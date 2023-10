Festa di Halloween con i bambini: come organizzarla in casa

State pensando di organizzare una festa di Halloween in casa e siete in cerca di idee? Niente paura, organizzare un party mostruoso per i nostri bambini non è difficile, basterà un po’ di fantasia e qualche semplice materiale per far divertire i bimbi in questo periodo dell’anno! Inviti, decorazioni per la casa, addobbi e qualche spuntino a tema per fare merenda insieme non saranno un problema: ecco tante idee a cui ispirarsi.

Prima di cominciare

Lo sappiamo bene: zombie, fantasmi, mostri, ragni e streghe sono i protagonisti della festa di Halloween con i bambini. I più grandi ne sono consapevoli e si divertono molto, ma i più piccoli possono esserne spaventati. Prima di pensare a decorazione e attività, quindi, verificate l’età dei bimbi coinvolti e dosate bene la “mostruosità” della vostra festa, in modo che tutti possano divertirsi senza spaventarsi.

Gli inviti per una festa di Halloween

La prima cosa a cui dovrete pensare insieme al vostro bambino è la lista degli amichetti da invitare. Una volta decisa, è il momento di passare agli inviti, che dovranno ovviamente essere a tema: potete realizzarli insieme al vostro bambino oppure acquistarli, scegliendo quelli che vi piacciono di più. In entrambi i casi dovrete specificare bene tutti i dettagli della festa, come ad esempio la data e il luogo dove si svolgerà, l’orario e la durata della festa e magari sottolineare di venire in costume, cosa che renderà il party ancora più divertente. Se decidete di puntare su inviti fai da te avrete solo l’imbarazzo della scelta: l’opzione più semplice è quella di prendere dei cartoncini colorati, ad esempio neri o arancioni, e lasciare che i bambini li decorino con disegni a tema, senza però dimenticare di scrivere tutte le informazioni necessarie.

I giochi per il party di Halloween

Durante la festa di Halloween dovremo tenere occupati i nostri bambini con tanti giochi coinvolgenti e divertente, che se il meteo lo consente possono essere svolti anche all’aria aperta. Vediamo insieme alcune idee di sicuro successo:

il gioco della mummia : il gioco si svolge a coppie oppure a piccoli gruppi. Uno dei bimbi dovrà fare la parte della mummia, il compagno o i compagni dovranno avvolgerlo in bende candide fatte di carta igienica. Diverse coppie si dovranno sfidare a farlo nel tempo più rapido possibile in una divertente gara;

: il gioco si svolge a coppie oppure a piccoli gruppi. Uno dei bimbi dovrà fare la parte della mummia, il compagno o i compagni dovranno avvolgerlo in bende candide fatte di carta igienica. Diverse coppie si dovranno sfidare a farlo nel tempo più rapido possibile in una divertente gara; la caccia al tesoro di Halloween: in questo gioco dovrete dare il meglio di voi per scrivere e disseminare in giro per la casa bigliettini arguti che diano indicazioni per guidare i bambini passo dopo passo verso il tesoro, poi formate due o più squadre che si sfideranno nella ricerca;

acchiappa la mela : qui il divertimento è assicurato, ma dovrete mettere in conto qualche spruzzo. Mettete delle mele in una grande bacinella piena di acqua, poi lasciate che i bambini si sfidino ad acchiapparle con la bocca, tenendo le mani dietro alla schiena;

: qui il divertimento è assicurato, ma dovrete mettere in conto qualche spruzzo. Mettete delle mele in una grande bacinella piena di acqua, poi lasciate che i bambini si sfidino ad acchiapparle con la bocca, tenendo le mani dietro alla schiena; la pignatta di Halloween: il gioco della pignatta non può mancare! Riempite il vostro recipiente di caramelle e dolcetti, poi bendate i bambini e lasciate che rompano la pignatta per essere inondati da una pioggia di caramelle;

il gioco della pignatta non può mancare! Riempite il vostro recipiente di caramelle e dolcetti, poi bendate i bambini e lasciate che rompano la pignatta per essere inondati da una pioggia di caramelle; le storie horror di Halloween. Preferite un’attività più tranquilla ma altrettanto spaventosa? Prima di tutto create la giusta atmosfera, magari realizzando un “rifugio” con cuscini e coperte che formino una sorta di tenda. Spegnete la luce e, aiutandovi con una torcia, leggete delle storie spaventose per bambini oppure inventatele (facendo attenzione a non esagerare…)!

Decorazioni Halloween per la casa

Scegliere o addirittura realizzare le decorazioni Halloween per la casa è uno dei compiti più importanti, in grado di trasformare la nostra casa nella location perfetta per il nostro party. Palloncini colorati e ragnatele finte sono grandi classici, che possono essere arricchite con festoni realizzate con pipistrelli, zucche e fantasmini di cartoncino appesi da una parte all’altra della stanza, lanterne fai da te realizzate con barattoli di vetro vuoti decorati a tema oppure centrotavola a forma di zucca di Halloween oppure addirittura la classica zucca intagliata, immancabile per questa festività!

La merenda di Halloween

Anche il buffet dovrebbe essere a tema Halloween. Niente paura: non è un compito difficile! Potete ad esempio preparare muffin o torte alla zucca, semplici biscotti decorati a tema con colori appositi oppure snack divertenti come i wurstel mummia (cioè avvolti con strisce di pasta sfoglia), cake pops nei colori tipici di questa festa, panini fantasiosi o biscotti spaventosi a forma di dito di strega, con una mandorla al posto dell’unghia.

Il trucco di Halloween

Se siete particolarmente abili con trucchi e pennelli potete allestire un angolo per il trucco dei bambini. Non c’è bisogno di realizzare makeup complessi: basteranno piccoli dettagli per permettere ai bambini di calarsi ancora meglio nell’atmosfera della festa, come ad esempio un ragnetto sulla fronte, una ragnatela sul viso, un paio di baffi da gatto, delle occhiaie nere o un velo di bianco sul viso per trasformarli in simpatici fantasmi. L’importante è che scegliate trucchi anallergici e delicati, adatti alla pelle sensibile dei nostri bambini.

Foto di copertina di Mikhail Nilov da Pexels