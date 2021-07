Con Grimaldi Lines per le famiglie la vacanza comincia prima

Le parole d’ordine della Compagnia per l’estate 2021 sono accoglienza e sicurezza: equipaggi ben addestrati vigilano sull’applicazione delle regole di igiene e distanziamento, sull’obbligo della mascherina e sulla regolare procedura di sanificazione delle cabine, assicurando nel contempo il buon livello di servizio che Grimaldi Lines offre da sempre.

Bimbi a bordo

I più piccoli sono sempre i benvenuti a bordo della flotta Grimaldi Lines: per loro sono a disposizione culle, barre da letto anti-caduta, fasciatoi e seggioloni, nonché servizi dedicati quali il menù bambini con un simpatico gadget in omaggio, e la possibilità di trascorrere il tempo in un’accogliente area giochi, pensata e attrezzata per farli divertire. Il programma di intrattenimento prevede, su alcune navi, anche la speciale mini- biblioteca L’Attraccalibro, per noleggiare volumi per l’infanzia e trascorrere qualche ora dedicata alla lettura insieme a mamma e papà.

I servizi per tutta la famiglia

Il mezzo di trasporto ideale per le famiglie sono le ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che si alternano sulle rotte Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Barcellona e Porto Torres-Barcellona. Oltre al ristorante panoramico à la carte e al self-service tradizionale, le due navi offrono, infatti, un family burger adatto alle esigenze di adulti e bambini. Il fulcro di queste due navi è la grande piscina con solarium e fast-food, a cui si affianca una palestra ben attrezzata per chi desidera approfittare della traversata per mantenersi in forma. Per chi cerca, invece, il divertimento, ogni sera ci sono il grande salone dello Smaila’s Club e il casinò.

Sulla linea Livorno-Olbia si alternano, invece, le due navi gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa, ideali per le famiglie: dispongono, infatti, di dieci spaziose junior suite in grado di ospitare fino a 5 passeggeri. Un’attenzione particolare è riservata agli amici a quattro zampe, che possono soggiornare insieme ai padroni in apposite cabine per accesso animali.

I soggiorni mare

Al viaggio con Grimaldi Lines si può sempre abbinare una vacanza al mare per tutta la famiglia, con la formula nave + soggiorno. Per l’estate 2021 Grimaldi Lines Tour Operator offre un’ampia scelta di proposte italiane, adatte alle esigenze di grandi e piccini. Particolarmente interessante per le famiglie è la destinazione Sicilia, sulla quale la Compagnia opera con i collegamenti marittimi regolari Livorno-Palermo, Salerno-Palermo, Cagliari-Palermo e viceversa: Grimaldi Lines Tour Operator ha selezionato alcune strutture alberghiere di categoria 4 stelle nelle località più suggestive dell’isola, che offrono servizi particolarmente indicati per la vacanza in famiglia.