Bambini e cani, due giorni insieme a Quattrozampeinfiera

Il binomio bambini e cani è quanto di più tenero che ci sia, ma non solo. Per i più piccoli, crescere insieme con un cane è quanto di più educativo ci possa essere. I bimbi, infatti, imparano a conoscere questi animali meravigliosi e a interagire con loro in modo corretto, in modo ancora più divertente se sono circondati dall’ambiente giusto, in una città su misura per loro.

Quando i bambini potranno giocare con i cani?

Quest’anno a Milano, sabato 1 e domenica 2 ottobre, dalle 10 alle 19, al Parco Esposizioni Novegro, ci saranno tante attività dedicate a bambini e cani. In occasione di Quattrozampeinfiera, la due giorni pet friendly più famosa d’Italia, c’è Bambility City – camminare insieme verso la città. Si tratta di un progetto a misura di bambini e cani ideato dal Team Bambility, con tante novità dedicate ai cani e gatti: giochi, sfilate e sport all’insegna del divertimento, della formazione e del rispetto per gli animali e la natura. I più piccoli, sabato 1 e domenica 2 ottobre, al Parco Esposizioni Novegro si ritroveranno immersi in una città costruita apposta per loro. Ogni luogo sarà dedicato a un’attività differente, in cui immergersi e farsi coinvolgere insieme al cane.

Perché è importante che i bambini conoscano i cani?

Bambility City nasce dall’idea di accompagnare e supportare bambini e cani nel percorso di crescita all’interno del suo contesto di vita. Per i bambini ci sarà a disposizione:

un centro sportivo con giochi e percorsi;

uno spazio in cui concedersi un momento di pausa e riflessione;

un’area relax dove imparare l’importanza di prendersi cura di sé e degli altri;

una biblioteca dove condividere momenti di lettura e di scrittura creativa.

Ogni tappa sarà mirata a uno sviluppo delle capacità sociali, emotive e motorie attraverso la relazione tra bambini e cani. Camminando per strada, i piccoli impareranno a rispettare le regole e porre attenzione alle indicazioni presenti per rendersi conto della realtà che li circonda. Nel percorso i bambini saranno accompagnati e supportati dal cane, che saprà trasmettere loro emozioni positive e sincere. I piccoli lasceranno Bambility City con un valore nuovo del vivere insieme, in cui reciprocità e rispetto dell’altro faranno da fondamenta nel loro percorso di crescita.

Quali altre novità ci saranno a Quattrozampeinfiera?

L’evento a Milano ha in serbo altre sorprese per i più piccoli. Cettina Marziano li accompagnerà nel meraviglioso “Mondo di Titò”, il progetto dedicato ai bambini della Scuola Primaria, per aiutarli a riconoscere il proprio talento e alimentarlo attraverso la creatività. I protagonisti principali sono Titò e Django che affrontano i piccoli problemi con soluzioni geniali e al tempo stesso pratiche e sostenibili. Alla base dei racconti c’è l’educazione al rispetto dell’essere umano, delle diversità, degli animali, della natura e dell’ambiente. Da Italia’s Got Talent arriveranno anche Chico e il suo “umano” Emanuele per raccontare la loro storia e alcuni segreti su come avere un rapporto unico con il proprio cane. Insieme giocheranno a nascondino, un due tre stella e ruba bandiera.

Che tipo di attività si potranno svolgere con i cani?

Nel Parco verde di Novegro, saranno numerosissime le attività sportive proposte: dalla Dog Human Fitness al cani-cross, dall’attivazione mentale alla ricerca persone disperse, dallo splash dog all’agility dog, dal disc dog alla puppy class, dalla pet therapy al treibball. Ci saranno momenti fashion nell’Area Pet à Porter, una vera e propria passerella che darà visibilità alle “marche più in” del momento, in uno spazio dedicato ai quattro zampe di classe e ai proprietari più ‘sofisticati’. Infine, per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione per poter scegliere il compagno di viaggio più in linea col nostro stile di vita. I bambini sotto i dieci anni entrano gratis.

In sintesi Come è possibile avere informazioni per Quattrozampe in Fiera? Per informazioni è possibile inviare una mail a info@quattrozampeinfiera.it o telefonare al numero 0362.1636218 o visitare il sito quattrozampeinfiera.it Quali saranno i prossimi appuntamenti? Quattrozampeinfiera, dopo Milano, la manifestazione tornerà alla fiera di Vincenza, il 26 e 27 novembre. Altri appuntamenti saranno poi nel 2023 a Bologna, Roma e Napoli.