Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel ****S la vacanza al cospetto delle Dolomiti

Nel cuore di Ortisei (BZ), in Val Gardena, c’è un luogo dove le famiglie sono regine: il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel ****S (BZ). Chi viaggia con i bambini qui sa di trovare servizi di altissima qualità, non a caso il Cavallino Bianco è stato più volte premiato da Tripadvisor come il miglior family hotel del mondo. Un hotel che, per vocazione, accoglie esclusivamente le famiglie con bambini, e che è diventato un luogo iconico proprio per la sua speciale atmosfera family. Appena varcata la porta dell’hotel si è accolti dal sorriso e dal calore di ogni membro dello staff.

Il risultato è che ci si sente a casa fin dal primo istante, sapendo però di poter contare su servizi da grand hotel.

Vacanza attiva per grandi e piccoli

La bella stagione porta con sé la voglia di vivere all’aria aperta e al Cavallino Bianco non c’è che l’imbarazzo della scelta tra camminate adatte anche ai piccoli esploratori, passeggiate alla scoperta di antichi sentieri, escursioni guidate, corsi di mountain bike alla MTB School Ortisei (dai 4 anni) con escursioni in rampichino e corsi di tecnica nello skill park, e ancora picnic sui prati e grigliate in quota nella bellissima baita di proprietà dell’hotel, dove vivere un tempo di qualità e leggerezza con tutta la famiglia. I giovani ospiti hanno inoltre la possibilità di diventare i protagonisti di avventure uniche con il Campo Esplora Natura (dai 7 anni). Quest’anno il tema è “cucinare nel bosco” per imparare a sopravvivere con i frutti che regala la natura e riscoprire antiche usanze. Si impara a distinguere le piante commestibili e a ricavare tisane o un goloso pesto da spalmare sul pane. Si scopre inoltre come accendere un fuoco per cucinare e a preparare lo “Stockbrot”, uno speciale tipo di pane il cui impasto i bambini imparano ad avvolgerlo su un bastone per cuocerlo.

E mentre i piccoli indossano i panni degli Indiana Jones, mamma e papà possono sperimentare il programma giornaliero di escursioni, i tour in e-bike alla scoperta della Val Gardena o godersi qualche momento di assoluto relax nella SPA.

Relax sempre più immersivo con tante novità

La vacanza è anche il momento perfetto dove rallentare i ritmi ritagliandosi preziosi attimi per la coppia e per sé stessi, ritrovando il piacere di piccoli gesti fatti di cura, attenzione e coccole nell’area wellness che si distribuisce su 3000 mq con piscine interne ed esterne con acqua riscaldata e vista sulle Dolomiti. Tra le novità del 2023 la zona saune vedrà la nascita di una nuova sauna super tecnologica di grandi dimensioni. Al suo interno, videoproiettori, led e una speciale macchina per la nebbia offriranno un’esperienza immersiva totalmente nuova nell’appuntamento con gli Aufguss, il rituale di benessere delle gettate di vapore.

Tra le novità anche il bagno di vapore che verrà totalmente rinnovato. Il relax continua nella Spa dove rigenerarsi scegliendo tra i numerosi trattamenti proposti per lui, per lei, per la coppia, per i bambini o per tutta la famiglia.

E quando i piccoli rientrano dalle loro esplorazioni è bello ritrovarsi in famiglia per un tuffo in piscina, scegliendo tra la laguna per famiglie, la vasca per bebè, il mega scivolo e i numerosi idromassaggi. Per poi rilassarsi, ritrovando il calore di un grande abbraccio, sui letti “sogni d’oro”.

Nel paese dei balocchi tra novità e sorprese

Al Cavallino Bianco un intero piano è dedicato ai giovani ospiti, aperto tutto il giorno con un ristorante a loro riservato e menù studiati ad hoc dallo chef. Per i piccolissimi c’è il Baby Lino, la Nursery con educatrici qualificate che accolgono i bebè da 1 mese di età con attività e giochi per stimolare in modo creativo la crescita. I più grandicelli si ritrovano al Junior Lino dove si divertono nell’isola dei pirati, nella mini-arena sportiva, nella casa delle bambole e con tantissime proposte di attività e laboratori ogni giorno diversi con un’assistenza professionale garantita per l’intera giornata. Anche gli adolescenti hanno uno spazio tutto per loro che quest’anno sarà raddoppiato e rinnovato per incontrare i gusti dei giovani ospiti sempre più numerosi. E a loro è inoltre dedicato un programma speciale con un coordinatore che propone ogni giorno esperienze uniche. Anche la zona Family, ovvero lo spazio dove genitori e figli giocano insieme in autonomia e libertà senza l’ausilio degli educatori, viene ampliata con più giochi e divertimento, per offrire ancora più opportunità di svago e condivisione alle famiglie.