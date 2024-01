Sono iniziati, ormai da alcuni giorni, i saldi invernali 2024 ed è arrivato il momento di approfittare delle tante convenienti offerte che è possibile trovare sia nei negozi fisici che online.

I saldi di stagione, che dovrebbero terminare il prossimo 1º marzo, per i genitori rappresentano prima di tutto un’occasione per fare scorta di prodotti per bambini come accessori e giocattoli, ma sono anche il momento giusto per concedersi una coccola comprando qualcosa per sé.

Se l’assalto ai saldi proprio non fa per voi, comprare online è un ottimo compromesso: riuscirete ad assicurarvi prodotti per tutta la famiglia a prezzi davvero vantaggiosi, evitando le file alla cassa e la frenesia che solitamente caratterizza questo periodo dell’anno.

Di seguito, alcune delle migliori offerte online disponibili su Amazon con i saldi invernali 2024.

Saldi 2024: le offerte per bambini

Gli accessori per bambini, utili per il momento della pappa o della nanna, non sono mai abbastanza. Basti pensare ai bavaglini in silicone, spesso inseriti dalle future mamme nella lista nascita proprio perché si rivelano preziosi alleati quando i bimbi iniziano lo svezzamento. Non fanno cadere la pappa durante i pasti, impedendo così ai bambini di sporcarsi, e ovviamente sono lavabili.

Vicolo, Bavaglini 3D Silicone. Prezzo: 8,59€ in offerta

Un altro accessorio su cui puntare in occasione dei saldi invernali 2024 è la luce notturna per i bambini. Su Amazon se ne trovano tantissime in offerta, ma le più belle sono quelle con forme buffe e divertenti. Sono, nella maggior parte dei casi, dotate di telecomando e prevedono vari effetti luminosi.

BONNYCO, Luce Notturna Bambini con Telecomando. Prezzo: 17,99€ in offerta

Comprare giocattoli scontati online è sempre una buona idea. Tra i brand in offerta su Amazon grazie ai saldi di stagione spicca Play-Doh, con i suoi set di vasetti di pasta modellabile dai colori brillanti. Uno dei più particolari è il Set da Veterinario, dedicato ai piccoli amanti degli animali.

Play-Doh, Set da Veterinario. Prezzo: 18,89€ in offerta

Non mancano i giochi scontati per i bambini più grandi, dalle costruzioni Geomag alle cassette di attrezzi giocattolo come quella ispirata alla valigetta Bosch utilizzata da molti papà.

Geomag, Pro-L Building Set. Prezzo: 34,97€ in offerta

Theo Klein, Valigetta degli Attrezzi Bosch. Prezzo: 17,74€ in offerta

Per le bambine, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Con i saldi invernali 2024 potreste, per esempio, acquistare un nuovo paio di pattini a rotelle alle vostre bimbe, coloratissimi e ispirati alle sirene come quelli qui sotto.

NEMONE, Sirenetta Pattini Rotelle Bambina Regolabili. Prezzo: 53,69€ in offerta

Per le amanti del fai da te e delle attività manuali, invece, segnaliamo Clementoni Crazy Chic Jewels: un vero e proprio laboratorio creativo per la realizzazione di braccialetti e collane.

Clementoni, Crazy Chic Lab Set. Prezzo: 19,12€ in offerta

Saldi 2024: le imperdibili offerte per mamma e papà

I saldi invernali 2024 riservano offerte interessanti anche per gli adulti, quindi per le mamme e i papà. Iniziamo dalle proposte donna e, in particolare, dal mondo beauty. Con gli sconti è facile trovare buone offerte sui profumi femminili firmati dalle migliori marche.

Guess, Seductive Eau de Toilette 30 ml. Prezzo: 21,85€ in offerta

Tanti i set e i cofanetti skincare in promozione, come questo trio di maschere di Revolution Skin. Comprende 3 maschere viso a base di estratti di frutta, dalla texture gelatinosa particolarissima e molto rinfrescante.

Revolution Skincare x Jake Jamie, Trio di Maschere Fruttate. Prezzo: 13,64€ in offerta

Per le amanti della casa, le offerte più interessanti sono quelle che riguardano accessori ed elettrodomestici. Dall’umidificatore e diffusore di aromi al frullatore tritatutto di ultima generazione, le proposte di Amazon accontentano davvero tutti i gusti.

Cecotec, Pure Aroma Umidificatore ad Ultrasuoni e Diffusore di Aromi. Prezzo: 19,90€ in offerta

Le offerte sugli elettrodomestici e, più in generale, su tutti i device elettronici sono generalmente le più vantaggiose online, per cui vi consigliamo di dare sempre un’occhiata.

Moulinex, LM811D PerfectMix+ Blender Frullatore Tritatutto Elettrico. Prezzo: 89,99€ in offerta

Tante anche le offerte moda, specialmente su scarpe e borse. Tra i brand in sconto ci sono firme come Michael Kors e Calvin Klein.

Calvin Klein, CK Everyday Crossover Donna. Prezzo: 52,00€ in offerta

Passando alle offerte uomo, dedicate ai papà, il settore tecnologia è uno dei più ricchi di sconti. Le cuffie bluetooth sono comodissime e possono essere utilizzate in tanti modi diversi: per le riunioni di lavoro, per fare qualsiasi tipo di telefonata o per ascoltare la musica nei momenti di relax e durante l’allenamento. Quelle di HUAWEI hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e molti modelli sono scontati su Amazon in occasione di questo periodo di saldi invernali 2024.

HUAWEY, Cuffie Blueetoth. Prezzo: 39,00€ in offerta

Come per le mamme, anche per i papà i saldi sono il momento migliore per acquistare nuove fragranze. Tra i profumi maschili in sconto su Amazon c’è Laura Biagiotti Roma Uomo, un classico senza tempo ispirato alla grandezza della Capitale con note ambrate e legnose avvolgenti e penetranti.

Laura Biagiotti, Roma Eau de Toilette Uomo 125 ml. Prezzo: 36,10€ in offerta

Per il papà fashionista, via libera allo shopping a tema moda. Gli accessori in pelle durano nel tempo e, per questa ragione, sono senz’altro un investimento oculato. Ne è un classico esempio il portafoglio in vera pelle, uno degli accessori più amati dagli uomini. I portafogli possono essere anche una buona idea regalo, per cui tanto vale monitorare le offerte in questo periodo di saldi.

Donbolso, Portafoglio Vienna in Pelle. Prezzo: 44,99€ in offerta

Passando all’abbigliamento, tra le migliori marche scontate su Amazon c’è Lacoste, con le sue iconiche polo logate con coccodrillo e accessori ugualmente stilosi. In particolare, online sono disponibili sconti convenienti su cappelli e sciarpe.

Lacoste, Berretto. Prezzo: 38,00€ in offerta

Levi’s è uno dei marchi più acquistati online e non solo per i suoi jeans statement. Le offerte invernali riguardano anche felpe e t-shirt, capi passepartout di cui fare scorta e da mettere nell’armadio in vista della prossima primavera.

Levi’s, Housemark Polo Maglietta Uomo. Prezzo: 28,45€ in offerta

In copertina foto di Max Fisher via Pexels.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.