le occasioni speciali.

Yankee Candle, Confezione Regalo Candele Profumate. Prezzo: 41,00€

Regali per lui nel giorno di San Valentino

Procediamo con i regali di San Valentino per lui, quindi con alcune idee regalo uomo. Se il papà porta la barba e ama prendersene cura, non c’è niente di meglio di un kit di prodotti per la rasatura. Se ne trovano tantissimi online, anche su Amazon, che includono tutto l’occorrente per una barba impeccabile: dall’olio per la barba ai vari accessori.

Oukzon, Kit Barba 10 in 1 Set. Prezzo: 20,69€

BB Skill Roma propone, invece, un kit per la beauty routine a tutto tondo e si rivolge all’uomo che ama prendersi cura di sé. Kit Routine racchiude prodotti ibridi tra make-up e skincare con cui coccolare il proprio viso. Nello specifico contiene perfezionatore d’incarnato, gel trasparente per sopracciglia, correttore e gel sopracciglia colorato.

BB Skill Roma, Kit Routine. Prezzo: 84,90€ su bb-skill.com e nei punti vendita fisici del brand

Se il papà si sposta spesso per lavoro potrebbe avere bisogno di un beauty case da viaggio. Per renderlo un accessorio davvero speciale, vi consigliamo di farlo personalizzare.

Easycosy, Beauty Case Viaggio Personalizzato. Prezzo: 29,99€

Restando nell’ambito beauty e cura della persona, se si vuole investire un budget più consistente è possibile puntare su un rasoio elettrico. Tra i migliori ci sono quelli di Philips.

Philips, Shaver Series 5000 – Rasoio elettrico. Prezzo: 174,26€

Restando in tema di cura della persona, i profumi sono un grande classico per l’uomo a San Valentino. Su Amazon si trovano molti profumi maschili scontati firmati dalle migliori marche.

Boss, Bottled Parfum Intense. Prezzo: 55,19€ in offerta

Tra i regali di San Valentino per lui, quelli moda sono l’ideale per gli uomini che amano gli accessori e che tengono al proprio stile. I gioielli, a partire dai bracciali, risultano sempre molto graditi. Online se ne trovano di vari prezzi, dai più economici ai più costosi.

Breil, Collezione Loop Bracciale Uomo in Acciaio. Prezzo: 55,00€

Un altro accessorio con cui si va sempre sul sicuro è il portafoglio. I modelli in pelle sono un passepartout e online è più facile acquistare un buon portafoglio a un prezzo conveniente.

Bugatti, Portafoglio Pelle. Prezzo: 34,95€

Un’altra idea regalo per lui da tenere in considerazione è lo smartwatch. Ne esistono di bellissimi, come quelli interamente realizzati in acciaio inox, e sono dotati di funzioni delle più disparate.

Kospet, Tank T4 Smartwatch Uomo Acciaio Inox. Prezzo: 184,99€

Per regali di San Valentino economici per lui originali, assolutamente non banali, ci si può far ispirare dalle passioni e dagli hobby della persona amata.

Basti pensare, per esempio, alle proposte Funko! POP per chi ama il mondo delle action figures. Il brand negli anni ha lanciato edizioni limitate realizzate per San Valentino, quindi a tema festa degli innamorati. Ovviamente questi gadget possono essere regalati anche alle donne amanti del genere.

Funko POP!, The Nightmare Before Christmas. Prezzo: 21,20€

Se il papà è un tuttofare non si sbaglia con un gadget imperdibile come la penna multifunzione. Può essere usata come torcia, righello, livella e perfino come cacciavite.

Chipate, Penna Multifunzione. Prezzo: 11,99€

Regali di San Valentino per la coppia

La nostra guida ai regali di San Valentino si conclude con alcune idee per la coppia. Si tratta perlopiù di regali personalizzati e originali, doni semplici ma che sicuramente faranno breccia nel cuore degli innamorati perché unici nel loro genere.

Tante le proposte firmate Cheerz tra cui poter scegliere, come il Fotolibro San Valentino da personalizzare e da riempire con le foto di coppia più rappresentative.

Cheerz, Fotolibro San Valentino. Prezzo: a partire da 29,90€ su cheerz.com

San Valentino è l’occasione ideale per abbellire casa con degli oggetti dedicati alla forza e alla bellezza dell’amore, come una coppia di tazze abbinate in cui poter sorseggiare un caffè bollente o una cioccolata.

The Twiddlers, Tazze di coppia. Prezzo: 19,99€

Oppure, una lampada con cui creare un’atmosfera romantica e suggestiva.

Mamre, Lampada da notte. Prezzo: 39,99€

La festa degli innamorati è l’occasione giusta per regalare dei fiori, meglio se di… Lego. Questo bouquet di tulipani è un’idea regalo irresistibile che farà la gioia di appassionati e appassionate. Può essere montato insieme ed esposto in bella mostra in casa.

Lego, Botanicals Bouquet di Tulipani. Prezzo: 55,19€

A proposito di idee regalo San Valentino di coppia originali, su Amazon è disponibile questo kit per realizzare un calco mani di coppia. Divertente e facile da usare, è un regalo romantico ma non banale.

Lalfof, Calco Mani Coppia. Prezzo: 25,89€

Weekend fuori porta per San Valentino ed esperienze

Sono tante le coppie che preferiscono regalare esperienze anziché i soliti pacchetti da scartare. Soprattutto quando si è genitori, non è semplice ritagliarsi dei momenti a due. San Valentino può essere l’occasione giusta per riuscire a evadere dalla routine e prendersi una pausa dai ritmi stressanti di tutti i giorni.

I cofanetti regalo esperienziali sono un buon compromesso se non si ha il tempo necessario per organizzare qualcosa di carino ma non si vuole rinunciare all’idea di trascorrere istanti da ricordare. Ne esistono di tante tipologie, a seconda del budget che si ha intenzione di spendere e dei gusti della coppia.

Per gli appassionati di vini, non c’è niente di meglio di una degustazione con visita in cantina.

Smartbox, Vini d’autore – Cofanetto. Prezzo: 70,31€

Smartbox propone anche cofanetti che offrono la possibilità di fare esperienze diverse, dalle cene gourmet ai trattamenti benessere in Spa fino alle attività sportive di coppia.

Smartbox, Cofanetto Regalo Magiche Emozioni per Due. Prezzo: 55,99€

Wonderbox, Cofanetto Regalo – Una giornata speciale per due. Prezzo: 33,95€

In alternativa, se avete intenzione di trascorrere un weekend fuori porta davvero speciale, vi suggeriamo di scegliere personalmente il vostro itinerario. Le mete tutte italiane da poter raggiungere non mancano, a partire dalle città più romantiche. Accanto ai grandi classici, come Venezia e Verona, si collocano destinazioni meno inflazionate ma ugualmente ricche di potenziale.

Una città che trasuda passione e che è perfetta per un weekend di San Valentino fuori porta è Napoli. ll capoluogo campano accoglie una miriade di luoghi suggestivi e romantici, da Marechiaro al Belvedere di San Martino, e passeggiare per le sue vie e i suoi quartieri è un’esperienza indimenticabile tra colori, sapori e suoni.

Foto di Unsplash | Zsolt Cserna

Con la nuova campagna “Time for love”, QC Spa of Wonders ridefinisce il concetto di San Valentino, celebrando il benessere come un gesto d’amore universale e senza tempo. L’invito è quello di riscoprire il valore del tempo di qualità, trasformando la sosta in spa in un racconto emozionale fatto di connessioni profonde e rituali condivisi.

QCTerme Spa, idee regalo per la coppia

Tra atmosfere cinematografiche e massaggi, l’esperienza è scandita da brevi “frasi-manifesto” che invitano a fermarsi e amarsi. Inoltre, in centri selezionati come Milano e Garda, le coppie potranno immortalare il proprio momento di relax con speciali scatti Polaroid, trasformando un istante di benessere in un ricordo tangibile da custodire per sempre.

In copertina Foto di Budgeron Bach via Pexels.com

In breve Le idee regalo San Valentino per lei e per lui accontentano tutti i gusti: profumi, prodotti beauty, accessori moda e gadget, ma anche regali di coppia ed esperienze da condividere.

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***