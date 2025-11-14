Ristoranti per bambini a Milano: 9 imperdibili da provare

I ristoranti per bambini sono una realtà sempre più diffusa: luoghi in cui il piccolo è al centro dell’attenzione, con servizi pensati per far trascorrere un momento di serenità a grandi e piccini. A Milano in particolare ci sono ristoranti con aree gioco per i bambini, che a volte offrono anche del personale specializzato per intrattenerli con attività ludiche e laboratori mentre i genitori possono mangiare in totale tranquillità.

Ristoranti con area giochi

In questi locali in genere i bambini vengono serviti rapidamente, in modo che possano mangiare e poi andare a divertirsi. Nei ristoranti family friendly, inoltre, non mancano mai seggioloni per far sedere comodamente i piccoli ospiti, fasciatoi nei bagni e un menù dedicato ai bimbi.

Nei ristoranti “tradizionali”, complice il servizio che non sempre ha l’accortezza di portare velocemente i piatti per i più piccoli e l’impossibilità di alzarsi da tavola, i bimbi spesso diventano insofferenti e una bella cena in famiglia diventa così un’occasione stressante per tutti.

A Milano, come in tante altre città d’Italia, ci sono sempre più ristoranti con aree gioco per bambini, in cui i piccoli possono muoversi liberamente, giocare e svagarsi senza rischiare di arrecare disturbo o di provocare piccoli incidenti. Non è necessario quindi intrattenere i bambini in qualche modo, ci sono in questi posti degli spazi appositamente dedicati. A volte basta anche un angolino con dei tavolini, piccoli giochi, libretti, fogli e matite per colorare per intrattenere i più piccoli.

1) Benvenuto Family Restaurant

Questo ristorante amico dei bambini permette di godersi pranzi e cene in famiglia in totale serenità.

Al suo interno ci sono infatti diverse sale giochi divise per fasce d’età, attività e laboratori tenuti da animatori professionisti, un menù dedicato ai bambini, tovagliette da colorare a tavola e, per i più piccoli, fasciatoi, scaldapappa e microonde a disposizione.

Benvenuto Family Restaurant

Indirizzo: via Fernanda Wittgens 6/B

2) Lab Cafè

In questo locale condivisione e allegria sono di casa: il posto giusto da frequentare con i propri bimbi!

Non si tratta di una semplice caffetteria: qui si organizzano anche laboratori di cucito, ceramica, origami, cucina e tanto altro, incontri genitori-bambini e feste di compleanno. Uno spazio esterno dà la possibilità di rilassarsi nei tavolini sotto agli alberi o di visitare l’orto didattico curato dai bambini del quartiere.

Lab Cafè

Indirizzo: Via Luigi Scrosati 9

3) La Casa del Gelato

La Casa del Gelato è una gelateria e pizzeria a misura di famiglia a due passi dall’Idroscalo.

Oltre al cibo, i suoi punti di forza sono la Casa sull’Albero costruita su un antico cedro, su cui i bimbi possono arrampicarsi grazie ad una scala, e la casa degli gnomi, un piccolo villaggio sospeso tra gli alberi con un percorso che collega le varie casette, il labirinto degli specchi e le zip line.

La Casa del Gelato

Indirizzo: Peschiera Borromeo, Via Achille Grandi 52

4) The Meatball Family Restaurant

Amanti delle polpette? Allora il Meatball Family Restaurant è quello che fa per voi!



Qui, in un’atmosfera rilassata e accogliente, tutto ruota intorno alle polpette, compreso uno speciale menu dedicato ai bambini.

The Meatball Family Restaurant

Indirizzi delle diverse sedi a Milano:

Navigli: Via Vigevano 20

Cinque Giornate: Piazza Cinque Giornate 6

Stazione Centrale: P.zza Luigi di Savoia 1/10

Galleria Borromea: Via della Liberazione 8, Peschiera Borromeo

5) Fuorimano OTBP

In questo ampio locale simile ad un hangar ogni famiglia potrà mangiare pizza e hamburger, cibi che di solito riscuotono grande successo anche tra i bambini.

Sabato e domenica, dalla tarda mattinata, si può fare il brunch, mentre nelle sere estive è disponibile anche il cortile esterno.

Fuorimano OTBP

Indirizzo: Via Roberto Cozzi 3

6) Un posto a Milano

Questo luogo è un bar, ristorante e foresteria in Cascina Cuccagna, il posto giusto per chi cerca una pausa di relax in famiglia.

La cucina prepara piatti della tradizione italiana realizzati con materie prime fresche, stagionali, di qualità e quando possibile biologiche.

Un posto a Milano

Indirizzo: Via privata Cuccagna 2/4

7) Doppio Malto

Doppio malto è un locale in cui tutto il menu ruota intorno alla birra, ma non per questo mancano proposte per bambini, che qui potranno trovare non solo un ambiente allegro e colorato, ma anche menu completi pensati su misura per loro.

A volte si svolgono eventi e vengono proposte promozioni dedicate alle famiglie. A Milano ci sono diverse location tra cui scegliere, ad esempio in Duomo, sui Navigli, in Porta Romana o in zona Bicocca.

Doppio Malto

Indirizzi delle diverse sedi a Milano e dintorni:

Duomo: Via Dogana 1

Navigli: Viale Liguria 47

Porta Romana: Via Emilio Morosini 25

Zona Bicocca: Via Chiese 60

Pavia: Via Bramante 6

8) Capuano’s

Il motto di Capuano’s? “La pizza è una cosa seria”. Sì, perché nelle loro pizzerie, il piatto più amato da adulti e bambini è preparato con la massima attenzione e la tradizione napoletana è un punto fermo. Dalla pizza fritta a quella classica, tutto è preparato seguendo a regola d’arte i dettami della cucina partenopea, per far gustare ad adulti e bambini i veri sapori di Napoli.

A Milano ci sono quattro location: in via Orseolo, in via Borsieri, in via Londonio e il nuovissimo ristorante in via Palermo.

Capuano’s

Indirizzi delle diverse sedi a Milano:

Londonio: via Francesco Londonio 22

Orseolo: via Pietro Orseolo 1

Borsieri: via Pietro Borsieri 27

Palermo: via Palermo 15

9) Mi Scusi

Un posto dove godersi appieno un classico della cucina italiana, amato da grandi e piccini indistintamente: la pasta! Da Mi Scusi ogni famiglia potrà ritrovare i sapori e le atmosfere del pranzo della domenica gustando, ad esempio, un bel piatto di carbonara o di pasta al ragù, oltre alle tante altre ricette che soddisfano ogni palato.

L’ambiente è colorato e informale, ricorda quello delle vecchie trattorie. Oltre alla possibilità di organizzare feste di compleanno, spesso i locali vengono animati da serate karaoke e cene con musica dal vivo. Il plus? I laboratori in cui imparare a fare la pasta fresca a cui partecipare con i bambini, dopo i quali ognuno potrà portare a casa e divorare la propria creazione!

A Milano ci sono cinque location: Cadorna, Moscova, Gae Aulenti, Bocconi e Colonne.

Mi scusi

Indirizzi delle diverse sedi a Milano:

Cadorna: Via Giacomo Leopardi 13

Moscova: Corso Garibaldi 104

Gae Aulenti: Piazza Gae Aulenti 1, Torre B, piano interrato

Bocconi: Via Blign 7

Colonne: Via Urbano III 3

In breve I ristoranti family friendly sono sempre più diffusi: sono locali che offrono servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, che potranno così cenare o pranzare con serenità. A Milano ne esistono di diversi tipi, dalla classica pizzeria alle location più eleganti, ogni famiglia troverà il suo posto ideale.

