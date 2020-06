Estate 2020: per le vacanze tutti in campeggio!

Dopo questi mesi difficili, non vedete l’ora di staccare la spina e di concedervi delle super vacanze con i vostri figli in totale sicurezza, ma senza trascurare il divertimento e il relax? Allora i Family Camping-village Club del Sole sono ciò che fa per voi. Le 15 strutture sparse fra oasi e parchi di sei regioni italiane, infatti, prestano massima attenzione al rispetto delle norme di igiene e protezione previste per contrastare l’emergenza Coronavirus, ma allo stesso tempo offrono ai loro ospiti tutti i servizi necessari per trascorrere un’estate 2020 all’insegna della leggerezza e del sorriso.

Proposte per tutti

Piscine e scivoli, spiagge private, servizi di ristorazione in grado di rispondere alle diverse esigenze, impianti e campi sportivi, spazi a contatto con la natura, animazione diurna e serale per adulti e bambini, corsi sportivi: ecco alcuni dei tantissimi servizi a 5 stelle che vi aspettano nei Family Camping-village Club del Sole per farvi vivere un’etstate 2020 indimenticabile. Per bambini e ragazzi sono previste anche attività ludiche-educative che ruotano attorno al tema “natura” (mare, flora, fauna, pinete): in questo modo, i vostri figli avranno l’opportunità di apprendere concetti importanti in maniera divertente e stimolante.

Meta ideale anche per chi deve lavorare da remoto

Dovete lavorare in modalità smart working, ma non volete rimanere in città? Niente paura. Anche in questo caso, i Family Camping-village Club del Sole sono ciò che fa per voi. Infatti, i villaggi sono stati dotati di tutto ciò che è necessario per lavorare da remoto: connessioni WI-FI ad alta velocità nelle mobilhomes, oasi di tranquillità amiche della concentrazione, possibilità di farsi consegnare il cibo direttamente in bungalow, servizio stampa documenti, fast check- in, igienizzazione degli alloggi e monitoraggio degli accessi agli spazi comuni. Potrete, dunque, tranquillamente programmare un

“long stay”: così lavorerete in un contesto decisamente rilassante, mentre i vostri figli si godranno le meritate vacanze. Fra l’altro, per i soggiorni superiori a 2 settimane è previsto uno sconto fino al 30%.

15 strutture diverse

Tutti i 15 Family Camping-village Club del Sole sono immersi nel verde: potete scegliere i lidi cristallini e incontaminati dell’Argentario, le lunghe spiagge affacciate sul Mar Adriatico o il nuovo Desenzano Glam Village, sul lago di Garda. Ad attendervi piazzole, bungalow e mobil-home: qualunque soluzione prenotiate avrete a disposizione uno spazio dedicato per rilassarvi in famiglia, ma potrete anche godere di tantissime occasioni e proposte per divertirvi in gruppo e vivere vacanze da prima pagina.