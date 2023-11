Calendario dell’Avvento fai da te: come realizzarlo per i bambini

Natale è sicuramente una delle Festività più amate dai nostri bambini, non solo per i regali che troveranno da scartare sotto l’albero, ma anche per la magica atmosfera che si respira in questo periodo. Per rendere ancora più magica l’attesa e aiutarli a rendersi conto dei giorni che mancano a Natale possiamo proporre loro un calendario dell’Avvento, che scandisca il tempo dal 1 dicembre al giorno di Natale. Questo speciale calendario è in genere composto da una finestrella da aprire ogni giorno, in cui i nostri bimbi troveranno un regalino. In commercio le idee sono tantissime, ma cosa ne dite di un calendario dell’Avvento fai da te? Vediamo insieme come realizzarlo e cosa mettere nelle caselline da aprire giorno dopo giorno!

Calendario dell’Avvento fai da te: tutti gli step

Le idee per un calendario dell’Avvento fai da te sono molte, alcune davvero semplici e altre più elaborate.

Calendario dell’Avvento fai da te con sacchettini

Questa è senza dubbio una delle idee più semplici. Per realizzarla vi basteranno infatti pochi materiali piuttosto semplici da reperire e un po’ del vostro tempo.

Occorrente

una corda o uno spago sufficientemente lungo;

25 sacchettini di stoffa o di carta da decorare a piacere, numerati da 1 a 25;

25 mollette da bucato;

sorpresine

Procedimento

Il procedimento è semplice: vi basterà appendere lo spago tra due punti di una stanza o di una parete e appendervi i sacchettini con le mollette, non prima di averli riempiti con le sorpresine!

Se non avete un posto in cui appendere la corda potete semplicemente appoggiare i sacchettini su un piano. Un’alternativa è quella di appendere dei bicchieri di carta o di plastica al posto dei sacchettini, ovviamente decorati a tema!

Calendario dell’Avvento fai da te con rotoli di carta igienica

Cosa ne dite di un calendario dell’Avvento fai da te con materiali di riciclo? Conservate i rotoli della carta igienica!

Occorrente

25 rotoli di carta igienica terminati;

carta da pacchi;

cartoncino;

forbici, colla, pennarelli e materiale per decorare;

sorpresine a piacere.

Procedimento

Ritagliate il cartoncino creando una sagoma a vostra scelta, ad esempio a forma di casetta, di albero di Natale o di stella cometa. Incollateci i rotoli di carta igienica, decorati a tema e numerati da 1 a 25; ognuno di questi dovrà essere riempito con una piccola sorpresa e poi richiuso con un po’ di carta da pacchi o di cartoncino.

Calendario dell’Avvento fai da te in feltro

Questa versione è più laboriosa e richiede l’uso di materiali meno economici; il punto a suo favore è che, una volta realizzato, potrà essere utilizzato anno dopo anno.

Occorrente

feltro colorato;

ritagli di tessuti vari;

forbici, ago e filo;

sorpresine.

Procedimento

Con il feltro realizzate una sagoma a piacere; una delle più semplici è quella a forma di albero di Natale. A questo punto con i tessuti che avrete raccolto dovrete ritagliare delle taschine da cucire sulla vostra sagoma. Fate solo attenzione che siano abbastanza grandi da contenere le sorpresine che avete scelto per i vostri bambini! Con un nastrino potrete appendere il vostro calendario ad una parete, in modo che i vostri bimbi possano prendere ogni mattina il loro regalino.

Cosa mettere nel calendario dell’Avvento

Il calendario dell’Avvento prevede una sorpresina al giorno: di solito sono piccoli regali poco costosi, ma che possono scatenare la creatività e suscitare la curiosità dei bimbi. Possiamo scegliere un unico tema (ad esempio un cioccolatino al giorno) oppure mettere un regalo di diverso genere ogni giorno. Siete in cerca di qualche idea? Vediamole insieme!

matite colorate, pennarelli, acquarelli o tempere;

libretti da colorare;

timbrini;

gomme di forme particolari;

piccoli puzzle;

libretti a tema natalizio;

bolle di sapone;

bombe per il bagno specifiche per bambini;

smalti, lucidalabbra e mollettine per le bimbe;

macchinine;

piccoli pelouches;

trottole;

yo-yo;

tatuaggi temporanei;

trasferelli;

caramelle, cioccolatini o dolcetti;

una busta di cioccolata in tazza da preparare insieme;

formine per biscotti;

sabbia cinetica;

figurine di cui fanno collezione;

giochi con le carte;

piccoli giochi in scatola, magari in formato da viaggio;

sticker.

Un calendario dell’Avvento originale

Volete riempire il vostro calendario dell’Avvento fai da te di gioia ed emozioni e non di regali materiali? Ogni giorno il vostro bambino potrebbe trovare un bigliettino con un’attività da fare insieme in famiglia, per arrivare al Natale più uniti che mai. Anche in questo caso le idee non mancano, avrete solo l’imbarazzo della scelta!

decorare una stanza della casa a tema natalizio;

telefonare ad un amico o ad un parente che non sentite da molto tempo;

scattare delle belle foto di famiglia da stampare per Natale, magari vestiti tutti uguali;

preparare una torta o dei biscotti;

cucinare la pizza;

visitare una mostra o un museo;

andare al cinema;

organizzare una serata cinema a casa, con tanto di pop corn;

fare un pigiama party;

organizzare un torneo con il vostro gioco in scatola o di carte preferito;

fare una passeggiata nella natura;

provare un nuovo sport tutti insieme;

organizzare una caccia al tesoro;

inventare una storia e illustrarla.

Quali di queste attività sceglierete da fare insieme ai vostri bambini?

In copertina foto di Torsten Dettlaff da Pexels