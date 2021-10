Covid-19: anche il sesso ne ha risentito

Ormai è risaputo: il Covid-19 ha generato un’ondata enorme di conseguenze negative, a tutti i livelli, alcune delle quali stanno emergendo solo ora. Fra le tantissime “vittime” della pandemia ci sarebbe anche il sesso degli italiani, peggiorato a causa dello stress e dell’ansia generati della complessa situazione che stiamo vivendo. A dirlo è

Marco Inghilleri, vicepresidente della Società italiana di Sessuologia ed Educazione sessuale (Sises) e direttore del centro di psicologica giuridica, sessuologia clinica e psicoterapia di Padova.

Che cosa è successo alle coppie

Durante gli ultimi mesi le coppie sono state messe a dura prova: sia quelle non conviventi, costrette a stare lontane e a non potersi vedere, sia quelle che vivono sotto lo stesso tetto, ma che non erano abituate a vedersi con una frequenza così elevata e a non avere valvole di sfogo, e che magari avevano già problematiche di base. Ma non si è trattato solo di questo.

Occorre considerare che molte persone sono entrate in crisi a causa della situazione generale, sviluppando disturbi di ansia, stress, attacchi di panico, malesseri di vario tipo. Disagi che, naturalmente, si sono riversati anche nella relazione con il partner, arrivando a minacciare la sfera sessuale e il modo di vivere il sesso. Il risultato? C’è stato un incremento notevole della richiesta di terapia di coppia.

“La pandemia ha esasperato lo stress a cui quotidianamente ciascuna persona è sottoposta, rendendo la vita molto più complicata di quello che già è” ha spiegato il sessuologo. “Tutto è stato patito dal singolo e la sessualità non può essere scorporata da chi la sperimenta”.

Aumentati i casi di ansia e depressione

Secondo le stime di Marco Inghilleri, dopo lo scoppio della pandemia i disturbi di ansia con annessi problemi sessuali sono aumentati del 35% e i casi di depressione del 56%. Per gli uomini il problema maggiore è la disfunzione erettile.

Le coppie stabili e “sane” sono quelle che hanno avuto meno problemi. Anzi, in alcuni casi hanno anche intensificato la vita sessuale, per esorcizzare le loro paure. Tuttavia, in alcuni casi è subentrata una difficoltà nuova: se uno dei due partener lavora fuori casa c’è il timore che diventi veicolo di contagio, timore che in alcuni casi diventa una vera e propria paranoia.

Da sapere! Le informazioni scorrete e allarmistiche che si susseguono da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19 non stanno giovando alla vita sessuale degli italiani, perché accentuano ipocondria, ansia e preoccupazioni.

