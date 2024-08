Ristoranti per bambini: gli imperdibili a Milano

I ristoranti per bambini sono una realtà sempre più diffusa: luoghi in cui il bambino è al centro dell’attenzione, con servizi pensati per far trascorrere un momento di serenità a tutta la famiglia. A Milano in particolare ci sono ristoranti con aree gioco per i bambini, che a volte offrono anche del personale specializzato per intrattenerli con giochi o persino con laboratori e attività mentre i genitori possono mangiare in totale tranquillità.

In questi locali in genere i bambini vengono serviti rapidamente, in modo che possano mangiare e poi dedicarsi a giochi e attività. Nei ristoranti family friendly, inoltre, non mancano mai seggioloni per far accomodare comodamente i piccoli ospiti, fasciatoi nei bagni e un menù dedicato a loro. Milano non fa certo eccezione: vediamo alcuni indirizzi da non farsi sfuggire a Milano.

Ristoranti a Milano con area giochi bambini

Quando si annoiano, i bambini tendono a diventare nervosi e spesso anche rumorosi. Nei ristoranti “tradizionali”, complice il servizio che non sempre ha l’accortezza di portare velocemente i piatti per i bambini e l’impossibilità di alzarsi da tavola, i bimbi spesso diventano insofferenti e una bella cena in famiglia diventa così un’occasione di stress per tutti.

A Milano come in tante altre città d’Italia, ci sono sempre più ristoranti con aree gioco per bambini, in cui i piccoli possono muoversi liberamente, giocare e divertirsi senza rischiare di arrecare disturbo o di provocare piccoli incidenti. Non è necessario che questo spazio sia enorme: a volte basta anche un angolino con dei tavolini, piccoli giochi, libretti e fogli e matite per colorare per intrattenere i bimbi. Alcuni ristoranti milanesi vanno oltre e offrono spazi a misura di bambino: Dulcis in fundo, ad esempio, ha un’ampia zona riservata ai più piccoli sia all’interno che all’esterno, mentre Ratanà ha un colorato parco giochi al suo ingresso.

Ristoranti per bambini a Milano

Vediamo alcune proposte a Milano di ristoranti che dedicano un’attenzione speciale ai bambini e alle loro famiglie.

Benvenuto Family Restaurant



Questo ristorante amico dei bambini permette di godersi pranzi e cene in famiglia in totale serenità. Al suo interno ci sono infatti diverse sale giochi divise per fasce d’età, attività e laboratori tenuti da animatori professionisti, un menù dedicato ai bambini, tovagliette da colorare a tavola e, per i più piccoli, fasciatoi, scaldapappa e microonde a disposizione.

Indirizzo: via Fernanda Wittgens 6/B

Dulcis in fundo



Questa location curata e colorata offre ampi spazi dedicati ai bambini sia all’esterno che all’interno, con una colorata libreria e un bel giardinetto esterno. Il brunch proposto durante il weekend permette a grandi e piccini di scegliere ciò che si vuole dal buffet sia dolce che salato messo a disposizione, con la possibilità di avere anche un piatto a scelta.

Indirizzo: Via Zuretti 51

Bim Bum Brunch



Il brunch della domenica per tutta la famiglia è al Teatro Franco Parenti, nel suo splendido foyer. Si tratta di un brunch a buffet accompagnato da un piatto principale, ma la sua particolarità sono le attività per i bambini. Nelle sale adiacenti, infatti, attori e animatori propongono ai bimbi da 5 a 11 anni letture animate, travestimenti a tema, giochi teatrali e una sfilata finale.

Indirizzo: Via Pier Lombardo 14

Ratanà



Questo ristorante unisce un’atmosfera elegante ma informale ad una grande attenzione per i bambini, che prevede seggiolone al tavolo, fasciatoio con pannolini in bagno e una mise en place a misura di bambino, colorata e con stoviglie di plastica. All’ingresso c’è anche un colorato parco giochi attrezzato che inevitabilmente attirerà i bambini.

Indirizzo: via Gaetano De Castillia 28

Eastriver



Un locale dall’atmosfera informale che si qualifica come uno dei ristoranti per bambini a Milano in cui recarsi con tutta la famiglia. Qui i bimbi possono infatti distrarsi con ping pong, calcetto, giochi da tavolo e corsi sportivi.

Indirizzo: Via Jean Jaurès 22

Lab Cafè



In questo locale condivisione e allegria sono di casa: il posto giusto da frequentare con i propri bimbi! Non si tratta di una semplice caffetteria: qui si organizzano anche laboratori di cucito, ceramica, origami, cucina e tanto altro, incontri genitori-bambini e feste di compleanno per bambini. Uno spazio esterno dà la possibilità di rilassarsi nei tavolini sotto agli alberi o di visitare l’orto didattico curato dai bambini del quartiere.

Indirizzo: Via Luigi Scrosati 9

Pizzart da Gimmy

Quasi tutti i bambini amano la pizza! Qui si può gustare un buon trancio di pizza in un ambiente family friendly. Non solo l’ampio menu e la disponibilità a variazioni accontenteranno ogni richiesta, ma a disposizione dei bimbi c’è anche un’ampia sala con vetrata e vista in cui giocare con giochi, pastelli colorati e libri sotto lo sguardo vigile di mamma e papà.

Indirizzo: Corso Lodi 72

La Casa del Gelato



La Casa del Gelato è una gelateria e pizzeria a misura di famiglia a due passi dall’Idroscalo. Oltre al cibo, i suoi punti di forza sono la Casa sull’Albero costruita su un antico cedro, su cui i bimbi possono arrampicarsi grazie ad una scala, e la casa degli gnomi, un piccolo villaggio sospeso tra gli alberi con un percorso che collega le varie casette.

Indirizzo: Peschiera Borromeo, Via Achille Grandi 52

The Meatball Family Restaurant



Amanti delle polpette? Allora il Meatball Family Restaurant è quello che fa per voi! Qui, in un’atmosfera rilassata e accogliente, tutto ruota intorno alle polpette, compreso uno speciale menu dedicato ai bambini.

Indirizzo: Via Vigevano 20

Fuorimano OTBP



In questo ampio locale simile ad un hangar ogni famiglia potrà mangiare pizza e hamburger, cibi che di solito riscuotono grande successo anche tra i bambini. Sabato e domenica, dalla tarda mattinata, si può fare il brunch, mentre nelle sere estive è disponibile anche il cortile esterno.

Indirizzo: Via Roberto Cozzi 3

Un posto a Milano

Questo luogo è un bar, ristorante e foresteria in Cascina Cuccagna, il posto giusto per chi cerca una pausa di relax in famiglia. La cucina prepara piatti della tradizione italiana realizzati con materie prime fresche, stagionali, di qualità e quando possibile biologiche.

Indirizzo: Via privata Cuccagna 2/4

Doppio Malto

Doppio malto è un locale in cui tutto il meno ruota intorno alla birra, ma non per questo mancano proposte per bambini, che qui potranno trovare non solo un ambiente allegro e colorato, ma anche menu completi pensati su misura per loro. A volte si svolgono eventi e vengono proposte promozioni dedicate alle famiglie. A Milano ci sono diverse location tra cui scegliere, ad esempio in Duomo, sui Navigli o in zona Bicocca.

In copertina foto di Anastasia Krylova da Pexels

In breve I ristoranti family friendly sono sempre più diffusi: sono locali che offrono servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, che potranno così cenare o pranzare con serenità. A Milano ne esistono di diversi tipi, dalla classica pizzeria alle location più eleganti ogni famiglia troverà il suo posto ideale.

