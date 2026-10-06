Il certificato medico agonistico per bambini è necessario quando il minore viene tesserato per partecipare ad attività sportive riconosciute come agonistiche dalla federazione o dall’ente sportivo competente.

Ogni Federazione Sportiva Nazionale stabilisce quando, in base allo sport praticato, l’attività assume carattere agonistico.

Il certificato viene rilasciato al termine di una visita di medicina dello sport, effettuata da un medico specialista in una struttura pubblica, privata accreditata o autorizzata secondo le regole regionali. La procedura comprende generalmente una valutazione clinica, l’elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo, la spirometria e l’esame delle urine, con eventuali accertamenti aggiuntivi se il medico lo ritiene necessario.

A che età diventa obbligatorio il certificato medico agonistico

Il certificato medico agonistico diventa obbligatorio quando il bambino o il ragazzo inizia a svolgere una disciplina qualificata come agonistica dall’organismo sportivo di riferimento. L’età non è quindi stabilita in modo identico per tutti gli sport.

La differenza tra attività agonistica e non agonistica dipende dai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale, della Disciplina Sportiva Associata o dell’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto. Sono questi organismi a definire le categorie, l’età minima di accesso all’agonismo e gli esami necessari per quella specifica disciplina.

Il CONI chiarisce infatti che le federazioni determinano chi è considerato agonista, l’età di inizio dell’attività agonistica e gli accertamenti sanitari da effettuare.

In alcuni sport l’agonismo può iniziare già nella preadolescenza, mentre in altri può iniziare più avanti.

Per questo motivo la famiglia dovrebbe chiedere alla società sportiva quale sia la categoria di tesseramento prevista e se l’attività richieda un certificato agonistico oppure non agonistico.

Quando il bambino partecipa soltanto ad allenamenti ludico-motori, corsi di avviamento allo sport o attività amatoriali, il certificato agonistico non è automaticamente necessario.

Se invece la società lo iscrive a campionati, gare o competizioni ufficiali in una categoria agonistica, il certificato deve essere ottenuto prima dell’inizio della partecipazione agonistica.

Il certificato agonistico non dovrebbe essere confuso con una semplice dichiarazione del pediatra. Il pediatra può fornire indicazioni sullo stato di salute generale e rilasciare, quando previsto, il certificato per attività non agonistica, ma l’idoneità agonistica deve essere valutata da uno specialista in medicina dello sport secondo i protocolli stabiliti dalla normativa.

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Qual è la differenza tra certificato sportivo agonistico e non agonistico?

Il certificato sportivo agonistico attesta l’idoneità a praticare una determinata disciplina a livello agonistico. È quindi specifico per lo sport indicato nella richiesta e viene rilasciato dopo una valutazione più articolata, che comprende esami clinici e strumentali stabiliti dalla normativa e dai protocolli sportivi.

Il certificato per attività non agonistica riguarda invece attività sportive organizzate nelle quali il partecipante non è inquadrato come atleta agonista. Rientrano in questa categoria, per esempio, molte attività svolte presso società sportive affiliate al CONI, attività parascolastiche organizzate dalla scuola e alcune manifestazioni sportive non competitive.

Per l’attività non agonistica, il certificato può essere rilasciato dal pediatra di libera scelta, dal medico di medicina generale o dal medico specialista in medicina dello sport, secondo le condizioni previste. Le linee guida del Ministero della Salute prevedono anamnesi, visita, misurazione della pressione arteriosa ed elettrocardiogramma a riposo, salvo diverse necessità cliniche. Il certificato non agonistico ha validità annuale.

La normativa esclude dall’obbligo di certificazione non agonistica i bambini in età prescolare, cioè da 0 a 6 anni, salvo situazioni specifiche valutate dal pediatra. Questa esenzione riguarda l’attività non agonistica e non significa che un bambino inserito in una categoria agonistica possa praticare lo sport senza la certificazione richiesta.

Anche la finalità è diversa:

il certificato non agonistico serve soprattutto a verificare che non vi siano condizioni evidenti incompatibili con una normale attività sportiva organizzata;

la visita agonistica ha invece l’obiettivo di valutare la capacità dell’atleta di sostenere gli specifici carichi fisici e fisiologici della disciplina praticata.

Tutto quello che bisogna sapere sul certificato medico non agonistico per bambini

Quali visite ed esami servono

La visita per il certificato medico agonistico inizia con la raccolta della storia clinica del bambino. Il medico chiede informazioni su malattie precedenti, sintomi durante lo sforzo, episodi di perdita di coscienza, palpitazioni, difficoltà respiratorie, traumi, interventi chirurgici, allergie e farmaci assunti.

Particolare attenzione viene riservata alla storia familiare. È importante segnalare eventuali casi di morte improvvisa, cardiomiopatie, aritmie importanti o malattie cardiovascolari comparse in giovane età tra i familiari. Queste informazioni non significano necessariamente che il bambino non possa fare sport, ma aiutano il medico a stabilire se servano ulteriori approfondimenti.

Segue l’esame obiettivo, che può comprendere la misurazione della pressione arteriosa, la valutazione del peso e della statura, l’auscultazione cardiaca e polmonare, l’esame dell’apparato muscolo-scheletrico e una valutazione generale dello stato di salute.

Gli esami previsti possono cambiare in base alla disciplina e al protocollo applicabile. In molti casi comprendono:

elettrocardiogramma a riposo , utile per individuare eventuali anomalie dell’attività elettrica del cuore;

, utile per individuare eventuali anomalie dell’attività elettrica del cuore; elettrocardiogramma durante esercizio o prova da sforzo , eseguito secondo l’età del bambino e il tipo di sport;

, eseguito secondo l’età del bambino e il tipo di sport; spirometria o spirografia , che valuta la funzionalità respiratoria;

, che valuta la funzionalità respiratoria; esame completo delle urine, generalmente richiesto nell’ambito degli accertamenti previsti per l’idoneità agonistica.

In alcune discipline possono essere previsti protocolli differenti. Sport con particolari esigenze cardiovascolari, respiratorie, neurologiche o muscolo-scheletriche possono richiedere accertamenti aggiuntivi. Il medico può prescrivere una visita cardiologica, un ecocardiogramma, un monitoraggio elettrocardiografico, una valutazione pneumologica, una visita ortopedica o altri esami specialistici.

Prima dell’appuntamento è opportuno portare eventuali referti precedenti, lettere di dimissione, risultati di visite cardiologiche o pneumologiche e l’elenco dei farmaci. È inoltre importante informare il medico se il bambino ha avuto febbre, infezioni recenti o sintomi durante l’allenamento.

Il certificato viene normalmente rilasciato con validità annuale. La durata può tuttavia dipendere dalla disciplina, dalla normativa applicabile e dal giudizio medico. La società sportiva dovrebbe verificare la data di scadenza per evitare che il bambino partecipi alle attività agonistiche con un certificato non più valido.

Come richiedere la visita medica agonistica: la procedura passo passo

La procedura inizia rivolgendosi alla società sportiva, che, nella maggior parte dei casi, comunica alla famiglia che il bambino è inserito in una categoria agonistica e consegna la richiesta per la visita. La domanda deve indicare la disciplina sportiva e, quando necessario, la categoria o il tipo di attività.

Il primo passaggio consiste quindi nel chiedere alla segreteria della società il modulo di richiesta e le informazioni sulla struttura da contattare. Alcune società indirizzano le famiglie verso il servizio di medicina dello sport dell’ASL, mentre altre indicano centri privati accreditati o autorizzati.

Successivamente occorre prenotare la visita. Le modalità cambiano in base alla Regione e alla struttura: la prenotazione può avvenire tramite CUP, telefono, sportello, portale online o direttamente presso il centro di medicina dello sport.

Al momento della prenotazione è utile chiedere quali documenti siano necessari. Di norma possono essere richiesti la domanda della società sportiva, il documento del genitore e del minore, la tessera sanitaria, il codice fiscale, il consenso informato e il questionario anamnestico compilato.

Per un minorenne è normalmente necessaria la presenza di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Se il minore viene accompagnato da un’altra persona, la struttura può richiedere una delega e il consenso firmato dal genitore, secondo la propria modulistica.

Il giorno della visita è consigliabile portare la documentazione sanitaria disponibile e indossare abbigliamento comodo. Se è prevista una prova da sforzo, è preferibile evitare pasti pesanti immediatamente prima dell’appuntamento, seguendo comunque le istruzioni della struttura.

Dopo la visita, il medico può rilasciare il certificato direttamente oppure comunicare che sono necessari ulteriori accertamenti. In caso di esito positivo, il documento viene consegnato alla famiglia o trasmesso secondo le procedure della struttura. La società sportiva deve acquisire e conservare la certificazione per consentire il tesseramento e la partecipazione alle gare.

È importante non attendere la scadenza del certificato precedente. La prenotazione dovrebbe essere effettuata con anticipo, soprattutto nei periodi di maggiore richiesta, come l’inizio della stagione sportiva.

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Quanto costa e quando è gratuito

Il certificato agonistico per i minorenni è compreso nei Livelli essenziali di assistenza quando riguarda un minore che pratica attività sportiva agonistica secondo le fasce di età definite dalla federazione.

Il Ministero della Salute indica tra le prestazioni di prevenzione la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica per minorenni e persone con disabilità.

In concreto, la visita viene generalmente effettuata gratuitamente presso i servizi pubblici di medicina dello sport o nelle strutture convenzionate, presentando la richiesta della società sportiva e la documentazione prevista. Diverse aziende sanitarie confermano che la gratuità riguarda i minorenni rientranti nell’età agonistica stabilita dalla federazione, come Piemonte e Liguria.

La gratuità non deve però essere interpretata come assoluta in ogni situazione. Se il bambino non rientra ancora nella fascia agonistica prevista dalla federazione, la visita può essere considerata privata o non rientrare nell’esenzione.

Possono essere a pagamento alcuni accertamenti di secondo livello richiesti per completare la valutazione, secondo le regole regionali.

Anche le modalità di prenotazione e l’eventuale applicazione di ticket possono cambiare tra le Regioni.

Per evitare sorprese, è consigliabile chiedere prima della prenotazione se la visita rientra nell’esenzione per minori, quale codice di esenzione utilizzare e se gli eventuali approfondimenti siano coperti dal Servizio sanitario regionale.

Le visite effettuate interamente in strutture private non convenzionate possono invece avere un costo stabilito dal centro. Il prezzo dipende dalla disciplina, dal tipo di protocollo e dagli esami inclusi. In questo caso è utile richiedere un preventivo completo, verificando se il certificato finale sia rilasciato da un medico specialista autorizzato.

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Cosa fare se la visita rileva un’idoneità dubbia o sospesa

Un giudizio di idoneità dubbia o sospesa non equivale necessariamente a una diagnosi grave e non significa automaticamente che il bambino non potrà più praticare sport. Spesso il medico sospende temporaneamente il giudizio perché sono necessari ulteriori accertamenti.

La sospensione può dipendere da un risultato non conclusivo dell’elettrocardiogramma, da valori pressori da ricontrollare, da un soffio cardiaco, da un’anomalia respiratoria, da un problema ortopedico o da informazioni emerse durante l’anamnesi.

In questi casi il medico indica gli esami o le visite da eseguire e stabilisce se il bambino debba evitare temporaneamente allenamenti e competizioni. È importante seguire questa indicazione e non chiedere alla società sportiva di consentire comunque la partecipazione agonistica prima della conclusione degli accertamenti.

La famiglia dovrebbe raccogliere tutti i referti e rispettare i tempi indicati. Può essere richiesto un consulto cardiologico, pneumologico, ortopedico o di altra specialità. Una volta completati gli approfondimenti, la documentazione deve essere riportata al medico dello sport, che emetterà il giudizio definitivo.

Il risultato può essere di:

idoneità

non idoneità temporanea

non idoneità permanente

idoneità con eventuali limitazioni, quando previste.

Il medico deve spiegare il significato del giudizio e le possibilità di controllo o rivalutazione secondo la normativa applicabile.

Se viene emesso un giudizio di non idoneità, esistono procedure di ricorso e revisione che dipendono dalla normativa regionale e dall’organizzazione sanitaria competente. La famiglia dovrebbe chiedere alla struttura che ha effettuato la visita quali siano i termini, i documenti e l’autorità alla quale presentare l’eventuale ricorso.

In ogni caso, mai sottovalutare sintomi come dolore toracico durante lo sforzo, svenimenti, palpitazioni persistenti, affanno insolito o riduzione significativa della tolleranza all’esercizio. Questi segnali devono essere riferiti al pediatra e al medico dello sport, anche se il bambino ha già ottenuto un certificato in passato.

In breve L’età varia secondo la disciplina e la visita comprende generalmente controllo clinico, elettrocardiogramma, prova da sforzo, spirometria e urine. Per i minorenni è spesso gratuita. In caso di dubbi, servono ulteriori accertamenti.

Fonti / Bibliografia https://educamp.coni.it/images/liguria/Scuola_dello_Sport_28_maggio_2019.pdf

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