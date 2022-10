Cerchi una baby sitter per il tuo bambino? Ecco come trovarla e quanto costa

Chi si occupa di accudire i bambini quando entrambi i genitori lavorano, i nonni sono lontani o non disponibili? Le soluzioni sono due: asilo nido o baby sitter. Molte famiglie optano per la tata perché si tratta di un aiuto molto più flessibile e pratico, perfetto anche quando il bimbo è malato. Ma come trovarla? E soprattutto a che costi?

Come capire se è una brava baby sitter?

La stragrande maggioranza delle famiglie italiane ha bisogno di una baby sitter. A dirlo, un recente sondaggio di Sitly.it, piattaforma di ricerca baby sitter presente in Italia dal 2013, secondo cui il 78% dei genitori intervistati necessita di una baby sitter per poter tornare al lavoro. E, infatti, a settembre 2022 il numero delle registrazioni sul portale da parte dei genitori è stato doppio rispetto al 2021. La regione con la richiesta più alta è la Lombardia, seguita da Lazio, Emilia Romagna, Sicilia, Toscana, Piemonte e Veneto. Ma com’è la baby sitter ideale? Sempre stando al sondaggio deve essere affidabile, disponibile e paziente.

Secondo gli esperti, è importante che la tata sia gentile ed educata con grandi e piccoli e che sappia comunicare con i bambini: non deve urlare né parlare con una voce acuta o strozzata, ma deve parlare sempre con tono calmo e pacato. Inoltre, deve essere la prima a dare il buon esempio, seguendo le regole della casa, deve dimostrare di comprendere le emozioni del bambino e di ascoltarlo e deve empatizzare con lui. La brava baby sitter è in grado anche di comunicare con i genitori, dando un resoconto dettagliato di ciò che ha fatto durante il giorno con i bambini. Per capire se è la scelta giusta, basta osservare i propri figli quando si torna a casa: se sono allegri e spensierati, raccontano ciò che hanno fatto, hanno già mangiato quando l’ora della cena è passata, allora probabilmente si tratta della baby sitter giusta.

Quando prende una baby sitter all’ora nel 2022?

I costi all’ora per una baby sitter sono variabili: dipende dalla città in cui lavora, dall’esperienza, dalle competenze, dall’età dei bambini, dalle referenze, dalle responsabilità che le sono affidate. In media, il costo orario è pari a circa 8 euro. Secondo il sondaggio, i genitori sono disposti a pagare tra gli 8 e i 10 euro all’ora per il servizio di babysitting.

In sintesi Cosa deve fare la baby sitter? Ogni famiglia stabilisce le sue regole, ma in linea di massima la baby sitter deve accudire i bambini e occuparsi di loro. Come trovare una brava tata? Le strade sono diverse: ci si può affidare al passaparola, si possono mettere annunci su bacheche fisiche e online oppure ci si può affidare ad agenzie e piattaforme dedicate sul web.