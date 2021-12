Sessualità degli italiani: come è cambiata con il Covid-19

L’ottimistica illusione del baby boom derivato dalla forzata convivenza causata dal coronavirus, è stata definitivamente ridimensionata. È quanto afferma la Società Italiana di Andrologia (SIA): condividere lo stesso spazio ogni giorno tutto il giorno, quindi un’assoluta mancanza di privacy intesa anche come privazione del “mistero” del partner, in diversi casi può aver generato conflitto o addirittura il tentativo di evitare l’intimità. In ogni caso ha cambiato la sessualità degli italiani.

Sono nate nuove tendenze

Non tutto è stato negativo: la sessualità degli italiani in alcuni casi è cambiata aprendosi a nuove forme, anche virtuali. Un sondaggio online effettuato con 1.559 adulti ha svelato, infatti, che oltre il 50% ha presentato un calo dell’intimità relazionale durante la pandemia Covid-19, ma il 20% ha ampliato il proprio approccio sessuale con nuove modalità.

In era Covid-19 nuovi sensi come l’udito, con l’ascolto di suoni erotici, hanno acquisito importanza nella sessualità degli italiani rispetto a quelli tradizionali, cioè il tatto e la vista.

Si è diffuso il “mindfulness sex”, ovvero l’utilizzo della meditazione per migliorare la capacità di godere di una piena esperienza sessuale attraverso una maggior attenzione e consapevolezza del momento presente. Tutto questo è stato un aiuto per le coppie che, tra smartworking e quarantene, si sono trovate a condividere lo stesso spazio ogni giorno, ma può esserlo anche per le coppie che si confrontano con il sesso a distanza.

La figura del sex coach

Secondo Marco Silvaggi, psicologo e sessuologo clinico, il piacere a distanza diventerà normale, tanto più che la tecnologia offre soluzioni sempre migliori. Il cybersesso necessita, però, di conoscenze per essere in grado di esprimere fantasie e desideri attraverso i media audiovisivi. Per questo si sta affacciando anche una nuova figura nella sessualità degli italiani, il sex coach, per accompagnare gli individui verso una nuova “sessualità integrata”. I coach del sesso offrono uno spazio sicuro per imparare nuovi strumenti e modalità per applicare nuove tecniche sessuali e strategie di comunicazione per raggiungere i propri obiettivi con il partner.

