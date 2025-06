13 cose da fare in estate a Milano con i bambini

Il capoluogo lombardo è una meta perfetta per organizzare un weekend o anche solo una giornata in famiglia all’insegna di arte, cultura e tanto divertimento: è, infatti, ricchissima di luoghi adatti a grandi e piccini, da scoprire tutti insieme passeggiando con lo sguardo curioso e attento.

Il trucco per rendere tutti felici è costruire un itinerario capace di incuriosire anche i bimbi: insomma, se pensate che visitare una metropoli sia un’attività solo da grandi e che Milano non sia una città a misura di bambino dovrete proprio ricredervi!

1. Salire sulle guglie del Duomo

Foto di ShenXin da Pixabay

In cima alla lista delle cose da fare a Milano con i bambini ovviamente c’è la visita al Duomo con le sue magnifiche guglie. Simbolo del capoluogo lombardo, è una delle chiese più belle e famose del mondo. I vostri bambini rimarranno affascinati dalla vista che si gode dalle terrazze, dove potranno ammirare da vicino anche le oltre 3.400 statue e le 135 guglie che abbelliscono il monumento. Non dimenticatevi di dare uno sguardo alla famosa Madonnina dorata, punto più alto della cattedrale.

Un suggerimento? Arrivate in piazza Duomo con la metropolitana: il colpo d’occhio che avrete sul Duomo quando salirete le scale varrà da solo il viaggio. Soprattutto se amate lo shopping, ricordatevi di percorrere via Vittorio Emanuele, fra piazza Duomo e San Babila (ma anche via Torino, via Orefici e via Dante): troverete moltissimi negozi, oltre a diversi mimi e artisti di strada, che faranno la gioia dei vostri figli. Da San Babila potete raggiungere facilmente anche il notissimo quadrilatero della moda.

Se invece siete appassionati di mostre, dirigetevi a Palazzo Reale, a destra del Duomo (guardando l’entrata della chiesa), che ospita diverse esposizioni.

2. Cercare il toro nella Galleria Vittorio Emanuele

Foto di Dimitrisvetsikas1969 da Pixabay

Proprio accanto al Duomo (sulla sinistra, guardando l’entrata della chiesa), si trova la Galleria Vittorio Emanuele, altro simbolo indiscusso della città e altro luogo imperdibile se decidete di visitare Milano con i bambini. Percorrere i suoi 196 metri, fra vetrate, stucchi, marmi, mosaici, negozi, caffè, è un grande classico.

Chiedete ai vostri bambini di cercare sul pavimento di mosaico il famoso toro (si trova nell’ottagono centrale della Galleria) e, una volta individuatolo, di schiacciargli i testicoli ruotandoci sopra con il tallone destro per tre volte. Si dice che questo rito scaramantico porti fortuna.

3. Ammirare il Teatro alla Scala

Foto di Alexandro D’Elia da Pexels

Percorrendo Galleria Vittorio Emanuele in direzione opposta al Duomo, si arriva davanti alla Scala (sulla sinistra), uno dei più importanti teatri d’opera del mondo. Se avete un po’ di tempo non limitatevi ad ammirare il maestoso edificio dall’esterno, ma visitate l’interno.

Potete anche organizzarvi in anticipo per assistere a uno spettacolo, aderendo al progetto “Grandi Spettacoli per Piccoli”, che prevede opere e concerti pensati per ragazzi al prezzo simbolico di 1 euro sotto i 18 anni (per gli adulti accompagnatori sono previsti biglietti da 5 a 48 euro). Di fronte alla Scala, al di là della piazza, si trova Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale, un’opera cinquecentesca visitabile.

4. Tuffarsi negli anni ’80 con l’esposizione mondiale BACK IN TIME – THE EXHIBITION

Poco fuori da Milano, a Marcallo con Casone, nell’incantevole cornice di Villa Beretta Magnaghi, verrà ospitata fino al 26 ottobre 2025 una mostra imperdibile allestita in occasione del 40° anniversario dall’uscita al cinema del primo film della trilogia cult Ritorno al futuro.

Il percorso immersivo nel cuore della trilogia, iniziata nel 1985, vi porterà alla scoperta di oltre 100 memorabilia originali e certificate di produzione, fra cui oggetti di scena, costumi, documenti originali inediti e script, oltre che un’area dedicata al backstage con documentari e fotografie dal set.

Back in Time – The Exhibition è dedicata tanto agli adulti cresciuti con il mito di Doc e della DeLorean, tanto ai bimbi che, sebbene quegli anni non li abbiano vissuti, avranno modo di avvicinarsi a uno dei film più iconici e amati della storia del cinema.

5. Visitare il Castello Sforzesco

Foto di RGY23 da Pixabay

Come molte altre città d’arte, anche Milano ha il suo castello. Si tratta del Castello Sforzesco, a pochi passi dal Duomo: anche se non è paragonabile alla Reggia di Versailles o al Castello di Chambord ha comunque il suo perché. I grandi cortili, le mura, i fossati, le torri e il camminamento sulle merlate valgono sicuramente una tappa.

Se non siete ancora convinti, sappiate che al Castello sono disponibili diverse attività per le famiglie e che alle sue spalle si trova uno dei polmoni verdi più grandi di Milano, il Parco Sempione. I bambini avranno di che divertirsi fra parchi giochi, laghetti e campi in cui correre liberi.

All’interno del parco Sempione si trova anche il piccolo ma affascinante Acquario Civico di Milano, che racconta la storia dell’acqua, una Biblioteca che i sabato mattina organizza letture per bambini, e la Triennale, che propone mostre d’arte, design, architettura e moda e spettacoli di vario tipo. Non lasciatevi sfuggire l‘Arco della Pace, dalla parte opposta del parco rispetto al castello.

Un’altra bella area verde sono i giardini Indro Montanelli in porta Venezia.

6. Passeggiare per Brera

Foto di Dimitrisvetsikas1969 da Pixabay

Quello di Brera, nel cuore del centro storico, non lontano dalla Scala, è considerato uno dei quartieri più affascinanti e particolari della città. Inoltrarsi lungo le sue vie acciottolate, ammirando i tanti scorci suggestivi, è una delle migliori cose da fare a Milano con i bambini. In particolare, non potete perdervi la visita all’Orto botanico di Brera, un giardino storico che permette di scoprire la bellezza del mondo delle piante nel centro di Milano. Una vera e propria oasi di pace per tutta la famiglia.

Varrebbe la pena visitare anche la famosissima Pinacoteca, dove vengono organizzati visite guidate e laboratori per bambini, ma se non avete tempo, ritagliatevi almeno alcuni minuti per ammirare il cortile interno e il palazzo: non ve ne pentirete.

7. Correre in Piazza Gae Aulenti

Foto di Robertoangaroni da Pixabay

Fra le cose da fare a Milano con i bambini non può mancare una capatina in piazza Gae Aulenti, moderna piazza pedonale sopraelevata, epicentro della parte più moderna della città. Con le fontane provviste di giochi d’acque e di musica, la promenade pedonale con panchine, aree relax e alberi, il famoso Bosco Verticale, i tanti negozi, questa zona incanterà grandi e piccini.

Prevedete una sosta anche a BAM-Biblioteca degli alberi, un giardino botanico contemporaneo con aree gioco per i bambini, percorsi benessere e un fitto calendario di eventi.

8. Scoprire i Navigli

Foto di Cesco da Pixabay

Non era certamente paragonabile a Venezia, ma un tempo anche Milano era una città d’acqua. Fino alla fine dell’Ottocento, il capoluogo lombardo era attraversato da una moltitudine di canali e attrezzato con un efficiente porto, la Darsena. Oggi è ancora possibile immergersi in qualche scorcio di una Milano d’altri tempi nella zona dei Navigli, che negli ultimi anni è stata riqualificata.

Passeggiare fra botteghe di artigiani, palazzi a ringhiera, gallerie d’arte, tavolini all’aperto, negozi e mercati è sicuramente una bella esperienza da fare coi bambini, anche la sera.

9. Avventurarsi nel Cimitero Monumentale

Foto di Mick De Paola da Pexels

Inserire un cimitero nel vostro itinerario alla scoperta di Milano vi sembra una pessima idea? Potrebbe non esserlo affatto, se si tratta del Cimitero Monumentale. Questo luogo infatti è ricco di fascino, arte e storia, un vero e proprio museo a cielo aperto, che vi permetterà di percorrere intere pagine di storia insieme ai vostri bambini. Del resto, nemmeno una visita a Parigi non può non contemplare una passeggiata al noto cimitero Père-Lachaise.

Prima di entrare, fatevi consigliare all’Infopoint, situato sotto i portici di sinistra, quale itinerario seguire. Spesso vengono organizzate anche delle attività per famiglie.

10. Scoprire al Museo della Scienza e della Tecnologia

Foto di Dimitrisvetsikas1969 da Pixabay

Quando si tratta di organizzare le cose da fare a Milano con i bambini è vietato dimenticarsi dei musei per bambini. Da questo punto di vista, la città lombarda offre tantissimo alle famiglie. Uno dei suoi musei più famosi è quello della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, fra i quattro principali musei scientifici e tecnologici d’Europa. I bambini potranno andare divertirsi e imparare nelle diverse aree, come le Gallerie Leonardo da Vinci, il razzo Vega, l’area Spazio con il frammento di Luna, il sottomarino Enrico Toti, il transatlantico Conte Biancamano.

Previste anche mostre temporanee, installazioni di arte digitale, attività educative e workshop. Fra l’altro il museo è vicino alla Chiesa di Sant’Ambrogio, che merita una visita, così come tutto il quartiere.

11. Divertirsi al Muba

Foto da Muba

In realtà, a Milano non c’è che l’imbarazzo della scelta in fatto di musei. Citiamo, fra gli altri, il MUBA, il Museo dei Bambini, che ha uno spazio anche per i bimbi più piccoli e che fino a settembre 2025 ospiterà la mostra-gioco gratuita Pianeta 30.

Pianeta 30, progetto che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Milano, ha lo scopo di raccontare alle bambine

e ai bambini i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU attraverso un inedito libro illustrato le cui tavole sono state trasformate in grandi pareti giocabili a disposizione delle scuole, dal martedì al venerdì, e nei fine settimana anche per le famiglie: lavagne magnetiche, set photoboot, giochi di composizione.

Accanto al MUBA, imperdibili sono anche il Museo di Storia Naturale, che vanta una collezione incredibile di animali, scheletri, fossili e minerali; l’Accademia dei Bambini alla Fondazione Prada, con attività, laboratori e atelier per avvicinare i bimbi all’arte; il Leonardo3 Museum, dedicato a Leonardo da Vinci.

E non dimenticativi del Museo delle Illusioni, uno spazio in cui stupirsi e rimanere a bocca aperta è praticamente… d’obbligo.

12. Passare una serata diversa con il cinema all’aperto

Estate fa rima con… cinema sotto le stelle! Anche quest’anno torna, infatti AriAnteo, la rassegna di cinema all’aperto che fino al 28 settembre illuminerà le serate milanesi, offrendo al pubblico una programmazione en plein air ricca e variegata.

In particolare, la programmazione estiva, organizzata da Anteo in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano nell’ambito del programma Milano è viva, propone i migliori film della stagione autunnale e invernale, anche, ovviamente, dedicati ai più piccoli.

Tra questi, domenica 6 luglio verrà proiettato il film Flow – Un mondo da salvare all’AriAnteo CityLife; 13 luglio spazio, invece, a Il robot selvaggio alla Fabbrica del Vapore o Inside Out al Cinema Chiostro Dell’incoronata.

Il costo del biglietto è di 7,50 euro intero e 6,00 euro ridotto

13. Provare mezzi di trasporto insoliti

Foto di Malagueto da Pixabay

Se volete vivere un vero e proprio viaggio, perché non partite per un tour in barca sui Navigli? I canali sono infatti navigabili e a disposizione dei turisti ci sono vari itinerari. Oppure potete fare un giro su uno dei tram storici, come il n. 1, 10 e 5. Un’ultima chicca: la passerella Highline Galleria, una passerella pedonale lunga circa 250 metri situata sui tetti della famosa Galleria Vittorio Emanuele (l’accesso è situato in via Silvio Pellico).

Nelle vicinanze di Milano ci sono anche tanti parchi divertimento.

In copertina foto di Mikhail Nilov da Pexels