A Quattrozampeinfiera bambini e cani si divertono insieme

Che cosa c’è di più tenero che vedere bambini e cani conoscersi, giocare, imparare a rispettarsi? L’occasione è la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia Quattrozampeinfiera a Bologna, nel weekend 7-8 maggio, per la prima volta nel grande polo fieristico della città Bologna Fiere.

Cosa possono fare bambini e cani a Quattrozampeinfiera?

Quattrozampeinfiera a Bologna è un’occasione imperdibile per tutta la famiglia. Bambini e cani potranno divertirsi in piscina con l’AquaDog, divertirsi con l’Agility; i piccoli potranno migliorare la relazione con il proprio cane, sfilare e confrontarsi con esperti di settore per ottenere suggerimenti utili alla gestione dei propri cani o gatti. Per gli adulti sarà un momento per conoscere tutte le ultime novità del settore pet, un mercato in continua evoluzione ed espansione che sembra non incontrare crisi. I cani (ma anche i gatti e gli altri animali) oggi sono giustamente considerati componenti della famiglia. Quindi è importante essere al corrente di tutto quello che serve per renderli sani e felici.

Che attività si svolgeranno a Quattrozampeinfiera?

Quattrozampeinfiera è una grande fiera che coinvolge aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, toelettatori, associazioni benefiche, stilisti, influencer per un mondo a misura di cane e gatto. I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, sperimentare numerose attività, dallo sport, ai giochi di attivazione mentali fino alle sfilate con il proprio cane per trascorrere due giornate di puro divertimento. E per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione. Un weekend a Quattrozampeinfiera è un’occasione speciale da trascorrere in una cornice di divertimento, imparando a conoscere le razze, ad avere rispetto per i cani e in generale per la natura e gli animali: un aspetto dal quale oggi non si può prescindere nell’ottica del benessere del pianeta. Per i bambini sotto i 10 anni e ovviamente per i pet l’ingresso è gratuito.

Quali cani sono adatti ai bambini?

Tra bambini e cani si crea un rapporto davvero speciale, che dura per sempre e che regala ai nostri figli sicurezza e benessere, oltre a educarli all’amore per la natura. Affiancare a un bambino un cane è senz’altro un’ottima idea, ma è importante scegliere la tipologia. Si può pensare che un cane di piccola taglia sia meglio, ma spesso le razze mignon oltre a essere più delicate non sono adatte a relazionarsi con i bambini perché possono essere nervose. Attenzione anche ai lupoidi e ai molossi: è vero che alcuni esemplari sono mansueti e molto dolci (anche tra i cani ci sono differenze di carattere), ma per la mole e il temperamento della razza non sono sempre indicati con i piccoli. Di conseguenza, prima di pensare all’adozione di un cane, è meglio chiedere consiglio al veterinario, a un educatore cinofilo (a Quattrozampeinfiera ce ne saranno molti) oppure a qualche responsabile di un canile.

Il cane è un animale impegnativo?

Il cane è un animale che può comportare un certo impegno, perché ha bisogno di almeno tre uscite al giorno, non solo per i bisognini ma anche per correre, annusare ed esplorare. In caso contrario diviene nervoso e può ammalarsi. Se quindi non si ha la possibilità di garantire al cane questo diritto è meglio pensare a un gatto, che è più indipendente. Il cane, d’altra parte, è molto adattabile: per esempio in vacanza si abitua quasi subito al nuovo ambiente perché è felice con il suo branco, al contrario del gatto che fatica ad ambientarsi. Quattrozampeinfiera è un’occasione per informarsi anche di questi aspetti.

In sintesi Che malattie trasmettono i cani? I cani che vivono con noi in realtà non rischiano di trasmettere malattie ai bambini, a patto che siano regolarmente vaccinati dal veterinario per le infezioni più importanti e presenti nel territorio. Inoltre i cani devono essere trattati con anti-parassitari interni ed esterni sul pelo, contro pulci, zecche, vermi. Ogni tanto è bene sottoporre il cane a un bagno con un prodotto specifico. Come gestire cani e bambini? Avere uno o più bambini piccoli e anche un cane può essere impegnativo, ma si riceve molto in termini di affetto. Se si ha necessità di dedicarsi a un neonato, il cane potrà essere portato a spasso da un altro membro della famiglia o da un dog-sitter. Con i bambini più grandicelli è più semplice, perché si può uscire tutti insieme per passeggiare o andare ai giardini. È essenziale che il bambino si avvicini al cane con rispetto, senza urlare, senza gesti improvvisi e non deve mai considerarlo un giocattolo.