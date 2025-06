Come evitare di prendere le infezioni in piscina e al mare

Infezioni dermatologiche o intime possono essere all’ordine del giorno al mare o in piscina a causa del caldo e dell’umidità che favoriscono il proliferare di funghi e batteri. Con le giuste attenzioni si può però limitare il rischio di contrarle.

Al mare, ad esempio, è bene far sempre indossare ai bimbi un costume per giocare sulla sabbia e cambiarlo ogni volta che si fa il bagno per non mantenere a lungo il tessuto umido a contatto con la pelle.

In piscina, invece, attenzione ai pavimenti di docce e spogliatoi, dove è bene camminare indossando sempre un paio di ciabatte. In entrambi i casi, poi, è d’obbligo una doccia dopo il bagno per eliminare sale e sabbia o tracce di acqua trattata dal corpo.

Come prevenire le infezioni

Oltre a seguire delle regole fondamentali per tutelare i bambini al mare e in piscina, bisognerebbe anche prevenire le infezioni con alcuni accorgimenti.

Infatti basta ingoiare per sbaglio un po’ di acqua o entrare in contatto con acqua o sabbia contaminate per rischiare di contrarre infezioni gastrointestinali, alla pelle o alle parti intime.

Molte epidemie di diarrea, per esempio, sono strettamente collegate all’acqua in cui si nuota, dove vivono germi come il Cryptosporidium, la Giardia, la Sighella, il Norovirus, l’Escherichia coli. Nelle piscine normalmente vengono aggiunte all’acqua sostanze chimiche come il cloro per uccidere i germi, ma non sempre sono efficaci. Se utilizzate in modo appropriato, infatti, queste sostanze sono in grado di eliminare i germi nel giro di qualche minuto.

Alcuni, però, come per esempio il Cryptosporidium, riescono a sopravvivere per diversi giorni anche in acque trattate con i composti chimici. Prevenire le infezioni è però possibile con qualche semplice accorgimento, sia che si frequenti la piscina che il mare con i bambini.

In spiaggia

Molti bambini, soprattutto i più piccoli, spesso amano stare nudi in spiaggia. Secondo alcuni esperti, se non ci sono divieti di balneazione specifici che lo vietano, per un bimbo non è un rischio fare il bagno senza costumino, ma all’uscita dall’acqua vanno accuratamente asciugati con un asciugamano pulito e poi devono indossare un costume per giocare in spiaggia, onde evitare il contatto con la sabbia.

Se invece il bimbo fa il bagno con il costume, la raccomandazione migliore è quella di cambiarlo spesso. Il contatto prolungato della pelle e dei genitali con il costume umido può infatti favorire l’insorgere di infezioni o di irritazioni: dopo il bagno è bene asciugarsi completamente e indossare un costume asciutto.

Dopo una giornata al mare, inoltre, è d’obbligo fare la doccia: l’acqua dolce elimina il sale dalla pelle, mentre un po’ di detergente delicato aiuterà a eliminare virus e batteri presenti nell’acqua di mare.

In piscina

Piscina e bordo vasca sono in genere luoghi “sicuri” grazie al cloro e ai disinfettanti con cui è trattata l’acqua della piscina. Camminare scalzi negli spazi della piscina e negli spogliatoio, invece, espone al rischio di contrarre fastidiose infezioni ai piedi: per evitarlo è sufficiente indossare sempre delle ciabatte o delle infradito per spostarsi all’interno della piscina, negli spogliatoi e nelle docce.

Uno dei maggiori rischi a cui ci si espone facendo il bagno in piscina è quello di sviluppare disturbi che derivano dall’ingestione accidentale di piccole quantità di acqua, che può essere contaminata da secrezioni nasali o orofaringee, da contaminanti fecali o da squame di pelle e capelli. Parte della prevenzione, in questo caso, passa proprio da un corretto uso della piscina da parte di chi la frequenta:

non fare il bagno se si ha la diarrea

far indossare ai bambini che già lo utilizzano pannolini acquatici puliti

non usare l’acqua della piscina (o del mare) per fare i propri bisogni o per lavarsi

fare una doccia prima di entrare in piscina.

cambiare frequentemente il costume per non tenere il tessuto umido a contatto con la pelle e di fare una doccia dopo il bagno.

Le infezioni più frequenti al mare o in piscina

Le infezioni che si possono contrarre più comunemente, oltre a disturbi gastrointestinali dovuti all’ingestione accidentale di piccole quantità di acqua contaminata, sono infezioni intime e dermatologiche.

Infezioni intime

Il calore e il contatto prolungato con il costume inumidito con acqua salata o trattata possono creare un ambiente favorevole alla proliferazione di funghi e batteri, che possono dare luogo a infezioni genitali come candidosi, vaginosi batterica e micosi.

La sabbia e l’acqua salata, inoltre, possono irritare le mucose, causando bruciore intimo e contribuendo allo sviluppo di infezioni. Alcune buone abitudini possono limitare il rischio di incorrere in questi problemi:

dopo ogni bagno, sciacquare il corpo con acqua non trattata;

asciugarsi bene dopo il bagno in mare o in piscina usando un asciugamano asciutto e pulito;

cambiare il costume dopo il bagno in modo da evitare il contatto prolungato con il tessuto umido;

usare detergenti intimi delicati, che rispettino il pH naturale della zona;

evitare di sedersi direttamente sulla sabbia, usando un telo pulito o un asciugamano;

evitare di appoggiare costumi e indumenti intimi negli spogliatoi pubblici o nelle docce.

Dermatologiche

Una delle infezioni cutanee più frequenti che è possibile contrarre quando ci si bagna in acque con elevata carica batterica è l’impetigine, cioè un’infezione causata da stafilococchi e streptococchi.

Si manifesta con vescicole o croste su tutto il corpo, ma in particolare sul viso e sugli arti, che possono dare prurito, febbre e malessere generale. Spesso ha origine da una puntura di insetto: grattandosi il piccolo causa delle microlesioni della cute attraverso le quali i germi riescono a penetrare e a proliferare, dando origine a questa infezione che si diffonde facilmente per contatto o scambiandosi gli asciugamani usati.

Per evitare che l’impetigine si diffonda su tutto il corpo, va trattata tempestivamente seguendo i consigli del proprio pediatra, che potrebbe prescrivere:

soluzioni topiche da applicare sulle bollicine;

creme antibiotiche;

bendaggi sulle lesioni estese;

antibiotico somministrato per bocca.

Attenzione anche alle verruche, che si possono prendere in spiaggia oppure in piscina. L’ideale è non contrarre il virus, dato che questo problema tende ad essere recidivante, cioè a ripresentarsi nel tempo. Per evitarlo si dovrebbe:

far indossare dei calzini di cotone anche in spiaggia ai bambini molto piccoli (con meno di un anno)

pulire e asciugare bene i piedi con un asciugamano pulito, facendo attenzione anche agli spazi interdigitali (tra le dita)

indossare ciabatte o infradito all'interno della piscina o in spiaggia, soprattutto in spogliatoi e docce pubbliche.

In breve Infezioni dermatologiche o intime, verruche e impetigine possono essere disturbi comuni dopo una giornata al mare o in piscina; con le giuste precauzioni, però, è possibile evitare problemi e vivere un’estate spensierata.