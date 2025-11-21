Ristoranti per bambini a Roma: i 10 da provare assolutamente

Ci sono alcuni indirizzi a Roma che le famiglie con bambini non possono non conoscere: si tratta di alcuni dei migliori ristoranti family friendly di Roma, dove è possibile unire il piacere di un buon pasto insieme a tanto divertimento, soprattutto per i più piccoli. Spesso questi locali sono attrezzati con aree gioco, spazi esterni sicuri, attività pensate per i bambini, animazione e piatti o addirittura menu dedicati.

1) Ciclostazione Frattini

Ciclostazione Frattini, posta tra Portuense e Monteverde, è un locale che offre non solo pizzeria, ristorante e griglieria, ma anche una proposta specifica per i bambini. Si tratta di Triciclostazione, uno spazio pensato appositamente per i bimbi dai 3 ai 10 anni: feste di compleanno, interazione e presenza di animatori professionisti venerdì, sabato e domenica. Su richiesta è possibile avere laboratori strutturati per diverse fasce d’età.

Ciclostazione Frattini

Indirizzo: Via Pietro Frattini, 136 – Roma

2) Mucca Pazza

Mucca Pazza ha due sedi a Roma e nuove aperture in tutta Italia. È specializzato in pizze e piatti di carne, ma il cuore del progetto sono proprio i bambini, a cui sono dedicati spazi gioco gestiti da animatori esperti, capaci di trasformare ogni pasto in un’esperienza divertente. Su richiesta vengono organizzate anche feste private con animazione, giochi e stuzzichini per tutti gli ospiti.

Mucca Pazza

Indirizzi delle diverse location a Roma:

Mucca Pazza Monteverde : Via Luigi Zambarelli, 35 – Roma

: Via Luigi Zambarelli, 35 – Roma Mucca Pazza Anagnina: Via del Casale Ferranti, 39 – Roma

3) Collettivo Gastronomico Testaccio

Si tratta di un progetto che nasce dove sorgeva l’ex Mattatoio di Roma e che va oggi sotto il nome di Città dell’Altra Economia. Propone non solo un’ampia gamma di piatti romani di stagione, ma anche alcune proposte specifiche per i più piccoli.

Collettivo Gastronomico Testaccio

Indirizzo: Largo Dino Frisullo, 1 – Roma

4) Straforno

Straforno offre oltre 750 metri quadri di spazio tra interno, esterno e veranda; propone pizzeria, focacceria, hamburgeria e tanto altro. Al suo interno si può trovare anche una Sala Family di circa 80 metri quadri interamente dedicata alle famiglie con bambini, attrezzata con pareti d’arrampicata, playground, tv, tavolini per disegnare e tanti giochi. Nel weekend sono presenti anche degli animatori per intrattenere i più piccoli.

Straforno

Indirizzo: Via del Casale di S. Basilio, 19 – Roma

5) Rosti al Pigneto

Questa ex officina meccanica nel quartiere Pigneto è il posto giusto per un aperitivo, una cena oppure un brunch domenicale con tutta la famiglia. I bambini potranno giocare nell’ampio giardino con alberi e aiuole, oppure nell’area giochi attrezzata appositamente per loro. Anche il menu è adatto alle loro esigenze e offre piatti di pasta conditi in maniera semplice, mini hamburger e polpette. In alcuni momenti dell’anno, il locale organizza laboratori di cucina dedicati ai piccoli chef.

Rosti Pigneto

Indirizzo: Via Bartolomeo d’Alviano, 65 – Roma

6) Sa Tanca



Sa Tanca è un locale family friendly alle porte di Roma con un menu di carne e pesce di ispirazione sarda e ampie aree dedicate alle famiglie con bambini. Nel ristorante è infatti presente un mini club, il Sa Tanca Baby Village, dove i bambini potranno giocare sotto lo sguardo vigile dello staff.

Sa Tanca

Indirizzo: Via della Bufalotta, 753 – Roma

7) Casale dei Cedrati

Sul lato nord del polmone verde di Roma, Villa Doria Pamphili, ha riaperto Casale dei Cedrati, un locale che offre caffetteria e un menu che cambia ogni settimana. Sono presenti un ampio giardino attrezzato, una sala lettura e un book shop indipendente; vengono inoltre organizzate attività culturali ed appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Casale dei Cedrati

Indirizzo: Via Aurelia Antica, 219 – Roma

8) Vivi Bistrot Villa Pamphili

Questo Vivi Bistrot (ce ne sono diversi in varie zone di Roma) gode del verde di Villa Pamphili, uno dei parchi più grandi di Roma. Il menu prevede piatti per colazione, pranzo e spuntini, con ampio spazio a proposte vegetariane e vegane, senza dimenticare alcune pietanze dedicati in maniera specifica ai bambini. Qui si possono vivere gli spazi esterni, in cui spesso vengono organizzate attività specifiche; da non trascurare la possibilità di ordinare un pic nic take away da gustare nel parco.

Vivi Bistrot Villa Pamphili

Indirizzo: Via Vitellia, 102 – Roma

9) Circè Fun & Food

Circè Fun & Food è un locale pensato per trascorrere momenti piacevoli con tutta la famiglia. Qui i grandi potranno gustare pizza, hamburger o i piatti della cucina, mentre i più piccoli possono divertirsi nell’area playground con attività ludiche, scivoli, gonfiabili e in estate con giochi d’acqua.

Circè Fun & Food

Indirizzo: Via Nomentana, 1218 – Roma

10) Manforte

Questo locale in zona Montesacro non offre solo pizza, fritti, panini farciti e alcuni piatti senza glutine, ma anche un’ampia sala e tanto spazio all’aperto. Non manca un’area giochi per bambini e tanti servizi pensati appositamente per i più piccoli, come ad esempio un bel brunch, un menu a prezzo fisso per bimbi e proposte apposite dedicate alle pizzate scolastiche.

Manforte

Indirizzo: Via Giovanni Zanardini 39 – Roma

