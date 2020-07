Fase 3: andare ai parchi divertimento con la famiglia? Si può!

Andare al parco divertimenti con tutta la famiglia nella fase 3 dell’era del Covid-19? Si può! In completa sicurezza e tranquillità. Durante il lockdown ci sembrava un sogno impossibile e invece diversi parchi hanno già riaperto le porte al pubblico. Per la gioia di grandi e piccini.

A Gardaland prenotazioni online e code virtuali

Gardaland è stato il primo parco divertimenti italiano a riaprire i cancelli dopo il lockdown, attrezzandosi al meglio per accogliere le famiglie che vogliono trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. Per tutelare la sicurezza di dipendenti e visitatori, infatti, ha adottato tutta una serie di strategie ad hoc. Innanzitutto, un nuovo sistema di prenotazione online con l’indicazione vincolante del giorno di visita, così da contingentare gli ingressi ed evitare il rischio di assembramenti. Il parco ha deciso di affidarsi alla tecnologia anche per ridurre i tempi di permanenza in fila e i contatti fra le persone: i visitatori devono prenotare le attrazioni, e anche il proprio posto nei ristoranti, tramite un’apposita App che permette di partecipare a una coda virtuale invece che fisica.

Per quanto riguarda la questione igiene e pulizia, è prevista una sanificazione continua delle aree comuni e delle attrazioni. Aperte la quasi totalità delle attrazioni all’aperto, anche grazie all’inibizione di alcuni posti a sedere, incluse molte di quelle dedicate ai bambini e dell’area Peppa Pig. Inoltre, nelle varie zone sono stati sistemati indicatori per garantire il distanziamento sociale, come bollini, barriere e cartelli: tutti rigorosamente colorati, in vero stile Gardaland. Ma le risate e l’allegria sono comunque garantite, anche grazie all’introduzione di due nuovi spettacoli all’aperto: 44 Gatti Rock Show, ideale per i più piccoli, e AquaFantasia, uno spettacolo di fontane danzanti che si ripete ogni ora. Info: https://www.gardaland.it

A Leolandia c’è una grande novità

Anche Leolandia, uno dei parchi più amati dai bambini da 0 a 12 anni, ha riaperto i battenti per la fase 3 con una grande novità: la PJ Masks City, la prima e unica area a tema del mondo dedicata alla serie Tv dei “Superpigiamini”. Un luogo dove i più piccoli impazziranno letteralmente di gioia: fra spray park, con spruzzi e scivoli acquatici; parco giochi, in cui scoprire nuovi super poteri; casa-museo, dove vivere fantastiche avventure con Gattoboy e i suoi amici; il Gufaliante, per volare sempre più in alto, infatti, i bimbi trascorreranno momenti davvero magici. E non è certo finita qui. Le famiglie possono divertirsi su molte altre attrazioni: quasi tutti i giochi, infatti, sono aperti, inclusi quelli acquatici. Fra il Galeone, le Rapide di Leonardo, l’area di Masha e Orso, il Mine Train, il Trenino Thomas e tanti, i visitatori hanno davvero l’imbarazzo della scelta. Senza dimenticare gli spettacoli e gli incontri con i personaggi più amati dei cartoni animati, come Bing e Flop e Masha e Orso.

Il tutto in completa sicurezza. Gli ingressi, infatti, sono contingentati, anche grazie ai sistemi di prenotazione online, così da evitare gli assembramenti. Inoltre, i posti sulle attrazioni e negli spettacoli sono organizzati in modo da favorire il distanziamento e tutti i luoghi del parco sono igienizzati in maniera regolare (comprese le nursery). In questa maniera, ogni famiglia può vivere un’esperienza ancora più appagante. Info: https://www.leolandia.it/