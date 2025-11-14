Ristoranti per bambini a Milano: 9 imperdibili da provare

Un elenco di ristoranti in cui andare a pranzo o cena con la famiglia, che garantiscono intrattenimento, attività e menù dedicati ai più piccoli.

Ristoranti per bambini Milano

I ristoranti per bambini sono una realtà sempre più diffusa: luoghi in cui il piccolo è al centro dell’attenzione, con servizi pensati per far trascorrere un momento di serenità a grandi e piccini. A Milano in particolare ci sono ristoranti con aree gioco per i bambini, che a volte offrono anche del personale specializzato per intrattenerli con attività ludiche e laboratori mentre i genitori possono mangiare in totale tranquillità.

Ristoranti con area giochi

In questi locali in genere i bambini vengono serviti rapidamente, in modo che possano mangiare e poi andare a divertirsi. Nei ristoranti family friendly, inoltre, non mancano mai seggioloni per far sedere comodamente i piccoli ospiti, fasciatoi nei bagni e un menù dedicato ai bimbi.

Nei ristoranti “tradizionali”, complice il servizio che non sempre ha l’accortezza di portare velocemente i piatti per i più piccoli e l’impossibilità di alzarsi da tavola, i bimbi spesso diventano insofferenti e una bella cena in famiglia diventa così un’occasione stressante per tutti.

A Milano, come in tante altre città d’Italia, ci sono sempre più ristoranti con aree gioco per bambini, in cui i piccoli possono muoversi liberamente, giocare e svagarsi senza rischiare di arrecare disturbo o di provocare piccoli incidenti. Non è necessario quindi intrattenere i bambini in qualche modo, ci sono in questi posti degli spazi appositamente dedicati. A volte basta anche un angolino con dei tavolini, piccoli giochi, libretti, fogli e matite per colorare per intrattenere i più piccoli.

1) Benvenuto Family Restaurant

Questo ristorante amico dei bambini permette di godersi pranzi e cene in famiglia in totale serenità.

Benvenuto Family Restaurant

Al suo interno ci sono infatti diverse sale giochi divise per fasce d’età, attività e laboratori tenuti da animatori professionisti, un menù dedicato ai bambini, tovagliette da colorare a tavola e, per i più piccoli, fasciatoi, scaldapappa e microonde a disposizione.

Benvenuto Family Restaurant 

Indirizzo: via Fernanda Wittgens 6/B

2) Lab Cafè

In questo locale condivisione e allegria sono di casa: il posto giusto da frequentare con i propri bimbi!

Lab Cafè

Non si tratta di una semplice caffetteria: qui si organizzano anche laboratori di cucito, ceramica, origami, cucina e tanto altro, incontri genitori-bambini e feste di compleanno. Uno spazio esterno dà la possibilità di rilassarsi nei tavolini sotto agli alberi o di visitare l’orto didattico curato dai bambini del quartiere.

Lab Cafè

Indirizzo: Via Luigi Scrosati 9

3) La Casa del Gelato

La Casa del Gelato è una gelateria e pizzeria a misura di famiglia a due passi dall’Idroscalo.

La Casa del Gelato

Oltre al cibo, i suoi punti di forza sono la Casa sull’Albero costruita su un antico cedro, su cui i bimbi possono arrampicarsi grazie ad una scala, e la casa degli gnomi, un piccolo villaggio sospeso tra gli alberi con un percorso che collega le varie casette, il labirinto degli specchi e le zip line.

La Casa del Gelato

Indirizzo: Peschiera Borromeo, Via Achille Grandi 52

4) The Meatball Family Restaurant

Amanti delle polpette? Allora il Meatball Family Restaurant è quello che fa per voi!

The Meatball Family
Qui, in un’atmosfera rilassata e accogliente, tutto ruota intorno alle polpette, compreso uno speciale menu dedicato ai bambini.

The Meatball Family Restaurant

Indirizzi delle diverse sedi a Milano:

  • Navigli: Via Vigevano 20 
  • Cinque Giornate: Piazza Cinque Giornate 6
  • Stazione Centrale: P.zza Luigi di Savoia 1/10
  • Galleria Borromea: Via della Liberazione 8, Peschiera Borromeo 

5) Fuorimano OTBP

In questo ampio locale simile ad un hangar ogni famiglia potrà mangiare pizza e hamburger, cibi che di solito riscuotono grande successo anche tra i bambini.

Fuorimano Milano

Sabato e domenica, dalla tarda mattinata, si può fare il brunch, mentre nelle sere estive è disponibile anche il cortile esterno.

Fuorimano OTBP

Indirizzo: Via Roberto Cozzi 3

6) Un posto a Milano

Questo luogo è un bar, ristorante e foresteria in Cascina Cuccagna, il posto giusto per chi cerca una pausa di relax in famiglia.

Un posto a Milano

La cucina prepara piatti della tradizione italiana realizzati con materie prime fresche, stagionali, di qualità e quando possibile biologiche.

Un posto a Milano

Indirizzo: Via privata Cuccagna 2/4

7) Doppio Malto

Doppio malto è un locale in cui tutto il menu ruota intorno alla birra, ma non per questo mancano proposte per bambini, che qui potranno trovare non solo un ambiente allegro e colorato, ma anche menu completi pensati su misura per loro.

Doppio Malto

A volte si svolgono eventi e vengono proposte promozioni dedicate alle famiglie. A Milano ci sono diverse location tra cui scegliere, ad esempio in Duomo, sui Navigli, in Porta Romana o in zona Bicocca.

Doppio Malto

Indirizzi delle diverse sedi a Milano e dintorni: 

  • Duomo: Via Dogana 1
  • Navigli: Viale Liguria 47
  • Porta Romana: Via Emilio Morosini 25
  • Zona Bicocca: Via Chiese 60
  • Pavia: Via Bramante 6

8) Capuano’s 

Il motto di Capuano’s? “La pizza è una cosa seria”. Sì, perché nelle loro pizzerie, il piatto più amato da adulti e bambini è preparato con la massima attenzione e la tradizione napoletana è un punto fermo. Dalla pizza fritta a quella classica, tutto è preparato seguendo a regola d’arte i dettami della cucina partenopea, per far gustare ad adulti e bambini i veri sapori di Napoli.  

Capuano's

Photo courtesy: ufficio stampa Capuano’s

A Milano ci sono quattro location: in via Orseolo, in via Borsieri, in via Londonio e il nuovissimo ristorante in via Palermo.  

Capuano’s

Indirizzi delle diverse sedi a Milano: 

  • Londonio: via Francesco Londonio 22
  • Orseolo: via Pietro Orseolo 1
  • Borsieri: via Pietro Borsieri 27
  • Palermo:  via Palermo 15

9) Mi Scusi

Un posto dove godersi appieno un classico della cucina italiana, amato da grandi e piccini indistintamente: la pasta! Da Mi Scusi ogni famiglia potrà ritrovare i sapori e le atmosfere del pranzo della domenica gustando, ad esempio, un bel piatto di carbonara o di pasta al ragù, oltre alle tante altre ricette che soddisfano ogni palato.

Mi scusi Cadorna

Foto di: www.miscusi.com

L’ambiente è colorato e informale, ricorda quello delle vecchie trattorie. Oltre alla possibilità di organizzare feste di compleanno, spesso i locali vengono animati da serate karaoke e cene con musica dal vivo. Il plus? I laboratori in cui imparare a fare la pasta fresca a cui partecipare con i bambini, dopo i quali ognuno potrà portare a casa e divorare la propria creazione! 

A Milano ci sono cinque location: Cadorna, Moscova, Gae Aulenti, Bocconi e Colonne. 

Mi scusi

Indirizzi delle diverse sedi a Milano: 

  • Cadorna: Via Giacomo Leopardi 13
  • Moscova: Corso Garibaldi 104
  • Gae Aulenti: Piazza Gae Aulenti 1, Torre B, piano interrato
  • Bocconi: Via Blign 7
  • Colonne: Via Urbano III 3

 

In copertina foto di Anastasia Krylova da Pexels

 
 
 

