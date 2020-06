Fase 3: anche le terme riaprono!

Dopo aziende, negozi, hotel, estetiste, parrucchieri, finalmente anche le terme sono pronte a ripartire in molte zone d’Italia, come l’Emilia Romagna. Ora che l’emergenza Coronavirus è in parte rientrata, infatti, governo e regioni hanno dato il via libera alla riapertura di molte delle attività che erano ancora bloccate. Un’ottima notizia per le tantissime persone che hanno bisogno delle cure termali per stare meglio e per quelle che amano rilassarsi e rigenerarsi in questi luoghi.

Che cosa si può fare alle terme

Le 24 terme dell’Emilia Romagna sono nuovamente pronte ad accogliere i loro ospiti. L’ordinanza regionale del 30 maggio 2020 ha stabilito, infatti, che i centri termali della regione possono riprendere la loro attività, ovviamente nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti- Coronavirus. Da inizio giugno, dunque, è nuovamente possibile sottoporsi a trattamenti inalatori, fanghi, bagni, idromassaggi, fare bagni in piscine termali e accedere ai centri benessere.

I protocolli di sicurezza

La sicurezza degli ospiti è prioritaria per le terme dell’Emilia Romagna. Per questo, all’interno delle strutture è necessario indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale. Inoltre, i clienti sono obbligati a prenotare visite e prestazioni in anticipo: in questo modo, i flussi negli spazi comuni siano meglio regolamentati e si evitino situazioni di aggregazione. Non solo: è previsto anche un triage telefonico prima dell’accesso alle terme, che permette al personale di valutare in anticipo lo stato di salute della persona e di programmare il percorso da effettuare. Ovviamente, le condizioni psicofisiche saranno poi rivalutate in maniera più approfondita nella visita medica iniziale. Prima dell’accesso ai centri, viene sempre rilevata la temperatura corporea.

Cure davvero benefiche

Anziani e bambini, ma anche giovani e adulti, in salute o con qualche acciacco, dunque, possono tornare a fruite in totale sicurezza delle cure termali. Si tratta di un vantaggio non da poco: ricordiamo, infatti, che le cure termali sono terapie naturali riconosciute dal Servizio sanitario nazionale per contrastare e prevenire vari disturbi, come problemi cutanei, malattie dell’apparato osteoarticolare, affezioni respiratorie. L’acqua termale, oltre a essere al 100% naturale, è ricca di elementi benefici per l’organismo: esercita un’azione antinfiammatoria e decongestionante, stimola i processi rigenerativi e rivitalizzanti dei tessuti, potenzia il sistema di difesa e protegge le funzioni vitali.