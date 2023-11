Villaggi di Babbo Natale, i più belli d’Italia

Incontrare Babbo Natale è il grande sogno di molti bambini; e se vi dicessimo che è realizzabile? In Italia in questo periodo ci sono infatti molti villaggi di Babbo Natale, luoghi in cui questa ricorrenza regna sovrana! Qui i bimbi non solo potranno incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti e magari consegnare di persona la propria letterina, ma anche fare tante attività a tema, divertirsi e fare qualche piccolo acquisto per i regali natalizi. Vediamo quali sono i villaggi di Babbo Natale 2023 più belli!

Il Villaggio di Natale Flover di Bussolengo (Veneto)

Il Villaggio di Natale Flover è uno dei luoghi più magici del mondo, che riaccende le tradizioni natalizie e scalda i cuori di grandi e piccini. Tutto all’interno di questo villaggio parla del Natale: alberi pieni di luci, presepi di ogni tipo, una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, show, eventi, tante golosità e le imperdibili cene con Babbo Natale, aperte a tutti su prenotazione.

La novità di questa 27esima edizione è una scenografia che conduce i visitatori in volo nella Casa di Babbo Natale oppure nella casa degli elfi, dove assaggiare tanti dolci o visitare villaggi nordici. I bimbi potranno incontrare Babbo Natale, consegnargli la letterina e fare una foto con lui; potranno poi creare un vestito da gnomo e indossarlo per danzare con gli elfi.

Nemmeno i più golosi rimarranno a bocca asciutta: nel ristorante del villaggio si potranno trovare proposte per tutti i gusti, compresi un angolo dedicato alla pasticceria, caldarroste e vin brulè.



Date di apertura: dal 4 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Sito web: www.ilvillaggiodinatale.it

La Grotta di Babbo Natale a Ornavasso (Piemonte)

La Grotta di Babbo Natale è un insolito villaggio natalizio: si tratta infatti di una galleria sotterranea lunga 200 metri in cui, in un grande salone di marmo, si potranno incontrare Babbo Natale e i suoi elfi. Ci saranno anche i trenini Renna Express per arrivare fino al Bosco di Twegi e un sentiero fatato costellato da alberi parlanti.

Date di apertura: 25-26 novembre; 2-3-8-9-10-16-17-23-26 dicembre 2023.

Sito web: www.grottadibabbonatale.it

Il Magico Paese di Natale a Govone (Piemonte)

Il Magico Paese di Natale viene considerato uno degli eventi natalizi più belli d’Italia, che coinvolge il Castello di Govone, Asti e alcuni altri comuni piemontesi. All’interno del Castello Reale viene allestita la magica Casa di Babbo Natale, il clou della manifestazione: al suo interno andrà in scena un musical che verrà replicato decine di volte durante il periodo di apertura. I bambini potranno percorrere anche un percorso-gioco al termine del quale potranno ricevere il diploma di Elfi Professionisti.



Date di apertura: dal 18 novembre al 17 dicembre 2023.

Sito web: www.magicopaesedinatale.com

Il Villaggio di Natale di Santa Maria Maggiore (Piemonte)

Il Borgo di Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo, dall’8 al 10 dicembre 2023 si trasforma in un villaggio natalizio con tante casette in pietra e legno, presepi artigianali, manufatti artigianali, decorazioni natalizie e prodotti enogastronomici locali. Completano l’offerta un punto di ristoro, intrattenimenti musicali, la Casa di Babbo Natale e tanti laboratori per i bambini.

Date di apertura: dall’8 al 10 dicembre 2023.

Sito web: mercatininatale.santamariamaggiore.info

Milano Christmas Village, il Villaggio delle Meraviglie di Milano (Lombardia)

Si rinnova l’appuntamento con il Villaggio delle Meraviglie di Milano, presso i Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia. Le attrazioni di quest’anno saranno una pista di pattinaggio di 1.000 metri quadri, un albero di Natale con palline volanti, una giostra Fiocco di Neve e naturalmente la Casa di Babbo Natale, a cui i bimbi potranno accedere mostrando un francobollo magico.

Nel villaggio i bimbi potranno anche danzare con elfi, assistere a spettacoli, frequentare tanti laboratori e incantarsi al Mercatino degli Elfi.

Date di apertura: dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Sito web: www.villaggiodellemeraviglie.com

La Magia del Natale a Carroponte (Sesto San Giovanni, Milano)

In occasione del periodo natalizio, il Carroponte di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, si trasformerà in un villaggio della Lapponia, dove vivere tutta l’atmosfera incantata del Natale. I bambini, ma anche gli adulti, potranno incantarsi davanti a milioni di lucine colorate che illumineranno i 25.000 metri quadri della location, dove saranno ospitati l’Ufficio Postale, la Fabbrica dei Giocattoli, il Borgo degli Elfi, la Casa di Babbo Natale, una giostra a cavalli e due maestose spiegeltent che ospiteranno un mercatino di Natale e una cioccoalteria – ristorante.

Date di apertura: dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

Sito web: www.carroponte.net

Il Borgo Natalizio di Chiusa (Trentino Alto Adige)

Il borgo di Chiusa (Klausen, in provincia di Bolzano) durante il periodo natalizio si trasforma completamente: il suo centro storico viene infatti decorato a tema e si riempie di bancarelle che vendono prodotti artigianali ed enogastronomici locali. Cori gospel, suonatori, giocolieri, cavalieri e mangiatori di fuoco rendono ancora più magica l’atmosfera; di sera, poi, i guardiani notturni accendono centinaia di candele e raccontano antiche storie. Le famiglie potranno inoltre frequentare numerosi corsi, ascoltare letture per bambini e assistere al teatro delle marionette.

Date di apertura: dal 24 novembre al 24 dicembre 2023, dal venerdì alla domenica.

Sito web: www.klausen.it

La Casa di Babbo Natale a Riva del Garda (Trentino)

I pomeriggi del periodo natalizio a Riva del Garda saranno scanditi da giochi, letture, filastrocche e lavoretti, oltre da gustose merende con gli Elfi e dall’incontro con Babbo Natale. Dall’1 al 7 gennaio 2024 ci sarà anche la Casa del Grinch!

Date di apertura: dal 25 novembre al 31 dicembre 2023.

Sito web: www.casadibabbonataleriva.it

Christmas Village a FICO Bologna (Emilia Romagna)

FICO di Bologna, il luogo dedicato alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico Made in Italy, ospiterà un grande parco tematico dedicato al Natale. In questo Christmas Village si potrà scoprire l’atmosfera del Natale con un viaggio virtuale a bordo di una slitta o di un trenino, per poi conoscere e gustare tante delizie Made in Italy da regalare o da regalarsi.

Date di apertura: dal 4 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Sito web: www.fico.it

Il Tempio di Babbo Natale a Montecatini Terme (Toscana)

Fino al 7 gennaio 2024 Montecatini Terme ospiterà il Tempio di Babbo Natale, un luogo incantato in cui i bambini potranno perdersi in mille attività divertenti. Qualche esempio? La Caccia al Tesoro delle Letterine Smarrite, il Party in Maschera con la Principessa e i SuperEroe, la Cena Speciale con Babbo Natale e naturalmente la possibilità di incontrare Babbo Natale e fare una foto con lui.

Date di apertura: dall’11 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Sito web: www.babbonatalemontecatini.it

Il Fantastico Castello di Babbo Natale di Lunghezza (Lazio)

Anche al Castello di Lunghezza, nel Lazio, i bambini potranno incontrare babbo Natale in un villaggio abitato da elfi, fate e personaggi delle fiabe. Sarà proprio la Fata delle Nevi ad accogliere i piccoli ospiti, insieme alla fanciulla Renna che li accompagnerà alla scoperta delle meraviglie del villaggio.

Date di apertura: dal 12 novembre 2023 al 6 gennaio 2024.

Sito web: www.fantasticocastellodibabbonatale.it

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla (Lazio)

A Vetralla, vicino a Viterbo, fino a gennaio sarà di scena il Regno di Babbo Natale, un luogo magico dedicato a chi ama la magia di questo periodo. Grandi e piccini qui potranno esplorare il villaggio degli elfi, la Casa di Babbo Natale in cui incontrare Santa Claus in persona, il Bosco Ghiacciato e il Tunnel dei Mille Dolci dove assaggiare tante delizie. Non solo: c’è anche una pista da ghiaccio, un mercatino natalizio, l’Oasi dei Presepi, giostre e tanto altro ancora.

Date di apertura: fino a gennaio 2024.

Sito web: www.ilregnodibabbonatale.it

La Valle del Natale di Torre del Greco (Campania)

La Valle del Natale si trova all’interno del parco Acquatico Valle dell’Orso di Torre del Greco (Napoli). Qui si possono trovare 20.000 metri quadri di scenografie natalizie, tra cui spiccano la Fabbrica dei Giocattoli, l’Ostello degli Elfi, l’Ufficio Postale e la Stanza di Babbo Natale.

Date di apertura: dal 2 al 26 dicembre 2023.

Sito web: www.valleorso.it

Foto di copertina di geralt da Pixabay