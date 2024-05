Regalini fine festa compleanno bambini: tante idee per festeggiare

Le feste di compleanno sono dei veri e propri eventi per i nostri bambini, che siano il festeggiato o la festeggiata oppure un invitato. È infatti un modo di trascorrere del tempo insieme giocando, divertendosi e assaggiando qualche snack gustoso e ovviamente una bella fetta della torta di compleanno. Ma c’è un momento che tutti gli invitati attendono con curiosità: quello della distribuzione dei regalini fine festa di compleanno dei bambini. Ormai è diventata un’usanza quella di lasciare un regalino ai bambini che hanno partecipato alla festa di compleanno: non è certo un obbligo, ma è un modo per ringraziare i bimbi che hanno partecipato alla festa e che avranno così un piccolo ricordo della giornata. In genere si tratta di piccoli gadget o giochini acquistati tutti insieme, in modo da lasciare un dono uguale per ogni bimbo per non causare dissapori e gelosie; si possono al massimo differenziare per bambini e bambine.

Cosa regalare ai bambini alla fine di una festa?

Non è sempre facile trovare dei regalini utili e originali per i bambini, soprattutto se si ha un budget da rispettare. Qualsiasi regalino sarà gradito dai bimbi, ma il rischio è quello che lo abbandonino in qualche angolo della loro cameretta senza più usarlo già dopo poco tempo. Per fortuna le idee per fare un piccolo dono simpatico non mancano: si possono acquistare gadget già pronti e al massimo da personalizzare oppure pensare ad un regalino fine festa di compleanno fai da te.

Regalini per bambini in base all’età

Una delle prime cose di cui tenere conto nella scelta dei regalini fine festa di compleanno bambini è ovviamente l’età dei partecipanti. Ecco qualche idea in base alle diverse fasce d’età.

Regalini per bambini dai 3 ai 5 anni circa

Alcuni regalini che possono risultare adatti per bimbi di questa fascia d’età sono:

gomme colorate o di forme particolari;

mini set con pastelli colorati, pennarelli o acquarelli;

libretti da leggere o da colorare;

tatuaggi lavabili;

adesivi e sticker;

elastici e mollettine per capelli;

macchinine;

pelouches;

bolle di sapone;

timbrini;

vasetti con pasta modellabile;

slime;

sabbia cinetica

Regalini per bambini dai 6 agli 8/9 anni circa

Per i bambini più grandicelli si può puntare su gadget diversi:

piccoli giochi in legno;

rompicapo;

portachiavi;

calamite;

spillette;

quaderni o block notes;

libretti da leggere;

segnalibri;

astucci;

figurine;

smalti

Regalini per bambini con più di 9 anni

Ci sono poi dei regalini adatti a bimbi già grandi, che però gradiscono comunque un piccolo dono:

kit per creare braccialetti;

libri;

diari segreti;

scatoline portaoggetti;

piccoli portagioie;

portamonete;

raccolte di cruciverba e giochi di parole;

ciondoli e braccialetti;

borracce;

giochi di società in formato da viaggio;

gel doccia profumati.

Regalini adatti per ogni fascia d’età

Ci sono poi dei regalini che saranno sicuramente apprezzati da bambini e bambine di ogni età:

sacchettini di caramelle, cioccolatini o dolcetti;

matite e penne colorate;

segnalibri;

kit per far crescere fiori e piantine aromatiche.

Idee regalini fine festa compleanno fai da te

Se siete orientati sul fai da te, magari per confezionare dei regalini per gli amichetti insieme al festeggiato o alla festeggiata, le idee non mancano di sicuro. La più semplice è sicuramente quella che vede protagoniste caramelle e cioccolatini: basterà comprare tanti dolcetti e poi confezionarli in sacchettini o scatoline decorati e personalizzati da voi.

Un’altra idea può essere quella di personalizzare matite o penne: disegnate sul cartoncino o sul feltro le sagome che preferite e poi incollateli sulla matita o sulla penna con una goccia di colla a caldo.

Cosa ne dite di regalare una piantina? In questo caso si può decorare il vaso con tempere apposite e colori oppure rivestirlo con fantasia, in modo che si abbini nei colori ai fiori che contiene.

E se il regalino fine festa di compleanno diventasse uno dei protagonisti del party? Mettete a disposizione degli invitati tanto materiale con cui creare (da scegliere in base all’età dei partecipanti): cartoncino, feltro, perline, bottoni, tappi di sughero, bottiglie vuote e tanti colori, ogni bambino potrà creare con le sue mani un lavoretto che diventerà il regalino da portare a casa!

Regalini da comprare online

Una delle soluzioni più semplici è quella di acquistare i regalini online. Le idee non mancano di sicuro. Cosa ne dite, ad esempio, di un set di penne gel colorate con cui scrivere in blu, rosso, verde o grigio. Ogni penna è personalizzata con un personaggio diverso, tra cui troviamo ad esempio delfino, dinosauro, gattino, gufo, pavone, mostro e così via.

Un caleidoscopio può essere un regalino perfetto: si tratta di un giocattolo antico ma sempre attuale, basta girare l’estremità del tubo e guardarvi dentro per godersi combinazioni di forme e colori sempre diverse.

Bambini e bambine ameranno questi yoyo con luci Led ideali per principianti, in modo che ognuno di loro possa divertirsi a farlo rimbalzare. È venduto in set da quindici pezzi.

I bambini più piccoli apprezzeranno sicuramente questi libretti da colorare a tema safari. Si tratta di mini quaderni da disegno, ognuno con 12 pagine piene di animali da colorare a proprio piacere.

Volete fare un regalino fine festa di compleanno davvero utile e originale? Questi zainetti da colorare fanno al caso vostro: ogni set contiene 25 buste, ognuna con uno zainetto da colorare, colori a cera e un palloncino.

I segnalibri sono un piccolo dono adatto a bambini di tutte le età, ma decorarlo a proprio piacere li renderà speciali. Questi segnalibri scratch art si presentano tutti neri: graffiandone delicatamente la superficie con un bastoncino apparirà un arcobaleno di colori! Ogni confezione ne contiene 60.

I cubi rompicapo sono un regalino perfetto per mettere alla prova l’ingegnosità dei bambini. Il pack contiene 30 cubi, ognuno con una sfida diversa che consiste nel portare una o più palline in un punto specifico.

I fagioli magici, una volta piantati nella terra e cresciuti, rivelano un disegnino o un messaggio segreto sul lato della pianta. Il loro sviluppo rapido donerà un’esperienza coinvolgente ai bambini, che potranno seguire la crescita della piantina fino alla sorpresa finale.

Se volete regalare un pensiero collegato alla musica utile per l’apprendimento della coordinazione e la sensibilità uditiva, vi consigliamo le castagnette di legno a tema animali della Città del Sole.

Volete fare un regalino ecologico? Questa confezione contiene 8 matite Sprout, che alla loro estremità contengono una piccola capsula con i semi. Una volta che la matita sarà troppo corta per continuare ad usarla si potrà piantarla e attendere di vedere quali fiori spunteranno.

In copertina foto di Gustavo Fring via Pexels.com

